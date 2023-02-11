Кукурелья почти не пасует на Мудрика. Это выбесило и Михаила, и фанатов «Челси»

Михаил Мудрик потихоньку обживается в «Челси», но уже случился казус. Недавно он прилетел в Варшаву, чтобы попрощаться с футболистами «Шахтера» и влип в небольшой скандал.

Защитник Николай Матвиенко в шутку поинтересовался: «На место Кукурельи не нужен левый защитник?». Михаил ответил: «Нужен... Только не выкладывайте это».

Как вы понимаете, медиаслужба «Шахтера» не вырезала момент. Но многие болельщики «Челси» скорее согласны с Мудриком – игра Марка Кукурельи в последнем матче их разозлила.

Кукурелья почти не играл на Мудрика. Всего 7 пасов за час

В субботу «Челси» сыграл 1:1 с «Вест Хэмом». Мудрик и Кукурелья вышли на левом фланге, обоих заменили на 67-й минуте. Самая странная деталь: Кукурелья регулярно игнорировал Мудрика.

Это правда так: у Кукурельи за матч набралось 49 точных передач (55 попыток) и только один из пасов пошел Мудрику на ход, хотя тот постоянно рвался за спину соперникам. Всего же набралось 7 передач.

Карта передач подтверждает: Марк почти не пасовал на Михаила – в основном передачи шли поперек. На контрасте оцените связку Джеймса и Мадуэке на правом фланге.

Соцсети заполнились нарезками, как Кукурелья игнорирует рывки Мудрика даже в очевидных ситуациях. Простого недовольства тоже хватало.

«Мудрик был не так плох, как говорят некоторые. Он был хорош, когда получал мяч. Не его вина, что Кукурелья ссытся каждый раз, когда надо отдать пас вперед».

«С меня хватит этого комбо Кукурельи и Мудрика на левом фланге. Дайте уже Мудрик-Чилуэлл как можно скорее».

«Мудрик играет безумно хорошо. Учитывая тот факт, что за последние 3 месяца у него всего 100 минут на поле, а еще Кукурелья играет против него».

«Синергия между Мудриком и Кукурельей пока очень плохая. Кукурелья не подключается для помощи Мудрику в атаке, а тот не возвращается назад. Из-за этого Марк не уверен, безопасно ли подключаться. Из-за этого мы и атакуем, и защищаемся на этом фланге на 50%. Это наше уязвимое место».

Досталось и Грэму Поттеру: «Кукурелья игнорировал Мудрика всю игру, а Поттер снял их обоих. Да, каждому тренеру нужно время, но хотя бы пусть на нашу игру будет приятно смотреть. Весь прогресс, который я вижу, свелся к потраченным миллионам, а топ-таланты не знают, что делать».

Впрочем, были и те, кто защищал Марка – говорили, что Кукурелья движением создавал пространство для рывков Мудрика.

Михаил тоже не прошел мимо ситуации. Игрок «Челси» лайкнул такой пост, но быстро убрал лайк. Правда, интернет все помнит.

Кстати, еще Мудрик выкладывал фотографии с Беном Чилуэллом в тренажерном зале с подписью «Мой бро». Тоже нехороший знак для Кукурельи.

Кукурелья сыграл плохо, но он тоже жертва ужасного эксперимента Поттера

Проблема шире взаимодействия двух игроков. Она структурная. В этом матче мы чаще всего наблюдали такое расположение «Челси» при розыгрышах. 2-4-0-4 (иногда 2-4-1-3), где ноль – это большой разрыв между линиями. Выглядело примерно вот так:

Косвенно это заметно и через карту передач выше. Такое расположение было умышленным – от атакующих игроков в рамках этого странного замысла требовалось держать позицию и ждать доставки мяча. Вот только это очень плохая структура для продвижения мяча атакующим игрокам. Для контроля в некоторых условиях может подходить (хотя тоже неоптимальная), а для продвижения – просто ужас.

Как правило, 6 футболистов (2 центральных защитника, 2 крайних и 2 опорника) оказывались за линией мяча. Следовательно, не хватало вариантов в последней линии и в чужой опорной. Только перекаты в ожидании ошибки соперника, либо игра через дальний пас. В общем, продвижение было чудовищно медленным и сводилось к индивидуальным качествам игроков.

