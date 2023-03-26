34 комментария

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Похоже, Анчелотти уйдет из «Реала» летом. А кто вместо него?

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Карло уже ждут в Бразилии.

Будущее Карло Анчелотти под вопросом. «Реал» практически упустил чемпионат, проиграл первое класико в Кубке, а в ЛЧ попал в набитую другими фаворитами часть сетки: если «Реал» осилит «Челси», то выйдет на грозную «Баварию» или «Ман Сити» .

Надежный по «Реалу» инсайдер Марио Кортегана уверяет, что Карло не останется в команде, если не возьмет важный трофей в этом сезоне – и он сам знает это.

Анчелотти уже ждут в сборной Бразилии

Первые слухи о приглашении Карло в сборную Бразилии появились в январе: после вылета с ЧМ-22 ушел Тите, так что местной федерации футбола пришлось подбирать варианты. Остановились на опытных Жозе Моуринью и Карло Анчелотти.

С Жозе не срослось, а вот итальянец согласился. ESPN почти сразу выкатил условия: контракт будет подписан на три года, а Милитао, Винисиус и Родриго уже знают, что Анчелотти возглавит сборную и по этому поводу уже подшучивают над Карло в раздевалке.

«Когда были в Марокко, мы шутили с Карло по поводу поста тренера сборной Бразилии, – признается Эдер Милитао. – Мы уже просили его составить список игроков, которых он включит в заявку – но на данный момент он тренер нашего клуба. Мы уважаем это». «Мы иногда говорим Анчелотти, что ждем его в сборной Бразилии. Все это в шутливом тоне, но и в каждой шутке есть доля правды», – намек от Родриго.

Карло все отрицал: «Слухи о Бразилии? Может быть, я подумаю о работе в сборной в конце сезона, но сейчас мне нравится работать с игроками каждый день. Хочу быть в «Мадриде» как можно дольше, контракт до 2024 года. Если клуб меня не выгонит, то я никуда не уйду отсюда».

Если Эдер и Родриго тонко иронизируют, то кипер «Ман Сити» Эдерсон сказал прямо: «Мы обсуждали его с Каземиро, Винисиусом и Милитао. Они сказали мне, что он исключительный, его любят, а он уважает всех. Есть высокая вероятность, что Карло приедет. Мы попытаемся выбить «Реал» из ЛЧ – тогда Анчелотти присоединился к Бразилии как можно скорее».

«Я думаю, Анчелотти хочет тренировать сборную Бразилии», – подключился Винисиус.

Сейчас Бразилией в роли исполняющего обязанности руководит Рамон Менезес, он выигрывал Кубок Америки-U20 с молодежной командой. Факт того, что Бразилия до сих пор никого не назначила после Тите на постоянную позицию, тоже говорит о том, что сборная ждет статусного тренера.

Кто заменит Анчелотти в «Реале»? Смотрят на Почеттино и даже Зидана

«Мадрид» уже готовится к возможному отъезду итальянца. Раньше среди потенциальных сменщиков выделялся Томас Тухель – он даже начал учить испанский язык, но до реальных переговоров стороны не дошли.

Желающих на пост тренера «Реала» всегда много.

•‎ Самым вероятным вариантом считают Маурисио Почеттино. Бывший тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» часто признается в симпатии к «Реалу» и готов ждать до лета: журналист Марко Контерио пишет, что аргентинец даже заморозил переговоры с «Тоттенхэмом» и ждет предложения.

•‎ «Реал» не против поднять из второй команды Рауля: испанец впечатлил руководство, а прогресс влетевшего в основу Альваро Родригеса считают именно его заслугой. Marca пишет, что зимой Рауль отклонил предложение «Лидса» – он знает, что главный кандидат на место Анчелотти.

•‎ Еще один перспективный вариант – Хаби Алонсо. Мадридцы смотрят за ним еще со времен работы во второй команде «Сосьедада» и считают Хаби одним из самых перспективных тренеров поколения. Прогресс «Байера» при Алонсо лишь подтвердил его очевидный талант.

•‎ Свежайший кандидат – Юлиан Нагельсманн. Уволенный из «Баварии» тренер давно на радаре, за ним следили еще до назначения Анчелотти. 

•‎ Нельзя исключать и то, что Зинедин Зидан может вернуться. Француз раздумывал об этом еще в июне 2022-го, The Athletic сообщает, что тот не против снова работать в Мадриде. «Реал» оценивает другие варианты.

Кто брал ЛЧ со сменой тренера по ходу сезона? И у «Баварии», и у Тухеля уже получалось

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Colas Buera / PRESSIN, Federico Gambarini/dpa, Panoramic/Keystone Press Agency; East News/Magma

