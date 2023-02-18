«Арсенал» камбэком вернулся в лидеры АПЛ. От сюжета в шоке даже Том Хэнкс

Сразу после болезненного поражения от «Сити» лондонский «Арсенал» сыграл новый яркий матч: выиграли в гостях у «Астон Виллы» с шикарным сюжетом.

Проигрывали 0:1 и 1:2, подходили к добавленному времени при ничьей 2:2, но вырвали победу 4:2. А решающим оказался автогол их бывшего – вратаря, героя чемпионата мира Эмилиано Мартинеса.

Звучит безумно, правда?

Вот детали.

Камбэк «Арсенала» запустил Зинченко – первым голом в АПЛ. Решающий гол в свои закинул Эми Мартинес

«Арсенал» страдал на старте: пропустили уже на пятой минуте, а быстрый ответный гол от Букайо Сака не привел к перелому – через 15 минут пропустили еще и на перерыв ушли, проигрывая.

Лондонцы сравняли в середине второго тайма, когда Александр Зинченко точно пробил в ближний угол. Удивительно, но это первый гол украинца в АПЛ – только в 92-й игре. До этого он забивал в Кубке Англии и Кубке лиги, а вот в чемпионате получилось только сейчас.

«Вилла» могла удержать ничью, но на 93-й смачно попал Жоржиньо – в касание из-за штрафной. Мяч ударился в перекладину, но рикошетом от головы Эми Мартинеса залетел в ворота – аргентинскому киперу жутко не повезло.

На 98-й Мартинес прибежал исправляться и помогать на угловом в чужой штрафной, но «Арсенал» отбился и улетел в контратаку. Вышло ярко: у Габриэла Мартинелли косплей знаменитого момента с участием Росса Баркли. Радость еще до того, как мяч пересек линию, даже до удара по пустым.

Максимально похожее исполнение. Баркли за «Эвентон» в матче с «Борнмутом» закатывал в пустые ворота и отмечал гол заранее.

Выглядит нагловато, но уже при 3:2 и явно на последних секундах Мартинелли, вероятно, мог себе позволить – как считаете?

Сюжет впечатлил даже Тома Хэнкса. Он давно болеет за «Астон Виллу», а пришел на матч впервые

На матче был американский актер Том Хэнкс, известный по «Форест Гампу» и «Зеленой миле».

Хэнкс впервые побывал на домашней игре «Астон Виллы», хотя признался клубу в симпатиях еще в январе 2008-го. Перед игрой актер встретился с генеральным директором «Виллы» Кристианом Перслоу, прощупал газон и помахал болельщикам.

Когда Олли Уоткинс забил уже на пятой минуте, Хэнкс схватился за голову от шока и радости: мало кто видит гол любимой команды так быстро.

Правда, дальше эмоции были уже совсем другие – вы знаете.

Хэнкс живет в Лос-Анджелесе и в Бирмингем ради командны, очевидно, обычно не ездит. В 2013-м Том признался, что вживую видел только товарищескую игру «Виллы» в США. «Но я стараюсь следить за командой, – добавлял Хэнск. – У меня есть очень хороший друг, который живет «Астон Виллой», он тоже из Лос-Анджелеса, так что я всегда получаю от него свежие новости».

Известно, что Хэнкс лично общался с некоторыми игроками. Например, с Фелипе Коутинью: это он забил «Арсеналу» второй мяч, но этого было мало.

Актер и трансляции-то почти не смотрит. «Никогда не могу понять, по какому каналу идет футбол – 583-й, 643-й, 801-й? Я никогда не могу найти его. Каждый раз, когда я включаю футбольный канал, «Вест Хэм» играет с «Ман Юнайтед», «Тоттенхэм» с «КПР». Дайте мне наконец Виллу!», – требовал актер в 2013-м.

Возможно, после такого яркого матча вживую (хоть и проигранного), Том все-таки разберется, как в США смотреть АПЛ – возможность есть.

«Арсенал» теперь снова выше «Сити». Благодаря «деревянному» голу «Ноттингема»

Лондонцы прервали серию из четырех матчей без побед. До этого выигрывали только 22 января – у «Манчестер Юнайтед» (3:2). Затем были три проигрыша и ничья.

После поражения от «Сити» команды в чемпионской гонке шли вровень, у «Арсенала» был матч в запасе – но в фактической таблице лондонцы опускались на второе место.

Теперь они снова лидеры, потому что конкурент потерял очки. На выезде команда Пепа Гвардиолы забила «Ноттингем Форест» в первом тайме и вела игру к спокойной победе, но на 84-й получила от Криса Вуда – шутка о том, что «деревянный» форвард в «лесной» команде смотрится идеально, никогда не надоест.

У «Арсенала» сейчас 54 очка, у «Сити» – 52. То есть два реальных очка отрыва и пять – по потерянным, у лондонцев есть отложенная игра с «Эвертоном». Следующий тур у лидера – против «Лестера» на выезде, у преследователя – в гостях с «Борнмутом», после лигочемпионского «Лейпцига».

Фото: REUTERS/John Sibley; Gettyimages.ru/Alex Livesey