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Фанаты выжгли на чужом поле «96» – это «Ганновер» навредил принципиальнейшему сопернику

Айнтрахт Брауншвейг Айнтрахт Брауншвейг
Ганновер Ганновер
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Футбол Футбол

Хотя с «Айнтрахтом» из Брауншвейга играли даже не они.

«Айнтрахт» из Брауншвейга и «Ганновер 96» – самые принципиальные соперники во второй Бундеслиге. В причинах чуть ниже разберемся, а пока сам повод, почему мы это сейчас обсуждаем.

Болельщики клуба-соперника используют все возможности, чтобы уколоть друг друга, и вот как необычно получилось. Фаны «Ганновера» в субботу проникли на стадион «Айнтрахта», незадолго до игры с «Хайденхаймом», и выжгли в центральном круге число 96.

К началу игры убрать этот орнамент не смогли – пришлось проводить матч так. «Айнтрахт» лишь добавил от себя: зачеркнул цифры и написал с четырех сторон «Нет, спасибо» (Nein Danke) – такой ответ предложил болельщик из Брауншвейга.

На таком домашнем поле «Айнтрахт», середняк сезона, обыграл одного из лидеров – «Хайденхайм» идет третьим, на позиции для стыков за Бундеслигу, но получил тут 0:2.

Где корни конфликта? Оказывается, Брауншвейг и Ганновер долго боролись за доминирование еще в Нижней Саксонии

У противостояния давняя история, и она намного объемнее футбола.

Раньше соседние города боролись за лидерство в общественно-политическом и экономическом смысле. Брауншвейг когда-то был региональной столицей, входящей в Ганзейский союз (возник в середине XII века и состоял из свободных городов северо-западной Европы).

Но в XVII веке Брауншвейг потерял влияние в Нижней Саксонии, а его место занял как раз Ганновер. Правители именно этого города стали выборщиками, получили право голоса за римского императора. Ганновер стал развиваться намного быстрее благодаря индустриализации и расширению железной дороги. «Это сделало Ганновер центральным районом, а Брауншвейг отошел на второй план», – объясняет Карл Хайнц Шнайдер, профессор региональной истории Ганноверского университета.

До окончания Второй мировой Брауншвейг был столицей одноименной республики, а затем превратился в пограничную область. Центральным регионом окончательно стал Ганновер.

«Соперничество между столицей республики и вторым по величине городом существует часто, – рассказывает Герд Бигель, профессор местного технического университета. – Но в то же время в Брауншвейге выросла особенно сильная уверенность в себе».

В спорте больше обижен «Ганновер». Его – в отличие от «Айнтрахта» – не пустили в первый розыгрыш Бундеслиги

В 1963-м «Айнтрахт» был среди основателей Бундеслиги, а извечного соперника там не оказалось. Выбирали по финансовому положению на тот момент и результатам за последние 12 лет в Оберлиге. Было аж 74 претендента, но отфильтровали даже меньше нужных 16 клубов. Проводили второй раунд – и «Брауншвейг» прошел в Бундеслигу во многом благодаря третьему месту в Оберлиге-1962/63.

«Ганновер» же пролетел мимо элиты, хотя по результатам превосходил, например, конкурентов из «Гамбурга» – но выбрали других из-за лучшего стадиона и более крупного города. Летом 1964-го «Ганновер» все-таки вышел в Бундеслигу сам, хотя обида наверняка осталась.

«Стадион всегда был заполнен, когда «Ганновер» играл в Брауншвейге. Тогда тоже было определенное соперничество, – вспоминает легенда «Ганновера» Ханс Сименсмайер. – Но дерби не было жестоким. У команды из Брауншвейга на стадионе был небольшой паб. Иногда мы заходили туда и пили пиво с игроками «Айнтрахта». Думаю, соперничество на трибунах гораздо сильнее, чем на поле».

Андреас Бухал написал диссертацию о противостоянии фанатов, он много общался с ними и собрал такое общее впечатление:

«Еще есть те, кто точно знает об исторических причинах, но сейчас наблюдается падение агрессии «снизу вверх». В блоке хардкорных фанатов – абсолютная ненависть. Но чем дальше вы поднимаетесь в ценовой категории билетов, тем меньше вражды. Вы не увидите злости на вип-трибунах, по крайней мере на уровне совета директоров».

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Susanne Haabner, IMAGO/Darius Simka, Martin Ewert / foto2press, imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Stuart Franklin/Bongarts; commons.wikimedia.org

13 комментариев

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Слутск Халлского
Понятно, соперничество и все такое, но газон-то зачем портить? Не они его сажали
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Pb-SE
Так они 69 хотели, только перепутали.
0
-1
-1
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Balt
Б - безопасность. К - контроль. Если на газоне выжгли то что ещё они потенциально могли пронести на стадион до матча?
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Greenwhite
Спасибо, не знал о таком противостоянии. Вчера, кстати, было просто огненное "франконское дерби" Фюрт-Нюрнберг. По игре тотальное преимущество "клеверных", но мяч долго не шёл в ворота. Забить удалось только на 91-й минуте. Легендарный баннер Derbysiegern (победители дерби) снова пригодился)))) А вот поддержка трибун была мощнее у ФКН, несмотря на то, что они были в гостях. Может, именно благодаря этой бешеной поддержке команда почти смогла не пропустить)))
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шампион
Оба клуба не блещут, Ганновер вроде в Бундеслиге раньше постоянно присутствовал, потом перестал. Брауншвейг вроде заскочил разок, и вылетел, если не путаю. Ну, хоть фанаты креативные
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Dan Kennedy
Ответ Iker El Santo
...Майнц 05
Да, упустил этот клуб. Там в целом очень много клубов, у которых в полном названии год основания. У Кёльна аж два года.
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Iker El Santo
Ответ Dan Kennedy
Спортивный клуб называется Ганновер 96, он основан 12 апреля 1896 году в Ганновере, в честь чего и был назван. Есть еще несколько немецких клубов с номером в названии, самые известные Мюнхен 1860, Байер 04 и Шальке 04( оба клубы основаны в 1904 году).
...Майнц 05
0
0
0
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Раменки за Динамо
Детсад, по сравнению с https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/2189620.html
+1
-1
0
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Dan Kennedy
Ответ zdarova ebay
я упустил может, но почему именно цифры 96 выжгли? с чем связано?
Спортивный клуб называется Ганновер 96, он основан 12 апреля 1896 году в Ганновере, в честь чего и был назван. Есть еще несколько немецких клубов с номером в названии, самые известные Мюнхен 1860, Байер 04 и Шальке 04( оба клубы основаны в 1904 году).
+6
0
+6
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Данил
Ответ Misha Ivankov
Вы бы лучше рассказали, каким образом болельщикам другого клуба, удалось выжечь на поле свои символы?
Blyat на летающей тарелке подлетели и с огнеметов выжгли) сам подумай как удалось, вариантов вроде не много.
+18
-8
+10
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iamvkoval
Ответ zdarova ebay
я упустил может, но почему именно цифры 96 выжгли? с чем связано?
Клуб называется Ганновер 96
+17
0
+17
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zdarova ebay
я упустил может, но почему именно цифры 96 выжгли? с чем связано?
+2
-3
-1
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Misha Ivankov
Вы бы лучше рассказали, каким образом болельщикам другого клуба, удалось выжечь на поле свои символы?
+17
-2
+15
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