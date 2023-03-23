7 комментариев

Это шейпуры.

На первый матч года сборная России поехала в Иран. Слушать комментарий Романа Нагучева на «Матч ТВ» не так-то просто – весь стадион гудит.

Очевидно, это дудки, на ум сразу приходят легендарные вувузелы – но на самом деле иранцы используют не их.

Это шейпур. Впервые мы изучали, что это такое, на ЧМ-2018. Тогда Иран играл один из первых матчей турнира, проводил его в Санкт-Петербурге с Марокко. И это тоже было шумно.

Александр Дорский выяснял у иранского болельщика, что вообще такое шейпур:

«Думаю, в Европе этот инструмент называют горн. У нас шейпур очень популярен, мы всегда его берем, когда идем на стадион. Ко мне уже подходили местные болельщики и говорили, что их раздражает громкий звук от наших дудок. Я сильно удивился, потому что в Иране с помощью шейпура принято поддерживать свою команду.

Хорошо, что на ЧМ в России можно использовать шейпур. У каждого народа свои привычки: например, я видел, как после победных матчей на Евро-2016 исландские футболисты танцевали хаку вместе с фанатами. У нас принято играть на шейпуре. Это абсолютно нормально – теперь о нашем инструменте узнают и в России».

Шейпур в переводе с персидского – как раз дудка, рожок, флейта . Подобные музыкальные инструменты есть у многих народов, их название тоже произошло от персидского слово «шейпур». Например, чувашская волынка «шапар».

Иранский шейпур выглядит так.

А это – вувузела, которая так запомнилась всем нам на ЧМ-2010 в ЮАР.

Разница между дудками действительно есть.

Любители музыки могли запомнить: африканские вувузелы издавали один и тот же звук – си бемоль малой октавы. В том числе благодаря тому, что это всегда один и тот же звук, он так и запомнился.

Получается, для сборной России это не просто товарищеский матч с участником чемпионата мира.

В каком-то смысле это еще и атмосфера ЧМ.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Kolbe; РИА Новости/Александр Вильф