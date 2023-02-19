«Ливерпуль» оживает: две победы подряд. Вратарь «Ньюкасла» помог – красной за руки почти в центре поля

Даже Нуньес забил.

«Ливерпуль» возвращается: обыграли «Ньюкасл», который весь сезон идет в зоне Лиги чемпионов (2:0), и сократили отставание от еврокубковых мест до четырех очков при матче в запасе.

Это вторая победа «Ливерпуля» подряд после тех же 2:0 с «Эвертоном», и даже герои почти совпадают. Тогда у Дарвина Нуньеса и Коди Гакпо были ассист и гол, теперь у каждого по мячу.

Уругваец забил уже на 10-й минуте после заброса Трента: показалось, что обработал мяч корявенько, но вышел один на один и реализовал. Нуньес до этого безрезультатно бил 28 раз подряд – а теперь наконец-то получилось.

Через семь минут «Ливерпуль» добавил, когда Мо Салах в касание переправил на Коди Гакпо, и голландец пробил с линии вратарской. Но самый мемный момент случился дальше, хоть и шла еще только первая половина первого тайма.

Вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп выбежал далеко за пределы штрафной под дальний пас «Ливерпуля», мяч летел от другой штрафной – и вместо стандартного выноса ногой или головой вдруг схватил мяч руками. Настолько растерялся, что выдал нечто необъяснимое.

Главный судья Энтони Тэйлор показал Поупу красную сразу же. «Ньюкаслу» пришлось выпускать резервиста Мартина Дубравку.

«Ливерпуль» в большинстве спокойно довел матч до конца с тем же счетом (а тем счастливчикам, у кого в фэнтези был Дубравка, достался от него сухарь), теперь это единственная команда в лиге с шестью очками против «Ньюкасла» по ходу сезона. В первом круге побеждали 2:1.

• У «Ливерпуля» вторая подряд, но всего третья в году победа. Кроме «Эвертона» и «Ньюкасла» обыгрывали только «Вулверхэмптон» в переигровке Кубка Аннглии. Этого, конечно, все еще очень мало.

• Для «Ньюкасла» это всего второе поражение в сезоне – оба от «Ливерпуля». Больше нет никого в лиге, кто проигрывал бы так мало: у лидирующего «Арсенала», например, три поражения. У «Сити» (как и у «Брентфорда») – четыре, у «Ман Юнайтед» – пять.

• Для Дарвина Нуньеса этот гол – первый в АПЛ с ноября, предыдущий раз он забивал еще до чемпионата мира, делал дубль «Саутгемптону». Теперь у него в сезоне шесть мячей.

«Ливерпуль» теперь на восьмом месте – низковато, но есть матч в запасе, и до топ-4 (замыкает как раз «Ньюкасл») всего три очка по потерянным.

А теперь неожиданно: из-за удаления Поупа в финале Кубка Лиги сыграет Кариус!

Внезапное последствие удаления Ника Поупа – вратарская проблема на финал Кубка лиги.

У Поупа теперь дисквалификация, она сквозная, второй вратарь Дубравка в этом турнире уже заигран – причем как раз за соперника по финалу, за «МЮ». Придется выпускать третьего вратаря – а это Лорис Кариус!

Немец в январе отдельно продлил контракт с «Ньюкаслом» до конца сезона – выходит, что не зря. Кариус еще не играл за команду и вообще не выходил на поле с февраля 2021-го, когда проводил несколько матчей в составе «Униона».

Возвращение легенды – в следующее воскресенье, 26 февраля, на «Уэмбли».

Фото: REUTERS/Scott Heppell; Gettyimages.ru/Ian MacNicol