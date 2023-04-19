16 комментариев

С привоза на 27-й секунде «Арсенал» начал важнейший матч чемпионской гонки. Вот это фэйл Рэмсдейла
Подарок лидера последней команде АПЛ.
Лидер Премьер-лиги, участвующий в плотнейшей чемпионской гонке, играет против команды с последнего места. Что может пойти не так? Отвечает вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл.
Уже на 20-й секунде матча против «Саутгемптона» кипер привез. Покатил на Александра Зинченко, но не заметил Карлоса Алькараса, притаившегося за спиной Томаса Парти.
Аргентинец перехватил пас.
Прицелился и точно пробил под дальнюю штангу.
Ситуация – почти как при первом голе «Севильи» в ворота «Манчестер Юнайтед» в четверг.
Вина Зинченко тоже есть: не очень верно оценил ситуацию и попросил пас. С другой стороны, именно вратарь отдал слишком слабо.
Микель Артета не очень доволен.
Мяч влетел в ворота «Арсенала» уже 27-й секунде. Два самых быстрых гола этого розыгрыша Премьер-лиги пропустили именно «канониры» – и оба дома. До этого был гол Филиппа Билинга из «Борнмута» на 10-й секунде.
«Арсенал» бросился отыгрываться и пропустил второй. Тот же Карлос Алькарас (напоминаем, это не теннисист, а аргентинский полузащитник, который чуть-чуть старше) выцарапал мяч в центре поля и выдал идеальный пас на выход Тео Уолкотту – он на хорошо знакомом «Эмирейтс» спокойно реализовал момент.
Зинченко провел экстренное собрание команды в центральном круге.
Похоже, привел партнеров в чувство.
«Арсенал» еще в первом тайме отыграл один мяч – получилось у Гибриэла Мартинелли. У «Борнмута», когда пропустили на 9-й секунде, в итоге выиграли 3:2. Чтобы оставаться с преимуществом в чемпионской гонке нужен новый камбэк.
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.00, «Эмирейтс»
- Голы:
- 0:1 – 1 Алькарас, 0:2 – 14 Уолкотт, 1:2 – 20 Мартинелли, 1:3 – 66 Чалета-Цар, 2:3 – 88 Эдегор, 3:3 – 90 Сака.
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Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко (Нкетиа, 72), Парти, Эдегор, Фабиу Виейра (Троссард, 57), Сака, Мартинелли (Нелсон, 85), Габриэл Жезус.
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Саутгемптон –
Базуну, Уокер-Питерс, Беднарек (Чалета-Цар, 41), Белла-Кочап, Перро, Эльюнусси, Уорд-Проуз, Лавиа (Диалло, 86), Алькарас (Войнович, 46), Уолкотт (Сулемана, 77), Армстронг (Онуачу, 77).
Развязка АПЛ – во всех деталях здесь
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Julian Finney
Тренер идёт на риск получить подобный момент (который ещё не всегда реализовывается) раз в 2-3 матча, но зато команда всё это время грамотно и полезно выходит в атаку. Всё давно посчитано: катают - значит так выгоднее