84 комментария

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Бедняга Упамекано: привез пенальти и эпично плюхнулся перед Холандом. Ужасные два матча

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Снова получит от фанатов.

«Бавария» резво начала ответку с «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ – после 0:3 на «Этихаде» мюнхенцам уже нечего было терять.

Семь ударов до перерыва и 58% владения мячом: так смело против «Сити» не играли давно. Команда Тухеля выглядела настолько ярко, что на 35-й минуте могла все заканчивать. Правда, для самой себя.

Упамекано привез пенальти, но Холанд простил. Да-да, Холанд промазал с точки!  

Упамекано сделал совершенно ненужное движение рукой внутри штрафной.

Заметно, что Дайот сначала убирал ее, явно не хотел привозить.

Но тут что-то пошло не так.

Гости получили право на пенальти. К мячу пошел Эрлинг Холанд – и не забил! Это его первый промах за «Сити» и третий в карьере, до этого было два нереализованных за «Дортмунд».

Иногда у киборгов тоже сбивается прицел. Эрлинг зарядил сильно выше, где-то на орбите до сих пор парит мяч Серхио Рамоса. Похоже, летит пополнение!

Интересная деталь: уже во время разбега норвежца Леон Горетцка забежал в штрафную и выкинул какой-то предмет, сбив настрой Эрлинга.

Судья поблагодарил немца. На таком уровне мелочей не бывает, возможно, что был хитрый план Леона. В любом случае «Бавария» уходила на перерыв с прежними 0:3 по сумме двух игр, хотя сдаваться явно не собиралась.

И все же Холанд исправился за промах. А перед этим накрутил Упамекано 

На старте второго тайма Кингсли Коман пару раз опасно залез в штрафную «Сити», но на 57-й минуте снова включился Холанд: помчал к границе штрафной «Баварии», а сопровождавший его Упамекано вдруг плюхнулся на газон. Эрлинг вышел один на один с Зоммером – и не простил неуклюжего француза (и заодно кипера).

«Бавария» до конца пыталась пробить Эдерсона. За 15 минут до финального свистка хозяева все-таки забили, но гол юного Матиса Теля отменили из-за офсайда Комана. Но один гол Мюнхену удался: на 83-й Киммих реализовал пенальти.

4:1 в двухматчевом противостоянии.

Упамекано – главный антигерой двух матчей. Неделю назад тоже чудил

Дайот привез и в первой игре: на 69-й минуте потерялся под прессингом Грилиша – и отдал мяч прямо перед своей штрафной. «Ман Сити» сразу же наказал: рывок Холанда и парашют на Бернарду Силву разогнал преимущество до двух мячей.

После матча защитнику досталось, под его постами писали расистские оскорбления: называли «ниггером», кто-то отправлял смайлики обезьяны. «Бавария» поддержала Дайота: «Все мы в «Баварии» самым решительным образом осуждаем расизм. Весь клуб с тобой».

«Это полный бред! Я думаю, людям пора с таким завязывать. На дворе 2023 год, – взбесился Килиан Мбаппе. – Просто осуждать такое и говорить, что это не норма, уже недостаточно, пора что-то делать, хватит! Подобная реакция людей стала чем-то обыденным. Это действительно печально, и мы устали от этого. Ну серьезно!».

Томас Тухель тоже защитил игрока: «Упамекано допустил чересчур много ошибок. Три или две ситуации, когда не хватало концентрации при принятии рискованных решений. Этого никогда не должно происходить на таком уровне и в этой части поля, он извлечет урок. Мы не злимся на него. Он все еще молод и еще будет совершать ошибки. Но в матче такого уровня нельзя ошибаться, чтобы добиться результата».

И все же ошибки никуда не делись. 

Битва «Ман Сити» с «Реалом» и миланское дерби – королевские полуфиналы ЛЧ!

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha, IMAGO/Revierfoto

Кто выиграет ЛЧ-2023?
27802 голосa
Реал Мадрид
38%
Реал Мадрид
Манчестер Сити
46%
Манчестер Сити
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11%
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Интер
5%
Интер

