Зацените трюки Мусиалы перед голом. Ну разве не Мессиала?
Протащил из центра поля.
В 19-м туре Бундеслиги «Бавария» обыграла в гостях «Вольфсбург» (4:2) и вернулась на первое место в таблице. Ярчайший момент матча – четвертый гол мюнхенцев.
Все начиналось в центре поля с передачи Бенжамена Павара Джамалу Мусиале, а потом закрутилось: полузащитник лихо обошел половину команды соперника и прошил Куна Кастельса.
Ну разве не Месси?
При просмотре видео вы могли вспомнить тот самый легендарный гол Лео Месси в ворота «Хетафе» – уже больше года в «Баварии» Джамалу Мусиалу сравнивают с легендарным аргентинцем и называют Мессиала. Говорят, это родилось на фоне комплиментов от Лотара Маттеуса.
Сам Мусиала тоже искал похожие черты с Лео: «Думаю, мой дриблинг на ограниченном пространстве в окружении толкнул Лотара Маттеуса к такому сравнению».
Недавно Джамал Мусиала дал интервью официальному сайту Бундеслиги, в котором заговорил о футбольных кумирах: «Когда я рос, я смотрел много видео с Месси и Неймаром. Меня всегда восхищало, как они идут в дриблинг, я любил смотреть на их игру».
Мусиала – лучший бомбардир и ассистент «Баварии» в сезоне: 10 забитых мячей (больше только у Никласа Фюллькруга и Кристофа Нкунку), к ним добавляются еще 6 голевых передач – четвертый показатель в лиге, больше только у Митчелла Вайзера, Доминика Собослаи и Рандаля Коло-Муани, столько же у Ларса Штиндля.
По системе гол+пас у Джамала выходит 16 (10+6) в 18 матчах – мощная статистика, он уже превзошел показатели прошлого сезона. Солидно.
Это первая победа «Баварии» в лиге в календарном году. До этого были 3 ничьих
До прошедших выходных в 2023-м у «Баварии» были исключительно ничьи в Бундеслиге (с «Лейпцигом», «Кельном» и «Айнтрахтом»), но после разгрома «Майнца» в Кубке Германии победный настрой перенесся и на чемпионат. Результат – три гола «Вольфсбургу» уже к 20-й минуте.
Правда, в конце первого тайма соперник сократил отставание, а на 54-й минуте Йозуа Киммих получил красную карточку и оставил «Баварию» вдесятером. «Вольфсбург» мог даже идти на камбэк (по итогам матча команда набрала 2.39 xG – у мюнхенцев при 4 голах 0.57), но Джамал Мусиала своим слаломом разрушил все надежды «Вольфсбурга». Хозяева поля до конца игры сообразили лишь один гол – Маттиас Сванберг с подбора в штрафной пробил Яна Зоммера. На большее команду не хватило: победа «Баварии» со счетом 4:2.
Тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн радовался после матча: «Мы уже на верном пути, но никогда не бываем довольны, всегда хотим большего. Если брать итоги тура в целом, то мы одержали крайне важную победу».
- Дата проведения
- 5 февраля, 19.30, «Фольксваген-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 9 Коман, 0:2 – 14 Коман, 0:3 – 19 Мюллер, 1:3 – 44 Каминьски, 1:4 – 73 Мусиала, 2:4 – 80 Сванберг.
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Вольфсбург –
Кастельс, Борнаув, Лакруа (Каминьски, 30), ван де Вен, Пауло Отавио (Паредес, 66), Баку, Арнольд (Герхардт, 74), Сванберг, Нмеча, Виммер (Мармуш, 66), Винд (Нмеча, 74).
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Бавария –
Зоммер, Жоау Канселу (Блинд, 78), Павар, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис, Мюллер (Станишич, 60), Коман (Гнабри, 55), Сане (Тель, 60), Мусиала (Ваннер, 78).
- Предупреждения:
- Киммих (34), Сане (35), Пауло Отавио (38), Горетцка (45), Ваннер (90), Тель (90), Борнаув (90).
- Удаление:
- Киммих (54).
Однажды Гвардиола рассказал, почему в «Баварии» он стал лучше как тренер. В «Барселоне» прогрессу Пепа мешал Месси
Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
Мусиала красавец, конечно, растёт не по месяцам, а по турам))
Верните скрины, а то не понятно ничего!!!