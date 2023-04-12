13 комментариев

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Похоже, Роналду недоволен тренером «Аль-Насра». Увольнение приближается

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Руди Гарсия Руди Гарсия
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Опять?

«Аль-Наср» Криштиану Роналду потерял очки в матче с «Аль-Файхой» (0:0) и отстал от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла. Возможно, совсем скоро команду ждут изменения.

Что случилось?

•‎ Как сообщает Elaosboa со ссылкой на газету Okaz, руководство «Аль-Наср» решило расстаться с главным тренером Руди Гарсией из-за неудовлетворительных результатов.

•‎ As, ссылаясь на прессу Саудовской Аравии, пишет, что Роналду недоволен работой тренера и стилем игры команды. Он считает, что «Аль-Наср» способен выступать на более высоком уровне со спокойным лидерством в чемпионате.

•‎ The Mirror и The Express добавляют, что в последние недели между руководством клуба и Роналду за спиной Гарсии велись секретные переговоры. Клуб выбрал сторону игрока и собирается уволить француза.

•‎ Журналист ESPN Марк Огден поделился другим инсайдом: руководство «Аль-Насра» дало Гарсии еще один матч на исправление ситуации – 19 апреля команде предстоит матч с «Аль-Хилалем», который занимает в чемпионате 4-е место, отставая от «Аль-Насра» на семь очков. Скорее всего, руководство в этой игре устроит только победа – в ином случае французского тренера уволят.

Что говорит Гарсия?

Руди недоволен игрой. Он систематически критикует звезд команды, а после игры с «Аль-Файхой» сказал: «Я не удовлетворен их игрой. Попросил их играть на том же уровне, что и в прошлом матче, но этого не произошло».

Проблемы с Криштиану у Гарсии начались еще в январе – тогда тренер говорил: «Очень важно, чтобы игроки играли нормально и не всегда пытались отдать мяч Криштиану. Я сказал им, что они должны делать правильный выбор на поле».

Как дела у самого Роналду?

Криштиану не забил в матче с «Аль-Фейхой» – впервые за три матча в саудовском чемпионате. 

По всей видимости, португальца очень расстроил этот факт – в трансляцию попал момент, в котором Криштиану после финального свистка говорит одному из игроков «Аль-Фейхи»: «Вы не хотите играть». Скорее всего, Роналду имел в виду чересчур оборонительный стиль команды, из-за которого «Аль-Насру» не удалось забить.

С личной статистикой у Роналду все в порядке – с 11 голами он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров чемпионата, отставая от одноклубника Андерсона Талиски на пять мячей.

Что с календарем?

«Аль-Насру» предстоит еще семь матчей в чемпионате, три из них – с соперниками из первой восьмерки: «Аль-Хилаль» (4-е место), «Аль-Шабаб» (3-е) и «Аль-Фатех» (5-е).

Сейчас команда идет на втором месте, уступая лидирующему «Аль-Иттихаду» три очка.

Роналду постоянно забивает за «Аль-Наср», но после его трансфера клуб упустил лидерство. Парадокс

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh

13 комментариев

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NickN
Да ладно вам! Неужели для кого-то это новость? Лично я с первого дня подписания контракта Роналду с саудитами начал отсчет до момента отставки Гарсии. И я скажу вам, что Руди еще неплохо продержался.
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Даня Чебыкин
Ответ Фруктовый роналду
Вот откуда пресса знает что криш недоволен тренером ? Он что говорил плохой тренер,Сами придумывают и сами постят выдуманные истории.Криш уже сам как тренер и в принцепе ему видней как лучше играть
тонко! молодец!
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AF007
На самом деле даже слегка страшно за криштика. Человек попал в безвыходную ситуацию после того, как Месси выиграл ЧМ. Завершить карьеру теперь нельзя, надо во что бы то ни стало нанести ответный удар. Но сил и навыков для ответки не осталось уже никаких. Вообще никаких. В двухсотой лиге мира и то полно проблем. А как криштик играл в МЮ мы видели.

Но завершить-то карьеру нельзя... И тут начинается рекурсия
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну так ведь он спелый фрукт, так что ничего нового. Игра должна на нем замыкаться. На то он и замыкалду
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Фруктовый роналду
Вот откуда пресса знает что криш недоволен тренером ? Он что говорил плохой тренер,Сами придумывают и сами постят выдуманные истории.Криш уже сам как тренер и в принцепе ему видней как лучше играть
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Yo Life
А ведь комментаторы со спортса предупреждали, снова развалит команду, но арабы их не послушали )))
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Андрей Балабаев
Да поставьте вы наконец его сеструху главным тренером. Хоть поржём
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skreamer
Извините, но АХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХ.
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дронреш
Роналду внешность тренера не понравилась)
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Максим Ларченков
Роналду: аль не насрано ли тут у вас в бассейне?
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igls54
Ничего нового
+6
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Максим Новиков
Ну вы фото видели тренера, ну некрасивый же))
+8
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Даня Чебыкин
тренер виноват, ага.
+5
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