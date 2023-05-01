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Пижонский прыжок Милика перед пенальти стал мемом. Тут шутки про балет, кенгуру и даже Марио

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Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик
Футбол Футбол

«Ювентус» потерял очки в Болонье (1:1) и шансы на чемпионство, а Аркадиуш Милик хоть и спас команду от поражения, запомнился совсем не голом.

Милик по-пижонски подпрыгнул – но пробил пенальти ужасно. Вот почему над ним смеются

В первом тайме поляк заработал пенальти и не смог его реализовать. Вообще-то у него нет особых проблем с 11-метровыми, но вратарь Лукаш Скорупски прочитал партнера по сборной Польши.

Главный момент – вот. Милик бил не с переступом, как периодически делают современные пенальтисты, а со странным прыжком.

 
 
 
 

Вратарь при этом даже не сдвинулся с места. И вышел победителем.

Что тут скажешь.

Теперь Милик – герой мемов с балетом, животными и мультперсонажами

Сравнение с танцорами – повсеместное. Один из пользователей твиттера сравнил Милика с популярным итальянским танцовщиком Роберто Болле.

Теперь в этой роли сам поляк.

От этого никуда не деться.

Похоже?

Или вот так.

А если без танцоров?

Нашлись и такие сравнения.

Тут даже герои мультиков.

И другие персонажи.

Да и зачем далеко ходить – вот крутой пример!

Самого Милика промах не смутил.

В соцсетях он написал: «Ты можешь ошибиться, но важно никогда не сдаваться. Это правильный настрой для достижения наших целей. Форца, «Юве».

* * *

Голом «Болонье» Милик прервал трехмесячную засуху – последний раз он забивал в январе, после чего лечился от травмы бедра. Его клуб за шесть туров до конца идет третьим в трех очках от пятого места. Дальше – среди недели игра с «Лечче».

В пустые после скидки от вратаря соперников – так Мбаппе забил «Лорьяну». А «ПСЖ» все равно проиграл

Фото: Gettyimages.ru/Giuseppe Maffia; globallookpress.com/Massimo Paolone

11 комментариев

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AmanEsen
Короче, итальянцы не умеют в мемы
+5
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garp
Симоне Дзадза
+1
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Алексей Матыгин
лучше бы паненкой пробил...
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AmanEsen
Сам же себе сделал хуже, обычно такие остановки перед ударом делают, чтобы вратарь успел дернуться. Тут же Милик так долго висел в воздухе, что вратарь не то что не дернулся, а даже не шелохнулся с места, ибо успел понять че к чему.
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Тиджани Бабангида
Отсутствие эффективности в угоду эффектности. В результате - выглядит и глупо и смешно
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Андрей Балабаев
Когда тот же Жоржиньо не забивал со своим прыжком комического эффекта не было, а тут реально смешно получилось
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Контрольный выстрел
Мемы норм))
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Recreated
Какой балерун, ёпт.
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Анастасия Прудникова
🩰⚽☺️
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Владислав Бондарчук
Данис Зарипов ржал бы во все ор 🤣
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kutavlik
Это просто понты!!!!
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