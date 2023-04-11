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Бензема зверствует в плей-офф ЛЧ! Забил «Челси» третий матч подряд, а «Реал» поймал Лэмпарда в капкан

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Все решено?

«Реал» уверенно справился с «Челси» в первом четвертьфинале ЛЧ – 2:0 на «Бернабеу».

Последний приезд лондонцев в Мадрид вышел красочным: команда Тухеля отыгралась с 1:3 и почти пролезла дальше, но потом гениальный пас Модрича – и история. Спустя год снова казалось, что клуб Боули может дать бой, несмотря на кризис, но «Челси» хватило лишь на первые 15 минут – дальше на поле правил «Реал».

Хозяева открыли счет на 21-й минуте: Винисиус выправил заброс Дани Карвахаля в створ, а Кепа удобно остановил его для Карима Бензема. Француз просто закатил мяч в пустые.

Матч не пестрил моментами, но после перерыва «Челси» совсем поплыл – и на 59-й минуте остался в меньшинстве: Чилуэлл упустил рывок и экстренно повалил резвого Родриго перед штрафной. Судья Франсуа Летексье оценил это как фол последней надежды и выдал англичанину красную.

После такого «Челси» ужасно загрустил: «Мадрид» запер гостей на их половине, а на 74-й удвоил преимущество. Марко Асенсио положил через 3 минуты после выхода на замену. Не рекорд, но тоже весомо.

«Челси» так ничего и не придумал, так что «Реал» уютно едет в Лондон.

«Реал» как всегда царит, Бензема – киллер англичан

• «Реал» забивает в 31 домашнем матче плей-офф ЛЧ подряд. Последней командой, не пропустившей от «Мадрида» на «Сантьяго Бернабеу», была «Барса» в сезоне-2010/11.

• Асенсио забил 9 голов после выхода на замену в ЛЧ. Он установил новый рекорд турнира: по 7 раз забивали Оле-Гуннар Сульшер, Томас Мюллер и... Карим Бензема.

• Карло Анчелотти выиграл с «Реалом» 35 матчей ЛЧ (47 попыток). Это больше, чем любой другой тренер клуба.

• Бензема – король вечера. Карим догнал Рауля по матчам за «Реал» (по 130) и забил 90-й гол в турнире, продолжая погоню за Роналду, Месси и Левандовски.

• Француз доминирует над клубами из АПЛ – 11 последних голов в ЛЧ уложил именно англичанам (всего командам из Англии забил уже 20). Только полюбуйтесь:

⚽️⚽️⚽️ «Челси»

⚽️ «Челси»

⚽️⚽️ «Сити»

⚽️ «Сити»

⚽️⚽️ «Ливерпуль»

⚽️ «Ливерпуль»

⚽️ «Челси»

• У Карима 14 голов в последних девяти матчах плей-офф ЛЧ. 

• Приятный бонус: Бензема догнал Эрлинга Холанда по голам в 2023-м – по 18. Никто в топ-5 лиг не забивал больше. Ждем зарубу бомбардиров в полуфинале?

От Карима в восторге все, особенно Marca. Вот реакция на его игру еще по ходу первого тайма:

«Бензема активирует режим зверя к плей-офф ЛЧ! В прошлом сезоне он вывел команду в финал, забил 10 мячей в плей-офф. В это году уже 4 гола за 3  игры. Его лучшая версия вернулась.

Бензема, игравший нерегулярно в первые две трети сезона из-за травм, намеревался ворваться, как самолет, после последнего перерыва на игры сборной. И ему это удалось! Хет-трик в ворота «Вальядолида», хет-трик в ворота «Барсы» и гол в ворота «Челси». 7 голов в последних четырех играх!»

Цифры боли «Челси»

• Спад «Челси» не заканчивается: после возвращения Лэмпарда слили два матча подряд всухую. Сначала «Вулверхэмптону» в АПЛ (0:1), теперь вот «Реалу». 

• У лондонцев уже пять матчей без побед: причем в четырех из них они не забивали. Такое происходит с клубом впервые за 30 лет.

• «Челси» допустил аж 10 ударов в створ ворот Кепы – и это во второй игре Лэмпарда. Такого не было с сентября 2020-го, то есть второго матча Фрэнка в его первый заход.

Реал Мадрид Испания – Челси Англия 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
12 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 21 Бензема, 2:0 – 74 Асенсио.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга (Рюдигер, 71), Модрич (Себальос, 81), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 71), Бензема.
ЧелсиАррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва (Маунт, 76), Кулибали (Кукурелья, 55), Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Стерлинг (Хавертц, 65), Жоау Феликс (Чалоба, 65).
Предупреждения:
Фофана (5), Камавинга (7), Милитао (83), Карвахаль (87), Ковачич (87).
Удаление:
Чилуэлл (59).

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez

6 комментариев

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Al561
В футболе всякое бывает, тем более, когда играют исполнители такого класса.
Но нынешний Реал такому Челси не отдаст путевку в полуфинал.
А за Бензема искренне рад, как за футболиста.
Много лет был в тени других, играя не хуже, но сейчас апофеоз его славы.
+9
0
+9
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koshaus
Реал мог решить сегодня. Столько моментов запороли...
+4
0
+4
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Kyancey
Бензема - топ! В очередной раз продемонстрировал свой элитарный класс, да и не абы где, а снова в ЛЧ! Да, «Реал» на 90% в полуфинале, но давайте не забывать историю прошлогоднего противостояния
+3
0
+3
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D-oh!
Не сказать, что гол его творение, но по влиянию на игру в целом за матч Бенз снова на высоте.
Ждём по меньшей мере +1 гол к указанной статистике в Лондоне
0
-3
-3
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xDe xDe
Пока не решено, но если Челси в лондоне станут играть так же, шансов у них нет. В этом матче Мадрид забил меньше, чем мог. Ещё и в большинстве.
+4
-1
+3
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белошип
Вот такой Бензема мне нравится
Жаль в конце не задублил
Клубы апл любимые клиенты француза,а значит минимум ещё один гол бритам воткнет)
+3
-2
+1
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