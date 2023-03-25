15 комментариев

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Кажется, есть новый рекорд самого дальнего гола в истории – забит из вратарской со 101 метра в Чили!

Кобресаль Кобресаль
Коло-Коло Коло-Коло
высшая лига Чили высшая лига Чили
Леандро Рекена
Брайан Кортес Брайан Кортес
Футбол Футбол

Первый клуб в карьере легендарного Ивана Саморано – чилийский «Кобресаль» – в очередном туре чемпионата принимал рекордсмена по титулам – «Коло-Коло». И в игре случилось кое-что историческое. 

К концу матча «Кобресаль» вел 2:0, а потом забил и третий гол (закончили 3:1). И как забил – из собственной вратарской!

Да-да, вратарь «Кобресаля» забил из вратарской прямым ударом

Он просто вводил мяч в игру – а в итоге стал автором очень дальнего попадания.

Прочувствуйте этот момент еще раз. Мяч установлен во вратарской площади.

Он приземляется ближе к чужой штрафной. Вне ее находится голкипер, которому нельзя играть руками.

Но головой у него сыграть не получилось.

А потом еще и оступился.

В дальнейшей погоне за мячом смысла уже не было – его бы наверняка настиг соперник. Да и сам вратарь не успевал.

Мяч еще и закатился точно в самый угол.

Пропустил гол 28-летний Брайан Кортес. Он выступает за «Коло-Коло» с 2018 года. В 2013-м в чилийской молодежке он смотрел со скамейки, как его команде на ЧМ U-20 забивал Харри Кейн. Спустя шесть лет – оттуда же наблюдал за дракой Лионеля Месси и Гари Меделя на Кубке Америки, где сборная Чили заняла четвертое место.

Сейчас испытал новые ощущения. Не слишком приятные.

Как это получилось у забившего: хотел быстрее ввести мяч в игру и сначала даже расстроился

Автор забитого мяча – не слишком примечательный 35-летний аргентинский голкипер Леандро Рекена. Почти всю карьеру он провел в Аргентине, заглядывал в Уругвай, а в «Кобресале» играет с 2020 года. «Я хотел быстрее ввести мяч, чтобы застать соперника врасплох – так мы уже много раз делали. Но удар получился сильнее обычного – и затем случилось то, что случилось», – объяснил он Radio Bío Bío.

И добавил: «Хотя как только мяч полетел в поле, я взялся за голову, ведь два игрока были в позиции для контратаки. Но когда мяч пролетел мимо Брайана [Кортеса], я подумал, что он может и закатиться в ворота».

Не так давно один парень, тоже переживал за секунду до гола:

Ну очень смешной гол из Боливии: расстроился неудачному навесу – и случайно забил. Это экс-игрок испанской молодежки

Рекена поддержал Кортеса: «Это несчастье, но я даже не считаю произошедшее его ошибкой. Просто неудачный шаг, который не отменяет той работы, которую он проделал. На мой взгляд, он – один из сильнейших вратарей в чилийском футболе».

Похоже, этот гол станет рекордным

Наверняка поле ждут дополнительные измерения, но изначально его длина на стадионе «Эль Кобре», где проводился матч, равна 105 м. Длина вратарской площади – 5,5 м, а мяч даже находился внутри нее, а не на линии.

TNT Sports Chile подсчитал расстояние, которое преодолел мяч – 101 метр.

Гол Рекены может и должен претендовать на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Вратарь подтвердил – клуб подаст запрос. Сам Рекена радуется не только рекорду, но и достижению чилийского футбола: «Счастье – войти в историю по такому поводу».

Пока же рекорд официально принадлежит голкиперу Тому Кингу. В 2021 году он выступал за «Ньюпорт» в четвертой английской лиге и забил с расстояния 96,01 метра «Челтенхэму». Представители Книги рекордов Гиннесса тогда подтвердили, что это самый дальний гол в истории официальных матчей.

