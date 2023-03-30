21 комментарий

Какая мелочь, да.

Пока все остальные играют, для Неймара сезон закончился: в марте он перенес операцию после травмы голеностопа и пропустит примерно 3-4 месяца.

А это значит, что появилось время для стримов!

Ней давно стримит на платформе Twitch. Он вообще активен в мире видеоигр: например, недавно просил доступ к бета-версии Counter-Strike 2, а еще звал в Париж игрока NAVI Александра «S1mple» Костылева. Тот отказался из-за нехватки времени, но бразилец может подождать.

На последнем стриме Неймар играл в онлайн-казино, где просадил миллион евро. Бразилец несильно расстроился и мимикой изобразил звуки грустного тромбона, но в конце все же в шутку расплакался.

Хотя грустил Ней недолго. Почти наверняка этот миллион (частично или полностью) ему предоставили организаторы онлайн-казино для раскрутки проекта.

Миллион евро – это примерно недельная зарплата Неймара

Портал Capology подсказывает, что недельная зарплата Неймара в «ПСЖ» составляет чуть больше 1 миллиона – 1,083,846 евро.

Следовательно, месячная зарплата Неймара в ПСЖ составляет около 4 млн евро. Последние сведения от L’Equipe рисуют похожую картину – 3,675 млн евро в месяц до уплаты налогов.

Кстати, донаты на стримах бразильца отключены.

Ней обожает азартные игры. Особенно покер

Коротко о любви Неймара к покеру.

• Во время ЧМ-2014 бразилец наблюдал за игроками в покер, а потом стал учиться у них.

• Ней выиграл предварительный турнир PokerStars в Вегасе и в 2016-м мог поучаствовать в главном покерном турнире мира – Мировой серии. Но в те же даты проходила Олимпиада, где Неймар забил решающий послематчевый пенальти в финале и впервые с Бразилией выиграл золото.

• В 2018-м занял шестое место на офлайновом турнире BSOP из почти 300 игроков и выиграл $21 тысячу.

• В конце 2021-го Неймар сыграл на четырех турнирах Winter Series. В трех не дошел до призов, но в четвертом выступил в турнире с 192 игроками, заплатив за вход 1050 долларов, и стал третьим.

• Летом 2022-го Неймар впервые поучаствовал в Мировой серии. Еще его чуть не выгнал охранник – принял за зрителя. А до этого в мае Неймар уже занял 74-е место из 140 участников на Европейском покерном туре EPT Monte Carlo. На втором турнире стал 29-м из 75.

• В феврале Ней сыграл в покер на следующий день после матча. По данным RMC Sport, участвовал в турнире European Poker Tour в Париже. Участие стоило 10 тысяч евро, но организатор – PokerStars, а у компании с Неймаром давний контракт.

Из главного турнира бразилец вылетел, во втором дне турнира поучаствовал, войдя в топ-50.

Неймар сравнивает футбол с покером из-за концентрации: в футболе важно уметь прочитать игру и понимать, как нужно атаковать, в покере – аналогично. В «Барсе» он играл в покер с Пике, в «ПСЖ» – с Навасом и Паредесом, особенно в Португалии на финальных стадиях ЛЧ в ковидный год. Считает это отличным способом сплотить команду.

Неймар уже планирует путешествовать и участвовать в турнирах после футбольной карьеры. Сейчас это получается далеко не всегда.

Фото: globallookpress.com/Joan Valls