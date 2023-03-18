7 комментариев

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Сразу четыре вынужденные замены за тайм 🤯 Боль «Тоттенхэма» и «Саутгемптона»

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Антонио Конте Антонио Конте
Тоттенхэм Тоттенхэм
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Бен Дэвис Бен Дэвис
Армель Белла-Кочап Армель Белла-Кочап
Ришарлисон Ришарлисон
Саутгемптон Саутгемптон
Ян Беднарек Ян Беднарек
Футбол Футбол

Травмы, травмы и еще раз травмы.

«Тоттенхэм» и «Саутгемптон» выдали эпичные 3:3 – и дело не только в счете. Уже в первом тайме команды провели четыре вынужденные замены.

🔃5’ – Первым ушел Ришарлисон. Бразилец недавно открыто раскритиковал Конте за малое количество игровых минут, но даже с местом в старте не прервал безголевую серию в АПЛ – в этом сезоне он еще не забивал.

После замены Ришарлисон расплакался от обиды.

🔃8’ – У «Саутгемптона» почти сразу сломался Белла-Кочап. Защитник держался за правую руку – он уже травмировал ее перед чемпионатом мира, но отказался от операции ради поездки в Катар со сборной Германии. На турнире не провел ни минуты.

🔃34’ – Через 26 минут хозяева потеряли второго защитника – вылетел стальной Ян Беднарек. Поляк давно в команде: осенью поехал в «Астон Виллу» на полгода, но не пригодился Эмери и вернулся домой. Беднареку долго оказывали помощь, и он даже продолжил матч, но быстро усугубил повреждение и заменился. 

🔃37’ – Вскоре сломался Бен Дэвис, один из незаметных героев сезона, которым Конте латает дыры в защите.

Под самый конец тайма страдал еще и Сон – но кореец остался в игре. Хоть и выиграть «Тоттенхэму» не помог: лондонцы вели 3:1 к 76-й минуте, но не удержали победу. Сначала отличился Тео Уолкотт, а Уорд-Проуз сравнял с пенальти на 90+3. 

«Тоттенхэм» страдает от травм весь сезон

Самое обидное, что вылетают важные игроки.

❌ В начале февраля травму колена в игре с «Ман Сити» получил Уго Льорис. Капитан пролетел мимо обоих матчей 1/8 финала ЛЧ и вернется ближе к апрелю. Вместо него играет Фрэйзер Форстер, который хоть иногда и тащит, но слишком нестабилен.

Ив Биссума не сверкал в основе, но оставался важным элементом в ротации. Но малиец сломал голеностоп и лег на операцию, сроки возвращения не определены до сих пор.

❌Постоянные травмы достают Лукаса Моуру и Райана Сессеньона. Бразилец еще не набрал кондиции после травмы берцовой кости, а англичанин из-за проблемы с подколенным сухожилием вернется лишь в конце марта.

Самая печальная история – Родриго Бентанкур. Он здорово начал сезон, но после череды мелких повреждений словил разрыв крестов. Теперь сыграет за «Тоттенхэм» не раньше ноября – и это ключевая потеря в системе Конте.

Самого Антонио часто критикуют за отсутствие ротации, хотя итальянец подчеркивает ее важность и абстрагируется от критики. «Не понимаю людей, которые не осознают важность ротации. Если у тебя хорошие игроки на скамейке запасных, с ними можно изменить ход игры.

Если вы стремитесь к завоеванию трофеев в будущем, то должны рассчитывать примерно на 16-18 игроков, чтобы постоянно ротировать состав. Если игроки говорят, что хотят сыграть, то они должны играть, а если они устали, то не играют. В нашей ситуации все просто. Надо стараться делать все, что в наших силах. Повторюсь, финишировать в топ-4 – все равно что выиграть АПЛ. Так было в прошлом сезоне. Я говорил о чуде, продолжаю говорить это и сейчас», – говорил Конте после победы над «Ноттингемом».

Осилит ли «Тоттенхэм» чудо на этот раз?

Саутгемптон – Тоттенхэм 3:3 (0:1, 3:2)
Дата проведения
18 марта, 18.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 45 Порро, 1:1 – 46 Адамс, 1:2 – 65 Кейн, 1:3 – 74 Перишич, 2:3 – 77 Уолкотт, 3:3 – 90, пенальти Уорд-Проуз.
СаутгемптонБазуну, Уокер-Питерс, Беднарек (Мэйтленд-Найлз, 34), Белла-Кочап (Салису, 8), Перро, Армстронг (Алькарас, 70), Эльюнусси (Сулемана, 70), Уорд-Проуз, Лавиа, Уолкотт, Адамс (Мара, 70).
ТоттенхэмФорстер, Порро (Эмерсон, 86), Дайер, Лангле, Ромеро, Дэвис (Перишич, 37), Хейбьерг, Скипп, Сон Хын Мин, Кейн, Ришарлисон (Кулусевски, 5; Сарр, 86).
Предупреждения:
Скипп (85), Сулемана (87).

Фото: REUTERS/Paul Childs; Gettyimages.ru/Michael Steele

7 комментариев

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Attikus
Какая стремная форма у Тоттенхэма
+2
0
+2
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Attikus
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Они физиотерапевтов из Арсенала переманили, что ли
Ливер переманил. И это даже не шутка
+3
0
+3
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Александр Калачев
Конте на пресс-конференции после матча продолжил этот огненный матч
+4
0
+4
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titov-and-trubach
Ответ Акира_1
Каждый? Обычно травмы это Арсенал, Ливерпуль, Челси последние сезоны, а у Тоттенхэма то какие травмы кроме этого матча и сезона?
2019 год, когда пришел Моуриньо. Сломался Льорис, Сон и Кейн. Возможно, кто-то еще валялся в лазарете помимо этих троих, точно не помню. По сути, ковид спас Тоттенхэм в тот сезон)
+3
0
+3
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Акира_1
Ответ Марсель Объелся
Насколько успешнее могли бы быть Шпоры, если бы их каждый год не истязали травмы😥
Каждый? Обычно травмы это Арсенал, Ливерпуль, Челси последние сезоны, а у Тоттенхэма то какие травмы кроме этого матча и сезона?
+7
0
+7
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Log in
Ответ Марсель Объелся
Насколько успешнее могли бы быть Шпоры, если бы их каждый год не истязали травмы😥
Они физиотерапевтов из Арсенала переманили, что ли
+5
0
+5
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Марсель Объелся
Насколько успешнее могли бы быть Шпоры, если бы их каждый год не истязали травмы😥
+3
-1
+2
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