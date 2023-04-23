11 комментариев

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«Барса» тормознула «Атлетико». Симеоне проиграл впервые с января, Хави еще ближе к титулу

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Диего Симеоне Диего Симеоне
Ферран Торрес Ферран Торрес
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

Серия мадридцев началась и закончилась «Барселоной».

Предыдущий раз «Атлетико» проигрывал в Ла Лиге 8 января – 0:1 «Барселоне». С тех пор было 13 матчей без поражений – пока команда Диего Симеоне не приехала на «Камп Ноу».

Да, Хави вновь победил. Снова в один мяч.

1:0 – любимый счет «Барсы» в сезоне. Уже десятая такая победа – и это только в Ла Лиге

Единственный гол забили в самом конце первого тайма: Рафинья отпасовал на Феррана Торреса, тот классно пробил низом в угол.

После перерыва «Барса» продолжала владеть инициативой, но без особых моментов. Яркий всплеск случился в середине второго тайма, когда команды один за одним упустили три голевых шанса.

Сначала Роберт Левандовски прострелил на пустые ворота Рафинье – бразилец не смог хорошо подстроиться и ударил несложно для вратаря.

В ответной атаке Антуан Гризманн (впервые сыгравший на «Камп Ноу» после обратного перехода) пробил с разворота в упор – попал прямо в Марка-Андре Тер Стегена. Француз мог забить бывшей команде и в первом тайме, но получилась перекладина.

Дальше начудил Левандовск: вместе с Рафиньей убежал на одинокого Облака, вполне мог катить на пустые партнеру, но пробил сам и промазал.

• «Барса» победила 1:0 уже десятый раз в сезоне Ла Лиги. Только три команды в истории любили этот результат больше: «Севилья»-2020/21, «Атлетико»-2017/18 и «Валенсия»-1988/89. У всех по 11 таких исходов, так что у «Барселоны» все шансы на рекорд.

• За 30 туров «Барса» пропустила лишь девять мячей (причем четыре – от «Реала»). Это абсолютный рекорд. Предыдущее лучшее достижение принадлежало как раз «Атлетико»: в 2016-м и 2018-м Облаку забивали на этом отрезке по 14 раз.

Диего Симеоне еще до матча нахваливал оборону соперника:

«Мне нравится «Барселона», которую я вижу, она заметно прибавила после прихода Хави, это настоящая «Барселона». Она проводит отличный чемпионат и стала лучше обороняться. Это плюс, учитывая то, что ее стиль всегда будет атакующим. Исторически так сложилось, что «Барселона» играет в атакующий футбол благодаря навыкам ее игроков в нападении. И эти улучшения в защите лишь придают дополнительную ценность работе Хави».

• С атакой, правда, далеко не все гладко. В двух предыдущих турах «Барса» играла по 0:0, а если считать все турниры, команда не могла забить три матча подряд.

• Зато до конца сезона каталонцы могут побить еще один рекорд. Сейчас уже 23 сухих матча в Ла Лиге. Больше было только в сезоне-1986/87 – 24.

• «Камп Ноу» по-прежнему самый сложный стадион для Симеоне. У него здесь 16 матчей без побед – больше, чем где бы то ни было в должности главного тренера «Атлетико».

За 8 туров до финиша у «Барсы» +11 в чемпионской гонке

Победа над «Атлетико» – важнейшая. Команда Хави восстановила комфортное преимущество над «Реалом», которое слегка подрастеряла в последнее время.

«Реал» укрепился на втором месте, оторвавшись от «Атлетико» на пять очков.

Чемпионство «Барсы» все ближе. Впереди по календарю «Райо Вальекано» (г), «Бетис» (д), «Осасуна» (д), «Эспаньол» (г), «Сосьедад» (д), «Вальядолид» (г), «Мальорка» (д) и «Сельта» (г).

Топ-соперников в ближайших планах нет.

Барселона – Атлетико 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
23 апреля, 17.15, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 44 Ферран Торрес.
Барселонатер Стеген, Кунде, Алонсо (Эрик Гарсия, 61), Араухо, Бальде, Бускетс, де Йонг (Кессиэ, 78), Гави, Рафинья (Фати, 90), Ферран Торрес (Педри, 61), Левандовски.
АтлетикоОблак, Молина, Савич, Хименес, Эрмосо (Регилон, 79), Карраско, Витцель (Мората, 59), Де Поль, Лемар (Сауль, 67), Гризманн, Корреа (Барриос, 59).
Предупреждения:
Алонсо (28), Бускетс (57), Гризманн (75), Рафинья (78), Савич (80), Хименес (81), Барриос (83), Регилон (84), Мората (86), Гави (90), Симеоне (90), Сауль (90), Грбич (90).

Фото: East News/Josep LAGO / AFP, LLUIS GENE / AFP

11 комментариев

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Alexander Sragovich
"После перерыва Барса играла с преимуществом, но без особых моментов" ЧТОООООО? Ты вообще игру видал? 2 голевых момента у Гави, момент Рафиньи пробившего с метра от ворот во вратаря и 1000% момент Лёвы где просто нужно было катнуть Рафинье.
+5
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Akmor
• «Камп Ноу» по-прежнему самый сложный стадион для «Барселоны». У него здесь 16 матчей без побед – больше, чем где бы то ни было в должности главного тренера «Атлетико».

Исправьте Барселоны на Симеоне.
Или текст писала нейросеть?
+4
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Dnoni R
Хави будущий топ тренер
+3
0
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Аяз Дулат
Бетис, Сосьедад, Сельта хоть не прям топовые, но крови попить могут
+2
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Bob Ganiev
Ответ Adham Boy
Ну хотя бы Ла Лига. Но лучше бы и этого титула не было. Потом уволили бы Хави и назначили бы топового тренера, кто-то вроде Клоппа и т.д.
Скажи на каком месте идет топовый тренер Клопп в АПЛ? У Хави первый сезон.
+2
0
+2
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Adham Boy
Ответ Akmor
• «Камп Ноу» по-прежнему самый сложный стадион для «Барселоны». У него здесь 16 матчей без побед – больше, чем где бы то ни было в должности главного тренера «Атлетико». Исправьте Барселоны на Симеоне. Или текст писала нейросеть?
Нейросеть не ошибается в таких вещах
+2
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Азатхан Чекабаев
Автор
Ответ Akmor
• «Камп Ноу» по-прежнему самый сложный стадион для «Барселоны». У него здесь 16 матчей без побед – больше, чем где бы то ни было в должности главного тренера «Атлетико». Исправьте Барселоны на Симеоне. Или текст писала нейросеть?
Поправили, спасибо
+1
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Arkadios Avgitidis
главное, - не расслабляться!
впереди скмый важный отрезок до финиша..до победного,до титульного!
верим!
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Ashgabat Ashgabat
С Де Йонгом и Педри положительная игра чувствуется но и Дембеле тоже нужен. В обороне Алонсо что то не уверенно выглядел а с Левандовским надо поговорить чтобы играл на команду
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