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Жозе обыграл Алонсо, фаны «Юве» злятся, «Вест Хэм» камбэкнул – главное из полуфиналов ЛЕ и ЛК

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А «Фиорентина» провалила концовку.

В первых полуфиналах Лиги Европы и Лиги конференций хватало событий – фиксируем главные.

Лига Европы: Моуринью победил ученика, «Юве» еле спас ничью и свою суперсерию

Две итальянские команды играли дома, чтобы продвинуться к чисто сериальному финалу. Сложилось по-разному.

«Рома» обыграла «Байер» – но всего 1:0. Благодаря голу Эдоардо Бове с передачи Тэмми Абрахама: сначала Бове слаломом дошел до штрафной и отдал партнеру, вратарь «Байера» спас после удара Тэмми, но Эдоардо добил.

Хаби Алонсо, который сам играл в команде у Жозе Моуринью и слышал от него тренерские авансы, по содержанию одному из своих учителей точно не проиграл. 11-10 по ударам, 1,02 против 1,03 по xG – интрига перед ответным матчем в Леверкузене максимальная.

«Ювентус» сыграл вничью с «Севильей» – 1:1, спаслись только в самом-самом конце. Уступали больше игрового часа, потому что в первом тайме пропустили пружинную атаку севильцев на максимальной скорости и с идеальной геометрией. Казалось, что гол Юссефа Эн-Несири останется победным для гениев ЛЕ, но на 90+7 «Юве» сравнял благодаря Полю Погба, сделавшему ассист – первое результативное действие после возвращения, и защитнику Федерико Гатти, замкнувшему с полуметра в пустые ворота.

Туринцы были близки к тому, чтобы проиграть первый в истории Лиги Европы домашний матч, но все-таки сохранили серию. У них теперь семь побед и восемь ничьих в 15 играх с 2009-го, когда запустился турнир. После игры слышно много возмущений тому, что в концовке судьи не дали «Юве» пробить пенальти. Вот такое единоборство в штрафной, вот такие ссадины в итоге на ноге у Адриена Рабьо, но ВАР долго изучал момент и не нашел повода для 11-метрового.

Для итальянских команд все решится через неделю в гостях.

Лига конференций: «Базель» и «Вест Хэм» устроили камбэки. «Фиорентине» особенно больно

В Лиге конференций тоже есть чуть Италии – она повсюду.

• «Фиорентина» проиграла дома «Базелю» – 1:2, хотя к 70-й минуте вела. Но в концовке забил сначала Анди Диуф, а затем, уже на 90+3, положил победный для швейцарцев 22-летний Зеки Амдуни. Вышло эффектно: после серии передач Амдуни влепил из-за штрафной мимо вратаря, у Пьетро Терраччано шансов не оставалось.

Единственный мяч хозяев – у форварда Артура Кабрала. Праздновать бразилец не стал: в «Фиорентину» он пришел как раз из «Базеля».

Для итальянской команды такой исход – провал. Все было под контролем, их считали фаворитами, но вдруг матч забрали гости.

• У «Вест Хэма» домашняя волевая победа над АЗ – 2:1. Сценарий обратный относительно параллельного полуфинала.

Тут гости забили в первом тайме и вели до середины второго, но потом команда АПЛ запустила камбэк, забила дважды за девять минут. 

На 67-й Саид Бенрахма сравнял с пенальти, а на 76-й Микаил Антонио разобрался в суматохе и из штрафной принес победу.

Хоть и с проблемами, «Вест Хэм» подтвердил статус фаворита. А еще дооформил верхушку таблицы коэффициентов по итогам сезона: мы подробно разбирали, что у Нидерландов был мизерный, но шанс обойти Францию и залезть в топ-5, если бы АЗ выиграл все оставшиеся матчи Лиги конференций. А так шансы на финал, конечно, все еще заметные, но вот очков для обгона уже не хватит. Эта задача переносится на следующий сезон.

Внезапно Хасбик на баннере «Севильи»! У фанатов есть даже стикер, где они вдвоем с Марадоной

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino / Stringer Gabriele Maltinti / Stringer, Shaun Botterill / Staff; globallookpress.com/Ettore Ferrari/Keystone Press Agency, Imago-Images/Emmefoto

4 комментария

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Тюменский медвежонок
если Жозе в этом году заберет Лигу Европы с Ромой после того как забрал в прошлом сезоне Лигу Конференций с Ромой... это будет просто - вау
+14
0
+14
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MyGerodot
Ребята Жозе выглядели увереннее с самого начала матча. Счёт по игре.
+5
0
+5
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priova 2
Ответ Тюменский медвежонок
если Жозе в этом году заберет Лигу Европы с Ромой после того как забрал в прошлом сезоне Лигу Конференций с Ромой... это будет просто - вау
Тогда Светоч Зарты (ЛЧ) через год неминуемо окажется в руках Серлины... в смысле Жозе и Земле окончательно настанет трындец.
+2
0
+2
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server34
Ответ priova 2
Тогда Светоч Зарты (ЛЧ) через год неминуемо окажется в руках Серлины... в смысле Жозе и Земле окончательно настанет трындец.
Это было бы круто. Взять три разных еврокубка подряд.
0
0
0
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