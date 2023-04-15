24 комментария

Очень много критики.

Уже вторую неделю в итальянском футболе полыхает жаркий батл между Антонио Кассано и Жозе Моуринью – говорит в основном Кассано, а Жозе изящно шутит.

Все началось с реплики Кассано о вызывающем поведении римской команды.

«Стычки, жесты и словесные оскорбления. Ну что тут сказать? – злился Антонио в эфире Bobo TV. – В каждом матче приходится наблюдать, как вся их скамейка выбегает на поле. Это позор итальянского футбола. Они могли бы занять второе место, но Моуринью ничего не показал с тех самых пор, как приехал. Он становился все хуже и хуже. Взгляните, как «Лацио» изо всех сил пытается реализовать план на матч и пыхтит на поле, тогда как «Рома» всегда просто выглядит жалко.

У «Ромы» третий зарплатный фонд в Италии после «Интера» и «Ювентуса». На скамейке запасных в матче с «Торино» сидели Пеллегрини, Матич, Абрахам, Белотти, Ибаньес, Кумбулла, Челик, Камара, но «Рома» забила только с пенальти и выиграла со счетом 1:0. При этом Моуринью всегда прикрывается тем, что у него нет состава, который ему нужен».

Через пару дней Кассано развил сравнение: «Сарри любит футбол, тогда как Моуринью плевать на все. Маурицио побеждает, меняется. Он умен, но некоторые люди воспринимают его как Бог знает кого, хотя Сарри играет в замечательный футбол.

А Моуринью? Он просто нулевой. Один знает, как работать, говорить и общаться о футболе, а другой – просто кино. Я не понимаю, как Жозе добивается результатов. Понятия не имею, как играют «Рома» и команды Моуринью. Раньше тот был отличным тренером и переговорщиком, но сегодня это тренер, на которого у меня одна характеристика. Мне все равно, тренирует он «Реал» или «Санмартинезе», мое отношение к его работе не изменится. «Роме» было бы лучше без него».

Спустя еще некоторое время Кассано добавил: «Сарри, в отличие от Моуринью, предлагает футбол, полный собственных идей. Сарри ценит талантливых игроков. У Жозе гораздо более богатый выбор, Сарри же использует лишь 13 футболистов. И кто из них идет в чемпионате на втором месте?»

«Его запомнят только из-за куртки». Ответ Жозе – 🔥🔥🔥

На пресс-конференции после матча с «Торино» Моуринью ответил:

«Каждый человек может критиковать другого. У каждого свои предпочтения, но когда дело касается таких людей, как Антонио, то ситуация отличается. Он веселится, пока остальные работают серьезно. Когда он критикует «Рому» или Моуринью, то не может иметь для нас значения, потому что он просто развлекается.

Он играл за «Рому», «Интер» и «Реал», но в «Мадриде» его запомнят только из-за куртки. С «Ромой» он выиграл Суперкубок, даже не приняв участия в матче, а в «Интере» он даже Кубок Ломбардии не смог взять. Я знаю, чего добился в этих клубах я. У Кассано могут быть проблемы со мной, но у меня с ним – точно нет.

Могу сказать ему только одно: осторожно, тебе 40 лет, а мне – 60. Иногда в жизни появляется Марко Ливая – тогда все становится тяжелее».

Особенный насыпал отсылок.

Во-первых, вспомнил про легендарную куртку Кассано на презентации в «Реале»: в 2006-м Антонио приехал из «Ромы» в ужасной физической форме, но забил уже в первой игре. Тогда казалось, что все будет в порядке, но в итоге форвард ограничился 8 выходами в старте и уехал уже через год. Фото в замшевой куртке с меховыми вставками – и правда один из ярчайших моментов его испанской карьеры.

А еще Жозе упомянул Марко Ливая. Бывший форвард «Рубина» успел задеть Антонио – в сезоне-2012/2013 они вместе играли за «Интер» и часто ругались. Когда эти двое в очередной раз что-то не поделили, то и поругались в раздевалке. Газета Corriere dello Sport пишет, что Кассано проиграл тот спор, а мощное поражение от 20-летнего хорвата сильно подпортило репутацию звезды в раздевалке.

Возможно, там была драка, в которой Кассано точно не победил.

«Когда он закончит карьеру, всем будет #####». Кассано после слов Моуринью понесло еще дальше

Кассано после ответа Моуринью прорвало – претензий к португальцу стало еще больше. Давайте знакомиться со всеми цитатами – там много огня!

•‎ Сначала Кассано ответил на реплику Моуринью: «Он правильно заметил, что я ничего не выиграл с «Ромой», «Интером» или «Реалом». Я перешел в «Рому», а не в «Ювентус», потому что футбол для меня всегда был любовью, страстью и развлечением. Я провел там пять замечательных лет. Я заставил болельщиков «Ромы» сходить с ума и радоваться, люди в Риме любят меня. Спросите у Тотти, де Росси и Бруно Конти».

•‎ Далее про куртку: «Черт, у меня ее украли! Помню, за день до презентации ко мне подошел Эмилио Бутрагеньо и сказал: «Антонио, не забывай: завтра ты должен выглядеть элегантно». Увидев меня на следующий день, Эмилио побледнел: я выглядел так, будто приехал из страны третьего мира. Чтобы приехать в Мадрид в таком виде, нужно было иметь яйца. Но тогда я был немного идиотом».

•‎ Затем конструктивно покритиковал Жозе – за критику Карсдорпа, поражение от «Фейеноорда» и маринование Абрахама на скамейке.

«Моуринью должен понимать, что до тех пор, пока его команды играют плохо, всегда найдется человек, который скажет ему об этом – это буду я. Он показывает непристойный футбол с сильными футболистами в составе. Большую часть времени на поле «Рома» занимаются херней.

Я признаю, что он умен и умеет себя продать. Он понимает, что «Роме» после прощания с такими великими чемпионами, как Тотти и Де Росси, нужен лидер. Но он зарабатывает себе лидерские очки, создавая споры в медиапространстве и подстрекая собственных футболистов. Он сослал Карсдорпа в запас и оскорблял его везде в медиа, а сейчас игнорирует некоторых игроков – например, Солбаккена.

После поражения от «Фейеноорда» он говорил: «У нас нет Холанда». Эта фраза ставит Абрахама и Белотти в еще большее затруднение. Тэмми в прошлом сезоне забил 27 мячей, а в этом на него просто перестали играть. Даже Дибала, когда подхватывает мяч, пытается придумать что-то самостоятельно – но из этого мало что получается. Если бы я был партнером Абрахама, я бы дал ему 50 пасов за игру. Если бы он не забил ни с одного, я бы отдал ему 60 пасов. Ему нужно доверие – вместо этого Моуринью просто его убивает».

• Потом сравнение Жозе с Ринусом Михелсом и Пепом Гвардиолой.

«Он выигрывал всевозможные трофеи, но его футбол всегда был ужасным. Он должен понимать, что он плохой тренер. Для некомпетентных людей он, может, и виртуоз, но на самом деле он аферист. И люди не глупые, они понимают, что он никчемен. Его футбол остался в прошлом, ему повезло тренировать великих чемпионов.

Ринус Михелс вошел в историю футбола, он выиграл 12 трофеев. Его всегда будут помнить. Арриго Сакки взял восемь трофеев и был революционером. Я уже не говорю о Гвардиоле, даже мизинца которого ты [Моуринью] не стоишь. Он гений, а ты слабый тренер. Михелс и Сакки выиграли меньше тебя, но оставили свой след.

«Рома» хорошо обороняется, но выставляет три автобуса перед воротами. Команда не играет в футбол. Моуринью хочет быть как Гвардиола, но он не станет им даже в своих мечтах. Когда я смотрю, как играют команды Моуринью, мне стыдно. Это антифутбол».

• Самый мощный панч от Кассано мы оставили на десерт: «Когда он закончит карьеру, всем будет ##### (наплевать) на него, после него ничего не останется. Знаешь, куда ты можешь засунуть свои трофеи? Я не буду говорить».

Кассано – местный Мостовой. Разносит итальянский футбол

Антонио закончил играть 6 лет назад – и с тех пор мелькает в роли эксперта на разных итальянских футбольных передачах.

Кассано не нравится буквально все, кроме Лучано Спаллетти. Вот самые свежие его реплики.

• Требует, чтобы «Интер» уволил Индзаги: «Если он не выигрывает ЛЧ, то уйдет. Уверен, что вернется Антонио Конте. Заключит контракт на три года. Еще и выходное пособие от «Тоттенхэма» будет. Ну а «Интеру» пора все начинать заново, ведь Индзаги провалился. Конте снова возьмет Серию А – если клуб совершит 2-3 сделки на рынке. Убедит оставить Лукаку в команде, а Индзаги пора выгнать».

• Верит, что следующим тренером «Реала» будет Спаллетти: «Большего в «Наполи» он добиться уже не может. Если говорить о возможном переходе в другой клуб, то вижу только один клуб, в котором он реализует свое видение футбола: «Мадрид». Если «Реал» попрощается с Анчелотти, то я ставлю на то, что Спаллетти перейдет именно туда. В «Юве» не пойдет, там он и полтора дня не протянет. В Серии А можно представить его только в «Милане» или «Фиорентине».

• Открыто критикует Аллегри: «Слушаю, что Аллегри отказал «Реалу», «Челси» и другим. Чушь собачья, и не стоит обращать внимания на тех, кто защищает тренера, в котором больше дерьма, чем души. Если бы я был фанатом «Юве», то мне было бы стыдно за такого тренера».

• Тот же Жозе получает постоянно: «Моуринью никогда не был великим тренером. Он же просто умел заигрывать со СМИ и прекрасно коммуницировать. Он умеет общаться с сильными игроками, но не с теми, кто не так хорош. Ладить с лучшими слишком легко. В «Роме» одна катастрофа за другой. Клуб потратил деньги на Матича и Руя Патрисиу, которых взяли по решению тренера. На днях меня почти стошнило от их игры. Тихий ужас».

• От Италии в еврокубках осталось целых три команды? Кассано все равно недоволен:

«Интер плохо играл в первом матче, плохо играл во втором. Ему повезло с забитым голом и с тем, что прошли дальше. Это моя команда, но нам сильно повезло, не наиграли на это. «Бенфика» – приятный сюрприз. Она показывает чудесный футбол, наводит страх на всех и пройдет дальше. «Рома» провела катастрофический матч. Она совершенно не заслуживала прохода дальше. Что делает Моуриньо?».

Нет, тренировать Антонио пока не хочет.

Фото: globallookpress.com/IMAGO; AP Photo/Bernat Armangue