Винисиуса снова доставали: 10 фолов, свист и предложение поцеловать лого «Мальорки»

«Реал» в гостях проиграл «Мальорке» (0:1) – отрыв «Барсы» вырос до 8 очков (каталонцы вечером разгромили «Севилью»).

Это уже третье поражение «Мадрида» в 2023 году. Команда Анчелотти хандрит, во многом из-за травм: Бензема и Менди просто не играют, а Тчуамени и Алаба только возвращаются и пока не тянут все 90 минут. На предматчевой тренировке сломался еще и Тибо Куртуа.

Привычные лидеры вроде Модрича и Крооса в ужасной форме.

«Мальорка» понимала состояние мадридцев. Уже на 13-й минуте стартовое давление принесло результат: после хорошей подачи с левого фланга форвард Ведат Мурики стильно переправил мяч в дальний угол. Позже гол переписали на Начо.

Хозяева сели к своим воротам. Весь первый тайм «Реал» пытался создать хоть какой-то момент, но в итоге смог предложить лишь дальние удары Марко Асенсио. Во второй половине ситуация поменялась, а на 57-й минуте Винисиус заработал пенальти. Казалось, что «Мадрид» вернется в игру и исправит положение, но Асенсио не переиграл кипера Райковича.

После этого «Реал» совсем загрустил. В последние 20 минут спасать вышел Мариано Диас, но в атаке что-то придумать не вышло и с ним. Итог – заслуженное поражение.

«Матч был таким, как мы и ожидали: жестким, трудным, с большим количеством пауз, – подвел итоги Анчелотти. – Первый тайм определил ход матча, и мелкие детали стали решающим фактором. На нас повлиял пропущенный гол. У нас не получалось играть с холодной головой в первом тайме».

Вокруг Винисиуса снова пылает – ему предложили поцеловать эмблему «Мальорки»

Большую часть матча вингера «Реала» опекали два жестких защитника – Антонио Раильо и Пабло Маффео. Эти двое так часто фолили на игроке, что еще на 44-й минуте Вини сорвался на Маффео и получил желтую.

Однако это не успокоило бразильца. Уходя на перерыв, Жуниор показал фанатам «Мальорки» эмблему «Реала» на футболке – ответ на постоянные оскорбления и свист. Marca пишет, что были и расистские выкрики.

После перерыва на жест Винисиуса отреагировал Раильо. Защитник поднес эмблему «Мальорки» к лицу вингера, предлагая поцеловать. Шокированный Жуниор просто отошел.

В итоге на Вини сфолили 10 раз – ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге аж с 2013 года. «Маффео просил заменить его, потому что захотел стоячих аплодисментов. Я его знаю. Он заслужил похвалы», – ухмылялся тренер «Мальорки» Хавьер Агирре.

«Происходящее с Винисиусом не его вина, – защищал своего игрока Анчелотти. – Нужно поменять фокус. Парень хочет просто играть в футбол. Есть соперники, которые провоцируют и фолят, а это не вина самого Винисиуса. Этот матч тому явный пример».

«Реал» отстал от «Барсы» уже на 8 очков

Тем временем от «Мадрида» уплывает чемпионство – после этого тура «Барселона» оторвалась уже на восемь очков.

После игры в соцсети «Барсы» выложили фото с улыбающимся Хави. Однако окончательно хоронить «Реал» пока рановато: мадридцы в традиционном январском кризисе, а впереди еще почти половина чемпионата. Про это говорит и сам Хави – он все ждет напряженной чемпионской гонки.

Анчелотти тоже не собирается сдаваться: «Болезненное поражение, поскольку оно сильно влияет на ситуацию в Ла Лиге. Мы будем стараться бороться до конца. Осталось много матчей, и то, что случилось с нами сегодня, может случиться и с ними».

Однако дальше в расписании «Реала» – клубный чемпионат мира.

Фото: REUTERS/Juan Medina