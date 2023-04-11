Все решено?

«Реал» уверенно справился с «Челси» в первом четвертьфинале ЛЧ – 2:0 на «Бернабеу».

Последний приезд лондонцев в Мадрид вышел красочным: команда Тухеля отыгралась с 1:3 и почти пролезла дальше, но потом гениальный пас Модрича – и история. Спустя год снова казалось, что клуб Боули может дать бой, несмотря на кризис, но «Челси» хватило лишь на первые 15 минут – дальше на поле правил «Реал».

Хозяева открыли счет на 21-й минуте: Винисиус выправил заброс Дани Карвахаля в створ, а Кепа удобно остановил его для Карима Бензема. Француз просто закатил мяч в пустые.

Матч не пестрил моментами, но после перерыва «Челси» совсем поплыл – и на 59-й минуте остался в меньшинстве: Чилуэлл упустил рывок и экстренно повалил резвого Родриго перед штрафной. Судья Франсуа Летексье оценил это как фол последней надежды и выдал англичанину красную.

После такого «Челси» ужасно загрустил: «Мадрид» запер гостей на их половине, а на 74-й удвоил преимущество. Марко Асенсио положил через 3 минуты после выхода на замену. Не рекорд, но тоже весомо.

«Челси» так ничего и не придумал, так что «Реал» уютно едет в Лондон.

«Реал» как всегда царит, Бензема – киллер англичан

• «Реал» забивает в 31 домашнем матче плей-офф ЛЧ подряд. Последней командой, не пропустившей от «Мадрида» на «Сантьяго Бернабеу», была «Барса» в сезоне-2010/11.

• Асенсио забил 9 голов после выхода на замену в ЛЧ. Он установил новый рекорд турнира: по 7 раз забивали Оле-Гуннар Сульшер, Томас Мюллер и... Карим Бензема.

• Карло Анчелотти выиграл с «Реалом» 35 матчей ЛЧ (47 попыток). Это больше, чем любой другой тренер клуба.

• Бензема – король вечера. Карим догнал Рауля по матчам за «Реал» (по 130) и забил 90-й гол в турнире, продолжая погоню за Роналду, Месси и Левандовски.

• Француз доминирует над клубами из АПЛ – 11 последних голов в ЛЧ уложил именно англичанам (всего командам из Англии забил уже 20). Только полюбуйтесь:

⚽️⚽️⚽️ «Челси»

⚽️ «Челси»

⚽️⚽️ «Сити»

⚽️ «Сити»

⚽️⚽️ «Ливерпуль»

⚽️ «Ливерпуль»

⚽️ «Челси»

• У Карима 14 голов в последних девяти матчах плей-офф ЛЧ.

• Приятный бонус: Бензема догнал Эрлинга Холанда по голам в 2023-м – по 18. Никто в топ-5 лиг не забивал больше. Ждем зарубу бомбардиров в полуфинале?

От Карима в восторге все, особенно Marca. Вот реакция на его игру еще по ходу первого тайма:

«Бензема активирует режим зверя к плей-офф ЛЧ! В прошлом сезоне он вывел команду в финал, забил 10 мячей в плей-офф. В это году уже 4 гола за 3 игры. Его лучшая версия вернулась.

Бензема, игравший нерегулярно в первые две трети сезона из-за травм, намеревался ворваться, как самолет, после последнего перерыва на игры сборной. И ему это удалось! Хет-трик в ворота «Вальядолида», хет-трик в ворота «Барсы» и гол в ворота «Челси». 7 голов в последних четырех играх!»

Цифры боли «Челси»

• Спад «Челси» не заканчивается: после возвращения Лэмпарда слили два матча подряд всухую. Сначала «Вулверхэмптону» в АПЛ (0:1), теперь вот «Реалу».

• У лондонцев уже пять матчей без побед: причем в четырех из них они не забивали. Такое происходит с клубом впервые за 30 лет.

• «Челси» допустил аж 10 ударов в створ ворот Кепы – и это во второй игре Лэмпарда. Такого не было с сентября 2020-го, то есть второго матча Фрэнка в его первый заход.

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez