11 комментариев

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Милейший вечер в честь Аргентины: мальчик до слез растрогал Энцо и Скалони, а Месси вручили посох

Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
болельщики болельщики
Лионель Месси Лионель Месси
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Футбол Футбол

А еще представили его статую.

Южноамериканская федерация футбола (КОНМЕБОЛ) организовала праздничное мероприятие в честь победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 под названием La Noche de las Estrellas («Ночь звезд»).

В центре внимания были не только футболисты, но и яркие болельщики. Игроки получали от них индивидуальные медали и статуэтки.

Мальчик выступил с речью и довел до слез Энцо и Скалони

Парень по имени Хосе Андрада запомнился яркими эмоциями еще после победы Аргентины в 1/8 финала над Австралией: «Это слезы из-за того, что мы в четвертьфинале. Эти слезы – для моей страны, моей сборной. Я навеки аргентинец, это не изменится». Видео тогда завирусилось в соцсетях.

У истории было продолжение: обращение к мальчику записал Эмилиано Мартинес. «Мы с Гвидо Родригесом посмотрели твое видео. Очень понравилось, спасибо за стойкость, надеемся подарить победу в пятницу». Пятничный матч тогда вышел одним из лучших на ЧМ – Аргентина в серии пенальти победила Нидерланды.

Андраде потом рассказывал: «Очень благодарен Дибу (прозвище Мартинеса – прим.). Я вернулся домой – и мне сказали: «Тут Дибу передает тебе привет». Я был очень тронут. Но ведь ролик стал вирусным из-за того, что я выразил то, что чувствовал».

Андраде выступил и сейчас – уже теперь перед чемпионами мира. Он вышел на сцену в слезах – волновался из-за выступления перед кумирами. Мальчик рассказал о своем городке (Эмбаркасьон, население – приблизительно 24 тысячи человек), о том, что вообще значит для людей эта победа.

«Большая честь быть с лучшей командой во вселенной», – сказал мальчик и наградил Николаса Отаменди, Николаса Тальяфико, Хермана Пеццеллью и Алексиса Мак Аллистера.

Лионель Скалони и Энцо Фернандес прониклись речью больше всех.

А еще на вечер пригласили автора песни, которую в камеру напевал Месси

Одним из награждавших был Фернандо Ромеро, который поздравил Анхеля Ди Марию, Леандро Паредеса, Анхеля Корреа и Науэля Молину.

Ромеро – автор текста главной для Аргентины песни на ЧМ кроме, разумеется, гимна. Она называется «Muchachos, Ahora Nos Volvimos», переводится как «Парни, у нас снова есть мечта» – ее постоянно пели фанаты, напевал в камеру даже Лионель Месси, который еще перед турниром сказал, что это любимая песня команды.

В первоначальном виде ее придумала группа La Mosca Tse-Tse – и перепела ее же после адаптации текста под футбол. Ромеро сочинил его после победы Аргентины на Кубке Америки в 2021 году.

Ромеро – 30-летний учитель, чья песня стала популярной после интервью с журналистом TyC Sports, который рассказывал, на какое творчество вдохновляет сборная Аргентины. Сам он, конечно, следит за футболом и болеет за «Расинг». Но в Катар не ездил.

Ромеро на награждении сказал: «Заслуга принадлежит игрокам, потому что они представляли нас лучше многих других людей на протяжении веков. Победа сделала нас счастливыми. Хочу поблагодарить вас лично. А песню они сделали популярной».

Еще один награждающий – мальчик, который имитировал Мартинеса

12-летний Хуан Зара стал знаменитым, когда праздновал на крыше машины, вырядившись как Эмилиано Мартинес. После победы в полуфинале над Хорватией папа мальчика к финалу четыре дня готовил машину, которая обычно используется по работе для перевозки крупных вещей.

На ней в форме сборной и в воротах разместился Зара, туда же поместили флаги и мяч. На всякий случай для страховки мальчика даже привязали веревками. Зара периодически танцевал в воротах, как Мартинес. Видео даст больше понимания, как все это происходило:

Сам Зара играет на позиции вратаря уже несколько лет в детской команде. На Мартинеса он обратил внимание после Кубка Америки – стал следить за ним и в АПЛ. А потом увидел своеобразное селфи с ним в соцсетях. Мартинес показал:

На мероприятии Зара наградил Мартинеса, а также Херонимо Рульи, Пауло Дибалу и Хуана Фойта.

На вечере был и парень с татуировками по результатам матчей ЧМ

Семь матчей Аргентины на ЧМ-2022 – семь татуировок с флагами стран и результатами этих игр. «Ты под наркотиками? Ты что с собой сделал?» – сказал друг аргентинскому фанату Гонсало Де Сантису после группового этапа, из которого Аргентина с трудом выбралась в плей-офф. Он набил результаты трех матчей на ноге.

