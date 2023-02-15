«Арсенал» и «Ман Сити» сыграют во время ЛЧ! Как УЕФА это разрешил?😳

Важнейший матч в чемпионской гонке.

Лига чемпионов вернулась – теперь вторники и среды снова принадлежат ей. Но не сегодня. Потому что центральный матч дня – не «Челси» против «Боруссии» и даже не «Брюгге» против «Бенфики». В Англии сыграют главные претенденты на чемпионство – «Арсенал» примет «Ман Сити».

Почему случилась такая накладка? И как УЕФА разрешил проведение матча с такой афишей в один день с Лигой чемпионов? Разбираемся.

УЕФА пошла на уступки: ранее матчи переносили из-за смерти королевы и Лиги Европы

Обычно УЕФА сильно против, чтобы матчи домашних чемпионатов играли во время еврокубков. Но тут ситуация особенная – и футбольные чиновники пошли на ответные уступки английским клубам.

Изначально «Арсенал» и «Сити» должны были сыграть в среду 19 октября.

Но все сдвинулось из-за смерти Елизаветы II. Сразу после известия о кончине королевы перенесли игру «Арсенала» и ПСВ в Лиге Европы – она была назначена на 15 сентября, как раз на даты, когда в Лондоне все готовились к похоронам.

Позже оказалось, что переносить матч Лиги Европы особо некуда – до старта чемпионата мира практически нет свободных слотов. Премьер-лига пошла на уступки: матч «Арсенала» и ПСВ поставили на 20 октября – на следующий день после запланированной игры с «Сити».

Понятно, что важнейшую встречу осени в Премьер-лиге тоже пришлось перенести – уже на период после чемпионата мира. Найти свободную дату для матча все сложнее, так что УЕФА пошла на ответную уступку Премьер-лиге – и позволила провести топ-матч в один день с Лигой чемпионов.

Пока кажется, что больше всего от этого пострадал «Арсенал». Осенью команда Артеты подходила к матчу против действующего чемпиона с победной серией в АПЛ из четырех матчей – обыграла «Брентфорд», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Лидс». Тогда был здоров Габи Жезус.

Сейчас же «Арсенал» не может победить уже в трех матчах подряд, в том числе вылетел из Кубка Англии от того же «Ман Сити». А все для того, чтобы осенью обыграть ПСВ в Лиге Европы 1:0 в незначительном матче – обе команды в итоге с запасом вышли из группы.

А еще сегодня играет «Реал». Он только вернулся с клубного ЧМ

Сегодня есть еще и матч Ла Лиги – «Реал» сыграет с «Эльче». У столичного клуба тоже уважительная причина.

Игра против «Эльче» – из 21-го тура, который игрался на прошлых выходных. Но «Реал» в это время поехал в Марокко на клубный чемпионат мира. У Ла Лиги было два варианта для переноса матча чемпионата: 15 февраля и 8 марта. Лига дождалась результатов жеребьевки полуфинала Кубка Испании и поставила матч против «Эльче» на февраль.

Находить свободные даты для проведения всех перенесенных игр все сложнее – футбольное расписание перегружено. На это жалуются многие тренеры: например, Юрген Клопп и Пеп Гвардиола. А ведь ФИФА планировала еще и запустить новый формат клубного ЧМ с 2025 года, а УЕФА – переформатировать Лигу чемпионов.

А какой матч сегодня будете смотреть вы?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele