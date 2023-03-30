12 комментариев

Сборная Швеции начала квалификацию на Евро-2024 с 0:3 от Бельгии, но потом разгромила 5:0 команду Азербайджана. Главный тренер Янне Андерссон после матча спокойно отвечал на вопросы.

До определенного момента.

Тренер поругался с бывшим игроком молодежки в прямом эфире

Андерссон разговаривал с журналистом и экспертами после игры. Одним из них был Боян Джорджич – экс-игрок «МЮ» и молодежной сборной Швеции. Он стоял рядом с Фредриком Юнгбергом и Себастьяном Ларссоном. Интервью началось хорошо – они поздравили тренера с победой, подшучивали и сохраняли позитивный настрой.

Все это было ровно до того, как вмешался Джорджич, который задал вопрос о том, почему полузащитник «АЗ» Йеспер Карлссон вышел лишь на 82-й минуте (он забил отличный гол со штрафного). В игре против Бельгии он не выходил вообще.

Карлссон сейчас находится в блестящей форме – в девяти последних матчах за АЗ заработал 6+5 по гол+пас.

Джорджич удивлялся: «Восемь минут за два матча? Но какой в этом смысл, когда он в лучшей форме за всю свою жизнь?» Андерссон ответил, что он был хорош и прошлой осенью до того, как сломался на пять месяцев, а недавно они с игроком долго разговаривали.

А дальше пошла перепалка.

– Мы можем хоть весь этот чертов вечер обсуждать выбор состава. Тогда Исак или Дьекереш не вышли бы на поле. Кого убирать? – защищался тренер.

– Восемь минут в двух матчах? – повторял Джорджич.

– Так кого убирать? – настаивал Андерссон.

– Это слишком мало для Карлссона, – не унимался Джорджич.

– Кого убирать? – повторил Андерссон.

– Здесь нет ничего личного, – ответил Джорджич.

Андерссон очередной раз повторил вопрос. И добавил:

– Вот у меня 11 человек. Кого бы вы убрали?

– Поменяйте расстановку. Необязательно играть 4-4-2, можно сыграть 4-2-3-1.

– Но если бы вы были тренером – могли бы сделать, как вам угодно.

– Дайте ему полчаса!

– Извините, конечно, но вы бы и могли так поступить, будь вы тренером. Мне надоели эти придирки.

– Почему вы принимаете это на свой счет? Просто пять из шести матчей…

– Ай, к черту, – Андерссон махнул рукой. И добавил: – мы только что выиграли 5:0, а вы стоите и ноете.

– Нет, не ною – спрашиваю про Карлссона. Про игрока, который вышел и забил.

Судя по лицу Ларссона, эта стычка ему надоела

Обмен репликами продолжался. Андерссон сказал:

– Здесь четыре человека – и все противостоят мне. И это после 5:0.

– Вы тренер, вы представляете десять миллионов человек (население Швеции – прим.). И машете рукой на людей, которые младше.

– А кого вы представляете? – спросил Андерссон.

– Швецию, конечно, – ответил Джорджич. – А кого еще? Что это значит? Я должен был сказать что-то другое?

– Ах, да. Отлично, мои поздравления. Вы тренировали на самом высоком уровне, – сарказм Андерссона, ведь Джорджич никогда не был тренером.

– А вы – игроком высокого уровня? – парировал Джорджич, зная, что Андерссон играл в совсем малоизвестных клубах. – Так кого должен был я представлять? Сербию? Вы это имели в виду?

Ведущий попытался утихомирить спорщиков, но Джорджича задел вопрос:

– «Кого я представляю» – вас, как и всякого другого.

– Давайте лучше о футболе, – ведущий снова попробовал остановить спор.

– Это низко – тренеру национальной сборной – так себя вести и такие вещи говорить, – продолжал Джорджич.

– Чему вы больше всего удовлетворены после сегодняшней победы? – еще одна попытка от ведущего.

– Ничем, – ответил Андерссон. – Нужно было дать Карлссону сыграть на десять минут больше – тогда все были бы довольны. Жаль все это слушать. Приходя сюда после 0:3, я принимаю это – тогда я должен защищаться. Но мы выиграли 5:0 – и что, я тоже должен защищаться? Вы вчетвером стараетесь задеть меня вопросами. Черт возьми, это ужасно. Вы сегодня были хороши. Увидимся в другой день.

С этими словами Андерссон покинул студию.

Как это было на видео:

На пресс-конференции Андерссона спросили об этом конфликте. Тренер ответил, почему ушел из студии: «Может, слишком остро отреагировал и был разочарован вопросом. Немного грустно, что такое происходит, когда выигрываешь 5:0».

Говоря о Джорджиче, Андерссон добавил: «Я не говорил ни о какой Сербии, ни о чем подобном. Не понимаю, что за ерунда происходит. Говорил с ним, как с представителем медиа. Может, я не так выразился. Могу извиниться, если сказал что-то плохое. И могу взять на себя ответственность за это. А так, перестаньте. Все дело в том, какой именно вопрос он сам мне задает».

Юнгберг и Ларссон были удивлены. Юнгберг сказал, что за все свои годы не видел ничего подобного в футболе. «Не думал, что он так отреагирует», – добавил Ларссон.

Почему Андерссон вспомнил про Сербию, обращаясь к Джорджичу?

41-летний Джорджич – сын боснийского игрока и тренера Ранко Джорджича, который выступал в Югославии, а завершал карьеру в «Норрчепинге» и потом десять лет тренировал в Швеции.

Боян родился в Белграде, ребенком переехал с семьей в Швецию, где и начал играть за клуб «Броммапойкарна». Джорджича заприметил «Манчестер Юнайтед» и забрал себе в академию. Но за «МЮ» футболист сыграл лишь дважды, а потом колесил по разным странам – Англии, Дании, Сербии, Швеции, Шотландии, Венгрии, Бельгии и даже Индии. В четырех лигах ему покорились чемпионства.

Завершив карьеру, Джорджич стал работать экспертом на телевидении – давал комментарии для MUTV, появлялся на Viasat.

Швеция с Янне Андерссоном отлично начала, но играет все хуже

Андерссон уже семь лет тренирует сборную Швеции. Старт был хорошим: шведы при нем вышли на ЧМ-2018, где добрались до четвертьфинала, а потом еще и выиграли группу Лиги наций, в решающем матче победив Россию. На Евро-2020 команда вышла в 1/8 финала, где вылетела от Украины.

А дальше хуже – не попали на ЧМ-2022, в стыках проиграв Польше, в Лиге наций набрали только три очка в элитной группе с Францией, Португалией и Хорватией, а потом умудрились вылететь и из Лиги В в квартете с Сербией, Норвегией и Словенией. Еще в Швеции Андерссона критикуют за то, что тот слишком аккуратно подпускает молодежь, стараясь доверять больше опытным игрокам, и никак не может избавиться от любимых 4-4-2.

На Евро-2024 выйти тоже будет непросто – в группе есть не только Бельгия, но и сильная Австрия.

***

Через пару дней Андерссон и Джорджич встретились в офисе Viaplay, где работает Боян. Они проговорили час и остались довольны встречей. Конфликт исчерпан.

Джорджич отметил, что беседа была приятной, и проблемы больше нет. «Был хороший, теплый разговор, – подтвердил Андерссон. – Было очень приятно увидеть друг друга и честно уладить этот инцидент – мы сделали это со всей душой и уважением друг к другу».

Фото: кадры из трансляции, globallookpress.com/Emma Wallskog/Keystone Press Agency, Niklas Larsson/Keystone Press Agency, Viaplay/Keystone Press Agency