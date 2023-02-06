Зацените трюки Мусиалы перед голом. Ну разве не Мессиала?

Протащил из центра поля.

В 19-м туре Бундеслиги «Бавария» обыграла в гостях «Вольфсбург» (4:2) и вернулась на первое место в таблице. Ярчайший момент матча – четвертый гол мюнхенцев.

Все начиналось в центре поля с передачи Бенжамена Павара Джамалу Мусиале, а потом закрутилось: полузащитник лихо обошел половину команды соперника и прошил Куна Кастельса.

Ну разве не Месси?

При просмотре видео вы могли вспомнить тот самый легендарный гол Лео Месси в ворота «Хетафе» – уже больше года в «Баварии» Джамалу Мусиалу сравнивают с легендарным аргентинцем и называют Мессиала. Говорят, это родилось на фоне комплиментов от Лотара Маттеуса.

Сам Мусиала тоже искал похожие черты с Лео: «Думаю, мой дриблинг на ограниченном пространстве в окружении толкнул Лотара Маттеуса к такому сравнению».

Недавно Джамал Мусиала дал интервью официальному сайту Бундеслиги, в котором заговорил о футбольных кумирах: «Когда я рос, я смотрел много видео с Месси и Неймаром. Меня всегда восхищало, как они идут в дриблинг, я любил смотреть на их игру».

Мусиала – лучший бомбардир и ассистент «Баварии» в сезоне: 10 забитых мячей (больше только у Никласа Фюллькруга и Кристофа Нкунку), к ним добавляются еще 6 голевых передач – четвертый показатель в лиге, больше только у Митчелла Вайзера, Доминика Собослаи и Рандаля Коло-Муани, столько же у Ларса Штиндля.

По системе гол+пас у Джамала выходит 16 (10+6) в 18 матчах – мощная статистика, он уже превзошел показатели прошлого сезона. Солидно.

Это первая победа «Баварии» в лиге в календарном году. До этого были 3 ничьих

До прошедших выходных в 2023-м у «Баварии» были исключительно ничьи в Бундеслиге (с «Лейпцигом», «Кельном» и «Айнтрахтом»), но после разгрома «Майнца» в Кубке Германии победный настрой перенесся и на чемпионат. Результат – три гола «Вольфсбургу» уже к 20-й минуте.

Правда, в конце первого тайма соперник сократил отставание, а на 54-й минуте Йозуа Киммих получил красную карточку и оставил «Баварию» вдесятером. «Вольфсбург» мог даже идти на камбэк (по итогам матча команда набрала 2.39 xG – у мюнхенцев при 4 голах 0.57), но Джамал Мусиала своим слаломом разрушил все надежды «Вольфсбурга». Хозяева поля до конца игры сообразили лишь один гол – Маттиас Сванберг с подбора в штрафной пробил Яна Зоммера. На большее команду не хватило: победа «Баварии» со счетом 4:2.

Тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн радовался после матча: «Мы уже на верном пути, но никогда не бываем довольны, всегда хотим большего. Если брать итоги тура в целом, то мы одержали крайне важную победу».

Фото: REUTERS/Fabian Bimmer