16 комментариев

35 лет? Ну и что?

«Ювентус» разгромил «Нант» во Франции и вышел в 1/8 финала Лиги Европы – 3:0.

Очевидный герой – неповторимый Анхель Ди Мария. На счету чемпиона мира хет-трик.

Уже на 5-й минуте Анхель шикарно пульнул в дальнюю девятку после паса Фаджоли – аргентинцу для шедевров даже не нужно принимать мяч.

Реакция Аллегри бесценна.

На 20-й минуте Анхель так достал защитника Николя Паллуа, что тот в отчаянии остановил катившийся в ворота мяч руками. Паллуа увидел красную и пошел отдыхать, а Ди Мария реализовал пенальти и позволил фанатам «Юве» выдохнуть. Домашняя ничья 1:1 уже не беспокоила.

Анхель сделал матч за 20 минут, но не мог уйти с поля без хет-трика – под конец еще раз воткнул мяч в ворота, несмотря на старания Альбана Лафона.

Примечательно, что перед матчем тренер французов Антуан Комбуаре говорил: «Нант» очень надеется на плохой матч от Ди Марии, потому что знает, насколько он опасен.

Ди Мария – первый игрок «Ювентуса» с хет-триком в гостевом матче еврокубков с 2000 года

Отмечаем.

• Ди Мария сделал первый хет-трик за пять лет – с февраля 2018-го. Тогда аргентинец помог «ПСЖ» разгромить «Сошо» в Кубке Франции.

• Анхель – первый игрок «Ювентуса» с 2000-го, который забил 3+ в гостевом матче еврокубков. Последним это сделал еще Филиппо Индзаги против «Гамбурга» в ЛЧ – команды тогда сыграли 4:4.

• Впервые с сентября 2019-го Ди Мария оформил дубль в еврокубках – Анхель молчал 1254 дней, но вот прорвало.

Что дальше? Ведь Ди Марии уже 35

Журналист TyC Sports Гастон Эдул пишет, что Анхель хочет поиграть в Европе еще как минимум годик. Летом контракт с «Ювентусом» истекает, но клуб пока не планирует продлевать соглашение. Все из-за зарплаты аргентинца – текущие 7,5 млн евро в год для 35-летнего ветерана пугают туринцев.

Сам Анхель абсолютно спокоен:

«У меня нет предпочтений на этот счет. Я счастлив здесь. В последнее время у клуба были некоторые проблемы, и мы не обсуждали продление контракта. Я не разговаривал с «Юве» или с какой-то другой командой. Стараюсь сосредоточиться на играх и доказывать свою ценность в каждом матче, а потом посмотрим, что произойдет.

Я в курсе недавних слухов о «Росарио Сентраль» и Аргентине, они мне не понравились. Сейчас они не нужны. Я сам решаю, когда наступит подходящее время для моего возвращения. Я планирую сыграть на следующем Кубке Америки, так что для меня важно остаться в Европе, иначе тренер не будет меня рассматривать. Так что я останусь в Европе».

Фото: REUTERS/Stephane Mahe