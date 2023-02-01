Топ-20 самых дорогих трансферов зимы: Энцо Фернандес, Мудрик, Гордон и другие
Зимнее трансферное окно захлопнулось. Самое время собрать двадцатку самых дорогих переходов.
Выглядит она вот так:
Несколько любопытных фактов:
• Энцо Фернандес – самый дорогой трансфер этого окна и самое дорогое приобретение в истории «Челси». «Бенфика» упиралась весь январь, но все же сломалась – лондонцы выплатят португальцам 120 млн несколькими траншами.
• 666,1 млн евро – столько в общей сложности заплатили клубы за первую двадцатку самых дорогих трансферов.
• 5 из 20 трансферов в списке провернул «Челси» – Тодд Боули потратил зимой больше 320 млн евро!
• 18 из 20 самых дорогостоящих переходов оформили клубы АПЛ. Два оставшихся трансфера – у «Марселя» и «Фламенго».
• Неплохо наварился ПСВ – заработал с трансферов Коди Гакпо и Нони Мадуэке 78 млн евро.
«Челси» утащил Энцо Фернандеса! Главное о невероятной зимней закупке
Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason
Борнмут и Ноттингем неплохо усилились, будет интересно глянуть что из этого получиться.