10 комментариев

Яркий Холанд в матче с «Арсеналом»: распустил волосы и зажег как рок-звезда
В важнейшем матче АПЛ «Манчестер Сити» разнес «Арсенал» (4:1), а Эрлинг Холанд 94 минуты провел без гола. Выстрелил только на 95-й. Хотя и до этого событий хватало – норвежец делал голевые пасы, часто промахивался и доигрывал матч в новом образе.
Поначалу не все получалось: были ассисты, но голы не влетали
Да, на седьмой минуте Эрлинг отличился голевым пасом на Де Брюйне, но потом пропал минут на 20. На 28-й бил из пределов штрафной – спас Рэмсдейл. Жаль, классный момент.
Через три минуты грохнул с острого угла – снова вратарь не спит. На 36-й – еще один опасный удар, но вообще не в створ. До рекорда Салаха (33 гола в АПЛ) оставалось совсем чуть-чуть, но мяч никак не шел в ворота.
Спустя еще 5 минут – снова Рэмсдейл на пути мяча. Ну никак не влетает!
Зато штрафной, с которого «Ман Сити» удвоил счет, заработал как раз Холанд. И приобнял Де Брюйне, который через мгновение сделал голевой навес на Стоунза – все знал заранее?
Второй тайм начал с того же, с чего и первый – ассиста на Де Брюйне.
3:0 – интрига иссякла, но неужели Холанд уйдет без гола? Даже если уйдет, внимание получит – где-то потерялась резинка, так что доигрывать пришлось с распущенными волосами.
Но даже так Холанд нашел момент и поставил точку – 4:1! Уже даже по телекартинке было что-то необычное.
К такому образу еще надо привыкнуть.
Ну просто рок-звезда!
Холанд забивает с обычной прической – такое видели уже 48 раз в сезоне. Холанд забивает без хвостика на голове – увидели тоже. Рекорд Салаха пал.
А как выглядит ярость Холанда с распущенными волосами? Это уже после финального свистка защищал партнеров в небольшой потасовке.
Очередная суперстатистика – уже в шаге от рекорда АПЛ и 50-го мяча за сезон
Стоило забить – и как вспышки фотоаппарата засверкали разные цифры:
• Вот у Холанда 16 голов в последних 9 матчах во всех турнирах.
• А вот и 21 очко (17+4) в последних 11 играх – он ведь еще сделал два ассиста Кевину де Брюйне.
• А еще забил 33-й гол в АПЛ. Осталось два – тогда побьет рекорд Коула и Ширера по голам за сезон в чемпионате (с 42 матчами за сезон).
• Следующий мяч станет 50-м за сезон. Сейчас – 49 голов в 43 играх за «Ман Сити».
Кому забьет 50-й? На выбор: «Фулхэм», «Вест Хэм» и «Лидс». С ними «Сити» играть в ближайшие 10 дней.
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Гюндоган (Марез, 72), де Брюйне (Альварес, 80), Родри, Грилиш (Фоден, 87), Бернарду Силва, Холанд.
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Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Джака (Жоржиньо, 60), Парти, Эдегор (Смит-Роу, 71), Сака (Нелсон, 80), Мартинелли (Троссард, 60), Габриэл Жезус (Нкетиа, 80).
- Предупреждения:
- Рубен Диаш (45), Грилиш (75), Парти (76), Родри (88).
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Фото: globallookpress.com / IMAGO/Andrew Yates; Gettyimages.ru/Michael Regan
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