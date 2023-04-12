13 комментариев

Опять?

«Аль-Наср» Криштиану Роналду потерял очки в матче с «Аль-Файхой» (0:0) и отстал от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла. Возможно, совсем скоро команду ждут изменения.

Что случилось?

•‎ Как сообщает Elaosboa со ссылкой на газету Okaz, руководство «Аль-Наср» решило расстаться с главным тренером Руди Гарсией из-за неудовлетворительных результатов.

•‎ As, ссылаясь на прессу Саудовской Аравии, пишет, что Роналду недоволен работой тренера и стилем игры команды. Он считает, что «Аль-Наср» способен выступать на более высоком уровне со спокойным лидерством в чемпионате.

•‎ The Mirror и The Express добавляют, что в последние недели между руководством клуба и Роналду за спиной Гарсии велись секретные переговоры. Клуб выбрал сторону игрока и собирается уволить француза.

•‎ Журналист ESPN Марк Огден поделился другим инсайдом: руководство «Аль-Насра» дало Гарсии еще один матч на исправление ситуации – 19 апреля команде предстоит матч с «Аль-Хилалем», который занимает в чемпионате 4-е место, отставая от «Аль-Насра» на семь очков. Скорее всего, руководство в этой игре устроит только победа – в ином случае французского тренера уволят.

Что говорит Гарсия?

Руди недоволен игрой. Он систематически критикует звезд команды, а после игры с «Аль-Файхой» сказал: «Я не удовлетворен их игрой. Попросил их играть на том же уровне, что и в прошлом матче, но этого не произошло».

Проблемы с Криштиану у Гарсии начались еще в январе – тогда тренер говорил: «Очень важно, чтобы игроки играли нормально и не всегда пытались отдать мяч Криштиану. Я сказал им, что они должны делать правильный выбор на поле».

Как дела у самого Роналду?

Криштиану не забил в матче с «Аль-Фейхой» – впервые за три матча в саудовском чемпионате.

По всей видимости, португальца очень расстроил этот факт – в трансляцию попал момент, в котором Криштиану после финального свистка говорит одному из игроков «Аль-Фейхи»: «Вы не хотите играть». Скорее всего, Роналду имел в виду чересчур оборонительный стиль команды, из-за которого «Аль-Насру» не удалось забить.

С личной статистикой у Роналду все в порядке – с 11 голами он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров чемпионата, отставая от одноклубника Андерсона Талиски на пять мячей.

Что с календарем?

«Аль-Насру» предстоит еще семь матчей в чемпионате, три из них – с соперниками из первой восьмерки: «Аль-Хилаль» (4-е место), «Аль-Шабаб» (3-е) и «Аль-Фатех» (5-е).

Сейчас команда идет на втором месте, уступая лидирующему «Аль-Иттихаду» три очка.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh