33 комментария

История.

Казахстан эпично переиграл сборную Дании в матче отборочного турнира Евро-2024 – 3:2.

Хозяева горели 0:2 уже к 35-й минуте. Слишком многое позволяли 20-летнему Расмусу Хейлунду – форвард «Аталанты» в фантастической форме, сейчас сделал дубль, а пару дней назад занес три мяча Финляндии. Это лишь четвертый матч Расмуса за сборную.

Казалось, что Казахстану уже ничего не светит, но после перерыва начался боевик.

⚽️73’ – Запустил камбэк хавбек ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов – реализовал пенальти. А ведь Бахтиер только-только возвращается после травмы голени, которую получил в начале февраля.

⚽️86’ – Сравнял счет Асхат Тагыберген. И сделал это очень эпично: закинул Касперу Шмейхелю с 30 метров. Фантастический удар!

⚽️89’ – Через три минуты Казахстан окончательно шокировал фаворита: победный мяч на счету нападающего Абата Аймбетова, который эмоционально отметил гол – и уже через 7 минут удалился с поля.

Датчане ответить уже не успели, и Казахстан одержал историческую победу над топовой сборной.

Главный тренер Магомед Адиев в восторге:

«Рады, что выиграли. После неприятного поражения дома в какой-то мере задолжали болельщикам. Хотелось реабилитироваться, но понимали, что соперник непростой.

Нам отступать некуда было – мы об этом с ребятами говорили. Первый тайм не сложился так, как мы хотели. Мы сами привезли два гола. Некий груз ответственности был, а во втором тайме мы уже стали легче взаимодействовать и склонили на свою сторону чашу весов. Соперникам непросто здесь находиться. Определенную долю критики после Словении принял. Я это заслуживал, а критика это же в глубине души тоже чувства. Знаю, как они нас любят, и сегодня они погнали нас вперед – мы нашли дополнительный стимул. Спасибо им за поддержку!»

Датчане в шоке, капитан Симон Кьер так ничего и не понял: «Ох, должен следить за тем, что говорю прямо сейчас. Это неловко. Нельзя вести 2:0 и вот так проиграть 2:3. Не знаю, что это было. Во втором тайме мы бегали за мячом, а не владели им. Мы должны взять на себя ответственность и двигаться дальше».

Казахстан так хорош? А за кем там стоит последить?

Вот одни из самых ярких лиц сборной Казахстана.

•‎ Магомед Адиев возглавил сборную в апреле 2022-го. До этого Адиев играл в «Спартаке» и ЦСКА, тренировал клубы ПФЛ и ФНЛ, а в сезоне-18/19 пытался спасти «Анжи» со дна. Тренер тесно связан с Казахстаном: в 2003-м завоевал бронзу КПЛ в «Женисе» и в 2021-м возглавил карагандинский «Шахтер», с которым неплохо выступил в еврокубках.

•‎ Про Зайнутдинова вы знаете. Хавбек ЦСКА провел в Мир РПЛ-2022\23 15 игр: хоть результативными действиями не отметился, но приносит много пользы. Универсальный игрок, которого бывший защитник клуба Хердюр Магнуссон уже отправляет в Серию А.

•‎ Асхат Тагыберген – хавбек «Ордабасы» из Шымкента. Ему уже 32 года, за спиной весомая карьера в казахском футболе, среди главных клубов можно выделить «Астану» и «Тобол». Еще Асхат капитанит в сборной.

•‎ Вы можете помнить даже Абата Аймбетова. Зимой 2021-го Аймбетов ушел из «Кайрата» ради карьеры в России. Сначала был на просмотре в «Урале», потом попал в тульский «Арсенал», в итоге остановился на «Крыльях» и подписал контракт перед самым возобновлением сезона. Но дебюта в Самаре так и не случилось, с тех пор спокойно играет в «Астане».

В квалификации на Евро-2024 сборная Казахстана попала в крепкую группу: помимо датчан там еще Финляндия, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино. В первом туре Казахстан проиграл словенцам 1:2 – так что победа над Данией важна даже с турнирной точки зрения.

Может, стоит замахнуться на Евро?

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev