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«Арсенал» камбэком вернулся в лидеры АПЛ. От сюжета в шоке даже Том Хэнкс

Астон Вилла Астон Вилла
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Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
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Сразу после болезненного поражения от «Сити» лондонский «Арсенал» сыграл новый яркий матч: выиграли в гостях у «Астон Виллы» с шикарным сюжетом.

Проигрывали 0:1 и 1:2, подходили к добавленному времени при ничьей 2:2, но вырвали победу 4:2. А решающим оказался автогол их бывшего – вратаря, героя чемпионата мира Эмилиано Мартинеса.

Звучит безумно, правда?

Вот детали.

Камбэк «Арсенала» запустил Зинченко – первым голом в АПЛ. Решающий гол в свои закинул Эми Мартинес

«Арсенал» страдал на старте: пропустили уже на пятой минуте, а быстрый ответный гол от Букайо Сака не привел к перелому – через 15 минут пропустили еще и на перерыв ушли, проигрывая.

Лондонцы сравняли в середине второго тайма, когда Александр Зинченко точно пробил в ближний угол. Удивительно, но это первый гол украинца в АПЛ – только в 92-й игре. До этого он забивал в Кубке Англии и Кубке лиги, а вот в чемпионате получилось только сейчас. 

«Вилла» могла удержать ничью, но на 93-й смачно попал Жоржиньо – в касание из-за штрафной. Мяч ударился в перекладину, но рикошетом от головы Эми Мартинеса залетел в ворота – аргентинскому киперу жутко не повезло.

На 98-й Мартинес прибежал исправляться и помогать на угловом в чужой штрафной, но «Арсенал» отбился и улетел в контратаку. Вышло ярко: у Габриэла Мартинелли косплей знаменитого момента с участием Росса Баркли. Радость еще до того, как мяч пересек линию, даже до удара по пустым.

Максимально похожее исполнение. Баркли за «Эвентон» в матче с «Борнмутом» закатывал в пустые ворота и отмечал гол заранее.

Выглядит нагловато, но уже при 3:2 и явно на последних секундах Мартинелли, вероятно, мог себе позволить – как считаете?

Сюжет впечатлил даже Тома Хэнкса. Он давно болеет за «Астон Виллу», а пришел на матч впервые

На матче был американский актер Том Хэнкс, известный по «Форест Гампу» и «Зеленой миле».

Хэнкс впервые побывал на домашней игре «Астон Виллы», хотя признался клубу в симпатиях еще в январе 2008-го. Перед игрой актер встретился с генеральным директором «Виллы» Кристианом Перслоу, прощупал газон и помахал болельщикам.

Когда Олли Уоткинс забил уже на пятой минуте, Хэнкс схватился за голову от шока и радости: мало кто видит гол любимой команды так быстро.

Tom Hanks celebrated Aston Villa’s opening goal

Правда, дальше эмоции были уже совсем другие – вы знаете.

Хэнкс живет в Лос-Анджелесе и в Бирмингем ради командны, очевидно, обычно не ездит. В 2013-м Том признался, что вживую видел только товарищескую игру «Виллы» в США. «Но я стараюсь следить за командой, – добавлял Хэнск. – У меня есть очень хороший друг, который живет «Астон Виллой», он тоже из Лос-Анджелеса, так что я всегда получаю от него свежие новости».

Известно, что Хэнкс лично общался с некоторыми игроками. Например, с Фелипе Коутинью: это он забил «Арсеналу» второй мяч, но этого было мало.

Актер и трансляции-то почти не смотрит. «Никогда не могу понять, по какому каналу идет футбол – 583-й, 643-й, 801-й? Я никогда не могу найти его. Каждый раз, когда я включаю футбольный канал, «Вест Хэм» играет с «Ман Юнайтед», «Тоттенхэм» с «КПР». Дайте мне наконец Виллу!», – требовал актер в 2013-м.

Возможно, после такого яркого матча вживую (хоть и проигранного), Том все-таки разберется, как в США смотреть АПЛ – возможность есть.

«Арсенал» теперь снова выше «Сити». Благодаря «деревянному» голу «Ноттингема»

Лондонцы прервали серию из четырех матчей без побед. До этого выигрывали только 22 января – у «Манчестер Юнайтед» (3:2). Затем были три проигрыша и ничья.

После поражения от «Сити» команды в чемпионской гонке шли вровень, у «Арсенала» был матч в запасе – но в фактической таблице лондонцы опускались на второе место.

Теперь они снова лидеры, потому что конкурент потерял очки. На выезде команда Пепа Гвардиолы забила «Ноттингем Форест» в первом тайме и вела игру к спокойной победе, но на 84-й получила от Криса Вуда – шутка о том, что «деревянный» форвард в «лесной» команде смотрится идеально, никогда не надоест.

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У «Арсенала» сейчас 54 очка, у «Сити» – 52. То есть два реальных очка отрыва и пять – по потерянным, у лондонцев есть отложенная игра с «Эвертоном». Следующий тур у лидера – против «Лестера» на выезде, у преследователя – в гостях с «Борнмутом», после лигочемпионского «Лейпцига».

Астон Вилла – Арсенал 2:4 (2:1, 0:3)
Дата проведения
18 февраля, 15.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Уоткинс, 1:1 – 16 Сака, 2:1 – 31 Коутиньо, 2:2 – 61 Зинченко, 2:3 – 90, автогол Мартинес, 2:4 – 90 Мартинелли.
Астон ВиллаМартинес, Кэш, Мингз, Конса, Морено (Динь, 78), Макгинн, Коутиньо (Рэмзи, 62), Камара, Дуглас Луис (Дендонкер, 67), Буэндиа (Бэйли, 67), Уоткинс (Дуран, 78).
АрсеналРэмсдейл, Уайт (Томиясу, 79), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 90), Джака (Фабиу Виейра, 79), Жоржиньо, Эдегор (Холдинг, 90), Сака, Троссард (Мартинелли, 68), Нкетиа.
Предупреждения:
Сака (45), Дуглас Луис (45), Мартинес (84).

Фото: REUTERS/John Sibley; Gettyimages.ru/Alex Livesey

10 комментариев

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Игорь Замаруев
Ответ Alex69ander
Кто-нибудь еще думает, что АПЛ не лучшая лига?!) Какая еще лига способна выдать столько крутых матчей и эмоций? Иногда эта лига даже топ-матчи ЛЧ затмевает
Там в Германии в некоторых турах команды играют так, словно забыли защиту выставить)))
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Eugene Osinskiy
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Какая карма? За танцы и пьяное веселье после чемпионства мира ударила через два месяца в рядовом матче для Виллы с 11-го места? Это просто какой-то поток сознания, если карма и существует, то точно не в таком виде🤥
Ну я не совсем про это. Его фокусы в этом матче тоже были неплохие. Не на уровне, конечно, ЧМа, но все же. Особенно «стык» Мартинелли, где он 2 минуты лежал.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Никита Самарин
В среду казалось, что Сити на дистанции просто съест Арсенал, а сегодня всё перевернулось.🙃
Так дистанция ещё приличная и ещё одна очная встреча впереди имеется. Обоюдная трапеза(кто кого съест) только начинается😏
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Eugene Osinskiy
Крутой матч. Очень рад за Зинченко. Хороший игрок и первый гол за 8 сезонов. Вперёд, канониры! И очень приятно, что карма сработала с выскочкой Мартинесем. Аж мед в душу.
Какая карма? За танцы и пьяное веселье после чемпионства мира ударила через два месяца в рядовом матче для Виллы с 11-го места? Это просто какой-то поток сознания, если карма и существует, то точно не в таком виде🤥
+4
-1
+3
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Vít K
Мартинес и в этой игре тянул время, страдал и валялся на поле от лёгкого касания и всячески тянул время. Жёлтую можно было ему давать и раньше, как мне кажется.
0
-1
-1
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Alex69ander
Кто-нибудь еще думает, что АПЛ не лучшая лига?!) Какая еще лига способна выдать столько крутых матчей и эмоций? Иногда эта лига даже топ-матчи ЛЧ затмевает
+6
-1
+5
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zarik18
Ответ Никита Самарин
В среду казалось, что Сити на дистанции просто съест Арсенал, а сегодня всё перевернулось.🙃
А впереди еще лч
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
В среду казалось, что Сити на дистанции просто съест Арсенал, а сегодня всё перевернулось.🙃
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vít K
На характере вытащили игру! Жоржиньо - топ!
+7
0
+7
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Eugene Osinskiy
Крутой матч. Очень рад за Зинченко. Хороший игрок и первый гол за 8 сезонов. Вперёд, канониры!

И очень приятно, что карма сработала с выскочкой Мартинесем. Аж мед в душу.
+13
-2
+11
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