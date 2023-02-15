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«Арсенал» и «Ман Сити» сыграют во время ЛЧ! Как УЕФА это разрешил?😳

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Важнейший матч в чемпионской гонке.

Лига чемпионов вернулась – теперь вторники и среды снова принадлежат ей. Но не сегодня. Потому что центральный матч дня – не «Челси» против «Боруссии» и даже не «Брюгге» против «Бенфики». В Англии сыграют главные претенденты на чемпионство – «Арсенал» примет «Ман Сити».

Почему случилась такая накладка? И как УЕФА разрешил проведение матча с такой афишей в один день с Лигой чемпионов? Разбираемся.

УЕФА пошла на уступки: ранее матчи переносили из-за смерти королевы и Лиги Европы

Обычно УЕФА сильно против, чтобы матчи домашних чемпионатов играли во время еврокубков. Но тут ситуация особенная – и футбольные чиновники пошли на ответные уступки английским клубам.

Изначально «Арсенал» и «Сити» должны были сыграть в среду 19 октября.

Но все сдвинулось из-за смерти Елизаветы II. Сразу после известия о кончине королевы перенесли игру «Арсенала» и ПСВ в Лиге Европы – она была назначена на 15 сентября, как раз на даты, когда в Лондоне все готовились к похоронам.

Позже оказалось, что переносить матч Лиги Европы особо некуда – до старта чемпионата мира практически нет свободных слотов. Премьер-лига пошла на уступки: матч «Арсенала» и ПСВ поставили на 20 октября – на следующий день после запланированной игры с «Сити».

Понятно, что важнейшую встречу осени в Премьер-лиге тоже пришлось перенести – уже на период после чемпионата мира. Найти свободную дату для матча все сложнее, так что УЕФА пошла на ответную уступку Премьер-лиге – и позволила провести топ-матч в один день с Лигой чемпионов.

Пока кажется, что больше всего от этого пострадал «Арсенал». Осенью команда Артеты подходила к матчу против действующего чемпиона с победной серией в АПЛ из четырех матчей – обыграла «Брентфорд», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Лидс». Тогда был здоров Габи Жезус.

Сейчас же «Арсенал» не может победить уже в трех матчах подряд, в том числе вылетел из Кубка Англии от того же «Ман Сити». А все для того, чтобы осенью обыграть ПСВ в Лиге Европы 1:0 в незначительном матче – обе команды в итоге с запасом вышли из группы.

А еще сегодня играет «Реал». Он только вернулся с клубного ЧМ

Сегодня есть еще и матч Ла Лиги – «Реал» сыграет с «Эльче». У столичного клуба тоже уважительная причина.

Игра против «Эльче» – из 21-го тура, который игрался на прошлых выходных. Но «Реал» в это время поехал в Марокко на клубный чемпионат мира. У Ла Лиги было два варианта для переноса матча чемпионата: 15 февраля и 8 марта. Лига дождалась результатов жеребьевки полуфинала Кубка Испании и поставила матч против «Эльче» на февраль.

Находить свободные даты для проведения всех перенесенных игр все сложнее – футбольное расписание перегружено. На это жалуются многие тренеры: например, Юрген Клопп и Пеп Гвардиола. А ведь ФИФА планировала еще и запустить новый формат клубного ЧМ с 2025 года, а УЕФА – переформатировать Лигу чемпионов.

А какой матч сегодня будете смотреть вы?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele

Какой матч будете смотреть 15 февраля?
1374 голосa
Боруссия – Челси
23%
Лига чемпионов УЕФА
Брюгге – Бенфика
2%
Лига чемпионов УЕФА
Арсенал – Манчестер Сити
61%
премьер-лига Англия
Реал Мадрид – Эльче
14%
Ла Лига

14 комментариев

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Зизуха
Почему этот матч нельзя было сыграть на прошлой неделе, когда обе команды были свободны?
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janitor
Я бы предпочел Шинник - Минай
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Barsis
Смешно читать про выбранное время для матча - они играют в 19:30 по местному, самое оно.
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Макс237
Славно. сегодня не стану смотреть вообще любой футбол. Поберегу на завтра силы.
+1
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Kel.Tu
вот странно, почему нельзя было время матча поставить на 9 часов, тогда он не помешал бы матчам ЛЧ
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werowolf-gears
Смотрю уже только ЧМ, Евро и еврокубки - так что выбор очевиден
+1
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Lana Rhoades
Ответ Rick Sanchezz
Арсенал - Сити круче обоих матчей ЛЧ сегодня, если бы этот матч был бы среди матчей ЛЧ, думаю, примерно половина всех смотрящих выбрала бы именно этот матч из трех.
Определенно этот матч сегодня главный
+1
-1
0
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Olenyuksi
Конечно интереснее игра в Англии, но могли бы и часов в 9 вечера сыграть, т.к. и ЛЧ посмотрел бы с удовольствием.
+5
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А.В. Бубнов
Следует признать, что матчи Лиги Чемпионов так себе... Даже учитывая, что играет Челси.
Тот самый клуб, что деклассировал Ннфтепроект в первом финале за их 0ЛЧ историю) Где они были прибиты всего 1 голом*)

* а большего и не надо, не правда ли?
Пхахаха
+2
-4
-2
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TrueGooner
Опрос можно было бы и не проводить.
+3
-1
+2
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Alex Zet
Англичане наши вековые враги. Нужно запретить в России просмотр лгбэтэшной апл.
+1
-8
-7
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Rick Sanchezz
Арсенал - Сити круче обоих матчей ЛЧ сегодня, если бы этот матч был бы среди матчей ЛЧ, думаю, примерно половина всех смотрящих выбрала бы именно этот матч из трех.
+28
-1
+27
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Бухгалтер2021
гляну Реал
+4
-3
+1
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n.komyor
Без никаких сомнений....... АРСЕНАЛ & М.СИТИ
+10
-2
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