21 комментарий

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Неймар проиграл миллион евро в онлайн-казино! Его реакция – слезы в шутку 😳

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Неймар Неймар
Футбол Футбол

Какая мелочь, да.

Пока все остальные играют, для Неймара сезон закончился: в марте он перенес операцию после травмы голеностопа и пропустит примерно 3-4 месяца.

А это значит, что появилось время для стримов!

Ней давно стримит на платформе Twitch. Он вообще активен в мире видеоигр: например, недавно просил доступ к бета-версии Counter-Strike 2, а еще звал в Париж игрока NAVI Александра «S1mple» Костылева. Тот отказался из-за нехватки времени, но бразилец может подождать.

На последнем стриме Неймар играл в онлайн-казино, где просадил миллион евро. Бразилец несильно расстроился и мимикой изобразил звуки грустного тромбона, но в конце все же в шутку расплакался.

Хотя грустил Ней недолго. Почти наверняка этот миллион (частично или полностью) ему предоставили организаторы онлайн-казино для раскрутки проекта. 

Миллион евро – это примерно недельная зарплата Неймара

Портал Capology подсказывает, что недельная зарплата Неймара в «ПСЖ» составляет чуть больше 1 миллиона – 1,083,846 евро.

Следовательно, месячная зарплата Неймара в ПСЖ составляет около 4 млн евро. Последние сведения от L’Equipe рисуют похожую картину – 3,675 млн евро в месяц до уплаты налогов. 

Кстати, донаты на стримах бразильца отключены.

Ней обожает азартные игры. Особенно покер

Коротко о любви Неймара к покеру.

• Во время ЧМ-2014 бразилец наблюдал за игроками в покер, а потом стал учиться у них.

• Ней выиграл предварительный турнир PokerStars в Вегасе и в 2016-м мог поучаствовать в главном покерном турнире мира – Мировой серии. Но в те же даты проходила Олимпиада, где Неймар забил решающий послематчевый пенальти в финале и впервые с Бразилией выиграл золото.

• В 2018-м занял шестое место на офлайновом турнире BSOP из почти 300 игроков и выиграл $21 тысячу.

• В конце 2021-го Неймар сыграл на четырех турнирах Winter Series. В трех не дошел до призов, но в четвертом выступил в турнире с 192 игроками, заплатив за вход 1050 долларов, и стал третьим.

• Летом 2022-го Неймар впервые поучаствовал в Мировой серии. Еще его чуть не выгнал охранник – принял за зрителя. А до этого в мае Неймар уже занял 74-е место из 140 участников на Европейском покерном туре EPT Monte Carlo. На втором турнире стал 29-м из 75.

• В феврале Ней сыграл в покер на следующий день после матча. По данным RMC Sport, участвовал в турнире European Poker Tour в Париже. Участие стоило 10 тысяч евро, но организатор – PokerStars, а у компании с Неймаром давний контракт.

Из главного турнира бразилец вылетел, во втором дне турнира поучаствовал, войдя в топ-50.

Неймар сравнивает футбол с покером из-за концентрации: в футболе важно уметь прочитать игру и понимать, как нужно атаковать, в покере – аналогично. В «Барсе» он играл в покер с Пике, в «ПСЖ» – с Навасом и Паредесом, особенно в Португалии на финальных стадиях ЛЧ в ковидный год. Считает это отличным способом сплотить команду.

Неймар уже планирует путешествовать и участвовать в турнирах после футбольной карьеры. Сейчас это получается далеко не всегда.

Неймар обожает киберспорт: встречался с чемпионами мира по CS и болеет за команду из Бразилии

Фото: globallookpress.com/Joan Valls

21 комментарий

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Tybalt
Ответ василий иванов
проиграл в казино, но упор сделал на покер. из-за таких узколобых авторов, в нашем отсталом обществе, любого кто играет в покер автоматически считают лудоманом, который проиграет квартиру, машину и т.п.
не всякий пьющий алкоголик, но всё же это реклама казино и завуалированное приглашение лудоманов.
Сильно сомнительно, что Неймар за рекламу не получил больше.
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Собака хаски в маске
а за рекламу получил 3 миллиона
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AF
Ответ MarcoAsensio
найс инфа с воздуха, буквально единицы крутят на фантики, в основном маленькие стримеры
все стримеры крутят только фантики
я знаком с гэмблинг бизнесом
за стрим платят фикс, а не % или еще как то

типо крути хоть миллион на стриме
за час стрима 500$ (условно)
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Cartoon Head
Ответ Снегр
Пока плакал уже заработал 1 млн евро
плакал когда какал (c)
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MarcoAsensio
Ответ BeastI666I
дело не в мелочи... БОЖЕЕЕЕЕ все эти блогеры играют виртуальными монетками! им дают для контента виртуальные циферки без права обналичить!!! Это как в ФИФА ФУТ спускают на паки коинсы, которые НИЧЕГО не стоят.
найс инфа с воздуха, буквально единицы крутят на фантики, в основном маленькие стримеры
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василий иванов
проиграл в казино, но упор сделал на покер. из-за таких узколобых авторов, в нашем отсталом обществе, любого кто играет в покер автоматически считают лудоманом, который проиграет квартиру, машину и т.п.
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Снегр
Пока плакал уже заработал 1 млн евро
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Александр Кофанов
Ответ Rjcnbr
Как можно продуться от потери 1 млн фантиков, которые тебе даёт сам казик?
можно. Их цель затянуть, как у Буков.
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Йозе_Марино
В ближайшие 10 лет присядет на орех, к 45-50 проиграет все нажитое. Мне его совсем не жалко. Приятного просмотра.
+2
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Rjcnbr
Ответ Джефф Лебовски
"Неймар уже планирует путешествовать и участвовать в турнирах после футбольной карьеры" - если не излечится от лудомании - хана ему. Продуется в пух.
Как можно продуться от потери 1 млн фантиков, которые тебе даёт сам казик?
+11
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Thomas Schaaf
Ответ Джефф Лебовски
"Неймар уже планирует путешествовать и участвовать в турнирах после футбольной карьеры" - если не излечится от лудомании - хана ему. Продуется в пух.
Да, и слёзы уже будут не "в шутку".
В мировом спорте куча примеров, когда великие и богатые в старости умирали в долгах
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Kanonir152
Слезы в шутку при настоящих слезах?) Больше на истерику похоже.
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EnergyStyle
Хова бразильского пошива...
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Gustav Forsberg
Ответ Joey Ramone
Комментарий удален модератором
они их зарабатывают
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Hella black
Когда делать не ###,вот такие глупейший последствия. Лям просадить в онлайне 🤦🏻‍♂️
0
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BeastI666I
дело не в мелочи... БОЖЕЕЕЕЕ все эти блогеры играют виртуальными монетками! им дают для контента виртуальные циферки без права обналичить!!!
Это как в ФИФА ФУТ спускают на паки коинсы, которые НИЧЕГО не стоят.
+6
-3
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Северный болельщик
Карьеру он проиграл, а не лям евро
+1
-2
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Джефф Лебовски
"Неймар уже планирует путешествовать и участвовать в турнирах после футбольной карьеры"
- если не излечится от лудомании - хана ему. Продуется в пух.
+22
-4
+18
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В Иванов
ладно он рекламирует казино и играет за фантики, а вам оно зачем? ну спортСру, хватит
+2
-2
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predMBAPPE
Неймар в онлайн-казино проиграл 1000000 онлайн - евро, какая боль)))
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Соль.
Дно
+8
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Joey Ramone
Комментарий удален модератором
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