Бензема зверствует в плей-офф ЛЧ! Забил «Челси» третий матч подряд, а «Реал» поймал Лэмпарда в капкан
Все решено?
«Реал» уверенно справился с «Челси» в первом четвертьфинале ЛЧ – 2:0 на «Бернабеу».
Последний приезд лондонцев в Мадрид вышел красочным: команда Тухеля отыгралась с 1:3 и почти пролезла дальше, но потом гениальный пас Модрича – и история. Спустя год снова казалось, что клуб Боули может дать бой, несмотря на кризис, но «Челси» хватило лишь на первые 15 минут – дальше на поле правил «Реал».
Хозяева открыли счет на 21-й минуте: Винисиус выправил заброс Дани Карвахаля в створ, а Кепа удобно остановил его для Карима Бензема. Француз просто закатил мяч в пустые.
Матч не пестрил моментами, но после перерыва «Челси» совсем поплыл – и на 59-й минуте остался в меньшинстве: Чилуэлл упустил рывок и экстренно повалил резвого Родриго перед штрафной. Судья Франсуа Летексье оценил это как фол последней надежды и выдал англичанину красную.
После такого «Челси» ужасно загрустил: «Мадрид» запер гостей на их половине, а на 74-й удвоил преимущество. Марко Асенсио положил через 3 минуты после выхода на замену. Не рекорд, но тоже весомо.
«Челси» так ничего и не придумал, так что «Реал» уютно едет в Лондон.
«Реал» как всегда царит, Бензема – киллер англичан
• «Реал» забивает в 31 домашнем матче плей-офф ЛЧ подряд. Последней командой, не пропустившей от «Мадрида» на «Сантьяго Бернабеу», была «Барса» в сезоне-2010/11.
• Асенсио забил 9 голов после выхода на замену в ЛЧ. Он установил новый рекорд турнира: по 7 раз забивали Оле-Гуннар Сульшер, Томас Мюллер и... Карим Бензема.
• Карло Анчелотти выиграл с «Реалом» 35 матчей ЛЧ (47 попыток). Это больше, чем любой другой тренер клуба.
• Бензема – король вечера. Карим догнал Рауля по матчам за «Реал» (по 130) и забил 90-й гол в турнире, продолжая погоню за Роналду, Месси и Левандовски.
• Француз доминирует над клубами из АПЛ – 11 последних голов в ЛЧ уложил именно англичанам (всего командам из Англии забил уже 20). Только полюбуйтесь:
⚽️⚽️⚽️ «Челси»
⚽️ «Челси»
⚽️⚽️ «Сити»
⚽️ «Сити»
⚽️⚽️ «Ливерпуль»
⚽️ «Ливерпуль»
⚽️ «Челси»
• У Карима 14 голов в последних девяти матчах плей-офф ЛЧ.
• Приятный бонус: Бензема догнал Эрлинга Холанда по голам в 2023-м – по 18. Никто в топ-5 лиг не забивал больше. Ждем зарубу бомбардиров в полуфинале?
От Карима в восторге все, особенно Marca. Вот реакция на его игру еще по ходу первого тайма:
«Бензема активирует режим зверя к плей-офф ЛЧ! В прошлом сезоне он вывел команду в финал, забил 10 мячей в плей-офф. В это году уже 4 гола за 3 игры. Его лучшая версия вернулась.
Бензема, игравший нерегулярно в первые две трети сезона из-за травм, намеревался ворваться, как самолет, после последнего перерыва на игры сборной. И ему это удалось! Хет-трик в ворота «Вальядолида», хет-трик в ворота «Барсы» и гол в ворота «Челси». 7 голов в последних четырех играх!»
Цифры боли «Челси»
• Спад «Челси» не заканчивается: после возвращения Лэмпарда слили два матча подряд всухую. Сначала «Вулверхэмптону» в АПЛ (0:1), теперь вот «Реалу».
• У лондонцев уже пять матчей без побед: причем в четырех из них они не забивали. Такое происходит с клубом впервые за 30 лет.
• «Челси» допустил аж 10 ударов в створ ворот Кепы – и это во второй игре Лэмпарда. Такого не было с сентября 2020-го, то есть второго матча Фрэнка в его первый заход.
- Дата проведения
- 12 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга (Рюдигер, 71), Модрич (Себальос, 81), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 71), Бензема.
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Челси –
Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва (Маунт, 76), Кулибали (Кукурелья, 55), Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Стерлинг (Хавертц, 65), Жоау Феликс (Чалоба, 65).
- Удаление:
- Чилуэлл (59).
Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez
Но нынешний Реал такому Челси не отдаст путевку в полуфинал.
А за Бензема искренне рад, как за футболиста.
Много лет был в тени других, играя не хуже, но сейчас апофеоз его славы.
Ждём по меньшей мере +1 гол к указанной статистике в Лондоне
Жаль в конце не задублил
Клубы апл любимые клиенты француза,а значит минимум ещё один гол бритам воткнет)