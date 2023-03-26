34 комментария

Карло уже ждут в Бразилии.

Будущее Карло Анчелотти под вопросом. «Реал» практически упустил чемпионат, проиграл первое класико в Кубке, а в ЛЧ попал в набитую другими фаворитами часть сетки: если «Реал» осилит «Челси», то выйдет на грозную «Баварию» или «Ман Сити» .

Надежный по «Реалу» инсайдер Марио Кортегана уверяет, что Карло не останется в команде, если не возьмет важный трофей в этом сезоне – и он сам знает это.

Анчелотти уже ждут в сборной Бразилии

Первые слухи о приглашении Карло в сборную Бразилии появились в январе: после вылета с ЧМ-22 ушел Тите, так что местной федерации футбола пришлось подбирать варианты. Остановились на опытных Жозе Моуринью и Карло Анчелотти.

С Жозе не срослось, а вот итальянец согласился. ESPN почти сразу выкатил условия: контракт будет подписан на три года, а Милитао, Винисиус и Родриго уже знают, что Анчелотти возглавит сборную и по этому поводу уже подшучивают над Карло в раздевалке.

«Когда были в Марокко, мы шутили с Карло по поводу поста тренера сборной Бразилии, – признается Эдер Милитао. – Мы уже просили его составить список игроков, которых он включит в заявку – но на данный момент он тренер нашего клуба. Мы уважаем это». «Мы иногда говорим Анчелотти, что ждем его в сборной Бразилии. Все это в шутливом тоне, но и в каждой шутке есть доля правды», – намек от Родриго.

Карло все отрицал: «Слухи о Бразилии? Может быть, я подумаю о работе в сборной в конце сезона, но сейчас мне нравится работать с игроками каждый день. Хочу быть в «Мадриде» как можно дольше, контракт до 2024 года. Если клуб меня не выгонит, то я никуда не уйду отсюда».

Если Эдер и Родриго тонко иронизируют, то кипер «Ман Сити» Эдерсон сказал прямо: «Мы обсуждали его с Каземиро, Винисиусом и Милитао. Они сказали мне, что он исключительный, его любят, а он уважает всех. Есть высокая вероятность, что Карло приедет. Мы попытаемся выбить «Реал» из ЛЧ – тогда Анчелотти присоединился к Бразилии как можно скорее».

«Я думаю, Анчелотти хочет тренировать сборную Бразилии», – подключился Винисиус.

Сейчас Бразилией в роли исполняющего обязанности руководит Рамон Менезес, он выигрывал Кубок Америки-U20 с молодежной командой. Факт того, что Бразилия до сих пор никого не назначила после Тите на постоянную позицию, тоже говорит о том, что сборная ждет статусного тренера.

Кто заменит Анчелотти в «Реале»? Смотрят на Почеттино и даже Зидана

«Мадрид» уже готовится к возможному отъезду итальянца. Раньше среди потенциальных сменщиков выделялся Томас Тухель – он даже начал учить испанский язык, но до реальных переговоров стороны не дошли.

Желающих на пост тренера «Реала» всегда много.

•‎ Самым вероятным вариантом считают Маурисио Почеттино. Бывший тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» часто признается в симпатии к «Реалу» и готов ждать до лета: журналист Марко Контерио пишет, что аргентинец даже заморозил переговоры с «Тоттенхэмом» и ждет предложения.

•‎ «Реал» не против поднять из второй команды Рауля: испанец впечатлил руководство, а прогресс влетевшего в основу Альваро Родригеса считают именно его заслугой. Marca пишет, что зимой Рауль отклонил предложение «Лидса» – он знает, что главный кандидат на место Анчелотти.

•‎ Еще один перспективный вариант – Хаби Алонсо. Мадридцы смотрят за ним еще со времен работы во второй команде «Сосьедада» и считают Хаби одним из самых перспективных тренеров поколения. Прогресс «Байера» при Алонсо лишь подтвердил его очевидный талант.

•‎ Свежайший кандидат – Юлиан Нагельсманн. Уволенный из «Баварии» тренер давно на радаре, за ним следили еще до назначения Анчелотти.

•‎ Нельзя исключать и то, что Зинедин Зидан может вернуться. Француз раздумывал об этом еще в июне 2022-го, The Athletic сообщает, что тот не против снова работать в Мадриде. «Реал» оценивает другие варианты.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Colas Buera / PRESSIN, Federico Gambarini/dpa, Panoramic/Keystone Press Agency; East News/Magma