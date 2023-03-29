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38 добавленных минут в Африке! Исчезло освещение – в Танзании его не хватает даже на стадион для сборной

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Футбол Футбол

Обычный матч отбора на Кубок Африки растянулся едва ли не на три тайма. Так Танзания игра против Уганды.

Пауза – из-за отключения света. Но время не остановили, поэтому минуты спокойно копились

Перед матчем все светило хорошо.

В конце первого тайма на стадионе в Танзании отказало освещение. На 37-й минуте игра остановилась.

Не все прожекторы давали свет.

Пауза растянулась примерно на 40 минут, а потом игра возобновилась, но половина прожекторов все равно не работала.

Доигрывать первый тайм нужно было при необычных цифрах. Формально из 38 минут, которые составили дополнительное время, отыграли только 8 – те самые, что оставались до конца первого тайма перед тем, как возникли проблемы с освещением. Остальное время ничего не происходило, просто секундомер не останавливался, официальной паузы в игре не было. 

Во втором тайме компенсированное время сыграло в пользу Уганды

Во втором тайме не стало гораздо светлее.

Ко второму тайму было добавлено почти в десять раз меньше – всего четыре минуты. И именно в дополнительное время Уганда забила победный гол. Его можно было разглядеть.

Хотя в середине поля все равно темновато.

Победа – важнейшая. Из группы выходят две команды, Алжир уже квалифицировался с 12 очками. За вторую путевку отчаянная борьба – у Танзании и Уганды по четыре очка, у Нигера – два. До конца еще два тура, которые будут сыграны в июне. Танзании на этом же стадионе еще предстоит принимать Нигер.

В Танзании всегда проблемы с энергетикой

Энергодефицит – большая проблема восточноафриканских стран, а отключение электричества в Танзании – обычное дело. Страна зависит от системы гидроэлектростанций, а из-за проблем с засухой их работа нестабильна. По состоянию на 2015 год доступ к электроэнергии был лишь у трети населения, преимущественно сосредоточенного в городских районах.

В 2022-м было известно, что доступ к электросети имеют лишь 12% домохозяйств. Еще одна проблема заключается в том, что ввод новых электростанций запаздывает за ростом демографии и увеличением спроса: в той же Танзании население за прошлое десятилетие выросло на 35%.

Страна регулярно пытается решить вопрос с электроэнергией. Частично этому поможет новая ГЭС Русумо-Фоллс, которая будет снабжать электроэнергией Танзанию, Руанду и Бурунди. Еще в середине 2022-го стало известно, что Танзания вместе с Угандой построит дополнительную линию электропередачи. А не так давно министерство энергетики Танзании сообщило о завершении переговоров с Shell и Equinor о строительстве терминала сжиженного природного газа.

«Мы построим прекрасное завтра». Важный перфоманс на матче Турции

Фото: кадры из трансляции / твиттеры @Karungisera2, @MickyJnr__

5 комментариев

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igls54
Один из полюсов многополярного мира
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vladimir.kostrichko
Играл бы Манчестер Сити,никто бы не удивился).Частенько им добавляют лишние минуты.
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Григорий Сербаков
Ответ сигизмундыч
Наше светлое будущее. Ждем.
У нас же в стране проблема с электростанциями большая
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Trash Talking
"Мы вам - свет. Вы нам - отважных танзанийских бойцов и военных за правое дело" :)
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сигизмундыч
Наше светлое будущее. Ждем.
+2
-6
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