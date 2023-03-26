33 комментария

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«Не знаю, что это было». Суперкамбэк Казахстана с 0:2: перевернули игру с Данией за 15 минут

Асхат Тагыберген Асхат Тагыберген
сборная Казахстана по футболу сборная Казахстана по футболу
Расмус Хейлунд
Бахтиер Зайнутдинов Бахтиер Зайнутдинов
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
Абат Аймбетов Абат Аймбетов
Ян Вороговский
Сборная Дании по футболу Сборная Дании по футболу
Футбол Футбол

История.

Казахстан эпично переиграл сборную Дании в матче отборочного турнира Евро-2024 – 3:2.

Хозяева горели 0:2 уже к 35-й минуте. Слишком многое позволяли 20-летнему Расмусу Хейлунду – форвард «Аталанты» в фантастической форме, сейчас сделал дубль, а пару дней назад занес три мяча Финляндии. Это лишь четвертый матч Расмуса за сборную.

Казалось, что Казахстану уже ничего не светит, но после перерыва начался боевик.

⚽️73’ – Запустил камбэк хавбек ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов – реализовал пенальти. А ведь Бахтиер только-только возвращается после травмы голени, которую получил в начале февраля.

⚽️86’ – Сравнял счет Асхат Тагыберген. И сделал это очень эпично: закинул Касперу Шмейхелю с 30 метров. Фантастический удар!

⚽️89’ – Через три минуты Казахстан окончательно шокировал фаворита: победный мяч на счету нападающего Абата Аймбетова, который эмоционально отметил гол – и уже через 7 минут удалился с поля.

Датчане ответить уже не успели, и Казахстан одержал историческую победу над топовой сборной.

Главный тренер Магомед Адиев в восторге: 

«Рады, что выиграли. После неприятного поражения дома в какой-то мере задолжали болельщикам. Хотелось реабилитироваться, но понимали, что соперник непростой.

Нам отступать некуда было – мы об этом с ребятами говорили. Первый тайм не сложился так, как мы хотели. Мы сами привезли два гола. Некий груз ответственности был, а во втором тайме мы уже стали легче взаимодействовать и склонили на свою сторону чашу весов. Соперникам непросто здесь находиться. Определенную долю критики после Словении принял. Я это заслуживал, а критика это же в глубине души тоже чувства. Знаю, как они нас любят, и сегодня они погнали нас вперед – мы нашли дополнительный стимул. Спасибо им за поддержку!»

Датчане в шоке, капитан Симон Кьер так ничего и не понял: «Ох, должен следить за тем, что говорю прямо сейчас. Это неловко. Нельзя вести 2:0 и вот так проиграть 2:3. Не знаю, что это было. Во втором тайме мы бегали за мячом, а не владели им. Мы должны взять на себя ответственность и двигаться дальше».

Казахстан так хорош? А за кем там стоит последить?

Вот одни из самых ярких лиц сборной Казахстана.

•‎ Магомед Адиев возглавил сборную в апреле 2022-го. До этого Адиев играл в «Спартаке» и ЦСКА, тренировал клубы ПФЛ и ФНЛ, а в сезоне-18/19 пытался спасти «Анжи» со дна. Тренер тесно связан с Казахстаном: в 2003-м завоевал бронзу КПЛ в «Женисе» и в 2021-м возглавил карагандинский «Шахтер», с которым неплохо выступил в еврокубках. 

•‎ Про Зайнутдинова вы знаете. Хавбек ЦСКА провел в Мир РПЛ-2022\23 15 игр: хоть результативными действиями не отметился, но приносит много пользы. Универсальный игрок, которого бывший защитник клуба Хердюр Магнуссон уже отправляет в Серию А.

•‎ Асхат Тагыберген – хавбек «Ордабасы» из Шымкента. Ему уже 32 года, за спиной весомая карьера в казахском футболе, среди главных клубов можно выделить «Астану» и «Тобол». Еще Асхат капитанит в сборной.

•‎ Вы можете помнить даже Абата Аймбетова. Зимой 2021-го Аймбетов ушел из «Кайрата» ради карьеры в России. Сначала был на просмотре в «Урале», потом попал в тульский «Арсенал», в итоге остановился на «Крыльях» и подписал контракт перед самым возобновлением сезона. Но дебюта в Самаре так и не случилось, с тех пор спокойно играет в «Астане».

В квалификации на Евро-2024 сборная Казахстана попала в крепкую группу: помимо датчан там еще Финляндия, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино. В первом туре Казахстан проиграл словенцам 1:2 – так что победа над Данией важна даже с турнирной точки зрения.

