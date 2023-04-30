10 комментариев

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«Наполи» потерял чемпионскую победу – на 84-й минуте! Как это было?

Салернитана Салернитана
серия А Италия серия А Италия
Наполи Наполи
Матиас Оливера Матиас Оливера
Булайе Диа Булайе Диа
Футбол Футбол

Дерзкая «Салернитана».

«Наполи» мог оформить долгожданное чемпионство уже в 32-м туре (спасибо победе «Интера» над «Лацио»), но «Салернитана» с 14-го места Серии А была против – сравняла на 84-й и испортила весь праздник. 

Посмотрите, как раскачали Осимхена 🫢

В первом тайме Осимхен и компания жили возле чужих ворот, но великий Гильермо Очоа (да, не теряем, он в «Салернитане»!) раз за разом спасал своих. Так что на перерыв уходили с нулями.

Во втором тайме «Наполи» продолжил доминировать, и на 62-й минуте настырность окупилась: после углового забил латераль Матиас Оливейра. Неаполь уже бурно отмечал, нужно было всего ничего: удержать преимущество против аутсайдера.

Но счастье длилось лишь 20 минут.

На 84-й форвард Булайе Диа получил мяч на правом фланге, раскачал Осимхена и классно ударил в дальний угол. Стадион «Диего Армандо Марадона» охватил свист, скудетто откладывается еще на неделю.

Ближайший шанс взять титул – выезд к «Удинезе».

Однажды «Наполи» упустил трофей, хотя это казалось нереальным 

Очевидно, что команда Спаллетти уже не отдаст чемпионство, но в истории клуба есть и экстремальный случай. В сезоне-1987/88 команда Оттавио Бьянки уверенно шла к трофею, но затем самоликвидировалась: четыре поражения в пяти последних матчах, которые помогли вырваться на первое место «Милану». «Наполи» тогда отстал на одно очко.

Но в этом сезоне такое возможно при уж совсем фантастическом раскладе

Отрыв «Наполи» – 18 очков, осталось 6 туров. Почему это все еще не чемпионство?

Наполи – Салернитана 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
30 апреля, 16.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 62 Оливера, 1:1 – 84 Диа.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера (Жезус, 82), Лоботка (Симеоне, 89), Зелиньски (Распадори, 60), Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 90), Лосано (Элмаз, 60), Кварацхелия, Осимхен.
СалернитанаОчоа, Маццокки (Самбия, 68), Дьомбер, Данилюк (Ловато, 86), Пирола, Брадарич (Бохинен, 68), Кандрева (Бутхейм, 46), Вильена (Пентек, 68), Кастанос, Кулибали, Диа.
Предупреждения:
Зелиньски (55), Оливера (71), Данилюк (73), Пирола (75).
Удаление:
Паулу Соуза (90).

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro

10 комментариев

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Goldstream
Все-таки у команд Спаллетти свой неповторимый почерк.
Точно так же ждал чемпионства Зенита в 2010 в игре с ЦСКА. Итог - 1:3 со слабо утешительным голом Розины под изматывающим дождем)
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Контрольный выстрел
Более бредового заголовка придумать сложно 😂. Кто же теперь будет чемпионом… 🧐
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David Aprasidze
Ответ maksim shavkun
Зачем хвича полез в политику? Он реально недалекий?
причем поддержал тех, кто смешивал его с овном из-за нахождении в рф. Но это по неопытности скорее
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maksim shavkun
Ответ David Aprasidze
причем поддержал тех, кто смешивал его с овном из-за нахождении в рф. Но это по неопытности скорее
Зачем вообще туда лезть? Играй, феери, будь счастлив, помогай своему народу! Зачем провоцировать толпу?
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Dooomer
Ответ Goldstream
Все-таки у команд Спаллетти свой неповторимый почерк. Точно так же ждал чемпионства Зенита в 2010 в игре с ЦСКА. Итог - 1:3 со слабо утешительным голом Розины под изматывающим дождем)
Ну вообще разные матчи же!
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AmanEsen
Ответ Христофор Гергая
Лично для меня Наполи сегодня умер!!!!!!!. Когда весь Ниаполь стоял на коленях молясь о сегодняшнем чемпионстве и готовясь к сегодняшнему празднику, упускать победу, в конце матча, это предательство!!!!!! Вместо того, что бы включить режим чемпиона, Наполи просто обосрался!!!!!!!! Понятно, что они чемпионами всё равно станут, Но!!!!!!!!
через неделю уже все забудут про этот упущенный шанс лол
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