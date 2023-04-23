11 комментариев

Серия мадридцев началась и закончилась «Барселоной».

Предыдущий раз «Атлетико» проигрывал в Ла Лиге 8 января – 0:1 «Барселоне». С тех пор было 13 матчей без поражений – пока команда Диего Симеоне не приехала на «Камп Ноу».

Да, Хави вновь победил. Снова в один мяч.

1:0 – любимый счет «Барсы» в сезоне. Уже десятая такая победа – и это только в Ла Лиге

Единственный гол забили в самом конце первого тайма: Рафинья отпасовал на Феррана Торреса, тот классно пробил низом в угол.

После перерыва «Барса» продолжала владеть инициативой, но без особых моментов. Яркий всплеск случился в середине второго тайма, когда команды один за одним упустили три голевых шанса.

Сначала Роберт Левандовски прострелил на пустые ворота Рафинье – бразилец не смог хорошо подстроиться и ударил несложно для вратаря.

В ответной атаке Антуан Гризманн (впервые сыгравший на «Камп Ноу» после обратного перехода) пробил с разворота в упор – попал прямо в Марка-Андре Тер Стегена. Француз мог забить бывшей команде и в первом тайме, но получилась перекладина.

Дальше начудил Левандовск: вместе с Рафиньей убежал на одинокого Облака, вполне мог катить на пустые партнеру, но пробил сам и промазал.

• «Барса» победила 1:0 уже десятый раз в сезоне Ла Лиги. Только три команды в истории любили этот результат больше: «Севилья»-2020/21, «Атлетико»-2017/18 и «Валенсия»-1988/89. У всех по 11 таких исходов, так что у «Барселоны» все шансы на рекорд.

• За 30 туров «Барса» пропустила лишь девять мячей (причем четыре – от «Реала»). Это абсолютный рекорд. Предыдущее лучшее достижение принадлежало как раз «Атлетико»: в 2016-м и 2018-м Облаку забивали на этом отрезке по 14 раз.

Диего Симеоне еще до матча нахваливал оборону соперника:

«Мне нравится «Барселона», которую я вижу, она заметно прибавила после прихода Хави, это настоящая «Барселона». Она проводит отличный чемпионат и стала лучше обороняться. Это плюс, учитывая то, что ее стиль всегда будет атакующим. Исторически так сложилось, что «Барселона» играет в атакующий футбол благодаря навыкам ее игроков в нападении. И эти улучшения в защите лишь придают дополнительную ценность работе Хави».

• С атакой, правда, далеко не все гладко. В двух предыдущих турах «Барса» играла по 0:0, а если считать все турниры, команда не могла забить три матча подряд.

• Зато до конца сезона каталонцы могут побить еще один рекорд. Сейчас уже 23 сухих матча в Ла Лиге. Больше было только в сезоне-1986/87 – 24.

• «Камп Ноу» по-прежнему самый сложный стадион для Симеоне. У него здесь 16 матчей без побед – больше, чем где бы то ни было в должности главного тренера «Атлетико».

За 8 туров до финиша у «Барсы» +11 в чемпионской гонке

Победа над «Атлетико» – важнейшая. Команда Хави восстановила комфортное преимущество над «Реалом», которое слегка подрастеряла в последнее время.

«Реал» укрепился на втором месте, оторвавшись от «Атлетико» на пять очков.

Чемпионство «Барсы» все ближе. Впереди по календарю «Райо Вальекано» (г), «Бетис» (д), «Осасуна» (д), «Эспаньол» (г), «Сосьедад» (д), «Вальядолид» (г), «Мальорка» (д) и «Сельта» (г).

Топ-соперников в ближайших планах нет.

Фото: East News/Josep LAGO / AFP, LLUIS GENE / AFP