16 комментариев

Подарок лидера последней команде АПЛ.

Лидер Премьер-лиги, участвующий в плотнейшей чемпионской гонке, играет против команды с последнего места. Что может пойти не так? Отвечает вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл.

Уже на 20-й секунде матча против «Саутгемптона» кипер привез. Покатил на Александра Зинченко, но не заметил Карлоса Алькараса, притаившегося за спиной Томаса Парти.

Аргентинец перехватил пас.

Прицелился и точно пробил под дальнюю штангу.

Ситуация – почти как при первом голе «Севильи» в ворота «Манчестер Юнайтед» в четверг.

Вина Зинченко тоже есть: не очень верно оценил ситуацию и попросил пас. С другой стороны, именно вратарь отдал слишком слабо.

Микель Артета не очень доволен.

Мяч влетел в ворота «Арсенала» уже 27-й секунде. Два самых быстрых гола этого розыгрыша Премьер-лиги пропустили именно «канониры» – и оба дома. До этого был гол Филиппа Билинга из «Борнмута» на 10-й секунде.

«Арсенал» бросился отыгрываться и пропустил второй. Тот же Карлос Алькарас (напоминаем, это не теннисист, а аргентинский полузащитник, который чуть-чуть старше) выцарапал мяч в центре поля и выдал идеальный пас на выход Тео Уолкотту – он на хорошо знакомом «Эмирейтс» спокойно реализовал момент.

Зинченко провел экстренное собрание команды в центральном круге.

Похоже, привел партнеров в чувство.

«Арсенал» еще в первом тайме отыграл один мяч – получилось у Гибриэла Мартинелли. У «Борнмута», когда пропустили на 9-й секунде, в итоге выиграли 3:2. Чтобы оставаться с преимуществом в чемпионской гонке нужен новый камбэк.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Julian Finney