10 комментариев

В важнейшем матче АПЛ «Манчестер Сити» разнес «Арсенал» (4:1), а Эрлинг Холанд 94 минуты провел без гола. Выстрелил только на 95-й. Хотя и до этого событий хватало – норвежец делал голевые пасы, часто промахивался и доигрывал матч в новом образе.

Поначалу не все получалось: были ассисты, но голы не влетали

Да, на седьмой минуте Эрлинг отличился голевым пасом на Де Брюйне, но потом пропал минут на 20. На 28-й бил из пределов штрафной – спас Рэмсдейл. Жаль, классный момент.

Через три минуты грохнул с острого угла – снова вратарь не спит. На 36-й – еще один опасный удар, но вообще не в створ. До рекорда Салаха (33 гола в АПЛ) оставалось совсем чуть-чуть, но мяч никак не шел в ворота.

Спустя еще 5 минут – снова Рэмсдейл на пути мяча. Ну никак не влетает!

Зато штрафной, с которого «Ман Сити» удвоил счет, заработал как раз Холанд. И приобнял Де Брюйне, который через мгновение сделал голевой навес на Стоунза – все знал заранее?

Второй тайм начал с того же, с чего и первый – ассиста на Де Брюйне.

3:0 – интрига иссякла, но неужели Холанд уйдет без гола? Даже если уйдет, внимание получит – где-то потерялась резинка, так что доигрывать пришлось с распущенными волосами.

Но даже так Холанд нашел момент и поставил точку – 4:1! Уже даже по телекартинке было что-то необычное.

К такому образу еще надо привыкнуть.

Ну просто рок-звезда!

Холанд забивает с обычной прической – такое видели уже 48 раз в сезоне. Холанд забивает без хвостика на голове – увидели тоже. Рекорд Салаха пал.

А как выглядит ярость Холанда с распущенными волосами? Это уже после финального свистка защищал партнеров в небольшой потасовке.

Очередная суперстатистика – уже в шаге от рекорда АПЛ и 50-го мяча за сезон

Стоило забить – и как вспышки фотоаппарата засверкали разные цифры:

• Вот у Холанда 16 голов в последних 9 матчах во всех турнирах.

• А вот и 21 очко (17+4) в последних 11 играх – он ведь еще сделал два ассиста Кевину де Брюйне.

• А еще забил 33-й гол в АПЛ. Осталось два – тогда побьет рекорд Коула и Ширера по голам за сезон в чемпионате (с 42 матчами за сезон).

• Следующий мяч станет 50-м за сезон. Сейчас – 49 голов в 43 играх за «Ман Сити».

Кому забьет 50-й? На выбор: «Фулхэм», «Вест Хэм» и «Лидс». С ними «Сити» играть в ближайшие 10 дней.

Фото: globallookpress.com / IMAGO/Andrew Yates; Gettyimages.ru/Michael Regan