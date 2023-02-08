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Видаль обещал «надрать задницу» «Реалу» на клубном ЧМ, но вылетел сам. Теперь нужно чудо

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Упс.

Непривычная вещь случилась в этом сезоне: мы впервые за очень долгое время не видели Артуро Видаля в составе кого-нибудь европейского топ-клуба.

Возможность посмотреть на страстного полузащитника в игре против европейского гранда все же была. Но, кажется, не вышло: его «Фламенго» сенсационно вылетел в полуфинале клубного ЧМ. Пересечься с мадридскими «Реалом» теперь будет крайне сложно.

Так Видаль не прервет грустную статистику последних матчей с мадридцами (на всякий случай: сегодня «Реал» играет свой полуфинал против «Аль-Ахли» и видится явным фаворитом).

А ведь было такое памятное обещание.

Видаль предупредил «Реал» после победы в Кубке Либертадорес

Летом 2022 года Видаль покинул «Интер» и перебрался во «Фламенго», где тут же притянул два трофея – Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Финал последнего состоялся в Эквадоре против «Атлетико Паранаэнсе» – «Фламенго» победил 1:0.

Видаль вышел на замену во втором тайме и через четыре минуты схватил желтую карточку. Помог команде довести игру до победы – и выиграл престижный титул вместе с Давидом Луизом, Джорджианом де Арраскаэтой и экс-спартаковцем Айртоном.

Во время церемонии награждения после игры Видаль крикнул в микрофон: «Реал», мы надерем вам задницу!»

До предполагаемой встречи на клубном ЧМ оставалось три месяца.

До «Реала» Видаль не добрался – проиграл в полуфинале аравийцам

«Фламенго» считался фаворитом в полуфинале с «Аль-Хилялем», но забыл, что у полузащитника Салема Аль-Досари есть отличный опыт победы над южноамериканским грандом (да, мы о ЧМ в Катаре). Два реализованных пенальти и ассист саудовца принесли его клубу неожиданную победу 3:2, так что в финале сыграет именно «Аль-Хиляль».

Там же, скорее всего, окажется «Реал». 

Видаль выходил на последнюю десятиминутку, отдал 12 точных передач из 15 и не выиграл ни одного единоборства. «Фламенго» осталось сыграть матч за третье место, а над поражением поглумилась даже бразильская пресса.

Видаль и «Реал»: гордился интересом, хотел перейти, а потом называл игроков мышами

В начале 2010-х Артуро играл за «Ювентус», но слухи часто отправляли его в «Реал». Сам Видаль обычно реагировал так: горд, что им интересуется такой клуб, это большая честь, но в «Юве» он счастлив.

А в 2013 году сказал: «Реал» – хорошая команда, там играют отличные игроки. Было бы неплохо однажды перейти туда». Причем случилось это после поражения в Лиге чемпионов и в тот момент, когда он активно обсуждал новый контракт с «Ювентусом».

Через пару лет Marca написала, что «Реал» больше не интересуется Видалем. Все из-за ДТП чилийца в состоянии алкогольного опьянения во время Кубка Америки.

Перенесемся в 2017-й. Видаль уже играл за «Баварию».

Мюнхенцы вылетели из ЛЧ и сильно возмущались судейством Виктора Кашшаи в ответном четвертьфинале. Видаль тогда был удален и после игры очень злился: «Когда «Реал» испугался, началось шоу арбитра. В Лиге чемпионов такого грабежа быть не должно. Сильно раздражает то, что судьбу матча такого уровня решил судья. Он наделал кучу ошибок и выбил нас из Лиги чемпионов».

Еще через год «Реал» прошел «Баварию» в полуфинале, а Видаль выложил картинку с игроками соперника и подписал ее «Мыши», сопроводив надпись злобными эмодзи.

Видаль проиграл «Реалу» половину из всех матчей

Видаль играл против «Мадрида» за «Ювентус», «Баварию» и «Интер», а фразой после Кубка Либертадорес порадовал фанатов как экс-игрок «Барселоны». Итого:

• 16 матчей против «Реала» – четыре победы и восемь поражений.

• Видаль проходил «Реал» с «Юве» и вылетал от него с «Баварией», а в шести матчах группового этапа ЛЧ его команды набрали лишь одно очко.

• Зато с «Барселоной» – и победа 5:1, и успех в полуфинале Кубка, и лишь одно поражение в шести играх.

• Видаль забивал «Реалу» трижды. И удалялся в матчах дважды.

В шести последних матчах против «Реала» команды Видаля не побеждали. Пять последних – поражения. Прошлый успех датирован 2 марта 2019-го – тогда «Барса» выиграла на «Сантьяго Бернабеу» благодаря единственному голу Ракитича.

Сейчас, после неожиданной осечки в полуфинале клубного ЧМ, надеяться на встречу можно только при еще большей сенсации, если «Реал» вдруг провалится с «Аль-Ахли». По всей видимости, задорные выкрики Видаля просто остались в истории.