Можно заметить, что мяч введен с линии вратарской – примерно как и после гола Рекены. Тогда почему у аргентинца будет рекорд? На тот момент длина поля на стадионе «Челтенхэма» официально составляла 101 м. Сейчас можно встретить разные упоминания. Например, 111 м, как в википедии.

До этого рекордным был мяч вратаря «Сток Сити» Асмира Беговича в составе в ворота «Саутгемптона» с 91,9 метра – в 2013 году.

Кинг же тогда говорил: «Ребята спрашивали, почему я не праздновал гол. Из-за уважения к коллеге. Есть же вратарская солидарность. Я извинился перед ним после игры». Сейчас Кинг – игрок «Нортгемптона» из все той же Лиги 2 Англии.

Вероятно, его рекорд продержался лишь пару лет.

Фото: globallookpress.com

15 комментариев

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spaispower
Ответ МТБ
Всё подобные голы выглядят одинаково и случаютс] одинакого - ошибка на выходе вратаря соперника и мяч его перелетает. У нас так пропускал Рыжиков, например. Так что и тут ничего интересного, дисканция особо значания и не имеет
в рекорде "самый дальний гол" дистанция значения не имеет, ясно
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spaispower
Ответ Tpy6kaMerlina
Так это даже не удар. Засчитывать такой курьёз как мировой рекорд неправильно. Просто вынос и ошибка вратаря. Не такие моменты украшают футбол и должны вноситься золотыми буквами в книги рекордов.
когда навешивают и мяч в ворота срезается - тоже за гол не считать?
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ribikorto
Ответ Kanonir152
Спасибо вратарю принимающей стороны за этот рекорд.
Любой рекорд дальнего гола "вратарский", если только это не 90+ минута и вратарь соперника в чужую штрафную не убежал спасать матч. Предыдущие такими же были. С такого расстояния физически нормально не забьешь, если вратарь на месте и не зевает.
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Kanonir152
Спасибо вратарю принимающей стороны за этот рекорд.
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peter_shor
Ответ Александр Сырчин
Вопрос. А ввод мяча в игру вратарем разве не является свободным ударом? Я что-то запутался.
я тоже не знал что он засчитывается))
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bessonoff
Ответ трахтенберг месть коней
тот момент когда поставили толстого в ворота в детстве
везде вы своего Азара пропихиваете
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zukarello
Голкипер из Коло - Коло , конечно чудак с другой буквы
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Tpy6kaMerlina
Так это даже не удар. Засчитывать такой курьёз как мировой рекорд неправильно. Просто вынос и ошибка вратаря. Не такие моменты украшают футбол и должны вноситься золотыми буквами в книги рекордов.
0
-3
-3
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Redmurza
Вроде Коло-Коло, приличный клуб, но такая дикая ошибка)
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трахтенберг месть коней
тот момент когда поставили толстого в ворота в детстве
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МТБ
Всё подобные голы выглядят одинаково и случаютс] одинакого - ошибка на выходе вратаря соперника и мяч его перелетает. У нас так пропускал Рыжиков, например. Так что и тут ничего интересного, дисканция особо значания и не имеет
0
-2
-2
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Шлёма Презерман
Ответ Александр Сырчин
Вопрос. А ввод мяча в игру вратарем разве не является свободным ударом? Я что-то запутался.
это то же самое, что и при вводе с центра поля прямым ударом пробить - тоже засчитывается, если залетело.
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black_art
Ответ Александр Сырчин
Вопрос. А ввод мяча в игру вратарем разве не является свободным ударом? Я что-то запутался.
Оказывается засчитывается, заглянул в Вики)
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АРХАТ
как не вспомнить легендарные "Сашко где ты гулял")
+1
-1
0
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Александр Сырчин
Вопрос. А ввод мяча в игру вратарем разве не является свободным ударом? Я что-то запутался.
+11
-2
+9
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