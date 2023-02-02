Ни одного мужчины, но полный стадион на матче элитных команд в Бразилии – как такое возможно?

Местным «Куритибе» и «Атлетико Паранаэнсе» прилетел бан, но они нашли выход.

Пригласили женщин и детей – получилась шикарная атмосфера.

Предыстория: 16 февраля 2022-го принципиальный матч «Куритибы» и «Атлетико Паранаэнсе» в чемпионате штата Парана прервали в середине первого тайма из-за драк на трибунах.

Команды к тому моменту долго – с 2019-го – не встречались (то разные дивизионы, то ковид) и настолько соскучились, что превратили игру в побоище. Пришлось вмешаться полиции. Дальше чемпиона Бразилии играли как обычно, матчи были доступны для всех зрителей, но суд решил: в чемпионате-2023 штата Парана «Куритиба» должна провести одну игру с пустыми трибунами, а «Атлетико» – две.

Но «Куритиба» возмутилась: виноваты в драке взрослые мужчины, поэтому нет смысла запрещать поход на стадион всем без исключения: пустите женщин и детей.

Пустили! Мальчикам не старше 12 лет вход был разрешен.

Вышло очень ярко и атмосферно.

Причем методом воспользовались оба клуба.

15 января «Куритиба» играла матч против «Аруко» – пришли девять тысяч зрителей. «Никогда не сталкивался с такой ситуацией. Но был в восторге», – порадовался тренер «Куритибы» Антонио Оливейра. И отметил, что поддержка была решающим фактором победы.

А через шесть дней «Атлетико Паранаэнсе» принимал «Марингу» и собрал 32 тысячи зрителей!

И это было по-настоящему шумно.

По-настоящему бодро.

И душевно.

Когда еще такое увидишь.

Как оцените уровень безопасности?

А такой аргумент?

Это же Бразилия – страсти полно.

Еще через четыре дня на матче против «Фос-ду-Игуасу» поболеть за «Атлетико Паранаэнсе» пришли 37 тысяч болельщиков. Причем на стадионн пускали не по билетам, а за килограмм продуктов.

Красивая акция.

И прекрасный итог.

Журналисты brazilreports.com поговорили с шестью женщинами. Они отмечали в первую очередь, что на стадионе комфортно и спокойно.

Одна из фанаток «Атлетико» сказала, что, наконец-то смогла прийти на стадион в шортах – не делала этого, когда на играх собирались мужчины.

Другая отметила свободу выбора одежды и возможность вести себя наиболее раскованно.

В Бразилии системная проблема с сексизмом на футбольных стадионах. Например, в опросе посетителей стадиона «Минейран» в Белу-Оризонти выяснилось, что не менее 55% женщин пострадали сами или стали свидетелями актов сексуальных домогательств на матчах. По данным еще одного опроса агрессия и угрозы в адрес женщин в дни игр увеличиваются на 20%.

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Любопытно, но через несколько дней играть между собой как раз «Куритибе» с «Атлетико Паранаэнсе». Бан закончился, а опасное столкновение принципиальных соперников только впереди – планируется, что на матч пустят только домашних фанатов.

Так уже было в предыдущих четырех матчах между ними, сыгранных после того февральского столкновения. Правда, агрессию это погасило не до конца – стычки все равно возникали в городе. Но хоть на стадионе без насилия. С женщинами и детьми, кстати, стопроцентная статистика: три из трех домашних побед .

Такие трибуны – уникальный случай для бразильского футбола, но в мировой практике подобное случалось не раз. Например, в начале 2010-х «Фенербахче» из-за фанатского бана пригласил только женщин и детей на игру турецкого чемпионата. Правда, тогда замечали и переодетых мужчин, которые пытались проникнуть на арену в обход наказания – под видом женщин.

Сравнительно недавно похожая история с баном мужчин была и в матче сборных. На отборочной игре к Евро-2020 между Румынией и Норвегией в Бухаресте собралось почти 30 тысяч человек. 27 тысяч из них – дети до 14 лет. Тогда же в Лиге Европы 20 тысяч детей попали на игру АЗ с «Партизаном».

Но кое-где затея провалилась. Почти десять лет назад в матче «Ювентуса» и «Удинезе» около 12 тысяч детей заняли дисквалифицированные фанатские сектора. Красноречивой была реплика Фабио Капелло: «Если уже даже дети начинают оскорблять команду гостей, значит, в Италии действительно серьезные проблемы с этикой и отношением к спорту. Если бы я присутствовал на матче, попросил бы диктора вмешаться и заставить их замолчать».

Хорошо, что такой яркий пример один, а приятных матчей, когда удачно выкрутились во время бана, больше.

Фото: REUTERS/RODOLFO BUHRER; globallookpress.com/Edson De Souza/Keystone Press Agency, VEGARD WIVESTAD GRÃÜ.TT via www./www.imago-images.de; East News/Robson Mafra / AGIF / AGIF via AFP