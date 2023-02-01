«МЮ» забрал Забитцера у «Баварии». Вынужденная аренда из-за тяжелой травмы Эриксена

«Ман Юнайтед» вытаскивает из «Баварии» Марселя Забитцера. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что 28-летнего австрийца арендуют до конца сезона без опции выкупа.

Издание Sport1 отмечает, что привезти Марселя попросил лично Эрик тен Хаг. Это реакция на травму Кристиана Эриксена.

Эриксен вылетел на 3 месяца. Его сломал Энди Кэрролл

Изначально «МЮ» не планировал выходить на рынок в дедлайн. Этой зимой команда Тен Хага забрала в аренду форварда Ваута Вегоста и вратаря Джека Батленда.

Но вдруг случилось ужасное.

В четвертом раунде Кубка Англии против «Рединга» (3:1) Энди Кэрролл жестко сфолил на Кристиане Эриксене. Бывший игрок «Ливерпуля» прыгнул в Эриксена двумя ногами и не получил за это даже желтой.

Кристиан не смог продолжить матч. Со стадиона уходил на костылях, а потом оказалось, что датчанин вылетел примерно на три месяца из-за травмы голеностопа. Эриксен для «МЮ» очень важен – никто из игроков при Тен Хаге не выходил на поле чаще Кристиана.

Прямой замены для Эриксена в нынешнем «МЮ» просто нет, так что пришлось искать варианты на рынке. Боссам «Юнайтед» приглянулся Марсель Забитцер, которые почти не играет за «Баварию».

Тен Хаг одобрил трансфер, а стороны договорились за считанные часы.

Забитцер грустил в «Баварии», хотя Нагельсманн всегда его хвалил

К переезду в Англию австриец подходит не в лучшем состоянии. Забитцер почти не играет, хотя сезон начинал в основе. Ничем примечательным не отметился, зато хорошо справлялся с требованиями Нагельсманна и выглядел намного интереснее, чем в дебютном ужасном сезоне-2021/22.

Но на роль сменщика Эриксена он подходит. При Нагельсманне в «Лейпциге» Марсель развился как пасующий центральный полузащитник. Нагельсманн уверяет, что понимание игры и умение находить свободные пространства никуда не делись.

«Он хорошо справляется с поставленными задачами, – уверял тренер в сентябре. – Я знаю его качества. Забитцер очень полезен».

Главный фанат Забитцера – бывший тренер «МЮ» Ральф Рангник: «Забитцер вырос в настоящего лидера. Еще никогда не встречал, чтобы профессиональный футболист проходил такой личностный рост. Марсель хорошо играет, если психологически правильно настроен. Если верить в него и помогать на поле, то он будет сиять».

У Марселя в «Баварии» не пошло. Но в Германии все еще рассчитывают на игрока и пока не собираются отдавать австрийца «Юнайтед» на постоянной основе. «Бавария» хорошо знает способности Тен Хага, ведь тренер два года отработал во второй команде немецкого гранда.

Фото: globallookpress.com/Sven Hoppe