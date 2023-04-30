37 комментариев

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«Тоттенхэм» отыграл 0:3 на 93-й – и получил от Жоты на 94-й! Триллер, который травмировал Клоппа

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Это Англия.

Что устроили «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»! 3:0 превратились в 3:3, а потом за мгновение – в 4:3. Целых два мяча оформили уже в добавленное время. В общем, настоящее зрелище. 

Как это было?

⚽️3’ – Набравший топ-форму Трент Александер-Арнолд навесил на дальнюю штангу и нашел там Кертиса Джонса. 6-й ассист Трента в последних 5 матчах!

⚽️5’ – Гакпо поймал мяч на фланге и прострелил на Луис Диаса. Колумбиец опередил всех – и в падении точно пробил в угол. 2:0 к 5-й минуте.

⚽️15’ – Через 10 минут «Ливерпуль» устроил разгром: аргентинец Ромеро снес Гакпо в подкате, судья показал на точку, а Мо Салах спокойно забил.

⚽️40’ – «Ливерпуль» как будто пошел на 7:0, но «Тоттенхэм» очнулся: Перишич ворвался в штрафную, уложил на газон Ван Дейка и навесил, а Кейн замкнул в касание. Хорват так эпично сложил Вирджила, что падение уже превратилось в мем.

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⚽️77’ – Сон избежал офсайда после паса Ромеро из глубины, вышел один на один и без проблем переиграл Алиссона – «Тоттенхэм» снова в игре.

«Ливерпуль» поплыл и вскоре мог остаться в меньшинстве, но Пол Тирни не стал удалять Диогу Жоту за опасную игру на Оливере Скиппе.

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Тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон выделяет этот эпизод: «Мне нужно осторожно выбирать слова, но, думаю, невозможно не понять, что там должно быть удаление. То, что парню разбили голову до крови, когда она была на полутораметровой высоте, явно говорит об опасности для игрока. Это вызывает недоумение».

⚽️93’ – И тут гости отыгрались! Ришарлисон забил головой после стандарта. Первый гол бразильца в этом сезоне АПЛ.

⚽️94’ – Все уже готовились к чуду «Тоттенхэма» на «Энфилде», но в ответной атаке «Ливерпуль» организовал свое чудо: Лукас Моура так ужасно отдал назад, что Диогу Жота легко перехватил и рванул дальше. Удар в дальний – без шансов для Форстера. Жота забил ровно через 99 секунд после мяча «Тоттенхэма».

Вот это 4:3!

Клопп тоже отжег: потянул заднюю, когда праздновал, и наехал на судью

Эпичный камбэк зацепил и тренера. Юрген так бурно радовался, что потянул заднюю – теперь в «Ливерпуле» ломаются даже тренеры.

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А судья наградил немца желтой. «Да, мое празднование было необязательным, но я его сделал. И получил наказание – дернул заднюю, что очень больно. То, что мистер Тирни сказал мне, когда давал желтую – ненормально. Да, у нас с мистером Тирни есть история. Не знаю, какие у него проблемы. Он говорит, что все нормально, но это неправда. Как он на меня смотрит. Его об этом не спрашивают», – негодовал Юрген.

Если вы не помните, то именно лайнсмен из бригады Тирни ударил локтем Эндрю Робертсона в игре с «Арсеналом» в апреле. Позже установили, что первым наехал Эндрю, но партнеры по «Ливерпулю» не забыли судейскую бригаду: тот же Тирни тогда защитил лайнсмена – и дал Эндрю желтую. Плюс не поставил пенальти на Салахе.

«Ливерпуль» снова в форме: четыре победы подряд

• «Ливерпуль» продолжает призрачную погоню за зоной ЛЧ: выиграл 4 матча подряд и поднялся на 5-е место в АПЛ. Хотя до идущего четвертым «МЮ» еще 7 очков (и матч команды Тен Хага в запасе). Зато впереди нет топ-соперников – только разогнавшаяся «Астон Вилла».

• А вот у «Тоттенхэма» все печально: 1 победа в 7 матчах, причем в последних четырех накопилось целых три поражения. За это время клубом руководили три тренера: Антонио Конте, Кристиан Стеллини и Райан Мэйсон.

• «Я опустошен, – грустит Мэйсон. – Мы были лучшей командой с огромным отрывом. Подарить такой команде четыре гола – это ужасно. Трудно выразить эмоции словами. Мы хороши как команда, но первые 15 минут показывают, почему мы в таком грустном положении. Но я горжусь моей командой и вижу прогресс. Отыграться с 0:3 и подарить гол в конце. Сложно принять такое поражение».

• «На протяжении значительной части первого тайма мы показали свой лучший футбол, – говорил Клопп. – Первый тайм получился хорошим, мы пропустили, когда впервые сыграли в защите неправильно. Проблема в том, что «Тоттенхэм» вообще ничего не меняет, контратакует даже при 1:3 и просто защищается. Это все усложняет.

Нам все сошло с рук благодаря Жоте. Все уходят домой довольные, но я тренер и обязан говорить об этом. Мы должны сыграть лучше через три дня».

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Ливерпуль – Тоттенхэм 4:3 (3:1, 1:2)
Дата проведения
30 апреля, 18.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Джонс, 2:0 – Диас, 3:0 – 15, пенальти Салах, 3:1 – 39 Кейн, 3:2 – 77 Сон Хын Мин, 3:3 – 90 Ришарлисон, 4:3 – 90 Диогу Жота.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Джонс (Милнер, 86), Эллиотт (Хендерсон, 63), Салах, Диас (Диогу Жота, 63), Гакпо (Нуньес, 73).
ТоттенхэмФорстер, Порро (Лукас Моура, 90), Дайер, Дэвис, Ромеро, Перишич (Данджума, 90), Хейбьерг, Кулусевски (Сарр, 66), Скипп (Ришарлисон, 84), Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждения:
Сон Хын Мин (52), Конате (70), Диогу Жота (81), Милнер (90), Ришарлисон (90).

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

37 комментариев

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mArty-.-
Очень удобно упомянуть про красную Жоте, но не упомянуть про того же Скиппа.
+41
-4
+37
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Kira Graponova
Да там и Скиппа надо было удалять, когда он при 3-0 влетел в ногу. Я без понятия, как и Диаса нога не сломалась в тот момент
+27
-2
+25
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vladimir.kostrichko
Ответ mArty-.-
Очень удобно упомянуть про красную Жоте, но не упомянуть про того же Скиппа.
Ну это другое!!!!!!!!!!!!!Так же было когда Ливерпуль и Тоттенхэм сыграли 2-2 в прошлом сезоне...В первом тайме доолжны были удалять Кейна и ставить пенку на Жоте ,но все "эксперты"вызжали о голе Ливерпуля...Хотя потом Клатенбург высказался,что должны были удалять Кейна така как он прямой ногой вьехал в ногу Робертсона.
+27
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+24
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Lord Baium
Ответ Today I feel Qatari
Если бы так сыграл не Жота, а Каземиро, то судья не думая достал бы красную, а добрый дисциплинарный комитет на опыте вкатил бы еще пятиматчевую дискву сверху. Но некоторым клубам и их игрокам дозволено намного больше чем другим
Хаха, вот ради интереса почитал твои комментарии на спортсе – одни оскорбления и поливание грязью Ливерпуля. Это твое хобби?
+9
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Lord Baium
Ответ Today I feel Qatari
По теме комментария есть что сказать?
Могу даже это сделать в твоем стиле с притягиванием за уши . Ни одному клубу в Англии такого не было позволено, но почему-то именно МЮ разрешают бить пенальти после завершения матча, когда даже дополнительное время закончилось и судья просвистел окончание матча.
А если про грубость, то только Рэшфордам и КриРо можно бить лежачих игроков ногами, других же дисквалифицируют сразу на несколько матчей. Кстати, судей толкать почему-то тоже игрокам МЮ можно.

