«Эвертон» обрел тренера. Это легенда «Бернли» Шон Дайч (а мог и Бьелса)

Надо спасаться.

В апреле 2022-го Шон Дайч покинул любимый «Бернли» – после 9 лет 5 месяцев и 16 дней в клубе. И вот тренер возвращается в АПЛ. Дайч сменил Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне». Контракт рассчитан до июня 2025-го.

Дайчу предстоит вытаскивать команду из зоны вылета: ливерпульцы на 19-м месте, до спасительной 17-й строчки – два очка.

Жонглировать сериями можно как угодно – 11 поражений в 14 матчах во всех турнирах, девять – в последних 12 в АПЛ, шесть – в последних семи.

Меньше «Эвертона» в лиге забивает только «Вулверхэмптон» (15 против 12). Пропускает команда с ноября почти каждый матч не меньше двух. С октября не может победить.

«Эвертон» думал назначить Бьелсу, но Марсело планировал сначала возглавить молодежку (да!)

Дайч не был единственным кандидатом. По данным The Athletic, «Эвертон» хотел пригласить Марсело Бьелсу, но аргентинец выдвинул ряд необычных условий.

Бьелса хотел возглавить молодежку «Эвертона» до лета, пока его штаб работал бы с главной командой. Так бывший тренер «Лидса» рассчитывал получить больше времени для подготовки к следующему сезону, через полгода он планировал принять основу «Эвертона».

Аргентинец изучил «Эвертон» на всех уровнях и заявил, что хочет перестроить клуб, начиная с академии и до основного состава. А еще выразил обеспокоенность текущим уровнем физической подготовки игроков.

Но «Эвертон», зависнув в зоне вылета, искал быстрое и надежное решение. Потому Бьелсы на «Гудисон Парк» не будет.

Зато вернулся Дайч. В команде хватает знакомых лиц: Джеймс Тарковски, Майкл Кин и Дуайт Макнил играли в «Бернли».

Еще обсуждали персону Давиде Анчелотти – он сейчас вновь помогает отцу в «Реале». Но в руководстве «Эвертона» посчитали, что назначение 33-летнего специалиста без опыта работы главным тренером несет значительный риск.

Дайч был главной звездой провинциального «Бернли». Его уволил новый владелец клуба, которому надоел скучный стиль

В ноябре 2021-го на Sports.ru вышел большой текст про Бернли – самый крошечный город в АПЛ. Там есть фрагмент про Шона Дайча – тренера обожали болельщики, в пабе в его честь даже назвали пиво. Ниже – часть яркого путешествия Дарии Конурбаевой.

«Я заглянула в The Royal Dyche перед матчем с «Арсеналом» в начале сентября 2021-го. Сейчас это действительно уютный и светлый паб, куда не страшно прийти с детьми в день игры. Все стены и потолок завешаны игровыми футболками разных лет, над барной стойкой – шарфы и флаги. В саду на заднем дворе на стенах нарисованы логотипы клуба разных лет и бордово-синий портрет Дайча. А на баре наливают пиво его имени.

«Американская пивоварня Molson Coors, чей британский офис базируется в Стаффордшире, предложила переименовать один из своих лагеров в честь Дайча, – объясняет именное пиво владелица паба Джастин Лорриман. – Когда я переименовывала паб, то сразу сказала, что не буду наживаться на имени тренера, продавать кепки или футболки с его фамилией – ничего такого. Поэтому с каждой пинты пенни уходит в благотворительную организацию Burnley FC in the Community. Они делают много важного для людей Бернли, и когда я рассказала об этом Шону при встрече, он был невероятно рад такой инициативе».

Фанаты тоже относились к тренеру очень тепло. О том, насколько важна для «Бернли» фигура Дайча, говорил и работающий с ним в конце карьеры вратарь Пол Робинсон:

«Английских тренеров часто обвиняют в определенном, примитивном типе футбола: длинные пасы, очень прямолинейная игра. Это отчасти так, но Шон достает лучшее из тех игроков, которыми располагает. Сравните бюджет «Бернли» с остальными клубами АПЛ – и их результаты в последние годы. Они вышли в Лигу Европы: для клуба вроде «Бернли» это невероятное достижение».

Но в прошлом году Дайч и «Бернли» расстались. Главная причина увольнения – провальные результаты: «Бернли» на всех парах летел в Чемпионшип после 6 лет в Премьер-лиге.

Непопулярное решение с увольнением Дайча принадлежало новому владельцу клуба американцу Алану Пейсу. Он возглавляет компанию ALK Capital, которая в 2020-м приобрела 84% акций «Бернли». Уже тогда Пейс обдумывал план по обновлению команды – хотел избавиться от скучного стиля и омолодить самый возрастной состав АПЛ. Со стороны увольнение Дайча казалось импульсивной попыткой что-то изменить, но новый владелец давно к этому готовился. Даже несмотря на то, что перед стартом сезона продлил контракт с тренером еще на четыре года.

В итоге команда так и не спаслась, зато теперь разрывает в Чемпионшипе – взлетела на первое место и продвигает противоположный Дайчу стиль. Под руководством молодого тренера Венсана Компани.

Фото: Gettyimages.ru/Tony McArdle – Everton FC / Contributor, Michael Regan; globallookpress.com/IMAGO/Russell Hart , Mark Cosgrove/News Images