«А чего мне ждать, если я и так ждал 34 года? – отреагировал он. – Каждый говорит: «Вот они выигрывают – и я сделаю то-то и то-то». Так чем ты рискуешь? То же самое если сказать: «Если найду работу – пойду пешком в Лухан». Так, может, сначала сходи – вдруг она там есть? Мой подход – для смелых». Перепалка разошлась в соцсетях – друг опубликовал ее в вотсапе.

Де Сантис вспоминал: «Татуировщик позвонил мне напомнить, что нужно завершить татуировку – это было перед игрой с Польшей. Но я сказал ему – нет, не будем завершать, а начнем новую – где будут результаты Аргентины на групповом этапе».

Вы и так понимаете, чем все закончилось через 2,5 недели.

А спустя еще три месяца Де Сантис наградил Родриго Де Поля, Гонсало Монтиэля, Франко Армани и Тьяго Альмаду. А Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Лаутаро Мартинес, Кристиан Ромеро, Эсекиэль Паласиос и Гвидо Родригес получили награды от фристайлистки Белен Годой.

Из 26 чемпионов мира среди игроков на вечере не присутствовал только Алехандро Гомес.

Месси получил трость и сфотографировался со статуей

Трость под названием «посох футбола» досталась от президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса. «От лица южноамериканского футбола и всего футбольного мира мы отдаем тебе роль лидера и предводителя мирового футбола», – заявил Домингес.

Он также подарил Месси копии трофеев чемпионата мира, Кубка Америки и Финалиссимы. «Не хватает Кубка Либертадорес», – пошутил Домингес. Также на мероприятии представили статую Месси в натуральную величину игрока. Ее установят установлена в штаб-квартире КОНМЕБОЛ рядом с монументами Пеле и Диего Марадоны.

Месси выступил с речью, где поблагодарил за призы Домингеса, а выступившую певицу Соледад Пасторутти – за песню, которая, как он сказал, была важна и в раздевалке.

«Я никогда не думал и не мечтал ни о чем подобном. Мечтой было просто наслаждаться тем, что мне нравилось, когда я был ребенком. Тем, чтобы быть профессиональным футболистом, тем, что я всегда любил в жизни – играть, стараться прогрессировать и хотеть большего. У меня был долгий путь.

Было много разочарований и много поражений, но я все время смотрел вперед. Я всегда хотел побеждать – это самое главное. Биться за свои мечты, за то, что все возможно, и наслаждаться игрой – для нас это и есть самое прекрасное».

800 голов Месси в двух картинках. Показываем мячи по сезонам и минутам

Фото: REUTERS/Cesar Olmedo

11 комментариев

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vallabaza
Арги теперь лет 20 будут упиваться своей судейской победой на чм...
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pont77
Самое главное, что сотворили эти ребята - подарили счастье своей стране и 46 миллионам. И не только им, но минимум половине мира, которые желали этого Лео.

Остальным удел заниматься мышиной возней, высасывая из пальца рекорды, о которых через 10 лет никто не вспомнит на фоне новых рекордсменов.
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Caterina
Ответ Быстров_Иуда
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Киса, вы чужие на этом празднике жизни! 😉😂
+1
0
+1
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Пирс Морган
Да там президент Бразилии и футбольные представители сказали, что болели за Месси в финале, хейтеры уже в уголь скоро превратятся
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Caterina
Все такие счастливые, приятно смотреть. Ребята купаются в любви, и во время матча сегодня будет то же самое - песни, пляски, слезы радости. Теперь это надолго) Матч будет в небольшом городке.
Очень классно, что эта сборная так близка к своим болельщикам, это единение было заметно и в Катаре - игроки после каждого матча плей-оф прыгали и пели песни рядом с трибунами, вместе с фанами. И с каждым матчем это продолжалось всё дольше 😁😁😁
+4
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+4
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Айлин 1990
Заслужили на 1000%.
Молодцы ребята.
+4
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Быстров_Иуда
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Caterina
Спасибо за такой подробный рассказ! А то всё какие-то отрывки из разных речей всюду постят, вперемешку с фотками статуи)
+5
0
+5
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korysh
логично, что Месси параллельно на ПСЖ. Он сезон начал убойно, потому что готовился к ЧМ, а теперь год будет отмечать победу.
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badaboom
первая норм татуха по футбольным мотивам)
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Вадим Слуцкий
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-9
-9
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Makita
Эмилиано Мартинес надеюсь повторил свой легендарный жест?
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-2
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