Революция в правилах: судьи будут разъяснять решения ВАР телезрителям

Фото: globallookpress.com / Daniel Castelo Branco / Madridismo Sl / Piotr Kucza; Gettyimages.ru/Lennart Preiss/Bongarts; REUTERS/Andrew Boyers

22 комментария

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BORODA
Ответ Мишка Синайский
Видаль проиграл Реалу половину всех матчей. Далее указана статистика - 8 поражений и 4 победы. 🤷‍♂️ Неужели так сложно посчитать?
16 матчей против «Реала» – четыре победы и восемь поражений.

8 от 16 не половина? Неужели так сложно посчитать?
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Димон Рогак
Ответ Адилет Асанкожоев
Не взяли в Реал, вот и бесится
таких неберут им одно дарога в путолунию)))
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Димон Рогак
что сказать натуралныи блондин)))
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Pb-SE
Ответ King_X
Причём каждый раз, когда он говорит про Реал - жёстко позорится В Юве, в Баварии, в Барсе, в Интере, теперь во Фламенго😂 Реал стабильно его обижает, хахах А его в этих матчах запоминают только по удалениям, симуляциям, привозам и длинному языку, но жизнь ничему не учит чувака
С Ювентусом он проходил Реал.
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Вася Гегель
тогда надерут фараоны или арабы, все таки оно мужественее и честнее от судейского мешка дельфинов
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Мадрид наказывает!
Чилийский лузерок))
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Вася Гегель
Ответ Konvicted
Я полностью разделяю негодование Видаля. Чего только стоит этот непоставленный пенальти! Судья просто сломал игру и уничтожил Ювентус. Посмотрите, не пожалеете! https://www.youtube.com/watch?v=MuQxTF2CR1A
там его перед этим зацепили рукой, лучше посмотреть как ковалась "победы" реала в ЛЧ и чемпе
https://www.youtube.com/watch?v=v6Z2rhnaEwA
+3
-5
-2
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Мишка Синайский
Видаль проиграл Реалу половину всех матчей. Далее указана статистика - 8 поражений и 4 победы. 🤷‍♂️ Неужели так сложно посчитать?
+1
-3
-2
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distress of ignorance
Видаль как обычн0
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Konvicted
Я полностью разделяю негодование Видаля. Чего только стоит этот непоставленный пенальти! Судья просто сломал игру и уничтожил Ювентус. Посмотрите, не пожалеете! https://www.youtube.com/watch?v=MuQxTF2CR1A
Снайпер пристрелил. Виноват Перес.
+6
-1
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Ivan Vladyko
Удивительно, что они с Салахом еще не подружились. Было бы что обсудить.
+2
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Mikel Dominator Arteta
Этот клоун как обычно обосрался.
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King_X
Ответ Андрей Хенто
Видалю лучше вообще всегда молчать про Мадрид, столько ненависти у него к Мадриду.
Причём каждый раз, когда он говорит про Реал - жёстко позорится
В Юве, в Баварии, в Барсе, в Интере, теперь во Фламенго😂 Реал стабильно его обижает, хахах

А его в этих матчах запоминают только по удалениям, симуляциям, привозам и длинному языку, но жизнь ничему не учит чувака
+12
-6
+6
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Konvicted
Я полностью разделяю негодование Видаля. Чего только стоит этот непоставленный пенальти! Судья просто сломал игру и уничтожил Ювентус. Посмотрите, не пожалеете! https://www.youtube.com/watch?v=MuQxTF2CR1A
+22
-2
+20
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fellx
Помнится этот кадр просил пенальти у судьи пробив по земле🤣🤣🤣
+5
0
+5
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Mountin
Надиратель великий:)))
0
0
0
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Адилет Асанкожоев
Не взяли в Реал, вот и бесится
+6
-3
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North213
Ответ RedDevil1909
Комментарий удален пользователем
Я и не смотрю Испанию, но в том же матче Баварии с удалением он не сделал ничего, чего не сделал бы бразилец.
+4
-6
-2
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RedDevil1909
Ответ North213
Артуро ведёт себя "некрасиво", конечно, но когда за одни и те же действия он получал карточки, а Каземиро - статус "лучшего опорника мира", негодование вполне понятно.
Комментарий удален
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Гусеконь
он просто шоумен
+4
-1
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headmaster
Не зря есть поговорка "не говори гоп пока не перепрыгнешь"
+6
-2
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North213
Артуро ведёт себя "некрасиво", конечно, но когда за одни и те же действия он получал карточки, а Каземиро - статус "лучшего опорника мира", негодование вполне понятно.
+14
-14
0
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Андрей Хенто
Видалю лучше вообще всегда молчать про Мадрид, столько ненависти у него к Мадриду.
+17
-3
+14
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