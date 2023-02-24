16 комментариев

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Ди Мария вынес «Нант» хет-триком. В шоке даже Аллегри 🤯

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35 лет? Ну и что?

«Ювентус» разгромил «Нант» во Франции и вышел в 1/8 финала Лиги Европы – 3:0. 

Очевидный герой – неповторимый Анхель Ди Мария. На счету чемпиона мира хет-трик.

Уже на 5-й минуте Анхель шикарно пульнул в дальнюю девятку после паса Фаджоли – аргентинцу для шедевров даже не нужно принимать мяч.

Реакция Аллегри бесценна.

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На 20-й минуте Анхель так достал защитника Николя Паллуа, что тот в отчаянии остановил катившийся в ворота мяч руками. Паллуа увидел красную и пошел отдыхать, а Ди Мария реализовал пенальти и позволил фанатам «Юве» выдохнуть. Домашняя ничья 1:1 уже не беспокоила. 

Анхель сделал матч за 20 минут, но не мог уйти с поля без хет-трика – под конец еще раз воткнул мяч в ворота, несмотря на старания Альбана Лафона.

Примечательно, что перед матчем тренер французов Антуан Комбуаре говорил: «Нант» очень надеется на плохой матч от Ди Марии, потому что знает, насколько он опасен. 

Ди Мария – первый игрок «Ювентуса» с хет-триком в гостевом матче еврокубков с 2000 года

Отмечаем.

• Ди Мария сделал первый хет-трик за пять лет – с февраля 2018-го. Тогда аргентинец помог «ПСЖ» разгромить «Сошо» в Кубке Франции. 

• Анхель – первый игрок «Ювентуса» с 2000-го, который забил 3+ в гостевом матче еврокубков. Последним это сделал еще Филиппо Индзаги против «Гамбурга» в ЛЧ – команды тогда сыграли 4:4.

• Впервые с сентября 2019-го Ди Мария оформил дубль в еврокубках – Анхель молчал 1254 дней, но вот прорвало.

Что дальше? Ведь Ди Марии уже 35

Журналист TyC Sports Гастон Эдул пишет, что Анхель хочет поиграть в Европе еще как минимум годик. Летом контракт с «Ювентусом» истекает, но клуб пока не планирует продлевать соглашение. Все из-за зарплаты аргентинца – текущие 7,5 млн евро в год для 35-летнего ветерана пугают туринцев.

Сам Анхель абсолютно спокоен:

«У меня нет предпочтений на этот счет. Я счастлив здесь. В последнее время у клуба были некоторые проблемы, и мы не обсуждали продление контракта. Я не разговаривал с «Юве» или с какой-то другой командой. Стараюсь сосредоточиться на играх и доказывать свою ценность в каждом матче, а потом посмотрим, что произойдет.

Я в курсе недавних слухов о «Росарио Сентраль» и Аргентине, они мне не понравились. Сейчас они не нужны. Я сам решаю, когда наступит подходящее время для моего возвращения. Я планирую сыграть на следующем Кубке Америки, так что для меня важно остаться в Европе, иначе тренер не будет меня рассматривать. Так что я останусь в Европе».

Нант Франция – Ювентус Италия 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
23 февраля, 20.45, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Ди Мария, 0:2 – 20, пенальти Ди Мария, 0:3 – 78 Ди Мария.
НантЛафон, Сантонз, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Сиссоко (Мутуссами, 46), Молле (Гессан, 73), Чиривелья (Траоре, 24), Блас, Саймон (Мохамед, 73), Делор (Ганаго, 46).
ЮвентусШченсны, Де Шильо (Куадрадо, 65), Алекс Сандро, Данило (Бонуччи, 82), Бремер, Костич (Айлинг, 83), Ди Мария (Паредес, 82), Рабьо, Локателли, Фаджоли, Кин (Влахович, 64).
Предупреждения:
Траоре (81), Куадрадо (87).
Удаление:
Паллуа (17).

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

16 комментариев

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roni20
Может теперь гении футбола поймут из-за кого Аргентина выиграла все за последние 3 года .
А не из-за одного пешехода.
ПСЖ тоже самое был ДиМа были финалы ЛЧ. Нет ДиМы нет финала и я надеюсь даже 1/4 не будет
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Beasty Boy
Ответ Hollywood Hogan
Прямая красная за такую руку, которая на земле и убрать некуда - перебор. Но удар в касание по такой сумасшедшей дуге - шедевр.
Да, мне тоже красная показалась лишней. Он опирался на эту руку и движение было вполне естественное. Да, это помешало забить и соответственно пенальти, но не красная
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Deathember
Буст у Анхеля с ЧМ до сих пор не закончился
0
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Pavlo Pedko
ДиМа - лучший!
+2
0
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Hollywood Hogan
Прямая красная за такую руку, которая на земле и убрать некуда - перебор.
Но удар в касание по такой сумасшедшей дуге - шедевр.
+7
-1
+6
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Колбаскер тут
Игрок, который выиграл ЧМ для Месси
+6
-3
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Lifar Skladchikov
Ответ Best game on Earth
Я всё ещё под впечатлением от его игры в финале ЧМ.
Мбаппе и Ди Мария 2 лучших игрока финала ЧМ
+7
-5
+2
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aim
Ну что сказать, нам повезло, что между кенами и фаджоли играет такой мастер...
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skreamer
Один из самых недооценённых игроков своего поколения.
Спасибо за финалы, Дима!
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Shamarin
Похоже Анхель сам ещё не отошёл от финала ЧМ.
- закрываю глаза и вижу.. потом открываю, а на табло уже 0-3
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Андрей Новиков
Кто-нибудь может объяснить, за что удаление?
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Best game on Earth
Я всё ещё под впечатлением от его игры в финале ЧМ.
+15
-2
+13
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Roman Betenya
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Когда накинул на вентилятор, но не успел сбежать, и всё прилетело тебе обратно в лицо.
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igls54
Не "Наср-Аль", конечно, но сойдет.
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-4
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Андрей Хенто
Большой мастер, великолепный игрок, тащит Ювентус как может и это в 35 лет!
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Сергей Касьянов
Пенальти и удаление, это конечно Моццибонус. Полный беспредел
0
-6
-6
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igls54
Комментарий удален пользователем
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