Видаль обещал «надрать задницу» «Реалу» на клубном ЧМ, но вылетел сам. Теперь нужно чудо

Упс.

Непривычная вещь случилась в этом сезоне: мы впервые за очень долгое время не видели Артуро Видаля в составе кого-нибудь европейского топ-клуба.

Возможность посмотреть на страстного полузащитника в игре против европейского гранда все же была. Но, кажется, не вышло: его «Фламенго» сенсационно вылетел в полуфинале клубного ЧМ. Пересечься с мадридскими «Реалом» теперь будет крайне сложно.

Так Видаль не прервет грустную статистику последних матчей с мадридцами (на всякий случай: сегодня «Реал» играет свой полуфинал против «Аль-Ахли» и видится явным фаворитом).

А ведь было такое памятное обещание.

Видаль предупредил «Реал» после победы в Кубке Либертадорес

Летом 2022 года Видаль покинул «Интер» и перебрался во «Фламенго», где тут же притянул два трофея – Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Финал последнего состоялся в Эквадоре против «Атлетико Паранаэнсе» – «Фламенго» победил 1:0.

Видаль вышел на замену во втором тайме и через четыре минуты схватил желтую карточку. Помог команде довести игру до победы – и выиграл престижный титул вместе с Давидом Луизом, Джорджианом де Арраскаэтой и экс-спартаковцем Айртоном.

Во время церемонии награждения после игры Видаль крикнул в микрофон: «Реал», мы надерем вам задницу!»

До предполагаемой встречи на клубном ЧМ оставалось три месяца.

До «Реала» Видаль не добрался – проиграл в полуфинале аравийцам

«Фламенго» считался фаворитом в полуфинале с «Аль-Хилялем», но забыл, что у полузащитника Салема Аль-Досари есть отличный опыт победы над южноамериканским грандом (да, мы о ЧМ в Катаре). Два реализованных пенальти и ассист саудовца принесли его клубу неожиданную победу 3:2, так что в финале сыграет именно «Аль-Хиляль».

Там же, скорее всего, окажется «Реал».

Видаль выходил на последнюю десятиминутку, отдал 12 точных передач из 15 и не выиграл ни одного единоборства. «Фламенго» осталось сыграть матч за третье место, а над поражением поглумилась даже бразильская пресса.

Видаль и «Реал»: гордился интересом, хотел перейти, а потом называл игроков мышами

В начале 2010-х Артуро играл за «Ювентус», но слухи часто отправляли его в «Реал». Сам Видаль обычно реагировал так: горд, что им интересуется такой клуб, это большая честь, но в «Юве» он счастлив.

А в 2013 году сказал: «Реал» – хорошая команда, там играют отличные игроки. Было бы неплохо однажды перейти туда». Причем случилось это после поражения в Лиге чемпионов и в тот момент, когда он активно обсуждал новый контракт с «Ювентусом».

Через пару лет Marca написала, что «Реал» больше не интересуется Видалем. Все из-за ДТП чилийца в состоянии алкогольного опьянения во время Кубка Америки.

Перенесемся в 2017-й. Видаль уже играл за «Баварию».

Мюнхенцы вылетели из ЛЧ и сильно возмущались судейством Виктора Кашшаи в ответном четвертьфинале. Видаль тогда был удален и после игры очень злился: «Когда «Реал» испугался, началось шоу арбитра. В Лиге чемпионов такого грабежа быть не должно. Сильно раздражает то, что судьбу матча такого уровня решил судья. Он наделал кучу ошибок и выбил нас из Лиги чемпионов».

Еще через год «Реал» прошел «Баварию» в полуфинале, а Видаль выложил картинку с игроками соперника и подписал ее «Мыши», сопроводив надпись злобными эмодзи.

Видаль проиграл «Реалу» половину из всех матчей

Видаль играл против «Мадрида» за «Ювентус», «Баварию» и «Интер», а фразой после Кубка Либертадорес порадовал фанатов как экс-игрок «Барселоны». Итого:

• 16 матчей против «Реала» – четыре победы и восемь поражений.

• Видаль проходил «Реал» с «Юве» и вылетал от него с «Баварией», а в шести матчах группового этапа ЛЧ его команды набрали лишь одно очко.

• Зато с «Барселоной» – и победа 5:1, и успех в полуфинале Кубка, и лишь одно поражение в шести играх.

• Видаль забивал «Реалу» трижды. И удалялся в матчах дважды.

В шести последних матчах против «Реала» команды Видаля не побеждали. Пять последних – поражения. Прошлый успех датирован 2 марта 2019-го – тогда «Барса» выиграла на «Сантьяго Бернабеу» благодаря единственному голу Ракитича.

Сейчас, после неожиданной осечки в полуфинале клубного ЧМ, надеяться на встречу можно только при еще большей сенсации, если «Реал» вдруг провалится с «Аль-Ахли». По всей видимости, задорные выкрики Видаля просто остались в истории.

Фото: globallookpress.com / Daniel Castelo Branco / Madridismo Sl / Piotr Kucza; Gettyimages.ru/Lennart Preiss/Bongarts; REUTERS/Andrew Boyers