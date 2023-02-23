Серия прервется в воскресенье.

В центре внимания – защитник «Фрайбурга» Кристиан Гюнтер. У него вот-вот прервется невероятная серия из 134 матчей подряд в основе. Да, Гюнтер не вылетал из состава почти четыре года, но в воскресенье пропустит игру против «Байера» из-за перебора желтых карточек.

В последний раз Гюнтера не было на поле в феврале 2019-го, после матча с «Шальке», в котором он схватил красную. С тех пор у немца три полных сезона Бундеслиги только в старте.

Насколько это мощно? Он даже круче Иньяки Уильямса

Поверьте, очень мощно. Даже стальной Иньяки Уильямс с 251 матчем подряд в Ла Лиге ни разу не выходил в основе весь сезон.

А Кристиан сделал это трижды.

Уникальное достижение, хотя немец скромничает. «Не заметил в этом ничего невероятного, – отвечает Гюнтер SPOX. – Что меня волнует, так это результат команды. Я не стану скрывать, что мне приятно осознавать свою важность. Это значит, что я приношу пользу – и если это правда так, то я уже счастлив.

Я не расстроюсь, если серия прервется. Футбол таков, что ты никогда не знаешь, что произойдет с тобой дальше. Возможно, вмешаются серьезные травмы. Не думаю, что пропущенный матч как-то на меня повлияет».

Гюнтер живет «Фрайбургом» почти 17 лет. Сейчас на его позицию даже нет конкурента

Кристиан знает, о чем говорит, с характером у него полный порядок.

Гюнтер оказался в системе «Фрайбурга» в 2006-м. Он никогда не выделялся на фоне остальных, пару раз даже чуть не вылетел из академии: тренеры не видели особых перспектив, хотя отмечали трудолюбие и самоотверженность. Гюнтер удержался, а потом парня приметил тренер Кристиан Штрайх – и в 2012-м подтянул из второй команды в главную.

После этого карьера Кристиана расцвела: за 10 лет он провел более 300 матчей за основу и даже съездил со сборной Германии на Евро-2020 и ЧМ-2022, но не играл ни минуты. Несколько раз Гюнтер мог уходить на повышение, но всегда оставался из-за особой атмосферы клуба.

Это правда очень важно. В 2015-м его нынешняя жена Катрин заболела раком лимфатических узлов – клуб постоянно находился на связи и часто отпускал Кристиана, чтобы он подольше побыл с любимым человеком. Сейчас с Катрин все отлично – в 2019-м они обручились, через год родилась дочь Неле. «Она любит «Фрайбург» даже сильнее меня», – с улыбкой рассказывает Гюнтер.

«Фрайбург» настолько уверен в Гюнтере, что других профильных левых защитников в команде просто нет. Хотя играют на три фронта: борьба за зону ЛЧ в Бундеслиге, кубковый четвертьфинал с «Баварией» и 1/8 финала Лиги Европы.

Везде будет играть Гюнтер.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin, Achim Keller/Bongarts, Christian Kaspar-Bartke; instagram.com/cg30