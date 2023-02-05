Фанаты выжгли на чужом поле «96» – это «Ганновер» навредил принципиальнейшему сопернику

Хотя с «Айнтрахтом» из Брауншвейга играли даже не они.

«Айнтрахт» из Брауншвейга и «Ганновер 96» – самые принципиальные соперники во второй Бундеслиге. В причинах чуть ниже разберемся, а пока сам повод, почему мы это сейчас обсуждаем.

Болельщики клуба-соперника используют все возможности, чтобы уколоть друг друга, и вот как необычно получилось. Фаны «Ганновера» в субботу проникли на стадион «Айнтрахта», незадолго до игры с «Хайденхаймом», и выжгли в центральном круге число 96.

К началу игры убрать этот орнамент не смогли – пришлось проводить матч так. «Айнтрахт» лишь добавил от себя: зачеркнул цифры и написал с четырех сторон «Нет, спасибо» (Nein Danke) – такой ответ предложил болельщик из Брауншвейга.

На таком домашнем поле «Айнтрахт», середняк сезона, обыграл одного из лидеров – «Хайденхайм» идет третьим, на позиции для стыков за Бундеслигу, но получил тут 0:2.

Где корни конфликта? Оказывается, Брауншвейг и Ганновер долго боролись за доминирование еще в Нижней Саксонии

У противостояния давняя история, и она намного объемнее футбола.

Раньше соседние города боролись за лидерство в общественно-политическом и экономическом смысле. Брауншвейг когда-то был региональной столицей, входящей в Ганзейский союз (возник в середине XII века и состоял из свободных городов северо-западной Европы).

Но в XVII веке Брауншвейг потерял влияние в Нижней Саксонии, а его место занял как раз Ганновер. Правители именно этого города стали выборщиками, получили право голоса за римского императора. Ганновер стал развиваться намного быстрее благодаря индустриализации и расширению железной дороги. «Это сделало Ганновер центральным районом, а Брауншвейг отошел на второй план», – объясняет Карл Хайнц Шнайдер, профессор региональной истории Ганноверского университета.

До окончания Второй мировой Брауншвейг был столицей одноименной республики, а затем превратился в пограничную область. Центральным регионом окончательно стал Ганновер.

«Соперничество между столицей республики и вторым по величине городом существует часто, – рассказывает Герд Бигель, профессор местного технического университета. – Но в то же время в Брауншвейге выросла особенно сильная уверенность в себе».

В спорте больше обижен «Ганновер». Его – в отличие от «Айнтрахта» – не пустили в первый розыгрыш Бундеслиги

В 1963-м «Айнтрахт» был среди основателей Бундеслиги, а извечного соперника там не оказалось. Выбирали по финансовому положению на тот момент и результатам за последние 12 лет в Оберлиге. Было аж 74 претендента, но отфильтровали даже меньше нужных 16 клубов. Проводили второй раунд – и «Брауншвейг» прошел в Бундеслигу во многом благодаря третьему месту в Оберлиге-1962/63.

«Ганновер» же пролетел мимо элиты, хотя по результатам превосходил, например, конкурентов из «Гамбурга» – но выбрали других из-за лучшего стадиона и более крупного города. Летом 1964-го «Ганновер» все-таки вышел в Бундеслигу сам, хотя обида наверняка осталась.

«Стадион всегда был заполнен, когда «Ганновер» играл в Брауншвейге. Тогда тоже было определенное соперничество, – вспоминает легенда «Ганновера» Ханс Сименсмайер. – Но дерби не было жестоким. У команды из Брауншвейга на стадионе был небольшой паб. Иногда мы заходили туда и пили пиво с игроками «Айнтрахта». Думаю, соперничество на трибунах гораздо сильнее, чем на поле».

Андреас Бухал написал диссертацию о противостоянии фанатов, он много общался с ними и собрал такое общее впечатление:

«Еще есть те, кто точно знает об исторических причинах, но сейчас наблюдается падение агрессии «снизу вверх». В блоке хардкорных фанатов – абсолютная ненависть. Но чем дальше вы поднимаетесь в ценовой категории билетов, тем меньше вражды. Вы не увидите злости на вип-трибунах, по крайней мере на уровне совета директоров».

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Susanne Haabner, IMAGO/Darius Simka, Martin Ewert / foto2press, imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Stuart Franklin/Bongarts; commons.wikimedia.org