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3 красных за 5 матчей – Савич из «Атлетико» слишком агрессивен в 2023-м

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Хулиган.

«Атлетико» с трудом осилил «Сельту» (1:0). Первым голом в новой команде отметился Мемфис Депай – но в протоколе сильнее голландца выделяется защитник Стефан Савич. Черногорец снова удалился – уже в третий раз за последние пять матчей.

Все в 2023-м.

В этом году некоторые команды получают меньше красных, чем один Савич.

❌ 8 января против «Барсы» – драка с Ферраном и дисквалификация на три матча;

✅ 18 января с «Леванте» в Кубке Испании – спокойные 90 минут;

❌ 26 января против «Реала» в Кубке – две желтые и удаление на 99-й минуте;

✅ 4 февраля с «Хетафе» – спокойные 90 минут;

❌ 12 февраля против «Сельты» – снова удаление.

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Раз за разом Савич возвращается – и снова вылетает. «Мы старается выигрывать в каждом матче, – спокоен капитан Коке. – Каждый из нас несет ответственность за результат. Решение принял рефери и он говорит, что все верно. Лишние слова ничего не изменят. Савич сражается в каждом моменте. Я не переживаю по этому поводу».

Стефан и правда никогда не сдерживается. Вы наверняка помните, как в прошлогодней ЛЧ именно он тащил за волосы Джека Грилиша. «Хочу отдать команде максимум. Зачем выходить на поле, но не выкладываться на полную? Футбол для меня – эмоции. Я никогда не буду просто статистом. Кто-то скажет, что надо быть сдержаннее, но это борьба. «Атлетико» отлично подходит мне в этом плане. Мы отдаем на поле все, что только можем», – рассказывал Савич в интервью Marca.

Больше «Атлетико» в Ла Лиге красных получают только четыре команды: «Бетис» (10), «Севилья», «Эльче», «Хетафе» (по 7). У «Атлетико» 6 удалений, половину схватил Савич.

Савич – не главный хулиган в Ла Лиге. Еще отжигает бразилец из «Бетиса»

В этом сезоне Ла Лиги существует человек, который удаляется не реже Савича.

Познакомьтесь с защитником «Бетиса» Луисом Фелипе – три красные за 11 матчей в чемпионате. В октябре он глупо удалился против «Сельты» и так разозлил Мануэля Пеллегрини, что чилиец чуть не выкинул его из основы. Пеллегрини перевел дыхание и одумался – и вот в следующей игре Фелипе вылетел сам из-за травмы.

В конце года Фелипе эпично вернулся – и выхватил красную на 96-й минуте. Пеллегрини обещал – он проведет воспитательную беседу с игроком. Почти месяц бразилец не удалялся, но в начале февраля Луиса вновь прорвало – последний матч с «Сельтой» отметил красной карточкой.

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Фото: East News/MIGUEL RIOPA/AFP ; REUTERS/Susana Vera, Violeta Santos Moura ; globallookpress.com/Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

7 комментариев

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dem
Он реально неуправляемый какой то.
Причём спорит до последнего всегда, башню сорвало черногорцу.
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Momos
В какой другой команде это было бы ЧП, а в Атлетико вполне в рамках нормы)
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TAGAY
третью карточку не видел но две удалeние - высосано из пальца! с Барсой их с Ферраном схватка явно не тянул на КК, желтая, максимум!
с Реалом первую ЖК дали просто тупо не за что, он даже не сфолил тогда, Винисиус симулировал и почему то сразу пошел толкаться с СавичеM,который абсолютно спокойно стоял.. вторая ЖК через несколько минут железная, но в целом на удаление не наиграл.
хотя в целом согласен порой перебарщивает, вспыльчивый мужик.. но тут из 3 удалении в двух он не заслуживал, а скорее попался горячий судья.
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Эль Иберико
Стефан, конечно, далеко не пай мальчик. Но порою видится, что рефы необоснованно строги с ним: там где можно обойтись ЖК, и то с натяжкой, сразу лупят прямую КК.
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marchellinos
дать ему 5-10 матчей дисквалификации и штраф.
+4
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Nuraly Amirov
Ох уж этот новый Видич, которого вырастит и воспитает САМ Манчини)
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rcbkz6mrtd
Не молодой уже, не успевает.
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