Может, стоит замахнуться на Евро?

Казахстан – Дания 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
26 марта, 16.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 21 Хейлунд, 0:2 – 36 Хейлунд, 1:2 – 73, пенальти Зайнутдинов, 2:2 – 86 Тагыберген, 3:2 – 89 Аймбетов.
КазахстанШацкий, Габышев (Скворцов, 34), Малый (Ерланов, 46), Марочкин, Алип, Вороговский, Бейсебеков (Дарабаев, 83), Тагыберген, Зайнутдинов (Исламхан, 79), Оразов, Самородов (Аймбетов, 78).
ДанияШмейхель, Ба (Ларсен, 65), Кьер, Нельссон, Мэле (Кристенсен, 83), Нергор, Хейбьерг, Йенсен (Биллинг, 65), Дамсгор (Дарами, 65), Винд (Брэйтуэйт, 87), Хейлунд.
Предупреждения:
Аймбетов (90), Хейлунд (90), Шацкий (90).
Удаление:
Аймбетов (90).

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

33 комментария

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Сергей Посохов
Ну повезло казахам. Сдесь очки упали потом обоср…… с аутсайдером. Все как всегда
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Alfon Do Re
Молодцы, казахи!!!
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Adil Ramashev
Ответ uno_107
Как же повезло тем, кто смог сходить на матч )
Да, был с сыном на матче. Это дорогого стоит. Плюс все голы были забиты в ближние к нам ворота
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Олег Комисаров
Ответ Barry_Cadny
У бородатого пресс лучше чем у Роналду.
Странно что ты обращаешь внимание на пресс мужчин …
0
-1
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Олег Ковальчук
тоже мне достижение. Пусть с Ираком попробуют
+2
-2
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Axl_rose
Ответ Barry_Cadny
У бородатого пресс лучше чем у Роналду.
А с боков гениталия выперла.
0
-2
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uno_107
Как же повезло тем, кто смог сходить на матч )
+3
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+3
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Sergeev55
Отыграть у такой сильной сборной 2 мяча - дорогого стоит, а победить - это просто фантастика!!!
Ура, Казахстан!!!
+6
0
+6
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Ayrik
Расквитались за призыв исключить КЗ из УЕФА и за флаг (в соцсетях датчане выставили фейковый флаг КЗ)!!!
+2
0
+2
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jepp ebriloff
Ответ Угловой буллит
Очень паскудно смотрятся эти лифчики. Пусть даже и кардио. Богомерзко.
Во грех тебя вводят?
+8
0
+8
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Mircantinovic
Походу Данию ждет участь Исландии - пару-тройку лет выстреливали, а позже скатились на привычный уровень . А Казахстан конечно большие молодцы!
+1
-1
0
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Barry_Cadny
Ответ Угловой буллит
Очень паскудно смотрятся эти лифчики. Пусть даже и кардио. Богомерзко.
Не религиозен, но лифчики смотрятся ужасно!:)
0
-4
-4
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Александр Кудрявцев
Уважуха 💪💪💪💪
+4
0
+4
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Угловой буллит
Очень паскудно смотрятся эти лифчики. Пусть даже и кардио. Богомерзко.
+2
-10
-8
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Mr Soccer
Молодцы!
Не отступать и не сдаваться! и верить в свои силы!
+3
-1
+2
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Tima_Milan
Ответ pg5kcmgytn
Почему бородатый в лифоне?
мода
0
-4
-4
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zer
Ответ tumyalis
Там скорее всего какие-нибудь кардио-датчики зашиты
так и есть, про эти лифчики писали, что это такие продвинутые трекеры, которые кучу параметров фиксируют
+3
0
+3
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zer
Ответ Anton S
Красавцы, Алга, Казахстан! Говорю «Алга, Казахстан!», пока это приветствие не признали экстремистским, как наше беларуское))
умение "приплести политику" 99 левела))
+27
-10
+17
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tumyalis
Ответ pg5kcmgytn
Почему бородатый в лифоне?
Там скорее всего какие-нибудь кардио-датчики зашиты
+6
0
+6
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Ноно Гомес
Замахнуться с такой группой можно думаю, стоит попытаться....
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Любезный Коссутий
2-й гол ништяк. бахнул, как Роберто Карлос.
с победой казахов. реально - молодцы
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Alex217
Адиев красавчик, выводит казахов на новый уровень
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Artem Gavrishov
Молодцы ребята! Бились до конца! Респект!
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Бухгалтер2021
казахам пора на евро выйти
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pg5kcmgytn
Почему бородатый в лифоне?
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