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«Да, это офсайд». Артета уверен, что «Арсенал» пропустил с нарушениями – сразу в двух моментах

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Уже три матча без побед.

«Арсенал» дома сыграл вничью с «Брентфордом» – 1:1. 

«Канониры» без побед уже три матча: 0:1 с «Ман Сити» в Кубке, поражение 0:1 от «Эвертона» в Премьер-лиге и вот теперь новая потеря очков. Малоприятная череда результатов перед важнейшей игрой с «Сити» в среду.

Между претендентами на титул 6 очков, в воскресенье у команды из Манчестера матч против «Астон Виллы».

Неуступчивый «Брентфорд» доставил много проблем в первом тайме: в самом начале супермомент был у Рико Генри, затем в крестовину попал Айвен Тоуни. 

Но счет все же открыл «Арсенал»: на 66-й минуте рвущийся в основу Леандро Троссард замкнул на дальней штанге передачу Букайо Сака. 

«Брентфорд» отыгрался спустя 8 минут после штрафного, и гол получился крайне спорным. Недовольство после матча высказал Микель Артета: «Я только что пересмотрел эпизод. И да, это офсайд.

Нам не объяснили, почему гол не отменили. Мы обозначим свое мнение Премьер-лиге. 

При защите на стандартных положениях нужно придерживаться определенных принципов, но при этом вы основываетесь на правилах. 

Если же правила вдруг поменялись, сообщите нам об этом перед игрой – тогда мы не будем защищаться столь высоко». 

Что разозлило Артету? В чем спорность гола, пропущенного «Арсеналом»?

Чтобы понять эмоции Артеты, проиллюстрируем слова тренера «Арсенала» скриншотами из трансляции. Микель указывает, что правило офсайда было нарушено дважды.

Артета указывает: находящийся в офсайде при подаче Итан Пиннок блокировал Габриэла Магальяэса и не дал защитнику помешать выбежавшему Тоуни.

«Судьи постоянно твердят нам: если блокирующий в офсайде, гол отменят». 

Правила на стороне испанца: «Если игрок, выбегающий или находящийся в офсайде, оказывается на пути соперника, мешает его движению к мячу, препятствует игре или отбору мяча, это считается нарушением».

Неразбериха в штрафной «Арсенала» продолжилась, мяч перешел на левый фланг и встретился с Кристианом Нергором – датчанин опередил вратаря Аарона Рэмсдейла и вывел Тоуни на пустые ворота. 

«Также я считаю, что их игрок (Нергор) был в офсайде, когда делал пас. Я надеялся, что камеры покажут это, потому что казалось, что таких момента сразу два. Но теперь уже поздно, мы потеряли два очка».

Тренер «Брентфорда» Томас Франк не спорит: «При подаче штрафного Пиннок был в офсайде. Насколько я разбираюсь в футбольных правилах, следующий вопрос звучит так: повлиял ли он на навес? ВАР решил, что этого недостаточно для отмены. Я согласен».

«Брентфорд» – 👏. Идут восьмыми, разгромили «МЮ», обыграли «Сити», без поражений с топами

Прошлый, первый в истории клуба сезон в Премьер-лиге, «Брентфорд» закончил 13-м. В этом сезоне клуб явно превзойдет достижение: команда уверенно идет в первой десятке, не проигрывает в лиге с октября и прекрасно играет с грандами:

✅ 4:0 с «Манчестер Юнайтед»

🤝 0:0 с «Челси»

✅ 2:1 с «Манчестер Сити»

🤝 2:2 с «Тоттенхэмом»

✅ 3:1 с «Ливерпулем»

🤝 1:1 с «Арсеналом»

Гол на «Эмирейтс» футболисты отпраздновали, поддержав Серджи Каноса. У арендованного «Олимпиакосом» полузащитника на этой неделе умерла мама. 

Арсенал – Брентфорд 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
11 февраля, 18.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 66 Троссард, 1:1 – 74 Тоуни.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Фабиу Виейра, 81), Парти, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 62).
БрентфордРайя, Роэрслев, Ми, Айер, Пиннок, Генри, Нергор, Йенсен, Янельт (Дасилва, 71), Тоуни (Шаде, 90), Мбемо (Висса, 71).
Предупреждения:
Нергор (90), Шаде (90).

