15 комментариев

Первый клуб в карьере легендарного Ивана Саморано – чилийский «Кобресаль» – в очередном туре чемпионата принимал рекордсмена по титулам – «Коло-Коло». И в игре случилось кое-что историческое.

К концу матча «Кобресаль» вел 2:0, а потом забил и третий гол (закончили 3:1). И как забил – из собственной вратарской!

Да-да, вратарь «Кобресаля» забил из вратарской прямым ударом

Он просто вводил мяч в игру – а в итоге стал автором очень дальнего попадания.

Прочувствуйте этот момент еще раз. Мяч установлен во вратарской площади.

Он приземляется ближе к чужой штрафной. Вне ее находится голкипер, которому нельзя играть руками.

Но головой у него сыграть не получилось.

А потом еще и оступился.

В дальнейшей погоне за мячом смысла уже не было – его бы наверняка настиг соперник. Да и сам вратарь не успевал.

Мяч еще и закатился точно в самый угол.

Пропустил гол 28-летний Брайан Кортес. Он выступает за «Коло-Коло» с 2018 года. В 2013-м в чилийской молодежке он смотрел со скамейки, как его команде на ЧМ U-20 забивал Харри Кейн. Спустя шесть лет – оттуда же наблюдал за дракой Лионеля Месси и Гари Меделя на Кубке Америки, где сборная Чили заняла четвертое место.

Сейчас испытал новые ощущения. Не слишком приятные.

Как это получилось у забившего: хотел быстрее ввести мяч в игру и сначала даже расстроился

Автор забитого мяча – не слишком примечательный 35-летний аргентинский голкипер Леандро Рекена. Почти всю карьеру он провел в Аргентине, заглядывал в Уругвай, а в «Кобресале» играет с 2020 года. «Я хотел быстрее ввести мяч, чтобы застать соперника врасплох – так мы уже много раз делали. Но удар получился сильнее обычного – и затем случилось то, что случилось», – объяснил он Radio Bío Bío.

И добавил: «Хотя как только мяч полетел в поле, я взялся за голову, ведь два игрока были в позиции для контратаки. Но когда мяч пролетел мимо Брайана [Кортеса], я подумал, что он может и закатиться в ворота».

Не так давно один парень, тоже переживал за секунду до гола:

Рекена поддержал Кортеса: «Это несчастье, но я даже не считаю произошедшее его ошибкой. Просто неудачный шаг, который не отменяет той работы, которую он проделал. На мой взгляд, он – один из сильнейших вратарей в чилийском футболе».

Похоже, этот гол станет рекордным

Наверняка поле ждут дополнительные измерения, но изначально его длина на стадионе «Эль Кобре», где проводился матч, равна 105 м. Длина вратарской площади – 5,5 м, а мяч даже находился внутри нее, а не на линии.

TNT Sports Chile подсчитал расстояние, которое преодолел мяч – 101 метр.

Гол Рекены может и должен претендовать на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Вратарь подтвердил – клуб подаст запрос. Сам Рекена радуется не только рекорду, но и достижению чилийского футбола: «Счастье – войти в историю по такому поводу».

Пока же рекорд официально принадлежит голкиперу Тому Кингу. В 2021 году он выступал за «Ньюпорт» в четвертой английской лиге и забил с расстояния 96,01 метра «Челтенхэму». Представители Книги рекордов Гиннесса тогда подтвердили, что это самый дальний гол в истории официальных матчей.

Можно заметить, что мяч введен с линии вратарской – примерно как и после гола Рекены. Тогда почему у аргентинца будет рекорд? На тот момент длина поля на стадионе «Челтенхэма» официально составляла 101 м. Сейчас можно встретить разные упоминания. Например, 111 м, как в википедии.

До этого рекордным был мяч вратаря «Сток Сити» Асмира Беговича в составе в ворота «Саутгемптона» с 91,9 метра – в 2013 году.

Кинг же тогда говорил: «Ребята спрашивали, почему я не праздновал гол. Из-за уважения к коллеге. Есть же вратарская солидарность. Я извинился перед ним после игры». Сейчас Кинг – игрок «Нортгемптона» из все той же Лиги 2 Англии.

Вероятно, его рекорд продержался лишь пару лет.

Фото: globallookpress.com