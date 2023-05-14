12 комментариев

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Де Хеа выиграет «Золотую перчатку», хотя жутко привозит в АПЛ. Заслужил?

Давид Райя Давид Райя
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Футбол Футбол

«МЮ» уже ищет конкурента.

Давид Де Хеа уже точно возьмет «Золотую печатку» АПЛ – после сухой победы «Ман Юнайтед» над «Вулвз» (2:0) у испанца 16-й матч без пропущенных голов. За три оставшихся тура уже никто не опередит Давида по этому показателю. Хотя есть шанс, что вместе с кипером «МЮ» награду разделят Алиссон, Аарон Рэмсдейл и Ник Поуп из «Ньюкасла» – по 13 сухих игр.

Кстати, Де Хеа уже получал «Золотую перчатку» в сезоне-2017/18 – тогда у него было 18 сухарей.

Давид – лучший кипер АПЛ? Вряд ли, слишком много дурацких ошибок

Несмотря на первую награду за пять лет, этот сезон Де Хеа отличают вовсе не сэйвы. Он пускал 7 мячей от «Ливерпуля», 6 от «Ман Сити» и 4 от «Брентфорда», допустил уже 4 результативные ошибки во всех турнирах (и вместе с Уго Льорисом лидирует в АПЛ по этому печальному показателю).

Вспомним каждую. Вот испанец пропускает мяч под собой после удара Джошуа Дасилвы в той самой игре с «Брентфордом».

Ох.

«Сегодня я просто беру на себя ответственность. Думаю, что стоил трех очков своей команде. Плохая игра с моей стороны. После первой ошибки, а затем и второй, моим одноклубникам было трудно, нам тяжело каждый раз, когда пропускаем гол. Я должен был отразить первый удар. Если бы это сделал – результат был бы другим», – грустил кипер.

Потом была январская встреча с «Эвертоном» в Кубке Англии: испанец пропустил между ног, так что Конору Коуди оставалось только добить с линии.

В начале мая «Юнайтед» играл с «Вест Хэмом», и Давид пустил глупый решающий гол: неудачно отбил дальний удар Саида Бенрахма.

Реакция Рэшфорда отлично передавала настроение фанатов.

Недавний косяк из матча с «Севильей» в ЛЕ: Де Хеа неудачно вышел из ворот и подарил мяч Юссефу Эн-Несири.

Марокканец смял шансы «МЮ» на проход дальше.

Давида раскритиковал Пол Скоулз: «Игру вратаря нужно ставить под сомнение после такого. Тен Хаг хочет разыгрывать мяч от своих ворот. Де Хеа – прекрасный вратарь, не прекрасный футболист. Мы видим пасы, который он отдает, но Давид еще и результативно ошибается».

«У него больше всего сухих матчей в Премьер-лиге, что показывает, что он очень способный вратарь, – защищал испанца Тен Хаг. – Думаю, в прошлом игроки этого состава показывали, что могут играть за клуб, но сегодня мы не были достаточно хороши. Все не соответствовали стандартам, которых от нас ожидают».

«МЮ» верит в Де Хеа. Но уже ищет ему конкурента

Ошибки Давида не смущают Тен Хага: по информации ESPN, «МЮ» и 32-летний Де Хеа даже близки к продлению контракта. Условия нового договора подразумевают, что зарплата уменьшится, при этом вырастет размер бонусов. Сейчас испанец зарабатывает 375 000 фунтов в неделю.

Правда, «Юнайтед» хочет, чтобы Де Хеа не был единственным вариантом, и ищет нового голкипера – пока в списке Тен Хага три фамилии.

• «МЮ» следит за ситуацией вокруг Давида Райя из «Брентфорда» – контракт испанца заканчивается следующим летом, так что клуб готов продать его по сниженной цене. Хотя спрос на Давида высок: в «Тоттенхэме» считают Райю хорошим наследником для Уго Льориса.

• После ЧМ-22 «МЮ» интересен кипер «Порту» Диогу Кошту. Португалец дружит с Диогу Далотом, но пока не собирается менять клуб. «Порту» не очень хочет его продавать, отступные в контракте – 75 млн евро.

• Еще один вариант – молодой кипер «Андерлехта» Барта Вербрюггена. Пацан шикарен в Бельгии и уже в 20 лет заработал репутацию спеца по пенальти. К тому же Вербрюгген вызывался в сборную Нидерландов.

Кого же выберет «МЮ»?

Гонка за ЛЧ в АПЛ: «Ливерпуль» приближается к «МЮ», «Ньюкасл» на 92% не выпадет из топ-4

Дикие ошибки Де Хеа и Магуайра выбили «МЮ» из Лиги Европы – 0:3 от «Севильи»

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Clive Rose; кадры трансляции «Матч ТВ»

12 комментариев

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misha.corp
При этом он чуть ли не каждый месяц в списке претендентов на лучший сейф.
Конкурент, конечно, нужен. Но только потому, что когда на бочке сидит серьезный сменщик, Давид магическим образом перестает косячить.
+6
0
+6
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NikitaNik
Простые не может взять, а пушки вытаскивает. Бывает и такое. То он очень хорош, то плох…
+3
0
+3
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kunaguero
Мю-вулвс 2:0 - 0 сейвов, мю-вилла 1:0 - 1 сейв, форест-мю 0:2 - 0 сейвов, мю-эвертон 2:0 - 1 сейв, мю-брентфорд 1:0 - 1 сейв и так далее. По крайней мере против команд средней руки защита маню действует не так уж и плохо, правда? Из 5 его сухарей за последние 2 месяца он целых 3 раза отбил мяч, именно столько раз попали в створ ворот вышеперечисленные команды.
+4
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Закир Кадыров
Де Хея та ладно, посмотрел видео ролик про Магу эт вообще ужас сплашной, не знаю зачем его вообще держат.
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Neron
Все трое кандидатов хуже уже имеющегося Хендерсона.
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Борис_Бритва
Карма возвращает ДДХ за те времена когда Смоллинги и Джонсы косячили и он в одиночку тащил оборону МЮ
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Havril Stepanov
Лучший👍👍👍
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Andrew Kolevatykh
Ответ Neron
Все трое кандидатов хуже уже имеющегося Хендерсона.
Хендерсон не готов быть резервным кипером
0
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