34 комментария

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Lifar Skladchikov
Ответ ANTIXAN
только не Почеттино, нет такого авторитета еще. Иначе все пойдет по
Да, но с другой стороны знает язык, да и ни с кем не ссорился он особо никто - коннект точно найдет.
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Ummash
Почеттино отстой
Реал упадет в пропасть
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AmanEsen
Ответ Сергей Михеев
Вот из-за того что первая характеристика Почеттино это "нигде не провалился", он как раз нафиг Реалу и не нужен. У Реала уже не провальный и даже хороший сезон, и то подумывают сменить супермегатопового Карло. Рауль и Алонсо для Реала котируются выше Почеттино
так чем тогда Нагельсман лучше? Молчу уже про Рауля и Алонсо, они как тренера котируются не выше Слуцкого.
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no_one_perfect
Ответ Николай К
Как бы Зидан местным Палычем не стал.
Эх, опять в Реал идти, ушастого выигрывать… не жизнь, а каторга…)
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versus_
Чемпионаты мира каждые 4 года, нельзя медлить со сборными после 60 лет. Не получилось один раз, нужна будет возможность попробовать во-второй раз.
А местные бразилы молодцы. У них миссия привлечь Карло. Думаю, это будет славная охота для обеих сторон.
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vzi
Ответ Экочёрт 4000
>Почеттино - не совладал со звёздами и требовательными владельцами ПСЖ а Анчелотти совладал?
Анчелотти - 8 лет в Милане, 4 года в Мадриде, по 1.5-2 в Париже, Мюнхене и Челси.
5 чемпионатов выиграл, 4 ЛЧ с двумя командами.
Вполне совладал.
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Сергей Михеев
Ответ AmanEsen
А почему бы и нет? Поуч ни в одном клубе еще не проваливался, с Саутгемптоном и ТТХ прыгнул выше головы, а в ПСЖ например вышел в полуфинал ЛЧ, что не удавалось тому же Анчелотти.
Вот из-за того что первая характеристика Почеттино это "нигде не провалился", он как раз нафиг Реалу и не нужен. У Реала уже не провальный и даже хороший сезон, и то подумывают сменить супермегатопового Карло.

Рауль и Алонсо для Реала котируются выше Почеттино
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Emilpers88
Алонсо, Рауль, или Клопп
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Кентуки
Почеттино, потом 3 приход ЗЗ, через сезон Х. Алонсо или Рауль!
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Экочёрт 4000
Ответ Overkiller
Почеттино или Нагельсманн? Какой "неочевидный" выбор...
а что в нем очевидного?
Почеттино отлично работал с "Саутгемптоном" и "Тоттенхэмом"
Нагельсманн - с "Хоффенхаймом" и "РБ"
потом оба средне отработали с "ПСЖ" и "Баварией" соответственно
оба выиграли чемпионат, но вау-эффекта не выдали

в чем между ними разница?
ну кроме того, что бестолковые дети со спортсру любят в МП гомном швыряться
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Edi Valdman
Ответ Бакид
И кое кому убрать Челси)
Да конечно только Реал не замахивается уже на финал как Манчестер Сити не пройдя ещё такую команду машину как Бавария
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Экочёрт 4000
Ответ vzi
Почеттино - не совладал со звёздами и требовательными владельцами ПСЖ. Алонсо - его звать рано, и ему некрасиво так рано Байер оставлять. Зидан - достаточно, пора что-то новое пробовать. Первый заход был крут, но второй свалился в игру навесами. Нагельсманн - почти то же самое, что и Поче. Не факт, что он ментально созрел для работы в топ-клубах. Для меня самый очевидный вариант - Рауль. Четыре года во второй команде главным тренером, есть локальные успехи, есть авторитет как для игроков, так и для руководства, медиа и болельщиков.
>Почеттино - не совладал со звёздами и требовательными владельцами ПСЖ

а Анчелотти совладал?
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Михаил Ж.
Вариантов много и думаю, что смена тренера пойдет на пользу. Будет интересно посмотреть на Почеттино или Нагельсмана в Реале.
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Фабио Капелыч
В Лиге Чемпионов, играют много команд, а выигрывает всегда Реал. Есть вероятность, что папа Карло опять затащит этот трофей. Так что всем кандидатам придётся ждать ещё один сезон.
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vzi
Почеттино - не совладал со звёздами и требовательными владельцами ПСЖ.
Алонсо - его звать рано, и ему некрасиво так рано Байер оставлять.
Зидан - достаточно, пора что-то новое пробовать. Первый заход был крут, но второй свалился в игру навесами.
Нагельсманн - почти то же самое, что и Поче. Не факт, что он ментально созрел для работы в топ-клубах.

Для меня самый очевидный вариант - Рауль. Четыре года во второй команде главным тренером, есть локальные успехи, есть авторитет как для игроков, так и для руководства, медиа и болельщиков.
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UnforgivenX2
состав не меняется 10 лет, а виноват Анчи. как можно отпускать того, кто максимум выжимает из любых брёвен?!
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Растиньяк
Он не уйдет, его просто вежливо выкинут, как тряпку
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Бакид
Ответ Edi Valdman
Очень интересное мнение о вратаря Манчестер Сити мы постараемся выбить Реал а ничего что ещё надо попытаться убрать Баварию.
И кое кому убрать Челси)
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alex.18.11
Мне кажется что Перес выберет Хаби Алонсо
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AmanEsen
Ответ Overkiller
Почеттино или Нагельсманн? Какой "неочевидный" выбор...
А почему бы и нет? Поуч ни в одном клубе еще не проваливался, с Саутгемптоном и ТТХ прыгнул выше головы, а в ПСЖ например вышел в полуфинал ЛЧ, что не удавалось тому же Анчелотти.
+2
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nbw8wsx7cp
Карпин скоро освободиться от сборной, можно его попробовать 😁 Ростов поймёт.
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Николай К
Как бы Зидан местным Палычем не стал.
+14
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R.galimbekovais@gmail.com
Будет Рауль! Барса - Хави, Реал - Рауль! Он испанец и Перес не будет брать иностранца !
+2
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R.galimbekovais@gmail.com
Будет Рауль! Барса - Хави, Реал - Рауль! Он испанец и Перес не будет брать иностранца !
+1
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Геннадий Чеботарев
Ответ Chabanyuk
Ну вот местечко для Нагельсмана и освободилось
уволили тренера Лейпцига?
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