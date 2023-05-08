Бонус к благотворительной деятельности игрока.

«Реймс» в этом сезоне дарит сюжеты: команду тренирует 30-летний фанат Football Manager Вилл Стилл, который не проигрывал в лиге три месяца, в атаке сверкает нападающий Фоларин Балогун, который выходил на первое место в гонке бомбардиров Лиги 1. Теперь пора узнать больше о новом персонаже – это 26-летний опорник Маршалл Мунеци, забивший победный гол в свежем матче против «Лилля» (1:0).

5 мая игрок продлил контракт с «Реймсом» до 2027 года, в соглашении прописали любопытную опцию: клуб будет жертвовать по 100 евро за каждый километр, что пробежит Мунеци, в благотворительный фонд футболиста в Зимбабве. Это не вся помощь Мунеци родине: зимбабвиец также ежемесячно отправляет туда 10% зарплаты.

Деталь, без которой не обойтись: Мунеци много бегает – в среднем 12 километров за матч, лучше показатель в Лиге 1 лишь у Жоана Гастьена из «Клермона» (12,2 км). Кроме того, Маршалл пробежал рекордные 13,7 километров в этом сезоне Лиги 1.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы продвигать подобные инициативы. Профессиональных футболистов принято изображать как людей, оторванных от окружающего мира. Маршалл своими действиями развеивает эти предрассудки», – прокомментировал «Реймс» появление опции в новом контракте Мунеци.

Мунеци помогает родному Зимбабве: оплачивает учебу школьникам, дарит футболки с мячами и вдохновляется Мане

Это не первая благотворительная акция от Маршалла Мунеци. В июне 2021-го футболист через клубный фонд подарил зимбабвийской школе Кадьямадаре в сельской общине Горомонзи недалеко от столичного Хараре футбольную экипировку и восемь мячей. Маршалл сделал это после встречи с руководством школы: откликнулся и сразу же все купил.

Фонд в том числе помогает зимбабвийским детям оплачивать учебу. Мунеци обеспечивает учебу 60 школьникам из малоимущих семей из двух школ в родном Мабвуку, пригороде Хараре.

Мунеци активно занимается благотворительностью и объяснял в интервью ESPN, почему это важно: «Вы часто видите новости о том, что футболисты тратят деньги на странные вещи. Мой фонд – попытка показать пример того, какую работу следует проделывать. Наша жизнь не так долга, но вы можете оставить хорошее наследие – особенно ради соотечественников, братьев и сестер, которые еще только растут.

Когда я возвращаюсь домой, я вижу в глазах большинства энтузиазм. Они хотят делать что-то подобное, когда однажды станут футболистами. Мне тоже помогали многие люди, которых я никогда не смогу отблагодарить за то, что они для меня сделали».

Футболист часто приезжает на родину и встречается с местными детишками. Вы только посмотрите на их счастливые лица!

Мунеци вдохновляется примером Садьо Мане, также занимающегося благотворительностью: «Посмотрите, что сделал Мане в Сенегале – построил город! Мы заслуживаем тех денег, которые получаем, но как мы ими распоряжаемся потом? Я хочу изменить мир».

Маршалл Мунеци – еще и член главного футбольного профсоюза. Поднимает важную для Африки тему подставных агентов

Маршалл Мунеци в январе 2023-го стал членом Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) – это главный профсоюз профессиональных футболистов, объединяющий 66 национальных профсоюзов.

Сейчас с FIFPro сотрудничают 35 действующих футболистов – например, Николас Тальяфико и Джорджо Кьеллини.

Мунеци первым делом занялся освещением важной для Африки темы фальсификации агентской деятельности: «Я родился в Зимбабве и видел, как мои друзья и бывшие одноклубники теряют много денег, которые они сами заработали или которые заработали их родители – из-за людей, которые выдают себя за футбольных агентов. Я часто встречался с подобным и когда играл в ЮАР.

Многим игрокам давали ложные обещания и продавали мечту играть в Европе. Я знаю, что некоторые даже прилетали в Европу и не встречали в аэропорту никого. Деньги же были уплачены, и ничего с этим сделать было нельзя».

Маршалл хочет, чтобы футболисты узнавали все об агентах у локальных профсоюзов: «Если кто-то называет себя футбольным агентом, пришел к вам с предложением от клуба на руках, потратьте время на звонок в ваш профсоюз, чтобы узнать, зарегистрирован ли этот человек в ФИФА. Это займет пять минут, зато вы можете спастись от больших проблем».

Фото: ; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; fifpro.com ; instagram.com/