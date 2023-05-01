11 комментариев

«Ювентус» потерял очки в Болонье (1:1) и шансы на чемпионство, а Аркадиуш Милик хоть и спас команду от поражения, запомнился совсем не голом.

Милик по-пижонски подпрыгнул – но пробил пенальти ужасно. Вот почему над ним смеются

В первом тайме поляк заработал пенальти и не смог его реализовать. Вообще-то у него нет особых проблем с 11-метровыми, но вратарь Лукаш Скорупски прочитал партнера по сборной Польши.

Главный момент – вот. Милик бил не с переступом, как периодически делают современные пенальтисты, а со странным прыжком.

Вратарь при этом даже не сдвинулся с места. И вышел победителем.

Что тут скажешь.

Теперь Милик – герой мемов с балетом, животными и мультперсонажами

Сравнение с танцорами – повсеместное. Один из пользователей твиттера сравнил Милика с популярным итальянским танцовщиком Роберто Болле.

Теперь в этой роли сам поляк.

От этого никуда не деться.

Похоже?

Или вот так.

А если без танцоров?

Нашлись и такие сравнения.

Тут даже герои мультиков.

И другие персонажи.

Да и зачем далеко ходить – вот крутой пример!

Самого Милика промах не смутил.

В соцсетях он написал: «Ты можешь ошибиться, но важно никогда не сдаваться. Это правильный настрой для достижения наших целей. Форца, «Юве».

* * *

Голом «Болонье» Милик прервал трехмесячную засуху – последний раз он забивал в январе, после чего лечился от травмы бедра. Его клуб за шесть туров до конца идет третьим в трех очках от пятого места. Дальше – среди недели игра с «Лечче».

Фото: Gettyimages.ru/Giuseppe Maffia; globallookpress.com/Massimo Paolone