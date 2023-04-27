10 комментариев

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Яркий Холанд в матче с «Арсеналом»: распустил волосы и зажег как рок-звезда

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

В важнейшем матче АПЛ «Манчестер Сити» разнес «Арсенал» (4:1), а Эрлинг Холанд 94 минуты провел без гола. Выстрелил только на 95-й. Хотя и до этого событий хватало – норвежец делал голевые пасы, часто промахивался и доигрывал матч в новом образе.

Поначалу не все получалось: были ассисты, но голы не влетали

Да, на седьмой минуте Эрлинг отличился голевым пасом на Де Брюйне, но потом пропал минут на 20. На 28-й бил из пределов штрафной – спас Рэмсдейл. Жаль, классный момент.

Через три минуты грохнул с острого угла – снова вратарь не спит. На 36-й – еще один опасный удар, но вообще не в створ. До рекорда Салаха (33 гола в АПЛ) оставалось совсем чуть-чуть, но мяч никак не шел в ворота. 

Спустя еще 5 минут – снова Рэмсдейл на пути мяча. Ну никак не влетает!

Зато штрафной, с которого «Ман Сити» удвоил счет, заработал как раз Холанд. И приобнял Де Брюйне, который через мгновение сделал голевой навес на Стоунза – все знал заранее?

Второй тайм начал с того же, с чего и первый – ассиста на Де Брюйне. 

3:0 – интрига иссякла, но неужели Холанд уйдет без гола? Даже если уйдет, внимание получит – где-то потерялась резинка, так что доигрывать пришлось с распущенными волосами.

Но даже так Холанд нашел момент и поставил точку – 4:1! Уже даже по телекартинке было что-то необычное.

К такому образу еще надо привыкнуть.

Ну просто рок-звезда!

Холанд забивает с обычной прической – такое видели уже 48 раз в сезоне. Холанд забивает без хвостика на голове – увидели тоже. Рекорд Салаха пал. 

А как выглядит ярость Холанда с распущенными волосами? Это уже после финального свистка защищал партнеров в небольшой потасовке. 

Очередная суперстатистика – уже в шаге от рекорда АПЛ и 50-го мяча за сезон

Стоило забить – и как вспышки фотоаппарата засверкали разные цифры:

• Вот у Холанда 16 голов в последних 9 матчах во всех турнирах.

• А вот и 21 очко (17+4) в последних 11 играх – он ведь еще сделал два ассиста Кевину де Брюйне.

• А еще забил 33-й гол в АПЛ. Осталось два – тогда побьет рекорд Коула и Ширера по голам за сезон в чемпионате (с 42 матчами за сезон).

• Следующий мяч станет 50-м за сезон. Сейчас – 49 голов в 43 играх за «Ман Сити».

Кому забьет 50-й? На выбор: «Фулхэм», «Вест Хэм» и «Лидс». С ними «Сити» играть в ближайшие 10 дней.

Манчестер Сити – Арсенал 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
26 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – де Брюйне, 2:0 – 45 Стоунз, 3:0 – 54 де Брюйне, 3:1 – 86 Холдинг, 4:1 – 90 Холанд.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Гюндоган (Марез, 72), де Брюйне (Альварес, 80), Родри, Грилиш (Фоден, 87), Бернарду Силва, Холанд.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Джака (Жоржиньо, 60), Парти, Эдегор (Смит-Роу, 71), Сака (Нелсон, 80), Мартинелли (Троссард, 60), Габриэл Жезус (Нкетиа, 80).
Предупреждения:
Рубен Диаш (45), Грилиш (75), Парти (76), Родри (88).

«Сити» разбил «Арсенал» – 12-й раз подряд в АПЛ. Это было шоу Де Брюйне и Холанда

«Манчестер Сити» против «Арсенала» – это нокаут длиной 90 минут

Фото: globallookpress.com /  IMAGO/Andrew Yates; Gettyimages.ru/Michael Regan

10 комментариев

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discoclash
У него же резинка на руке
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Тюменский медвежонок
есть мужики которым реально идут длинные волосы и даже распущенные и они в этом образе максимально брутально и эффектно выглядят, но Холанду конечно не очень идет :D
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Упасть бы ниц и ницше
да ладно Холанд... на фото празднования гола у одного из футболистов кровавый локон!
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Kira Graponova
НЕ страшные комментаторы спортса, а скооперируйтесь и сделайте пост про то, какие вы внешне? Аж интересно. Есть вероятность, что 99.9% критиков сами максимум конкурс красоты где-то в деревне выиграют
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|Muted Horn
Получился неплохой косплей эмблемы Аталанты, когда бежал и праздновал гол
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AR Hongover
Он просто знает, что без резинки совсем другой эффект
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