14 комментариев

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«Сити» страдает из-за Евровидения, об этом говорит даже Пеп. Перед ответным полуфиналом ЛЧ лишь день отдыха

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Футбол Футбол

У «Реала» на один больше.

В воскресенье «Ман Сити» сыграет в гостях против «Эвертона».

До этого ходили слухи о возможном переносе матча на субботу, чтобы уравнять с «Реалом» время восстановления перед ответным полуфиналом ЛЧ: испанцы играют 13 мая против «Хетафе».

Но перенос не удался: встреча с «Эвертоном» все-таки состоится 14 мая – из-за полиции Ливерпуля.

Что случилось?

9-13 мая в городе проходит Евровидение, и власти не рискнули ставить в день финала конкурса еще и футбольный матч.

Пеп гневался на предматчевой пресс-конференции, напрямую упомянув музыкальный фестиваль: «Это то, что есть. Не могу этого понять, но я больше не собираюсь с этим бороться. Я не понимаю [расписания], но мы должны адаптироваться. Сколько я еще могу это комментировать?

Я понимаю, что лига хочет помочь командам, не хочет доставить нам дискомфорт. Проблема в расписании, в таком количестве турниров, в таком количестве матчей. Мне кажется, мы не сыграем в субботу из-за Евровидения, и из-за того, что будет недостаточно полицейских или возможностей для обеспечения безопасности».

Пеп недоволен тем, что у «Сити» будет на день меньше на восстановление: матч с «Реалом» пройдет спустя два дня после выезда к «Эвертону» – у мадридцев после матча с «Хетафе» пройдет три дня.

Что там по прогнозам на ЛЧ? Лескотт за «Ман Сити», Каннаваро считает «Реал» фаворитом, а Мерсон уверен, что у «Ман Сити» такого шанса на трофей может не быть

Многие говорят о том, что в финале, скорее всего, окажется «Ман Сити». Например, экс-защитник «горожан» Джолеон Лескотт: «Сити» приехал в Мадрид полным оптимизма, рассчитывая на победу.

Пришлось мириться с 1:1, но в ответном матче ожидаю, что они забьют пару голов и выйдут в финал».

Или бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс, который параллельно уколол «Милан» и «Интер» из другого полуфинала: «Я действительно считаю, что пришло время «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Отчасти из-за того, что можно сбрасывать со счетов итальянские команды, которые играли во втором полуфинале. Я был шокирован, увидев две абсолютно обычные команды на такой стадии турнира.

В Италии были самые лучшие футболисты в мире, когда я там играл (Сунесс выступал за «Сампдорию» с 1984-го по 1986-й– Sports.ru). Они находились в расцвете сил.

Мне грустно наблюдать за тем, как Италия стала перевалочным пунктом для игроков, которые уже не могут пробиться в большие лиги. Оливье Жиру 36 лет, Генриху Мхитаряну 34 года, Эдину Джеко 37 лет. Златану Ибрагимовичу, который травмирован, 41 год.

У итальянского футбола были финансовые проблемы, но я поражен низким уровнем, который был продемонстрирован в одном из величайших турниров мира, – плохие первые касания, футболисты постоянно просто так избавляются от мяча под очень небольшим давлением.

«Интер» и «Милан» были бы в середняками в АПЛ или даже ниже [в таблице]. Только Лаутаро Мартинес мог бы приблизиться к нашему футболу.

«Баварии» и «Ливерпулю», которые выбыли из Лиги чемпионов, должно быть, тяжело за этим наблюдать».

Однако есть и те, кто больше верит в «Мадрид». Экс-защитник «Реала» Фабио Каннаваро ставит на мадридцев: «Реал» – фаворит ответного матча, даже на выезде. Они поставили все на то, чтобы сконцентрироваться на Лиге чемпионов. И не будем себя обманывать – Лига чемпионов всегда важнее Ла Лиги.

Дело в том, что у них есть тренер, который всегда потихоньку куда-то добирается. Карло Анчелотти – феномен в этом плане, и поэтому соперники по полуфиналам всегда боятся «Реал». «Манчестер Сити» – отличная команда с одним из лучших тренеров в мире… Но когда говоришь о Лиге чемпионов, имеешь в виду «Реал».

Бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд комплементарно высказался об истории выступлений «Реала» в ЛЧ и одновременно похвалил «Ман Сити»: «Реал» приедет на «Этихад» без какого-либо страха, даже несколько развязно. У «Реала» столько же титулов в Лиге чемпионов, сколько у всех английских команд вместе взятых. Они владеют этим турниром.

Здесь приходится играть против истории, а не только игроков. У клуба 14 трофеев, а загляните на их скамейку запасных – Карло Анчелотти получил четыре медали за победу в Лиге чемпионов.

Они умеют ориентироваться в каждом моменте в подобных играх, потому что они к этому привыкли. Да, приходится играть против истории.

Но эту команду «Сити» надо превозносить, говорить о том, что они приехали в Мадрид и хорошо выступили с точки зрения характера, владения мячом, храбрости.

Это было феноменальное начало, и после первой игры они могут уйти с гордо поднятой головой».

Бывший нападающий «Арсенала» Пол Мерсон еще до первого полуфинала указывал на важность матчей «Ман Сити» против «Реала»: «Если «Манчестер Сити» пройдет «Реал» по сумме двух матчей, а потом не обыграет «Милан» или «Интер» в финале, он никогда не выиграет Лигу чемпионов.

Футбол – забавная игра, но все будут шокированы, если победитель этой пары в итоге не поднимет над головой трофей».

Ротация – основа успеха «Сити». Пеп расширяет состав не только трансферами

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Giuseppe Maffia, DAISUKE Nakashima/AFLO; Gettyimages.ru/Christopher Furlong, Julian Finney

14 комментариев

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Слутск Халлского
Срочно нужен еще миллиард, на третий состав. А то нечестно, неравные условия
+20
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белошип
Пускай ротирует состав в чем проблема?
Или это отмаза в случае вылета у дутого?)
+7
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Impeachman
В такой прогрессивной стране с прекрасным музыкальным бэкграундом кому-то реально интересна эта мерзотная кунсткамера Евровидение? Вот никогда не понимал, почему у нас в стране (да и вообще в постсовке) так хайпят эту вонючую клоаку, именуемую песенным конкурсом. Причём в последнее время всё больше людей плюются, но смотреть продолжают. Никогда не понимал этого говноедства. За последние двадцать лет это кваснопатриотическое кринжовое фрик-шоу изрыгнуло из себя хотя бы одного достойного исполнителя или песню? Нет. Только убогая третьесортная европейская попса, которой в каждой стране жопой жуй.
+7
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Jan Paskel
Ну если он не в курсе теракта на концерте Арианы Гранде в 2017, то это печально. Я так себе отношусь обычно к правоохранителям, но потянуть 100% защиту сразу двух таких мероприятий сложно. А среди своих 20 топовых игроков думаю, найдёт 11, кто сможет "хотя бы ноги волочить" в ответке с Реалом
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Андрей Дмитриев
>>комплементарно
Вы прикалываетесь?
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Макс Петров
Несколько статей в одной статье. Гениально !! Великолепно !!! Не знал, что 17-14=1, а не 3. Писал статью сектант каталонский ?
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mudskipper
И снова повторю: Пеп не сделал ни одной замены в Мадриде. Ему никто не мешал.
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Игорь Бубльгумов
Ответ Jan Paskel
Ну если он не в курсе теракта на концерте Арианы Гранде в 2017, то это печально. Я так себе отношусь обычно к правоохранителям, но потянуть 100% защиту сразу двух таких мероприятий сложно. А среди своих 20 топовых игроков думаю, найдёт 11, кто сможет "хотя бы ноги волочить" в ответке с Реалом
теоретически можно было бы усилиться полицейскими из других городов/регионов, разбавить ими местных, которые знают свою территорию, и гоу.

