14 комментариев

«Сити» страдает из-за Евровидения, об этом говорит даже Пеп. Перед ответным полуфиналом ЛЧ лишь день отдыха
У «Реала» на один больше.
В воскресенье «Ман Сити» сыграет в гостях против «Эвертона».
До этого ходили слухи о возможном переносе матча на субботу, чтобы уравнять с «Реалом» время восстановления перед ответным полуфиналом ЛЧ: испанцы играют 13 мая против «Хетафе».
Но перенос не удался: встреча с «Эвертоном» все-таки состоится 14 мая – из-за полиции Ливерпуля.
Что случилось?
9-13 мая в городе проходит Евровидение, и власти не рискнули ставить в день финала конкурса еще и футбольный матч.
Пеп гневался на предматчевой пресс-конференции, напрямую упомянув музыкальный фестиваль: «Это то, что есть. Не могу этого понять, но я больше не собираюсь с этим бороться. Я не понимаю [расписания], но мы должны адаптироваться. Сколько я еще могу это комментировать?
Я понимаю, что лига хочет помочь командам, не хочет доставить нам дискомфорт. Проблема в расписании, в таком количестве турниров, в таком количестве матчей. Мне кажется, мы не сыграем в субботу из-за Евровидения, и из-за того, что будет недостаточно полицейских или возможностей для обеспечения безопасности».
Пеп недоволен тем, что у «Сити» будет на день меньше на восстановление: матч с «Реалом» пройдет спустя два дня после выезда к «Эвертону» – у мадридцев после матча с «Хетафе» пройдет три дня.
Что там по прогнозам на ЛЧ? Лескотт за «Ман Сити», Каннаваро считает «Реал» фаворитом, а Мерсон уверен, что у «Ман Сити» такого шанса на трофей может не быть
Многие говорят о том, что в финале, скорее всего, окажется «Ман Сити». Например, экс-защитник «горожан» Джолеон Лескотт: «Сити» приехал в Мадрид полным оптимизма, рассчитывая на победу.
Пришлось мириться с 1:1, но в ответном матче ожидаю, что они забьют пару голов и выйдут в финал».
Или бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс, который параллельно уколол «Милан» и «Интер» из другого полуфинала: «Я действительно считаю, что пришло время «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Отчасти из-за того, что можно сбрасывать со счетов итальянские команды, которые играли во втором полуфинале. Я был шокирован, увидев две абсолютно обычные команды на такой стадии турнира.
В Италии были самые лучшие футболисты в мире, когда я там играл (Сунесс выступал за «Сампдорию» с 1984-го по 1986-й– Sports.ru). Они находились в расцвете сил.
Мне грустно наблюдать за тем, как Италия стала перевалочным пунктом для игроков, которые уже не могут пробиться в большие лиги. Оливье Жиру 36 лет, Генриху Мхитаряну 34 года, Эдину Джеко 37 лет. Златану Ибрагимовичу, который травмирован, 41 год.
У итальянского футбола были финансовые проблемы, но я поражен низким уровнем, который был продемонстрирован в одном из величайших турниров мира, – плохие первые касания, футболисты постоянно просто так избавляются от мяча под очень небольшим давлением.
«Интер» и «Милан» были бы в середняками в АПЛ или даже ниже [в таблице]. Только Лаутаро Мартинес мог бы приблизиться к нашему футболу.
«Баварии» и «Ливерпулю», которые выбыли из Лиги чемпионов, должно быть, тяжело за этим наблюдать».
Однако есть и те, кто больше верит в «Мадрид». Экс-защитник «Реала» Фабио Каннаваро ставит на мадридцев: «Реал» – фаворит ответного матча, даже на выезде. Они поставили все на то, чтобы сконцентрироваться на Лиге чемпионов. И не будем себя обманывать – Лига чемпионов всегда важнее Ла Лиги.
Дело в том, что у них есть тренер, который всегда потихоньку куда-то добирается. Карло Анчелотти – феномен в этом плане, и поэтому соперники по полуфиналам всегда боятся «Реал». «Манчестер Сити» – отличная команда с одним из лучших тренеров в мире… Но когда говоришь о Лиге чемпионов, имеешь в виду «Реал».
Бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд комплементарно высказался об истории выступлений «Реала» в ЛЧ и одновременно похвалил «Ман Сити»: «Реал» приедет на «Этихад» без какого-либо страха, даже несколько развязно. У «Реала» столько же титулов в Лиге чемпионов, сколько у всех английских команд вместе взятых. Они владеют этим турниром.
Здесь приходится играть против истории, а не только игроков. У клуба 14 трофеев, а загляните на их скамейку запасных – Карло Анчелотти получил четыре медали за победу в Лиге чемпионов.
Они умеют ориентироваться в каждом моменте в подобных играх, потому что они к этому привыкли. Да, приходится играть против истории.
Но эту команду «Сити» надо превозносить, говорить о том, что они приехали в Мадрид и хорошо выступили с точки зрения характера, владения мячом, храбрости.
Это было феноменальное начало, и после первой игры они могут уйти с гордо поднятой головой».
Бывший нападающий «Арсенала» Пол Мерсон еще до первого полуфинала указывал на важность матчей «Ман Сити» против «Реала»: «Если «Манчестер Сити» пройдет «Реал» по сумме двух матчей, а потом не обыграет «Милан» или «Интер» в финале, он никогда не выиграет Лигу чемпионов.
Футбол – забавная игра, но все будут шокированы, если победитель этой пары в итоге не поднимет над головой трофей».
Ротация – основа успеха «Сити». Пеп расширяет состав не только трансферами
Фото: globallookpress.com/IMAGO/Giuseppe Maffia, DAISUKE Nakashima/AFLO; Gettyimages.ru/Christopher Furlong, Julian Finney
Или это отмаза в случае вылета у дутого?)
Вы прикалываетесь?
А вот про теракт я не слышал, кстати, как-то мимо меня прошла новость.
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как бэ... я подозреваю, мало кто в курсе.
и в чём проблема обеспечить защиту футбольного матча, коих в Англии многое множество? пусть и в добавок к евровидению, известному своими агрессивными ультрас и повышенной опасностью подгорания задних точек. ты можешь привести реальные убедительные числа, или просто слушаешь много Арианы Гранде?
Основа - предупреждение преступления. Там, где 10000 полицейских, наверно сложнее подорваться в скоплении людей, не думаешь? Поэтому и такие меры.
Это не охрана конюшни "Три берёзки" на районе, тут немного про другое
Никто не говорит что это хорошая музыка, но это трэнды, течение, направление.