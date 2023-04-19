16 комментариев

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С привоза на 27-й секунде «Арсенал» начал важнейший матч чемпионской гонки. Вот это фэйл Рэмсдейла

Карлос Алькарас
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Саутгемптон Саутгемптон
Александр Зинченко Александр Зинченко
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Аарон Рэмсдейл Аарон Рэмсдейл
Футбол Футбол

Подарок лидера последней команде АПЛ.

Лидер Премьер-лиги, участвующий в плотнейшей чемпионской гонке, играет против команды с последнего места. Что может пойти не так? Отвечает вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл.

Уже на 20-й секунде матча против «Саутгемптона» кипер привез. Покатил на Александра Зинченко, но не заметил Карлоса Алькараса, притаившегося за спиной Томаса Парти.

Аргентинец перехватил пас.

Прицелился и точно пробил под дальнюю штангу.

Ситуация – почти как при первом голе «Севильи» в ворота «Манчестер Юнайтед» в четверг.

Вина Зинченко тоже есть: не очень верно оценил ситуацию и попросил пас. С другой стороны, именно вратарь отдал слишком слабо.

Микель Артета не очень доволен.

Мяч влетел в ворота «Арсенала» уже 27-й секунде. Два самых быстрых гола этого розыгрыша Премьер-лиги пропустили именно «канониры» – и оба дома. До этого был гол Филиппа Билинга из «Борнмута» на 10-й секунде.

«Арсенал» бросился отыгрываться и пропустил второй. Тот же Карлос Алькарас (напоминаем, это не теннисист, а аргентинский полузащитник, который чуть-чуть старше) выцарапал мяч в центре поля и выдал идеальный пас на выход Тео Уолкотту – он на хорошо знакомом «Эмирейтс» спокойно реализовал момент.

Зинченко провел экстренное собрание команды в центральном круге.

Похоже, привел партнеров в чувство.

«Арсенал» еще в первом тайме отыграл один мяч – получилось у Гибриэла Мартинелли. У «Борнмута», когда пропустили на 9-й секунде, в итоге выиграли 3:2. Чтобы оставаться с преимуществом в чемпионской гонке нужен новый камбэк.

Арсенал – Саутгемптон 3:3 (1:2, 2:1)
Дата проведения
21 апреля, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Алькарас, 0:2 – 14 Уолкотт, 1:2 – 20 Мартинелли, 1:3 – 66 Чалета-Цар, 2:3 – 88 Эдегор, 3:3 – 90 Сака.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко (Нкетиа, 72), Парти, Эдегор, Фабиу Виейра (Троссард, 57), Сака, Мартинелли (Нелсон, 85), Габриэл Жезус.
СаутгемптонБазуну, Уокер-Питерс, Беднарек (Чалета-Цар, 41), Белла-Кочап, Перро, Эльюнусси, Уорд-Проуз, Лавиа (Диалло, 86), Алькарас (Войнович, 46), Уолкотт (Сулемана, 77), Армстронг (Онуачу, 77).
Предупреждения:
Алькарас (27), Перро (32), Уокер-Питерс (42), Зинченко (45), Армстронг (76), Диалло (90).

Развязка АПЛ – во всех деталях здесь

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Julian Finney

16 комментариев

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v.belorussky
Наш Джеррард передаёт привет из 2014))
+20
-2
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44ndfwwgbr
Всё ясно, подарили чемпионство Сити…
+10
-2
+8
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Vitali Freeman
Чуток не дожали до 4-3, столько моментов сумасшедших в добавленное время, перекладина.., так и сливаются чемпионства, 3 совсем необязательные ничьи подряд, капец..(
+6
-1
+5
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Streetbor
Раньше Арсенал к концу зимы заканчивал участие во всех турнирах. А тут до конца апреля аж даже дотянул.
+4
0
+4
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MaxB
Ответ Роман Изотов
Я понимаю, что "катание" мяча от защитника к защитнику в стиле Луиса Энрике установка тренера. Если идёт прессинг, не проще ли выбить подальше, чем привозить? Де Хея в четверг так же Магу подставил, в итоге привёз.
Знать бы ещё заранее, где ошибёшься, чтоб в этом случае выбивать))

Тренер идёт на риск получить подобный момент (который ещё не всегда реализовывается) раз в 2-3 матча, но зато команда всё это время грамотно и полезно выходит в атаку. Всё давно посчитано: катают - значит так выгоднее
+4
0
+4
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Marcs
Нервы((
+2
0
+2
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Alexander Prokofyev
А Зинченко - капитан Арсенала?
+2
-1
+1
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mj23.net
Ответ Роман Изотов
Я понимаю, что "катание" мяча от защитника к защитнику в стиле Луиса Энрике установка тренера. Если идёт прессинг, не проще ли выбить подальше, чем привозить? Де Хея в четверг так же Магу подставил, в итоге привёз.
Мага сам просил пас. Просто холодильник не может голову повернуть и увидеть, что сзади него километровая дыра и можно было начать крутую быструю атаку, отрезав сразу трех напов Севильи одним разворотом. А здесь Рамсдэйл просто дал сопернику мяч.
+1
0
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