11 комментариев

Пижонский прыжок Милика перед пенальти стал мемом. Тут шутки про балет, кенгуру и даже Марио
«Ювентус» потерял очки в Болонье (1:1) и шансы на чемпионство, а Аркадиуш Милик хоть и спас команду от поражения, запомнился совсем не голом.
Милик по-пижонски подпрыгнул – но пробил пенальти ужасно. Вот почему над ним смеются
В первом тайме поляк заработал пенальти и не смог его реализовать. Вообще-то у него нет особых проблем с 11-метровыми, но вратарь Лукаш Скорупски прочитал партнера по сборной Польши.
Главный момент – вот. Милик бил не с переступом, как периодически делают современные пенальтисты, а со странным прыжком.
Вратарь при этом даже не сдвинулся с места. И вышел победителем.
Что тут скажешь.
Теперь Милик – герой мемов с балетом, животными и мультперсонажами
Сравнение с танцорами – повсеместное. Один из пользователей твиттера сравнил Милика с популярным итальянским танцовщиком Роберто Болле.
Теперь в этой роли сам поляк.
От этого никуда не деться.
Похоже?
Или вот так.
А если без танцоров?
Нашлись и такие сравнения.
Тут даже герои мультиков.
И другие персонажи.
Да и зачем далеко ходить – вот крутой пример!
Самого Милика промах не смутил.
В соцсетях он написал: «Ты можешь ошибиться, но важно никогда не сдаваться. Это правильный настрой для достижения наших целей. Форца, «Юве».
* * *
Голом «Болонье» Милик прервал трехмесячную засуху – последний раз он забивал в январе, после чего лечился от травмы бедра. Его клуб за шесть туров до конца идет третьим в трех очках от пятого места. Дальше – среди недели игра с «Лечче».
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Фото: Gettyimages.ru/Giuseppe Maffia; globallookpress.com/Massimo Paolone
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