Топ-20 самых дорогих трансферов зимы: Энцо Фернандес, Мудрик, Гордон и другие

Зимнее трансферное окно захлопнулось. Самое время собрать двадцатку самых дорогих переходов.

Выглядит она вот так:

Несколько любопытных фактов:

•‎ Энцо Фернандес – самый дорогой трансфер этого окна и самое дорогое приобретение в истории «Челси». «Бенфика» упиралась весь январь, но все же сломалась – лондонцы выплатят португальцам 120 млн несколькими траншами.

•‎ 666,1 млн евро – столько в общей сложности заплатили клубы за первую двадцатку самых дорогих трансферов.

•‎ 5 из 20 трансферов в списке провернул «Челси» – Тодд Боули потратил зимой больше 320 млн евро!

•‎ 18 из 20 самых дорогостоящих переходов оформили клубы АПЛ. Два оставшихся трансфера – у «Марселя» и «Фламенго».

•‎ Неплохо наварился ПСВ – заработал с трансферов Коди Гакпо и Нони Мадуэке 78 млн евро.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason