10 комментариев

Дерзкая «Салернитана».

«Наполи» мог оформить долгожданное чемпионство уже в 32-м туре (спасибо победе «Интера» над «Лацио»), но «Салернитана» с 14-го места Серии А была против – сравняла на 84-й и испортила весь праздник.

Посмотрите, как раскачали Осимхена 🫢

В первом тайме Осимхен и компания жили возле чужих ворот, но великий Гильермо Очоа (да, не теряем, он в «Салернитане»!) раз за разом спасал своих. Так что на перерыв уходили с нулями.

Во втором тайме «Наполи» продолжил доминировать, и на 62-й минуте настырность окупилась: после углового забил латераль Матиас Оливейра. Неаполь уже бурно отмечал, нужно было всего ничего: удержать преимущество против аутсайдера.

Но счастье длилось лишь 20 минут.

На 84-й форвард Булайе Диа получил мяч на правом фланге, раскачал Осимхена и классно ударил в дальний угол. Стадион «Диего Армандо Марадона» охватил свист, скудетто откладывается еще на неделю.

Ближайший шанс взять титул – выезд к «Удинезе».

Однажды «Наполи» упустил трофей, хотя это казалось нереальным

Очевидно, что команда Спаллетти уже не отдаст чемпионство, но в истории клуба есть и экстремальный случай. В сезоне-1987/88 команда Оттавио Бьянки уверенно шла к трофею, но затем самоликвидировалась: четыре поражения в пяти последних матчах, которые помогли вырваться на первое место «Милану». «Наполи» тогда отстал на одно очко.

Но в этом сезоне такое возможно при уж совсем фантастическом раскладе.

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro