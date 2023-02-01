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Топ-20 самых дорогих трансферов зимы: Энцо Фернандес, Мудрик, Гордон и другие

трансферы
Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Энцо Фернандес Энцо Фернандес
Тодд Боули Тодд Боули
Челси Челси
Нони Мадуэке Нони Мадуэке
Коди Гакпо Коди Гакпо
Бенуа Бадьяшиль Бенуа Бадьяшиль
Витинья Витинья
Мало Гюсто Мало Гюсто
Леандро Троссард Леандро Троссард
Жоржиньо Рюттер Жоржиньо Рюттер
Камаль Сулемана Камаль Сулемана
Якуб Кивер Якуб Кивер
Илья Забарный Илья Забарный
Футбол Футбол

Зимнее трансферное окно захлопнулось. Самое время собрать двадцатку самых дорогих переходов.

Выглядит она вот так:

Несколько любопытных фактов: 

•‎ Энцо Фернандес – самый дорогой трансфер этого окна и самое дорогое приобретение в истории «Челси». «Бенфика» упиралась весь январь, но все же сломалась – лондонцы выплатят португальцам 120 млн несколькими траншами.

•‎ 666,1 млн евро – столько в общей сложности заплатили клубы за первую двадцатку самых дорогих трансферов.

•‎ 5 из 20 трансферов в списке провернул «Челси» – Тодд Боули потратил зимой больше 320 млн евро!

•‎ 18 из 20 самых дорогостоящих переходов оформили клубы АПЛ. Два оставшихся трансфера – у «Марселя» и «Фламенго».

•‎ Неплохо наварился ПСВ – заработал с трансферов Коди Гакпо и Нони Мадуэке 78 млн евро.

«Челси» утащил Энцо Фернандеса! Главное о невероятной зимней закупке

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason

12 комментариев

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Gun[o|o]ner
Немногие в курсе, но параллельно со сделкой по переходу Мало Гюсто в "Челси" в обратном направлении в "Лион" проследовал молодой и перспективный воспитанник лондонцев чешского происхождения - Много Жидко :)
0
-1
-1
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romanisti89
Ответ Николай К
А я не все лого знаю... Рюттер куда перешел?
Знамя Ногинск
0
0
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Ben Wilinofsky
Ответ Николай К
А я не все лого знаю... Рюттер куда перешел?
В Лидс
+1
0
+1
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fall_of_troy
Ответ DolJun
вне зависимости от вероятного исхода с теми или иными игроками, это окно для челси получилось легендарным. могли бы конечно еще опорника взять, условный райс пришелся бы ко двору, но это уже на лето задачка)
Деклан Райс выжигает центр, это без вопросов.
0
0
0
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Dan Kennedy
Ответ DolJun
вне зависимости от вероятного исхода с теми или иными игроками, это окно для челси получилось легендарным. могли бы конечно еще опорника взять, условный райс пришелся бы ко двору, но это уже на лето задачка)
А вот опорник не факт, что будет. Челси уже Энцо купил, может он и будет главным опорником Челси. Не всем тренерам нужны опорники вроде Каземиро.
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Николай К
Ответ Верховный Лорд
Хоффенхайм
из Хоффенхайма
+1
0
+1
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Верховный Лорд
Ответ Николай К
А я не все лого знаю... Рюттер куда перешел?
Хоффенхайм
0
0
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Николай К
А я не все лого знаю... Рюттер куда перешел?
0
0
0
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wshnmn
Что же будут кричать бчк`шные если Мудрик с Энцо заиграют на другом уровне?
0
-3
-3
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En1ex
Знатно "подоили" мешок в зимнее ТО
+2
-1
+1
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DolJun
вне зависимости от вероятного исхода с теми или иными игроками, это окно для челси получилось легендарным. могли бы конечно еще опорника взять, условный райс пришелся бы ко двору, но это уже на лето задачка)
+5
-3
+2
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Dan Kennedy
Спасибо Челси за финансовую поддержку фермерских лиг!

Борнмут и Ноттингем неплохо усилились, будет интересно глянуть что из этого получиться.
+7
-1
+6
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