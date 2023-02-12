«Да, это офсайд». Артета уверен, что «Арсенал» пропустил с нарушениями – сразу в двух моментах
Уже три матча без побед.
«Арсенал» дома сыграл вничью с «Брентфордом» – 1:1.
«Канониры» без побед уже три матча: 0:1 с «Ман Сити» в Кубке, поражение 0:1 от «Эвертона» в Премьер-лиге и вот теперь новая потеря очков. Малоприятная череда результатов перед важнейшей игрой с «Сити» в среду.
Между претендентами на титул 6 очков, в воскресенье у команды из Манчестера матч против «Астон Виллы».
Неуступчивый «Брентфорд» доставил много проблем в первом тайме: в самом начале супермомент был у Рико Генри, затем в крестовину попал Айвен Тоуни.
Но счет все же открыл «Арсенал»: на 66-й минуте рвущийся в основу Леандро Троссард замкнул на дальней штанге передачу Букайо Сака.
«Брентфорд» отыгрался спустя 8 минут после штрафного, и гол получился крайне спорным. Недовольство после матча высказал Микель Артета: «Я только что пересмотрел эпизод. И да, это офсайд.
Нам не объяснили, почему гол не отменили. Мы обозначим свое мнение Премьер-лиге.
При защите на стандартных положениях нужно придерживаться определенных принципов, но при этом вы основываетесь на правилах.
Если же правила вдруг поменялись, сообщите нам об этом перед игрой – тогда мы не будем защищаться столь высоко».
Что разозлило Артету? В чем спорность гола, пропущенного «Арсеналом»?
Чтобы понять эмоции Артеты, проиллюстрируем слова тренера «Арсенала» скриншотами из трансляции. Микель указывает, что правило офсайда было нарушено дважды.
Артета указывает: находящийся в офсайде при подаче Итан Пиннок блокировал Габриэла Магальяэса и не дал защитнику помешать выбежавшему Тоуни.
«Судьи постоянно твердят нам: если блокирующий в офсайде, гол отменят».
Правила на стороне испанца: «Если игрок, выбегающий или находящийся в офсайде, оказывается на пути соперника, мешает его движению к мячу, препятствует игре или отбору мяча, это считается нарушением».
Неразбериха в штрафной «Арсенала» продолжилась, мяч перешел на левый фланг и встретился с Кристианом Нергором – датчанин опередил вратаря Аарона Рэмсдейла и вывел Тоуни на пустые ворота.
«Также я считаю, что их игрок (Нергор) был в офсайде, когда делал пас. Я надеялся, что камеры покажут это, потому что казалось, что таких момента сразу два. Но теперь уже поздно, мы потеряли два очка».
Тренер «Брентфорда» Томас Франк не спорит: «При подаче штрафного Пиннок был в офсайде. Насколько я разбираюсь в футбольных правилах, следующий вопрос звучит так: повлиял ли он на навес? ВАР решил, что этого недостаточно для отмены. Я согласен».
«Брентфорд» – 👏. Идут восьмыми, разгромили «МЮ», обыграли «Сити», без поражений с топами
Прошлый, первый в истории клуба сезон в Премьер-лиге, «Брентфорд» закончил 13-м. В этом сезоне клуб явно превзойдет достижение: команда уверенно идет в первой десятке, не проигрывает в лиге с октября и прекрасно играет с грандами:
✅ 4:0 с «Манчестер Юнайтед»
🤝 0:0 с «Челси»
✅ 2:1 с «Манчестер Сити»
🤝 2:2 с «Тоттенхэмом»
✅ 3:1 с «Ливерпулем»
🤝 1:1 с «Арсеналом»
Гол на «Эмирейтс» футболисты отпраздновали, поддержав Серджи Каноса. У арендованного «Олимпиакосом» полузащитника на этой неделе умерла мама.
- Дата проведения
- 11 февраля, 18.00, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Фабиу Виейра, 81), Парти, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 62).
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Брентфорд –
Райя, Роэрслев, Ми, Айер, Пиннок, Генри, Нергор, Йенсен, Янельт (Дасилва, 71), Тоуни (Шаде, 90), Мбемо (Висса, 71).
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Фото: REUTERS/David Klein, Matthew Childs
очень надеюсь, что Ман Сити будет раскрываться, давая шансы на контратаки Арсенала. ну и ещё посмотрим, что Эмери предложит лысому нытику.
2. Арсенал играл примерно как и всегда на Эмирейтс. Тотальная катка и высокая линия обороны. У Брентфорда чуть ли не идеальная игра для противостояния именно такому футболу - сыгранная защита и контратакующие нападающие в пиковой форме.
3. Арсенал не в кризисе и даже не на спаде. Матч с Сити играла полуоснова, играла на Эттихаде не хуже Сити, но в целом было видно, что вылететь из кубка не станет проблемой ни для одной из команд. Матч с Эвертоном ужасен, но один матч не показатель спада. Сегодня Арсенал играл нормально, но Брентфорд идеально.
4. Рамсдейл ошибается на выходах. Над этим надо работать, потому что в других компонентах он хорош.