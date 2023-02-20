Уникальный голевой пас – после жонглирования лежа! Автор – молодой грек, его сравнивают с Неймаром и Месси

Константелиас мог перейти в «Барселону» в 15 лет.

В 23-м туре чемпионата Греции ПАОК обыграл АЕК со счетом 2:0. Победный гол в начале игры забил Халед Нарей. Пробил в ближний угол и попал.

Но все внимание не к голу, а к голевой передаче. Ассистент лежа пожонглировал мячом и отпасовал Нарею. Левой ногой – плечом – правой ногой.

Красота!

Кто отдал чудо-пас – 19-летний грек, который редко смотрел футбол в детстве

Автор красоты – юный греческий полузащитник Иоаннис Константелиас. Что о нем известно:

• Ему 19 лет, и он – игрок молодежной сборной Греции. Позиция – атакующий полузащитник, может сыграть левого вингера. Изначально в юношеском футболе был нападающим.

• Он родился в Волосе и в раннем возрасте переехал вместе с родителями в Салоники, куда его пригласил ПАОК. Дебютировал пару лет назад, войдя в десятку самых молодых игроков в истории ПАОКа, и выиграл с ним Кубок Греции.

Потом ездил в бельгийский «Эйпен» на правах аренды, вернулся в ПАОК, где стал игроком основы.

• 1+4 по гол+пас – показатели результативности в сезоне-2022/23.

• Стоимость на Transfermarkt – всего 400 тысяч евро, но это не может быть ориентиром – клуб хочет заработать примерно в 50 раз больше. Бесплатно Иоанниса удастся приобрести еще не скоро – контракт до лета 2027 года подписан буквально на днях.

В интервью Goal Константелиас рассказывал, что в детстве редко смотрел футбол – играть нравилось гораздо больше. С детьми он мог быть креативнее и взял это во взрослый футбол: «Всегда стараюсь привнести что-то особенное, находясь в финальной трети».

В Волосе Константелиас играл за детскую команду «Агиа». Глава академии клуба Александрос Малакасиотис говорил греческому сайту Sportdog: «Такой игрок появляется не каждый день, даже не каждые 50 лет. Некоторые его способности – уникальны. А действуя один в один, он напоминает Неймара».

Сам Константелиас тоже говорил о влиянии Неймара.

Что умеет Константелиас – держать мяч, обыгрывать, быстро думать

Первое впечатление о греке – быстрый, подвижный, собирает на себе несколько человек, умеет обыгрывать один в один, при этом вовремя расстается с мячом и мгновенно соображает. Еще одна сильная сторона – контроль мяча. Также высоко оценивается игровой интеллект.

Наблюдения сайта leftbackfootball.com, где досконально разбирали игру Константелиаса: он здорово занимает позицию в чужой штрафной, во время игры меняет сразу несколько амплуа, отлично исполняет стандарты. Благодаря тренеру ПАОКа Рэзвану Луческу он прибавляет и в обороне. А экс-игрок ПАОКа Костас Францескос уверен, что парня обязательно заберет европейский топ-клуб.

Хотя рост у Константелиаса – 1,79 м, его, конечно, уже прозвали греческим Месси. Один греческий журналист так отреагировал на игру ПАОК U-19, где Константелиас вышел при счете 0:0 и оформил 2+2: «У ПАОКа в академии есть клон Месси».

Неймар, Месси, кто еще? Эден Азар. Именно с бельгийцем Константелиаса по набору качеств сравнили в популярном твиттере Football Talent Scout.

Кому интересен Константелиас – многим из АПЛ, да и вообще клубам из топ-5

По сообщениям различных медиа, можно сделать вывод, что Константелиасом интересуется чуть ли не половина АПЛ. В числе этих клубов – «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон», «Лидс» и «Астон Вилла». Из других лиг – «Милан», «Зальцбург», ПСВ, «Валенсия» и «Севилья».

• В 15 лет юный грек проходил просмотр в «Барселоне», но клубы не договорились. Миллиона евро ПАОКу показалось слишком мало.

• В январе Evening Standard Sport писала, что «Арсенал» отправит скаутов. При этом рассматривался вариант, что «Арсенал» приобретет Константелиаса и вернет его в аренду в ПАОК до конца сезона.

Как писал Sportdog, «Арсенал» смотрел за этим парнем еще четыре года назад при Унаи Эмери. Неудивительно, что в числе интересующихся сейчас есть и «Астон Вилла», в которой работает испанец.

• По данным Tuttomercatoweb, «Милан» уже проинформировал ПАОК, что готов отдать 10 миллионов евро, с греческим клубом контактировал технический директор Паоло Мальдини.

Впрочем, ПАОК не спешит расставаться со своей звездочкой дешевле чем за 19 миллионов евро.

Что впереди у Константелиаса в этом сезоне – два турнира и возможный дебют за сборную

ПАОК вместе с вундеркиндом сражается за место в еврокубках – клуб с хорошим отрывом от седьмого места идет в финальной шестерке, но до первой строчки пока дотянуться тяжело – отставание в семь очков. Также предстоит побороться за Кубок, где ПАОК – фаворит полуфинала против «Ламии».

Греческие медиа считают, что Константелиас весной 2023-го дебютирует в составе сборной Греции в квалификации к Евро-2024. Для старта и правда очень хорошие условия – размяться в игре против Гибралтара (24 марта), а затем сразиться с Нидерландами через три дня.

Фото: globallookpress.com / Bruno Fahy; Instagram/konstantelias_