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Чудо-гол Дарвина пяткой «Реалу» – вы захотите это пересматривать

Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Мохамед Салах Мохамед Салах
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У Салаха ассист и свой гол.

Самый критикуемый персонаж «Ливерпуля» идеально начал плей-офф Лиги чемпионов: Дарвин Нуньес забил «Реалу» в первом матче 1/8 финала уже на четвертой минуте!

Уругвайский форвард вышел в старте рядом с Мо Салахом и Коди Гакпо, во взаимодействии с египтянином получился шедевр.

Салаху дали пространство на правом краю, он осмотрелся и мягко отправил в штрафную – а Нуньес идеально подобрал шаг и пробил пяткой. Причем не просто продолжил движение мяча, не просто подправил: получилось довольно-таки сильно, к тому же в противоход Тибо Куртуа.

Мяч прошел рядом с кипером, но при таком расстоянии – без особых шансов спасти.

Такой мяч хочется пересматривать еще и еще.

И это гол от форварда, которого так часто обвиняют в деревянности. Которого (отчасти справедливо) гасят за жуткую реализацию.

Нуньес в «Ливерпуле» – парадокс. Уникальный нападающий, несмотря на тяжелую адаптацию и плохую реализацию

А тут получилось сделать важнейший мяч из совсем не очевидной ситуации.

***

Салах через десять минут забил и сам – но тут огроменное спасибо за подарок Тибо Куртуа.

Киперу не очень удобно откинул партнер, но он вроде бы без проблем обработал. А вот потом так далеко отпустил мяч, что Мохамед смог пробить, хотя даже бросил прессинговать.

Салах за эти 15 минут обновил пару клубных рекордов.

• Ассист – стал лидером в клубной истории по количеству голевых передач в Лиге чемпионов, сделал уже 13-ю.

• Гол – обошел Стивена Джеррарда по голам за «Ливерпуль» в еврокубках, у него теперь 42 (по подсчетам Squawka), у местной легенды – 41.

По данным Opta, Салах забил 44-й мяч в ЛЧ и повторил рекорд Дидье Дрогба по голам среди африканских игроков.

***

На 20-й минуте «Реал» отыграл один мяч чуть более стандартным, хоть и тоже очень красивым методом: после набора коротких передач Винисиус красиво вкрутил в дальний угол Алиссону. Следом бразильский кипер ошибся уже сам.

Чей привоз эпичнее: Куртуа или Алиссона? Глупо ошиблись друг за другом

Самая яркая пара первого раунда плей-офф сразу дала шоу!

Ливерпуль Англия – Реал Мадрид Испания 2:5 (2:2, 0:3)
Дата проведения
21 февраля, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Нуньес, 2:0 – 14 Салах, 2:1 – 21 Винисиус Жуниор, 2:2 – 36 Винисиус Жуниор, 2:3 – 47 Милитао, 2:4 – 55 Бензема, 2:5 – 67 Бензема.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес (Матип, 73), Робертсон, Байчетич (Эллиотт, 85), Хендерсон (Милнер, 73), Фабиньо, Салах, Гакпо (Фирмино, 64), Нуньес (Диогу Жота, 64).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба (Начо, 27), Модрич (Кроос, 87), Вальверде, Камавинга, Бензема (Асенсио, 87), Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 81).
Предупреждения:
Винисиус Жуниор (60), Эллиотт (90).

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates; Gettyimages.ru/Michael Regan

5 комментариев

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Андрей Хенто
Джентельмен Алиссон поддержал коллегу по вратарскому цеху, респект)
+4
0
+4
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TaR
Вроде и по одному голу забили блестящему, но и по одному привозу какому-то глупому сделали)))

Смотришь матч и то ли звезды первой величины играют то ли парни во дворе резвятся)))
+4
0
+4
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xDe xDe
Какой же бардак происходит в этом матче)
+1
0
+1
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Wekil Halylow
Вратари пока 1-1 по привозу
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sliva
Проклятие кариуса в действии
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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