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Зацените трюки Мусиалы перед голом. Ну разве не Мессиала?

Бавария Бавария
Джамал Мусиала Джамал Мусиала
бундеслига Германия бундеслига Германия
Футбол Футбол

Протащил из центра поля.

В 19-м туре Бундеслиги «Бавария» обыграла в гостях «Вольфсбург» (4:2) и вернулась на первое место в таблице. Ярчайший момент матча – четвертый гол мюнхенцев.

Все начиналось в центре поля с передачи Бенжамена Павара Джамалу Мусиале, а потом закрутилось: полузащитник лихо обошел половину команды соперника и прошил Куна Кастельса.

Ну разве не Месси?

При просмотре видео вы могли вспомнить тот самый легендарный гол Лео Месси в ворота «Хетафе» – уже больше года в «Баварии» Джамалу Мусиалу сравнивают с легендарным аргентинцем и называют Мессиала. Говорят, это родилось на фоне комплиментов от Лотара Маттеуса.

Сам Мусиала тоже искал похожие черты с Лео: «Думаю, мой дриблинг на ограниченном пространстве в окружении толкнул Лотара Маттеуса к такому сравнению».

Недавно Джамал Мусиала дал интервью официальному сайту Бундеслиги, в котором заговорил о футбольных кумирах: «Когда я рос, я смотрел много видео с Месси и Неймаром. Меня всегда восхищало, как они идут в дриблинг, я любил смотреть на их игру».

Мусиала – лучший бомбардир и ассистент «Баварии» в сезоне: 10 забитых мячей (больше только у Никласа Фюллькруга и Кристофа Нкунку), к ним добавляются еще 6 голевых передач – четвертый показатель в лиге, больше только у Митчелла Вайзера, Доминика Собослаи и Рандаля Коло-Муани, столько же у Ларса Штиндля.

По системе гол+пас у Джамала выходит 16 (10+6) в 18 матчах – мощная статистика, он уже превзошел показатели прошлого сезона. Солидно.

Это первая победа «Баварии» в лиге в календарном году. До этого были 3 ничьих

До прошедших выходных в 2023-м у «Баварии» были исключительно ничьи в Бундеслиге (с «Лейпцигом», «Кельном» и «Айнтрахтом»), но после разгрома «Майнца» в Кубке Германии победный настрой перенесся и на чемпионат. Результат – три гола «Вольфсбургу» уже к 20-й минуте.

Правда, в конце первого тайма соперник сократил отставание, а на 54-й минуте Йозуа Киммих получил красную карточку и оставил «Баварию» вдесятером. «Вольфсбург» мог даже идти на камбэк (по итогам матча команда набрала 2.39 xG – у мюнхенцев при 4 голах 0.57), но Джамал Мусиала своим слаломом разрушил все надежды «Вольфсбурга». Хозяева поля до конца игры сообразили лишь один гол – Маттиас Сванберг с подбора в штрафной пробил Яна Зоммера. На большее команду не хватило: победа «Баварии» со счетом 4:2.

Тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн радовался после матча: «Мы уже на верном пути, но никогда не бываем довольны, всегда хотим большего. Если брать итоги тура в целом, то мы одержали крайне важную победу».

Вольфсбург – Бавария 2:4 (1:3, 1:1)
Дата проведения
5 февраля, 19.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Коман, 0:2 – 14 Коман, 0:3 – 19 Мюллер, 1:3 – 44 Каминьски, 1:4 – 73 Мусиала, 2:4 – 80 Сванберг.
ВольфсбургКастельс, Борнаув, Лакруа (Каминьски, 30), ван де Вен, Пауло Отавио (Паредес, 66), Баку, Арнольд (Герхардт, 74), Сванберг, Нмеча, Виммер (Мармуш, 66), Винд (Нмеча, 74).
БаварияЗоммер, Жоау Канселу (Блинд, 78), Павар, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис, Мюллер (Станишич, 60), Коман (Гнабри, 55), Сане (Тель, 60), Мусиала (Ваннер, 78).
Предупреждения:
Киммих (34), Сане (35), Пауло Отавио (38), Горетцка (45), Ваннер (90), Тель (90), Борнаув (90).
Удаление:
Киммих (54).

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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

16 комментариев

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Mixos Demid
Там дриблинга то не было. Он просто бежал вперед.
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Ювенский Туринтус
Это обыграл сейчас называется? Это протащил на скорости через вареную оборону. До Месси тут как до Плутона
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UZBEKMAN OKKAAAAAAA !
а где Мане
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RembaXXX
Ответ AmanEsen
Мусиала меня еще на ЧМ поразил, многие его критиковали, но по мне сыграл он здорово. Вот так ориентироваться на маленьких пространствах на таких скоростях это как-то немыслимо. Одно дело такие игроки как Марадона, Месси или Азар с их низким центром тяжести, но Мусиала такое проделывает на чистом интеллекте, в последний раз такое помню только от Рональдиньо, ну и от Бен Арфы разве что.
Бен Арфа и Сен Максимен
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lyubomir-tyosla@yandex.ru
Мусиала молодчик, но какую он половину команды обыграл? Максимум двух человек, с учетом того чувака, который лениво за ним бежал)
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grin478
и это в цтать лет, в Баварии... круто то же
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Александр Попов
Ответ AmanEsen
Мусиала меня еще на ЧМ поразил, многие его критиковали, но по мне сыграл он здорово. Вот так ориентироваться на маленьких пространствах на таких скоростях это как-то немыслимо. Одно дело такие игроки как Марадона, Месси или Азар с их низким центром тяжести, но Мусиала такое проделывает на чистом интеллекте, в последний раз такое помню только от Рональдиньо, ну и от Бен Арфы разве что.
как раз на ЧМ он и не впечатлил
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GromwuD
надо сказать, что защитники дружно в носу ковыряли
+2
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AmanEsen
Мусиала меня еще на ЧМ поразил, многие его критиковали, но по мне сыграл он здорово. Вот так ориентироваться на маленьких пространствах на таких скоростях это как-то немыслимо. Одно дело такие игроки как Марадона, Месси или Азар с их низким центром тяжести, но Мусиала такое проделывает на чистом интеллекте, в последний раз такое помню только от Рональдиньо, ну и от Бен Арфы разве что.
+8
0
+8
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Jor Hakobyan
Ему не хватает Чави и Иньеста, а то и Месси бы обогнал.
0
-2
-2
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Egorushka56
Красиво, вопросов нет. Но и оборона Вольфсбурга совсем инертно себя вела.

Мусиала красавец, конечно, растёт не по месяцам, а по турам))
+13
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kotopandych
Впечатляло бы больше умей команды Бундеслиги защищаться.
+1
-2
-1
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Андрей Дементьев
Ответ kulik13
Это чего, надо видео смотреть?! Верните скрины, а то не понятно ничего!!!
Не каркай)))
+4
0
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Nuraly Amirov
Скрины хоть смотреть можно было, видео вообще не доступно на работе с автоматической впнкой
+5
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софочка
Хочу увидеть пост: "Зацените трюки Мессиаса перед голом. Ну разве не Мессиас?"
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-1
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kulik13
Это чего, надо видео смотреть?!

Верните скрины, а то не понятно ничего!!!
+46
0
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