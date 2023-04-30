37 комментариев

Это Англия.

Что устроили «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»! 3:0 превратились в 3:3, а потом за мгновение – в 4:3. Целых два мяча оформили уже в добавленное время. В общем, настоящее зрелище.

Как это было?

⚽️3’ – Набравший топ-форму Трент Александер-Арнолд навесил на дальнюю штангу и нашел там Кертиса Джонса. 6-й ассист Трента в последних 5 матчах!

⚽️5’ – Гакпо поймал мяч на фланге и прострелил на Луис Диаса. Колумбиец опередил всех – и в падении точно пробил в угол. 2:0 к 5-й минуте.

⚽️15’ – Через 10 минут «Ливерпуль» устроил разгром: аргентинец Ромеро снес Гакпо в подкате, судья показал на точку, а Мо Салах спокойно забил.

⚽️40’ – «Ливерпуль» как будто пошел на 7:0, но «Тоттенхэм» очнулся: Перишич ворвался в штрафную, уложил на газон Ван Дейка и навесил, а Кейн замкнул в касание. Хорват так эпично сложил Вирджила, что падение уже превратилось в мем.

⚽️77’ – Сон избежал офсайда после паса Ромеро из глубины, вышел один на один и без проблем переиграл Алиссона – «Тоттенхэм» снова в игре.

«Ливерпуль» поплыл и вскоре мог остаться в меньшинстве, но Пол Тирни не стал удалять Диогу Жоту за опасную игру на Оливере Скиппе.

Тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон выделяет этот эпизод: «Мне нужно осторожно выбирать слова, но, думаю, невозможно не понять, что там должно быть удаление. То, что парню разбили голову до крови, когда она была на полутораметровой высоте, явно говорит об опасности для игрока. Это вызывает недоумение».

⚽️93’ – И тут гости отыгрались! Ришарлисон забил головой после стандарта. Первый гол бразильца в этом сезоне АПЛ.

⚽️94’ – Все уже готовились к чуду «Тоттенхэма» на «Энфилде», но в ответной атаке «Ливерпуль» организовал свое чудо: Лукас Моура так ужасно отдал назад, что Диогу Жота легко перехватил и рванул дальше. Удар в дальний – без шансов для Форстера. Жота забил ровно через 99 секунд после мяча «Тоттенхэма».

Вот это 4:3!

Клопп тоже отжег: потянул заднюю, когда праздновал, и наехал на судью

Эпичный камбэк зацепил и тренера. Юрген так бурно радовался, что потянул заднюю – теперь в «Ливерпуле» ломаются даже тренеры.

А судья наградил немца желтой. «Да, мое празднование было необязательным, но я его сделал. И получил наказание – дернул заднюю, что очень больно. То, что мистер Тирни сказал мне, когда давал желтую – ненормально. Да, у нас с мистером Тирни есть история. Не знаю, какие у него проблемы. Он говорит, что все нормально, но это неправда. Как он на меня смотрит. Его об этом не спрашивают», – негодовал Юрген.

Если вы не помните, то именно лайнсмен из бригады Тирни ударил локтем Эндрю Робертсона в игре с «Арсеналом» в апреле. Позже установили, что первым наехал Эндрю, но партнеры по «Ливерпулю» не забыли судейскую бригаду: тот же Тирни тогда защитил лайнсмена – и дал Эндрю желтую. Плюс не поставил пенальти на Салахе.

«Ливерпуль» снова в форме: четыре победы подряд

• «Ливерпуль» продолжает призрачную погоню за зоной ЛЧ: выиграл 4 матча подряд и поднялся на 5-е место в АПЛ. Хотя до идущего четвертым «МЮ» еще 7 очков (и матч команды Тен Хага в запасе). Зато впереди нет топ-соперников – только разогнавшаяся «Астон Вилла».

• А вот у «Тоттенхэма» все печально: 1 победа в 7 матчах, причем в последних четырех накопилось целых три поражения. За это время клубом руководили три тренера: Антонио Конте, Кристиан Стеллини и Райан Мэйсон.

• «Я опустошен, – грустит Мэйсон. – Мы были лучшей командой с огромным отрывом. Подарить такой команде четыре гола – это ужасно. Трудно выразить эмоции словами. Мы хороши как команда, но первые 15 минут показывают, почему мы в таком грустном положении. Но я горжусь моей командой и вижу прогресс. Отыграться с 0:3 и подарить гол в конце. Сложно принять такое поражение».

• «На протяжении значительной части первого тайма мы показали свой лучший футбол, – говорил Клопп. – Первый тайм получился хорошим, мы пропустили, когда впервые сыграли в защите неправильно. Проблема в том, что «Тоттенхэм» вообще ничего не меняет, контратакует даже при 1:3 и просто защищается. Это все усложняет.

Нам все сошло с рук благодаря Жоте. Все уходят домой довольные, но я тренер и обязан говорить об этом. Мы должны сыграть лучше через три дня».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan