84 комментария

Снова получит от фанатов.

«Бавария» резво начала ответку с «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ – после 0:3 на «Этихаде» мюнхенцам уже нечего было терять.

Семь ударов до перерыва и 58% владения мячом: так смело против «Сити» не играли давно. Команда Тухеля выглядела настолько ярко, что на 35-й минуте могла все заканчивать. Правда, для самой себя.

Упамекано привез пенальти, но Холанд простил. Да-да, Холанд промазал с точки!

Упамекано сделал совершенно ненужное движение рукой внутри штрафной.

Заметно, что Дайот сначала убирал ее, явно не хотел привозить.

Но тут что-то пошло не так.

Гости получили право на пенальти. К мячу пошел Эрлинг Холанд – и не забил! Это его первый промах за «Сити» и третий в карьере, до этого было два нереализованных за «Дортмунд».

Иногда у киборгов тоже сбивается прицел. Эрлинг зарядил сильно выше, где-то на орбите до сих пор парит мяч Серхио Рамоса. Похоже, летит пополнение!

Интересная деталь: уже во время разбега норвежца Леон Горетцка забежал в штрафную и выкинул какой-то предмет, сбив настрой Эрлинга.

Судья поблагодарил немца. На таком уровне мелочей не бывает, возможно, что был хитрый план Леона. В любом случае «Бавария» уходила на перерыв с прежними 0:3 по сумме двух игр, хотя сдаваться явно не собиралась.

И все же Холанд исправился за промах. А перед этим накрутил Упамекано

На старте второго тайма Кингсли Коман пару раз опасно залез в штрафную «Сити», но на 57-й минуте снова включился Холанд: помчал к границе штрафной «Баварии», а сопровождавший его Упамекано вдруг плюхнулся на газон. Эрлинг вышел один на один с Зоммером – и не простил неуклюжего француза (и заодно кипера).

«Бавария» до конца пыталась пробить Эдерсона. За 15 минут до финального свистка хозяева все-таки забили, но гол юного Матиса Теля отменили из-за офсайда Комана. Но один гол Мюнхену удался: на 83-й Киммих реализовал пенальти.

4:1 в двухматчевом противостоянии.

Упамекано – главный антигерой двух матчей. Неделю назад тоже чудил

Дайот привез и в первой игре: на 69-й минуте потерялся под прессингом Грилиша – и отдал мяч прямо перед своей штрафной. «Ман Сити» сразу же наказал: рывок Холанда и парашют на Бернарду Силву разогнал преимущество до двух мячей.

После матча защитнику досталось, под его постами писали расистские оскорбления: называли «ниггером», кто-то отправлял смайлики обезьяны. «Бавария» поддержала Дайота: «Все мы в «Баварии» самым решительным образом осуждаем расизм. Весь клуб с тобой».

«Это полный бред! Я думаю, людям пора с таким завязывать. На дворе 2023 год, – взбесился Килиан Мбаппе. – Просто осуждать такое и говорить, что это не норма, уже недостаточно, пора что-то делать, хватит! Подобная реакция людей стала чем-то обыденным. Это действительно печально, и мы устали от этого. Ну серьезно!».

Томас Тухель тоже защитил игрока: «Упамекано допустил чересчур много ошибок. Три или две ситуации, когда не хватало концентрации при принятии рискованных решений. Этого никогда не должно происходить на таком уровне и в этой части поля, он извлечет урок. Мы не злимся на него. Он все еще молод и еще будет совершать ошибки. Но в матче такого уровня нельзя ошибаться, чтобы добиться результата».

И все же ошибки никуда не делись.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha, IMAGO/Revierfoto