Сними свои шоры и перестань поливать грязью один клуб. Всех судят одинаково.
+5
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vladimir.kostrichko
Ответ Today I feel Qatari
Хорошо, что наш ливерпуль - самый честный клуб в лиге и нашим игрокам никогда не разрешают забивать голы руками, играть руками в своей штрафной и убивать соперников приемами из кунг-фу. А если нам на это укажут в комментах, то мы всегда скажем что это другое и придумаем три тысячи отговорок почему именно это у нас то самое "другое", а например у Ман Сити - нет
Мурка ты опять топишь за МЮ или за мс....Определись....
Я всегда пишу факты...Конкретные факты а то,что Ливерпуль пострадал от судей даже статья была....
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Антон Казанский
Никогда не думал, что напишу что-то подобное, но в этой Лиге есть команды с защитой хреновее, чем у "Арсенала". Плюс, отвратительная судейская работа и неудивительно, что в конце матча на резервного орали оба тренера.

Цирк с конями, на выезде и на въезде.
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0
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Morik_
Дернул мышцу бедра, это три недели если что. (С)
+2
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Контрольный выстрел
Ответ Lord Baium
Хаха, вот ради интереса почитал твои комментарии на спортсе – одни оскорбления и поливание грязью Ливерпуля. Это твое хобби?
Это не хобби, это зуд)
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Lord Baium
Ответ Kira Graponova
Да там и Скиппа надо было удалять, когда он при 3-0 влетел в ногу. Я без понятия, как и Диаса нога не сломалась в тот момент
Я бы оооочень расстроился, потому что Диас очень нравится и он только недавно оправился от травмы.
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Today I feel Qatari
Ответ Evgen_Hazard
Получается красной для Жоты не должно быть?
Нет конечно, более того ливерпуль в этом матче страшно засудили, не веришь - прочти комменты. Тут ливерные такие искривления пространства-времени проявляют, что Хокинг позавидовал бы
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Evgen_Hazard
Ответ mArty-.-
Очень удобно упомянуть про красную Жоте, но не упомянуть про того же Скиппа.
Получается красной для Жоты не должно быть?
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Kossuth
Ответ Kira Graponova
Да там и Скиппа надо было удалять, когда он при 3-0 влетел в ногу. Я без понятия, как и Диаса нога не сломалась в тот момент
Она ещё в гипсе от старой травмы, мед персонал решил перестраховаться, а то критикуют критикуют))))
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spurshiken
Ответ Kira Graponova
Да там и Скиппа надо было удалять, когда он при 3-0 влетел в ногу. Я без понятия, как и Диаса нога не сломалась в тот момент
в мяч он сыграл перед этим, ну есть же видео, ну люди
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Kossuth
Ответ spurshiken
в мяч он сыграл перед этим, ну есть же видео, ну люди
Тот же эпизод, но представим твой ребёнок.... В конце матча ту же фразу скажешь...... "???
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Максим Ларченков
Ответ kunimaster
На стоп кадре видно как Скипп летит вперед головой, поэтому это жк за опасную игру, а не кк за грубую.
И желательно Скиппу
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Алексей Дитте
Ответ Today I feel Qatari
Да, засудили наш ливер сегодня...
Твой ливер проспиртован, проспись)
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mArty-.-
Ответ Evgen_Hazard
Получается красной для Жоты не должно быть?
Чистейшая красная. Как и в ситуации со Скиппом в первом тайме.
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Lord Baium
Хаха, вот ради интереса почитал твои комментарии на спортсе – одни оскорбления и поливание грязью Ливерпуля. Это твое хобби?
Так он ник недавно поменял)
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GowardRork
Ответ mArty-.-
Очень удобно упомянуть про красную Жоте, но не упомянуть про того же Скиппа.
Так у скиппа не на красную, а на желтую фол. Так что да, очень удобно
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llolishe
Ни один клуб в мире не подарит таких эмоций как Ливерпуль
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Сергей Ка
Все никак мы не научимся удерживать комфортный для себя счёт. Ну и спасибо команде за победу, ну и за валидол, куда без него?))
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kunimaster
На стоп кадре видно как Скипп летит вперед головой, поэтому это жк за опасную игру, а не кк за грубую.
+1
-1
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Astella Guccio
Такой момент от Перишича , отыгрался на топ уровне. Не многим удается валить на газон амбала Ван дейка
Очень жаль Скиппа было. Нужно было Сразу же удалить этого жоту
+9
-9
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