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Фото: REUTERS/David Klein, Matthew Childs

13 комментариев

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Jevgeni Samoilov
Ответ vulturecrow
последние матчи Арсенала смотреть достаточно сложно. что Эвертон, что Брентфорд ставили автобусы. и тут виден низкий класс игроков Арсенала - они не могут попасть по воротам, не умеют в дриблинг. в обороне периодически пожарят и паникуют, вратарь любит изображать безголовую курицу. Артета, конечно, волшебник какой-то - сделать из этих инвалидов лидера АПЛ. очень надеюсь, что Ман Сити будет раскрываться, давая шансы на контратаки Арсенала. ну и ещё посмотрим, что Эмери предложит лысому нытику.
Согласен, против Ньюкасла было ещё сложнее смотреть, там Ньюкасл начал ещё в первом тайме время тянуть. Надо привыкать е этому. С другой стороны, это хороший знак. Так обычно играют против лидеров. В прошлые сезоны Ливерпуль и Сити часто сталкивались с этим. Получается это следующий уровень, который надо пройти, чтобы начать надеяться на что-то большее.
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vulturecrow
последние матчи Арсенала смотреть достаточно сложно. что Эвертон, что Брентфорд ставили автобусы. и тут виден низкий класс игроков Арсенала - они не могут попасть по воротам, не умеют в дриблинг. в обороне периодически пожарят и паникуют, вратарь любит изображать безголовую курицу. Артета, конечно, волшебник какой-то - сделать из этих инвалидов лидера АПЛ.
очень надеюсь, что Ман Сити будет раскрываться, давая шансы на контратаки Арсенала. ну и ещё посмотрим, что Эмери предложит лысому нытику.
+1
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Vvze
1. Брентфорд наиграл на гол, независимо от того, был офсайд или нет.
2. Арсенал играл примерно как и всегда на Эмирейтс. Тотальная катка и высокая линия обороны. У Брентфорда чуть ли не идеальная игра для противостояния именно такому футболу - сыгранная защита и контратакующие нападающие в пиковой форме.
3. Арсенал не в кризисе и даже не на спаде. Матч с Сити играла полуоснова, играла на Эттихаде не хуже Сити, но в целом было видно, что вылететь из кубка не станет проблемой ни для одной из команд. Матч с Эвертоном ужасен, но один матч не показатель спада. Сегодня Арсенал играл нормально, но Брентфорд идеально.
4. Рамсдейл ошибается на выходах. Над этим надо работать, потому что в других компонентах он хорош.
+1
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Kira Graponova
Брентфорд до этого забил чистый гол, который тупой реф отменил
0
-2
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Quack
Дело к весне идет. Старый добрый весенний Арсенал возвращается. Годы идут, а ничего не меняется
0
-1
-1
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mr_orange
Ответ Анатолий Дмитриевич
ну вот и карма за победный гол МЮ)
Карма? Абсолютно по делу выигранный матч, так же, как и этот не менее заслуженно не выигранный.
0
-3
-3
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artpal
Что, в АПЛ тоже оффайдные линии теперь не чертят из-за санкций?
0
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Малек2705
Ответ ZarvuR2020
Мигель просто не понял главную силу своего каталанского учителя, так бы он не удивлялся.
в январе прошлого года в очном матче понял
0
-1
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Sergey Mikhaylenko
Красивый жест футболистов Брентфорда, красавчики
+4
0
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Анатолий Дмитриевич
ну вот и карма за победный гол МЮ)
+3
-4
-1
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Kanonir152
Это было бы не так печально, если Зинченко не порол перспективные атаки своими кривыми ударами из за штрафной.
+2
-3
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ZarvuR2020
Мигель просто не понял главную силу своего каталанского учителя, так бы он не удивлялся.
+2
-2
0
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igls54
Деноминация доминации
+6
-2
+4
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