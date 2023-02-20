Чудо-гол Дарвина пяткой «Реалу» – вы захотите это пересматривать

У Салаха ассист и свой гол.

Самый критикуемый персонаж «Ливерпуля» идеально начал плей-офф Лиги чемпионов: Дарвин Нуньес забил «Реалу» в первом матче 1/8 финала уже на четвертой минуте!

Уругвайский форвард вышел в старте рядом с Мо Салахом и Коди Гакпо, во взаимодействии с египтянином получился шедевр.

Салаху дали пространство на правом краю, он осмотрелся и мягко отправил в штрафную – а Нуньес идеально подобрал шаг и пробил пяткой. Причем не просто продолжил движение мяча, не просто подправил: получилось довольно-таки сильно, к тому же в противоход Тибо Куртуа.

Мяч прошел рядом с кипером, но при таком расстоянии – без особых шансов спасти.

Такой мяч хочется пересматривать еще и еще.

И это гол от форварда, которого так часто обвиняют в деревянности. Которого (отчасти справедливо) гасят за жуткую реализацию.

А тут получилось сделать важнейший мяч из совсем не очевидной ситуации.

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Салах через десять минут забил и сам – но тут огроменное спасибо за подарок Тибо Куртуа.

Киперу не очень удобно откинул партнер, но он вроде бы без проблем обработал. А вот потом так далеко отпустил мяч, что Мохамед смог пробить, хотя даже бросил прессинговать.

Салах за эти 15 минут обновил пару клубных рекордов.

• Ассист – стал лидером в клубной истории по количеству голевых передач в Лиге чемпионов, сделал уже 13-ю.

• Гол – обошел Стивена Джеррарда по голам за «Ливерпуль» в еврокубках, у него теперь 42 (по подсчетам Squawka), у местной легенды – 41.

По данным Opta, Салах забил 44-й мяч в ЛЧ и повторил рекорд Дидье Дрогба по голам среди африканских игроков.

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На 20-й минуте «Реал» отыграл один мяч чуть более стандартным, хоть и тоже очень красивым методом: после набора коротких передач Винисиус красиво вкрутил в дальний угол Алиссону. Следом бразильский кипер ошибся уже сам.

Самая яркая пара первого раунда плей-офф сразу дала шоу!

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates; Gettyimages.ru/Michael Regan