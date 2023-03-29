На сезон пересеклись в «Аугсбурге II».

Громкий сюжет последних дней: увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии» и назначение Томаса Тухеля. С 2016 года тренеры шесть раз встречались в Бундеслиге и ЛЧ, но впервые пересеклись в «Аугсбурге II» в сезоне-2007/08.

Отматываем время на 16 лет назад.

Тогда 33-летний Тухель, уже девять лет как завершивший карьеру и уже поработавший с молодежкой «Штутгарта», только-только возглавил «Аугсбург II».

Там же к большой игре рвался совсем юный Юлиан Нагельсманн. «Мог говорить про футбол бесконечно. Уже тогда он думал, как можно усовершенствовать себя и команду на поле и за его пределами», – это воспоминания нападающего Стефана Хайна, знакомого с Юлианом по тем временам.

Вскоре Юлиан получил тяжелую травму и вынужденно завершил карьеру – в 20 лет. Контракт заканчивался в 2008-м, и тогда Тухель нашел Нагельсманну новую роль. «Клуб продолжал платить мне зарплату, а я взамен отсматривал матчи соперников. Альтернативным вариантом было расторжение контракта, а я этого не хотел», – вспоминал Юлиан.

Первой такой командой стал «Герстхофен». «Моя девушка снимала матч на камеру, а я одновременно делал заметки. Бумага, ручка и камера – вот и весь набор. Тухель был впечатлен и сказал мне, что тоже видел игру соперника и подметил схожие вещи», – говорил Юлиан.

Наблюдения Нагельсманна помогли «Аугсбургу II» победить 3:1, дубль сделал тот самый Хайн. Так Юлиан обнаружил, что новая роль доставляет ему огромное удовольствие. «До этого я никогда не думал о том, чтобы стать тренером. Можно сказать, что Томас подтолкнул меня», – признавался Нагельсманн.

Со второй половины сезона Юлиана назначили ассистентом Тухеля, хотя де-факто он выполнял роль скаута. В тренировочном процессе Нагельсманн почти не участвовал.

Пути Юлиана и Томаса разошлись в конце сезона-2007/08: Нагельсманн уехал работать ассистентом тренера в «Мюнхен 1860» U17, а Тухеля занесло в «Майнц» U19.

«Не могу сказать, что Тухель был мне как второй отец – хотя многие его так называют. Наши отношения были прагматичными», – лаконично резюмировал Нагельсманн недолгое сотрудничество с Тухелем.

Фото: Gettyimages.ru/Friedemann Vogel