10 комментариев

«Наполи» потерял чемпионскую победу – на 84-й минуте! Как это было?
Дерзкая «Салернитана».
«Наполи» мог оформить долгожданное чемпионство уже в 32-м туре (спасибо победе «Интера» над «Лацио»), но «Салернитана» с 14-го места Серии А была против – сравняла на 84-й и испортила весь праздник.
Посмотрите, как раскачали Осимхена 🫢
В первом тайме Осимхен и компания жили возле чужих ворот, но великий Гильермо Очоа (да, не теряем, он в «Салернитане»!) раз за разом спасал своих. Так что на перерыв уходили с нулями.
Во втором тайме «Наполи» продолжил доминировать, и на 62-й минуте настырность окупилась: после углового забил латераль Матиас Оливейра. Неаполь уже бурно отмечал, нужно было всего ничего: удержать преимущество против аутсайдера.
Но счастье длилось лишь 20 минут.
На 84-й форвард Булайе Диа получил мяч на правом фланге, раскачал Осимхена и классно ударил в дальний угол. Стадион «Диего Армандо Марадона» охватил свист, скудетто откладывается еще на неделю.
Ближайший шанс взять титул – выезд к «Удинезе».
Однажды «Наполи» упустил трофей, хотя это казалось нереальным
Очевидно, что команда Спаллетти уже не отдаст чемпионство, но в истории клуба есть и экстремальный случай. В сезоне-1987/88 команда Оттавио Бьянки уверенно шла к трофею, но затем самоликвидировалась: четыре поражения в пяти последних матчах, которые помогли вырваться на первое место «Милану». «Наполи» тогда отстал на одно очко.
Но в этом сезоне такое возможно при уж совсем фантастическом раскладе.
Отрыв «Наполи» – 18 очков, осталось 6 туров. Почему это все еще не чемпионство?
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.00, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера (Жезус, 82), Лоботка (Симеоне, 89), Зелиньски (Распадори, 60), Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 90), Лосано (Элмаз, 60), Кварацхелия, Осимхен.
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Салернитана –
Очоа, Маццокки (Самбия, 68), Дьомбер, Данилюк (Ловато, 86), Пирола, Брадарич (Бохинен, 68), Кандрева (Бутхейм, 46), Вильена (Пентек, 68), Кастанос, Кулибали, Диа.
- Удаление:
- Паулу Соуза (90).
Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro
Точно так же ждал чемпионства Зенита в 2010 в игре с ЦСКА. Итог - 1:3 со слабо утешительным голом Розины под изматывающим дождем)