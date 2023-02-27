9 комментариев

«Айнтрахт» хоть и проиграл «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов, зато его полузащитник Даити Камада может получить медаль Нобелевской премии. Для этого ему нужно выполнить всего одно условие – остаться в «Айнтрахте».

Как это понять?

Медаль Камаде пообещал нобелевский лауреат

Немец Бенджамин Лист вместе с Дэвидом Макмилланом получил в 2021 году Нобелевскую премию по химии за «развитие асимметричного органокатализа». Они независимо друг от друга разработали новый способ построения молекул, который позволяет более эффективно создавать новые медицинские препараты или повышать КПД солнечных батарей.

Лист – болельщик «Айнтрахта». Конечно, он знает, что контракт одного из лидеров его любимого клуба – а именно Камады – заканчивается летом 2023 года.

Лист сделал Камаде необычное предложение в эфире Amazon Prime: «Я болею за Японию. Один из моих любимых игроков – Макото Хасебе. Но уход Камады разбил бы мне сердце. Я хотел воспользоваться сегодняшней возможностью и поставить на кон свою медаль. Если он останется [в клубе], я отдам ее ему».

Да-да, готов расстаться с этой красотой:

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше в этот же момент добавил в шутку: «Если Даити это услышит, ему придется остаться».

Все это происходило перед игрой с «Наполи». Реакция футболиста пока неизвестна.

Камада – один из лучших игроков клуба, им интересуются в топ-лигах

Камада проводит четвертый полноценный сезон в «Айнтрахте». Каждый из них выделялся чем-то интересным. В сезоне-2019/20 он оформил хет-трик в Лиге Европы – из японцев в еврокубках такое удавалось только Минамино. Следующий сезон был лучшим по результативности – 5+12 по гол+пас в Бундеслиге.

Прошлый получился незабываемым – Камада выиграл с командой Лигу Европы, где забивал четырем разным соперникам и реализовал послематчевый пенальти в финале. Сейчас темп схож с лучшим сезоном, только цифры в чемпионате поменялись местами – голов больше, чем ассистов (7+4 за 19 игр), уже целых 13 во всех турнирах.

И тоже новые эмоции – Лига чемпионов, где японец забил всем командам в группе.

Mundo Deportivo в январе сообщал, что к Камаде серьезно присматривается «Барселона». 90min.com вообще писал со ссылкой на свои источники, что за игроком охотится целая толпа серьезных клубов: «Ливерпуль», «Ман Сити», «Ньюкасл», «ПСЖ», дортмундская «Боруссия». Японская Sponichi информировала об интересе «Баварии».

Журналист Sport1 Кристофер Мишель сообщал об интересе «Айнтрахта» к игрокам «Хоффенхайма» и «Кельна» на схожих с Камадой позициях, намекая на то, что уход японца практически предрешен.

И правда, когда имена интересующихся клубов настолько звучны, даже Нобелевская медаль не остановит.

Напоминание: что за медали выдают лауреатам Нобелевских премий

По Уставу Нобелевского Фонда от 1900 года каждый лауреат получает денежный приз, диплом и медаль с портретом Альфреда Нобеля и соответствующей надписью. Что еще нужно знать о медалях:

• Они отличаются дизайном, но по физике и химии – идентичны.

• До 1980 года медали были сделаны из 23-каратного золота, а после – из 18-каратного зеленого золота, покрытого слоем 24-каратного золота.

• Вес каждой медали – примерно 175 г, диаметр – 66 мм, а толщина – не более 5,2 мм.

• Они изготавливаются в шведском Эскильстуне кроме медали премии мира, та – в норвежском Конгсберге.

• В 1975 году Нобелевские премии по экономике получили уроженец Советского Союза Леонид Канторович и американец Тьяллинг Купманс. Но на награждении медали перепутали, и оба уехали домой с чужими наградами. Все это происходило во время холодной войны, так что обменяли медали только спустя четыре года.

• Была еще такая история: во время Второй мировой войны физик Нильс Бор собирался уехать из Дании в Швецию, но перевозить медаль было рискованно – из оккупированных немцами территорий вывоз золота карался жестоко. Поэтому Бор растворил медаль в царской водке. А после войны из всего этого раствора извлекли золото и сделали новую медаль для Бора.

Однако документы в архиве Бора такую историю не подтверждают. На деле – его медаль была продана на аукционе в пользу Фонда помощи Финляндии в Зимней войне в 1940 году. Но процесс растворения Нобелевских медалей действительно был – только так свои награды спасали физики Макс фон Лауэ и Джеймс Франк. После войны Нобелевский фонд подарил им новые медали.

Фото: globallookpress.com/Stefanie Loos, Rolf Vennenbernd