Даже не спрашивайте, чего Грэм Поттер хотел этим добиться. Но вот факты: такая структура формировалась почти в каждой затяжной атаке; это не работало.

Две части команды – оборонительная шестерка и атакующая четверка – были отрезаны друг от друга. Даже когда мяч доходил до атакующих игроков, они оказывались в меньшинстве против 5 защитников «Вест Хэма» (плюс бегущих на помощь полузащитников). В рамках такой структуры всем атакующим игрокам было трудно себя проявлять. Всех кормили плохо, следовательно, показать себя можно было только цепляясь за эпизоды.

Лучше всего получалось у Жоау Феликса, но у Мудрика тоже было несколько вспышек – проход с мячом через все поле после чужого углового, заработанные фолы под самые опасные штрафные «Челси» в матче (заодно усадил Цоуфала на ЖК), отвлекающий рывок, освободивший Энцо Фернандеса в эпизоде с голевой атакой. Это не так уж мало при настолько ужасной атакующей структуре, но лишь эпизоды, а не цельный перфоманс.

От ужасного расположения в стадии розыгрыша страдали все атакующие игроки «Челси», но Мудрику было особенно трудно. На противоположной стороне поля мяч продвигал Рис Джеймс, а Михаилу в партнеры по флангу достался Кукурелья. Можете еще раз взглянуть на карту передач – и сравнить контраст в связях на флангах. Слева все взаимодействия работали медленнее: Тиаго Силва доставлял мяч Рису (или сразу продвигал в атакующую линию) быстрее и эффективнее, чем Бадьяшиль – Кукурелье.

На выходе «Челси» в принципе медленно продвигал мяч из-за структурных проблем (первая и главная беда) и особенно медленно на стороне поля Мудрика (это уже индивидуальная проблема, которая заметна на контрасте с правым краем). Кукурелья отыграл очень слабо, но первопричина в ужасной структуре. Это значит, что проблема не решится простой сменой исполнителя без дополнительных корректировок в тактике.

И все-таки давайте рассмотрим несколько примеров, которые справедливо возмутили болельщиков и объясняются лишь плохими решениями Марка.

Кукурелья получает мяч в момент, когда соперник еще не сел в оборонительную схему. Он полностью свободен и имеет время на подготовку паса. Мудрик особенно опасен на пространстве. Организовать ему дуэль с Цоуфалом – хорошая опция:

Кукурелья вообще не использует свободу. Идет с мячом, пока не встречает оппонента, а потом просто пасует назад:

Похожая ситуация. Кукурелья получает мяч, имея полную свободу. Хавертц располагается так, что отвлекает внимание сразу двух оппонентов. В случае паса Мудрик будет 1-в-1 против Цоуфала:

Кукурелья чуть прошел с мячом, развернулся и отдал назад:

Здесь Мудрик здорово поймал момент для открывания за спину (Цоуфалу нужно было разворачиваться – сильно отстал бы при забеге).

Кукурелья игнорирует Михаила, передавая мяч ближнему Энцо:

Очень показательный момент – отдав Энцо, Марк указывал в направлении Мудрика (но момент для паса уже прошел). Скорее всего Кукурелья видел вариант, даже оценил хорошее открывание Мудрика, но не чувствовал, что может отдать хороший пас нужного типа:

Вряд ли в плохом взаимодействии двух несыгранных игроков в рамках ужасной структуры нужно искать скрытые мотивы и умысел (увы, этим тоже занимаются). Были эпизоды, где Кукурелья даже подсказывал пасовать на Михаила, но партнер (например, Бадьяшиль) принимал другое решение:

Кукурелья заслужил критику, но в широком смысле он тоже жертва неудачного эксперимента Поттера. Марк комфортно себя чувствует в «Брайтоне» роли латераля по всему флангу, либо в роли третьего центрального защитника под рывки в атаку из глубины. Вчера вынуждали его играть иначе – давали получать мяч свободным в низкой позиции на фланге (в теории роль флангового плеймейкера?). Эти задачи он предсказуемо провалил.

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До конца февраля у «Челси» осталось три матча – против «Боруссии» в Лиге чемпионов, «Саутгептона» и «Тоттенхэма» в Премьер-лиге. Грэму Поттеру хорошо бы в ближайшее время наладить взаимодействие на левом фланге – или выпустить Бена Чилуэлла, как того требуют болельщики.

Фото: AFP/MI News / NurPhoto