84 комментария

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Harryck
Не стоит на него всех собак спускать. Упамекано крутой сезон провёл в целом. Он без отдыха от звонка до звонка что в "Баварии", что в сборной в основе играет, логично что подвыдохся. К тому же он по сути последний защитник что в схеме Нагеля, что теперь при Тухеле. Еще и основной разыгрывающий защитник. Поэтому он всегда находится в самой высокой степени риска, пару ошибок против высококлассных игроков "Сити" не должны перечеркнуть все его достижения сезона. Тем более на него было колоссальное психологическое давление. В остальном он очень даже неплохо отыграл матч.
+140
-29
+111
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Buharoid
Ответ Мурад Гамзаев
Молодость, самообладание. Помню молодой Варан тоже против сити поплыл несколько лет назад и напривозил. В целом то данный у Упамекано шикарные,все у него ещё будет. Баварии объективно не хватило конкретики в завершающей стадии и глубины скамейки
Молодому Варану было 27 лет на тот момент))
+94
-1
+93
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Jan Paskel
Ответ Harryck
Не стоит на него всех собак спускать. Упамекано крутой сезон провёл в целом. Он без отдыха от звонка до звонка что в "Баварии", что в сборной в основе играет, логично что подвыдохся. К тому же он по сути последний защитник что в схеме Нагеля, что теперь при Тухеле. Еще и основной разыгрывающий защитник. Поэтому он всегда находится в самой высокой степени риска, пару ошибок против высококлассных игроков "Сити" не должны перечеркнуть все его достижения сезона. Тем более на него было колоссальное психологическое давление. В остальном он очень даже неплохо отыграл матч.
а это что, регулярка НХЛ НБА? Если Ты топ, до будь добр показывать запредельный уровень в решающих матчах. А тут косяк на косяке. У него есть будущее, всё сложится, он со всем справится, но мне не понятна такая повальная защита игрока, который накосячил, и конкретно, сразу в 2 матчах важнейшей стадии ЛЧ
+85
-13
+72
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Ученик Пепа
Ну это повторение бенефиса Боатенга перед Барсой и персонально Месси в 2015 году))
+63
-9
+54
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A.B.W.
Ответ Мурад Гамзаев
Молодость, самообладание. Помню молодой Варан тоже против сити поплыл несколько лет назад и напривозил. В целом то данный у Упамекано шикарные,все у него ещё будет. Баварии объективно не хватило конкретики в завершающей стадии и глубины скамейки
Молодой Варан ?
Ему 26-27 было тогда.

Какие-то смешные оправдания, что у Тухеля, что ты пишешь.
Упамекано сейчас 25 год идёт. Пике в 22 уже 3 ЛЧ и ЧМ выигрывал, играя на самой ответственной позиции в Барсе и Фурии Рохе.

Даже сейчас в ТОП клубах куча молодых ЦЗ, но они не плывут как Упамекано.

Самому дорогому ЦЗ согласно Трансфермаркт Йошко Гвардиолу 21 год.
де Лигт 23
Араухо 24
Кюнде 25
Рубен Диаш 25
Лисандро Мартинес 25

Рубен Диаш в 23 признавался лучшим игроком сезона по версии АПЛ и по версии журналистов и экспертов.
+32
-10
+22
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Игорь М.
Ответ Ученик Пепа
Ну это повторение бенефиса Боатенга перед Барсой и персонально Месси в 2015 году))
Значит, в этом сезоне Сити выиграет финал у итальянской команды со счётом 3:1))
+27
-5
+22
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Мурад Гамзаев
Молодость, самообладание. Помню молодой Варан тоже против сити поплыл несколько лет назад и напривозил. В целом то данный у Упамекано шикарные,все у него ещё будет. Баварии объективно не хватило конкретики в завершающей стадии и глубины скамейки
+33
-12
+21
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Ваганов Фидаиль
Виноват не Упекампо, а руководство Баварии, которое поменяли тренера перед ответственными матчами.
+15
-1
+14
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versus_
Упамекано привез еще раньше, просто повезло, что колено Холанда залезло в офсайд, и арбитр отменил красную карточку. Об этом ярком эпизоде в тексте почему-то ни речи.
Вообще, француз выглядит не в своей тарелке и Тухель дурак, что не заменил его в первом матче и выпустил во-втором. Бавария от нелепых действий Упамекано впала в прострацию в первом матче, а тот ошибался и ошибался. Команда не знала что делать в такой ситуации, идти ли вперед или защищать тыл и оттого выглядела растерянно, а Тухель и не думал менять защитника. О чем он думал?? У него долги перед французом или боится? От его действий команда пропустила второй и косвенно третий гол. Упамекано выглядит как человек, который постоянно во что-то утыкается, его фейл с рукой просто дикость. Считаю, что француз в одну калитку решил исход дуэли, и посмотрим продолжит ли Тухель эксперимент с его основой.
+17
-3
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Олжас
Упа должен сказать спасибо тренеру. После неудачного первого матча построить весь билдап через него в ответке этот необычный ход
+16
-2
+14
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Jlaw
Загорелая версия Магваре
+15
-2
+13
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A to the K
Ответ Ученик Пепа
Ну это повторение бенефиса Боатенга перед Барсой и персонально Месси в 2015 году))
если уж совсем придираться, то общего в этих 2х эпизодах нет ничего. Месси качнул Боатенга, тот и свалился, как мешок, здесь же еще до обыгрыша у Упамекано просто поехала нога на газоне) все же разные вещи)
+13
-1
+12
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Andy Brandy
Ответ A.B.W.
Молодой Варан ? Ему 26-27 было тогда. Какие-то смешные оправдания, что у Тухеля, что ты пишешь. Упамекано сейчас 25 год идёт. Пике в 22 уже 3 ЛЧ и ЧМ выигрывал, играя на самой ответственной позиции в Барсе и Фурии Рохе. Даже сейчас в ТОП клубах куча молодых ЦЗ, но они не плывут как Упамекано. Самому дорогому ЦЗ согласно Трансфермаркт Йошко Гвардиолу 21 год. де Лигт 23 Араухо 24 Кюнде 25 Рубен Диаш 25 Лисандро Мартинес 25 Рубен Диаш в 23 признавался лучшим игроком сезона по версии АПЛ и по версии журналистов и экспертов.
Пике не выигрывал 3 ЛЧ в 22, не нужно вводить людей в заблуждение
+9
0
+9
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Harryck
Ответ Jan Paskel
а это что, регулярка НХЛ НБА? Если Ты топ, до будь добр показывать запредельный уровень в решающих матчах. А тут косяк на косяке. У него есть будущее, всё сложится, он со всем справится, но мне не понятна такая повальная защита игрока, который накосячил, и конкретно, сразу в 2 матчах важнейшей стадии ЛЧ
Все не роботы. Ему было непривычно под таким давлением играть, т.к. подобный прессинг за последние годы показывали только "Сити", "Ливерпуль" и сама "Бавария", с чем он не сталкивался. Что касается топов - у всех спортсменов что в НХЛ, что в НБА, итд - такое случается. Взять того же Месси, которому 8 ЗМ отдадут - когда он последний раз за очень много лет по настоящему тащил в важнейших стадиях (кроме пожалуй финала ЧМ, и то с натяжкой, т.к. там Ди Мария зарешал в первую очередь)?
+30
-22
+8
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Старый Сухи
Что-то я не заметил чтобы Тухель его похвалил. Кроме слов "Мы не злимся на него." никакой похвалы я не увидел, а вот напоминание об ошибках прозвучало несколько раз.
+7
0
+7
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Палыч-59
Холанд в футболке Боруссии забивает Баварии на их поле. Красота.
+7
-1
+6
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StillInTheGame
Ответ Jan Paskel
Все не роботы. Роботы не все. Мне вообще как стороннему болельщику безразлично что за дела в Баварии, но я не припомню, что бы: Мальдини Каннаваро Кьеллини Рамос Терри Стам де Бур (любой) Йерро и ещё игроков 50 Вот так вот прям сразу в двух матчах серии косячили. Повторюсь, злитесь, минусуйте, приводите аргументы, это просто взгляд со стороны.
косячили, и будь здоров

когда пересматривать начнёте матчи, многое заметите
+6
-1
+5
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ɔculpa
Ответ Harryck
Все не роботы. Ему было непривычно под таким давлением играть, т.к. подобный прессинг за последние годы показывали только "Сити", "Ливерпуль" и сама "Бавария", с чем он не сталкивался. Что касается топов - у всех спортсменов что в НХЛ, что в НБА, итд - такое случается. Взять того же Месси, которому 8 ЗМ отдадут - когда он последний раз за очень много лет по настоящему тащил в важнейших стадиях (кроме пожалуй финала ЧМ, и то с натяжкой, т.к. там Ди Мария зарешал в первую очередь)?
Ну вот такая работа неблагодарная у защей и вратарей. Их ошибки приводят к голам.
Но извини меня, я вот читаю тебя, у меня складывается стойкое ощущение, что Упа твой любимчик, в целом, и ты всеми правдами и не очень правдами отмазываешь его. "Непривычно под таким давлением играть", ну охренеть вообще. Непривычно ему. Да сейчас пол-Европы в высокий прессинг играет, у Сити он поставлен лучше многих, да, и что? Упа - это слабое звено в двух играх, я не помню, чтобы защ два матча подряд в одной серии так люто косячил. Это ещё пенальти не забили. Куда он свои руки решил выбросить? Ему пятнадцать лет что ли, координация подвела? В первом матче, он и до гола неуверенно действовал, а после привоза поплыл совсем (как, правда, и вся команда), мог ещё привезти. Парень не вывозит в том числе психологически. Мне его жаль, и да, он очень способный, но на таком уровне одних авансов и таланта уже мало. Упа капитально провалился, команда была не сильно лучше, и да, всех собак на него вешать нельзя, но после таких лютых залётов я не вижу поовдов для такой лояльности. Да, хороший сезон выдавал, примерно не считая удаления с Гладбахом, но если он не сумел адаптироваться под уровень Сити, не сумел настолько, что стал самым явным слабым звеном, может уже стоит пересмотреть оценки в его отношении и в отношении этого его сезона в целом. Топ не может позволить себе двух важнейших играх таких провалов подряд. Просто катастрофа. Без его косяков "Бавария" один хрен не прошла бы, я иллюзий не строю, но нельзя после таких игр чуть ли не дифирамбы ему петь о том, какой он молодец, как крепко отыграл ЧМ и как неплохо отыграл сезон, после предыдущего сезона косяков, кстати говоря. Провалил серию - получай заслуженную критику. А отмазки в духе "было непривычно" - это в детском футболе может прокатить, а не здесь, с опытными (ему уже не 18 лет вообще-то), элитными профи. Непривычно, блин)
+6
-1
+5
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Alxx3xx
А чего там с газоном было? Воды что-ли перелили или дождь сильный был. Постоянно все подскальзывались.
+5
0
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Redmurza
Ответ Юрий Кечко
Вот вот , в 2009 ему максимум 22 было , а дальше 2011 и вообще 2015 И кто то эту херню плюсует
В 2011 Пике выиграл свою третью ЛЧ (первая была с МЮ, если что).
Но да, ему было 24, а не 22.
+4
0
+4
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ɔculpa
Ответ Farid Green
А я помню пример когда один игрок косячил в обоих матчах плей-офф . Тот же Упамекано в 1/8 против Ливерпуля в сезоне 20/21. Я помню тогда уже было объявлено что он в летом будет в Мюнхене . Тогда сильно удивился на хрена им он нужен)
Я помню один косяк с тех матчей, про второй не буду говорить, потому, что не помню второго. А в том косяке я помню, как глазожопые комментаторы на тв перепутали Упу с Мукиеле, который там и привёз гол, подарив мяч, но ошибка комментаторов имела такие последствия, что и до сих пор Упе тот привоз приписывают)
+4
0
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A.B.W.
Ответ Harryck
Все не роботы. Ему было непривычно под таким давлением играть, т.к. подобный прессинг за последние годы показывали только "Сити", "Ливерпуль" и сама "Бавария", с чем он не сталкивался. Что касается топов - у всех спортсменов что в НХЛ, что в НБА, итд - такое случается. Взять того же Месси, которому 8 ЗМ отдадут - когда он последний раз за очень много лет по настоящему тащил в важнейших стадиях (кроме пожалуй финала ЧМ, и то с натяжкой, т.к. там Ди Мария зарешал в первую очередь)?
Финал затащил Ди Мария ?
пахахахахахха))

Дима молодец, что на глупом Дембеле пендаль заработал.
А когда гол забивал, ему партнёры мяч на блюдечке выкатили, потрясающе разыграв контратаку. Вот и всё.
Его заменили на 64 мин., а матч длился 120 + серия пенальти.

Лучшим игроком матча можно назвать кого угодно из сборной Аргентины, кто все 120 мин отыграл + серию пенальти, но точно не Ди Марию.
+9
-5
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Kemlo
Упамекано в конце матча наверно думал: блин,долбаный оффсайд,так бы вначале удалили и никаких забот)
+3
0
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шампион
Упамекано был под постоянным давлением. Атакующие игроки Сити могли спокойно бегать вперед, Пеп построил машину. А Тухель выставил центр Киммих-Горецка, который не успевал ни защите помочь, ни атаке.
+4
-1
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Tun
Ответ Jan Paskel
Все не роботы. Роботы не все. Мне вообще как стороннему болельщику безразлично что за дела в Баварии, но я не припомню, что бы: Мальдини Каннаваро Кьеллини Рамос Терри Стам де Бур (любой) Йерро и ещё игроков 50 Вот так вот прям сразу в двух матчах серии косячили. Повторюсь, злитесь, минусуйте, приводите аргументы, это просто взгляд со стороны.
Я извиняюсь, а причем тут список этих высококлассных защей в тексте с Упамекано?)
+3
0
+3
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