А вот про теракт я не слышал, кстати, как-то мимо меня прошла новость.
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Темирлан Абильдаев
Ответ Jan Paskel
Ну если он не в курсе теракта на концерте Арианы Гранде в 2017, то это печально. Я так себе отношусь обычно к правоохранителям, но потянуть 100% защиту сразу двух таких мероприятий сложно. А среди своих 20 топовых игроков думаю, найдёт 11, кто сможет "хотя бы ноги волочить" в ответке с Реалом
Он в курсе хотя бы потому, что на том самом концерте его семья была
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Jan Paskel
Ответ Игорь Бубльгумов
теоретически можно было бы усилиться полицейскими из других городов/регионов, разбавить ими местных, которые знают свою территорию, и гоу. А вот про теракт я не слышал, кстати, как-то мимо меня прошла новость.
Это очень сложно, я сам жил в Англии много лет, и в курсе, как у них всё устроено. При всей целостности страны, каждое графство преследует саои цели. Я честно говоря почти уверен, что условная Нортумбрия не прислала бы и 100 полицейских, хотя там кроме овец, сторожить особо некого. Ни особо преступников есть, ни обьектов прям мегаважных. Да даже из Бирмингема, где я жил, им бы никогда никто не прислал и 1 радиовоз.
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vulturecrow
Ответ Jan Paskel
Ну если он не в курсе теракта на концерте Арианы Гранде в 2017, то это печально. Я так себе отношусь обычно к правоохранителям, но потянуть 100% защиту сразу двух таких мероприятий сложно. А среди своих 20 топовых игроков думаю, найдёт 11, кто сможет "хотя бы ноги волочить" в ответке с Реалом
если он не в курсе теракта на концерте Арианы Гранде в 2017
--
как бэ... я подозреваю, мало кто в курсе.
и в чём проблема обеспечить защиту футбольного матча, коих в Англии многое множество? пусть и в добавок к евровидению, известному своими агрессивными ультрас и повышенной опасностью подгорания задних точек. ты можешь привести реальные убедительные числа, или просто слушаешь много Арианы Гранде?
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Jan Paskel
Ответ vulturecrow
если он не в курсе теракта на концерте Арианы Гранде в 2017 -- как бэ... я подозреваю, мало кто в курсе. и в чём проблема обеспечить защиту футбольного матча, коих в Англии многое множество? пусть и в добавок к евровидению, известному своими агрессивными ультрас и повышенной опасностью подгорания задних точек. ты можешь привести реальные убедительные числа, или просто слушаешь много Арианы Гранде?
а при чём тут ультрас? В основе я так понимаю лежит опасность теракта. К примеру, подрыв террориста смертника. Им пофиг, Евровидение, или матч Эвертон - МС, лишь бы по миру разлетелось, сто они смогли.

Основа - предупреждение преступления. Там, где 10000 полицейских, наверно сложнее подорваться в скоплении людей, не думаешь? Поэтому и такие меры.

Это не охрана конюшни "Три берёзки" на районе, тут немного про другое
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Jan Paskel
Ответ Impeachman
В такой прогрессивной стране с прекрасным музыкальным бэкграундом кому-то реально интересна эта мерзотная кунсткамера Евровидение? Вот никогда не понимал, почему у нас в стране (да и вообще в постсовке) так хайпят эту вонючую клоаку, именуемую песенным конкурсом. Причём в последнее время всё больше людей плюются, но смотреть продолжают. Никогда не понимал этого говноедства. За последние двадцать лет это кваснопатриотическое кринжовое фрик-шоу изрыгнуло из себя хотя бы одного достойного исполнителя или песню? Нет. Только убогая третьесортная европейская попса, которой в каждой стране жопой жуй.
та же Эйфория Лореен стала отличным клубным миксом 2012 года, под который люди отлично проводили лето в авто, на пляжах, в клубах и так далее. Если тебе ближе к сердцу гармошка или аккордеон, тогда да. И таких песен довольно таки немало. Это тренды музыки, если вврубить 1-ый канал из твоих мозгов, то ты узнаешь, что сейчас модно петь на родном языке, например.

Никто не говорит что это хорошая музыка, но это трэнды, течение, направление.
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