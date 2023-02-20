Чудо-гол Дарвина пяткой «Реалу» – вы захотите это пересматривать
У Салаха ассист и свой гол.
Самый критикуемый персонаж «Ливерпуля» идеально начал плей-офф Лиги чемпионов: Дарвин Нуньес забил «Реалу» в первом матче 1/8 финала уже на четвертой минуте!
Уругвайский форвард вышел в старте рядом с Мо Салахом и Коди Гакпо, во взаимодействии с египтянином получился шедевр.
Салаху дали пространство на правом краю, он осмотрелся и мягко отправил в штрафную – а Нуньес идеально подобрал шаг и пробил пяткой. Причем не просто продолжил движение мяча, не просто подправил: получилось довольно-таки сильно, к тому же в противоход Тибо Куртуа.
Мяч прошел рядом с кипером, но при таком расстоянии – без особых шансов спасти.
Такой мяч хочется пересматривать еще и еще.
И это гол от форварда, которого так часто обвиняют в деревянности. Которого (отчасти справедливо) гасят за жуткую реализацию.
Нуньес в «Ливерпуле» – парадокс. Уникальный нападающий, несмотря на тяжелую адаптацию и плохую реализацию
А тут получилось сделать важнейший мяч из совсем не очевидной ситуации.
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Салах через десять минут забил и сам – но тут огроменное спасибо за подарок Тибо Куртуа.
Киперу не очень удобно откинул партнер, но он вроде бы без проблем обработал. А вот потом так далеко отпустил мяч, что Мохамед смог пробить, хотя даже бросил прессинговать.
Салах за эти 15 минут обновил пару клубных рекордов.
• Ассист – стал лидером в клубной истории по количеству голевых передач в Лиге чемпионов, сделал уже 13-ю.
• Гол – обошел Стивена Джеррарда по голам за «Ливерпуль» в еврокубках, у него теперь 42 (по подсчетам Squawka), у местной легенды – 41.
По данным Opta, Салах забил 44-й мяч в ЛЧ и повторил рекорд Дидье Дрогба по голам среди африканских игроков.
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На 20-й минуте «Реал» отыграл один мяч чуть более стандартным, хоть и тоже очень красивым методом: после набора коротких передач Винисиус красиво вкрутил в дальний угол Алиссону. Следом бразильский кипер ошибся уже сам.
Чей привоз эпичнее: Куртуа или Алиссона? Глупо ошиблись друг за другом
Самая яркая пара первого раунда плей-офф сразу дала шоу!
- Дата проведения
- 21 февраля, 23.00, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 4 Нуньес, 2:0 – 14 Салах, 2:1 – 21 Винисиус Жуниор, 2:2 – 36 Винисиус Жуниор, 2:3 – 47 Милитао, 2:4 – 55 Бензема, 2:5 – 67 Бензема.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес (Матип, 73), Робертсон, Байчетич (Эллиотт, 85), Хендерсон (Милнер, 73), Фабиньо, Салах, Гакпо (Фирмино, 64), Нуньес (Диогу Жота, 64).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба (Начо, 27), Модрич (Кроос, 87), Вальверде, Камавинга, Бензема (Асенсио, 87), Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 81).
- Предупреждения:
- Винисиус Жуниор (60), Эллиотт (90).
Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates; Gettyimages.ru/Michael Regan
Смотришь матч и то ли звезды первой величины играют то ли парни во дворе резвятся)))