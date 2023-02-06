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Винисиуса снова доставали: 10 фолов, свист и предложение поцеловать лого «Мальорки»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Ведат Мурики Ведат Мурики
Мальорка Мальорка
Ла Лига Ла Лига
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Пабло Маффео Пабло Маффео
Антонио Раильо Антонио Раильо
Футбол Футбол

«Реал» в гостях проиграл «Мальорке» (0:1) – отрыв «Барсы» вырос до 8 очков (каталонцы вечером разгромили «Севилью»).

Это уже третье поражение «Мадрида» в 2023 году. Команда Анчелотти хандрит, во многом из-за травм: Бензема и Менди просто не играют, а Тчуамени и Алаба только возвращаются и пока не тянут все 90 минут. На предматчевой тренировке сломался еще и Тибо Куртуа.

Привычные лидеры вроде Модрича и Крооса в ужасной форме.

«Мальорка» понимала состояние мадридцев. Уже на 13-й минуте стартовое давление принесло результат: после хорошей подачи с левого фланга форвард Ведат Мурики стильно переправил мяч в дальний угол. Позже гол переписали на Начо.

Хозяева сели к своим воротам. Весь первый тайм «Реал» пытался создать хоть какой-то момент, но в итоге смог предложить лишь дальние удары Марко Асенсио. Во второй половине ситуация поменялась, а на 57-й минуте Винисиус заработал пенальти. Казалось, что «Мадрид» вернется в игру и исправит положение, но Асенсио не переиграл кипера Райковича.

После этого «Реал» совсем загрустил. В последние 20 минут спасать вышел Мариано Диас, но в атаке что-то придумать не вышло и с ним. Итог – заслуженное поражение.

«Матч был таким, как мы и ожидали: жестким, трудным, с большим количеством пауз, – подвел итоги Анчелотти. – Первый тайм определил ход матча, и мелкие детали стали решающим фактором. На нас повлиял пропущенный гол. У нас не получалось играть с холодной головой в первом тайме».

Вокруг Винисиуса снова пылает – ему предложили поцеловать эмблему «Мальорки»

Большую часть матча вингера «Реала» опекали два жестких защитника – Антонио Раильо и Пабло Маффео. Эти двое так часто фолили на игроке, что еще на 44-й минуте Вини сорвался на Маффео и получил желтую.

Однако это не успокоило бразильца. Уходя на перерыв, Жуниор показал фанатам «Мальорки» эмблему «Реала» на футболке – ответ на постоянные оскорбления и свист. Marca пишет, что были и расистские выкрики.

После перерыва на жест Винисиуса отреагировал Раильо. Защитник поднес эмблему «Мальорки» к лицу вингера, предлагая поцеловать. Шокированный Жуниор просто отошел.

В итоге на Вини сфолили 10 раз – ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге аж с 2013 года. «Маффео просил заменить его, потому что захотел стоячих аплодисментов. Я его знаю. Он заслужил похвалы», – ухмылялся тренер «Мальорки» Хавьер Агирре.

«Происходящее с Винисиусом не его вина, – защищал своего игрока Анчелотти. – Нужно поменять фокус. Парень хочет просто играть в футбол. Есть соперники, которые провоцируют и фолят, а это не вина самого Винисиуса. Этот матч тому явный пример».

«Реал» отстал от «Барсы» уже на 8 очков

Тем временем от «Мадрида» уплывает чемпионство – после этого тура «Барселона» оторвалась уже на восемь очков.

После игры в соцсети «Барсы» выложили фото с улыбающимся Хави. Однако окончательно хоронить «Реал» пока рановато: мадридцы в традиционном январском кризисе, а впереди еще почти половина чемпионата. Про это говорит и сам Хави – он все ждет напряженной чемпионской гонки.

Анчелотти тоже не собирается сдаваться: «Болезненное поражение, поскольку оно сильно влияет на ситуацию в Ла Лиге. Мы будем стараться бороться до конца. Осталось много матчей, и то, что случилось с нами сегодня, может случиться и с ними».

Однако дальше в расписании «Реала» – клубный чемпионат мира.

Мальорка – Реал Мадрид 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
5 февраля, 16.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 13, автогол Начо.
МальоркаРайкович, Маффео, Настасич, Раильо, Гонсалес, Коста, Дани Родригес (Ндиайе, 68), Ли Кан Ин (Санчес, 78), Руис де Галаррета (Гренье, 90), Баба (Батталья, 78), Мурики.
Реал МадридЛунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга, Себальос (Алаба, 71), Вальверде (Модрич, 64), Тчуамени (Кроос, 71), Асенсио (Мариано Диас, 71), Винисиус Жуниор, Родриго.
Предупреждения:
Винисиус Жуниор (44), Себальос (45), Коста (61), Вальверде (64), Ндиайе (72), Руис де Галаррета (80), Модрич (81), Маффео (87), Мариано Диас (90), Раильо (90).

Фото: REUTERS/Juan Medina

10 комментариев

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Алланур
Посмотрим как Карло выстроит нападение на следующий матч, думаю без Вини отбывающего дисквалификацию, атака будет интересней
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Nekkin Prod.
Ответ Лукашин Петр
Смотрел матч, Винисиус играл отвратно просто, собирал на себе по три соперника и терял мяч постоянно, что такое пас не знает вообще. Плюс пенальти левый дали на нем, вместо фола в атаке.
Винисиусу надо врываться в штрафную и забивать самостоятельно, скорость и техника у него есть, только мешали этому два идиота из ноунейм команды. Возможно он сильно надеялся на себя и пасы не отдавал, а может и правда не умеет
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Рахил Тагиев
Винисиус больше всех получает мяч и часто его теряет. Это не его вина. Тренер не должен такую ставку делать на игрока, который эффективен через раз. Получается так, что весь результат зависит от действий одного игрока.
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Бронислав Каминский
Ответ Нефанатик
Этот идиот черное пятно Реала. Такого глупого футболиста в составе Реала я не видел давно.
Ройстон Дренте помню был.Такой же черный кретин
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Бронислав Каминский
Бабуинисиус -личная вещь Араухо,всегда его кладет в карман в Класико .Кто распиарил так этого днаря?По сути один более менее сезон провел и все
+2
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Нефанатик
Этот идиот черное пятно Реала. Такого глупого футболиста в составе Реала я не видел давно.
+5
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Гусеконь
Винисиус тоже снова провоцировал.
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Бронислав Каминский
Опять этого бабуина пиарят
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Лукашин Петр
Смотрел матч, Винисиус играл отвратно просто, собирал на себе по три соперника и терял мяч постоянно, что такое пас не знает вообще. Плюс пенальти левый дали на нем, вместо фола в атаке.
+7
-1
+6
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Dmitri Kudrenko
Днищенские команды всегда играют грязно
0
-4
-4
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