12 комментариев

«Встреча с Кварой – моя маленькая мечта».

Хвича расцвел в Италии (12 голов и 10 ассистов только в Серии А), в его честь уже называют новорожденных. Первыми это сделали жители Неаполя Армандо и Клара.

Малыша назвали Даниэле Хвича. Отец мечтает о встрече с Кварой и чемпионстве

Мальчик Даниэле Хвича появился на свет 31 марта в клинике Санта Патриция в Секондильяно (пригород на севере Неаполя). Это первый ребенок в городе, названный в честь Кварацхелии, сообщает Corriere dello Sport.

Примечательно, что отец мальчика назван в честь легенды «Наполи» Диего Марадоны, его имя носит много неаполитанцев, рожденных в конце 80-х. Счастливый Армандо уже поделился впечатлениями с прессой.

«Решили так из-за всего, что произошло в этом году в «Наполи». Разделили его с моим партнером. Если бы у нас не было такого года, с таким замечательным футболистом, возможно, его бы назвали просто Даниэле.

Встреча с Кварой – моя маленькая мечта, это была бы вишенка на торте. У меня есть еще одна мечта: я надеюсь, что мой отец, которого уже нет, глазами Даниэле Хвичи увидит праздник, который подарит нам «Наполи», – предвкушает Армандо.

«Хвича – антизвезда. Не похож на современных футболистов». Фанаты «Наполи» его обожают

Денис Романцов поговорил о Хвиче с журналистами и болельщиками «Наполи». Вот мнение фаната Винченцо Толли:

«Хвича – простой парень. Не похож на современных футболистов. Я бы назвал его антизвездой. Без татуировок, без мудреной прически. Не афиширует личную жизнь.

В то же время – поразительно открыт к неаполитанцам, к болельщикам «Наполи». Не отказывает в фотографиях и автографах. Это у нас очень ценится.

Как и почти все болельщики, я посмотрел Квару в ютубе, когда узнал об интересе «Наполи». Видео произвели приятное впечатление, и я был доволен трансфером, но все равно удивился, что юноша из менее требовательного чемпионата, чем итальянский, всего за несколько месяцев стал одной из главных звезд Серии А.

Мне посчастливилось впервые увидеть его вживую на «Стадио Марадона» в августовском матче с «Монцей» (4:0 с дублем Хвичи – Sports.ru) и с тех пор я безумно влюбился в этого футболиста».

А вот мнение Италии Меле, репортера Canale 8:

«О да, сегодня вся Грузия болеет за «Наполи», на матчи Квары приходит много грузин. При этом Квара не хотел, чтобы ему давали переводчика, и сразу взялся за изучение итальянского – это свидетельствует о большом интеллекте и профессионализме.

В обычной жизни Хвича – тихий парень: мало гуляет, много работает. Он очень сосредоточенный и ненасытный в плане обучения: я не только о языке, но и о новой культуре и новых тактических требованиях.

Также меня восхитил его атлетизм. Знала, что он феноменально техничен, но не думала, что у него такие мощные ноги. Классно, что он быстро освоился в Италии и сразу показал себя футболистом с чемпионскими амбициями».

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti, Alessandro Sabattini