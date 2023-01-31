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Гюсто в «Челси», Унаи в «Марселе», «Ньюкасл» купил Гордона за 40 млн – активность клубов в последние дни окна

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Последняя трансферная подборка января.

Обычно мы делаем еженедельные подборки, но с пятницы, когда вышел прошлый обзор переходов, трансферный рынок активизировался.

Вот самые интересные трансферы за период с 27 по 30 января.

Мало Гюсто – из «Лиона» в «Челси», 30 млн евро

Седьмое подписание «Челси» в январе – 19-летний правый защитник Мало Гюсто, который в прошлом сезоне прорвался в основу «Лиона». Гюсто остался во Франции на правах аренды до конца сезона – это было одним из условий «Лиона».

Энтони Гордон – из «Эвертона» в «Ньюкасл», 45 млн евро

«Эвертон» тонет в зоне вылета и теряет одного из главных талантов. Гордон мог уйти еще летом – тогда им интересовался «Челси». Но теперь его забрал «Ньюкасл» – шейхи пока не покупают суперзвезд, а берут ребят на вырост.

Ясин Айяри – из АИК в «Брайтон», 4 млн евро

19-летний центральный полузащитник уже дебютировал во взрослой сборной Швеции. В Англии считают, что так «Брайтон» готовится к уходу Кайседо. Впрочем, никто не удивится, если через год за самого Айяри предложат миллионов 70-80.

Тете – из «Шахтера» в «Лестер», аренда

Бразилец в прошлом году уехал в «Лион», а теперь договорился на аренду в «Лестер» до конца сезона. «Шахтер» недоволен – контракт Тете истекает летом, поэтому клуб не получит компенсации за одного из самых ярких игроков. Кстати, Тете стал первым бразильцем в истории «Лестера».

Уэстон Маккени – из «Ювентуса» в «Лидс», аренда

Джесси Марш собирает в «Лидсе» полузащиту сборной США. К Ааронсону и Адамсу добавился Уэстон Маккени. «Ювентус» отпустил универсального игрока центра поля в платную аренду за 1 млн евро с возможностью выкупа за 30 млн.

Жоау Гомес – из «Фламенго» в «Вулверхэмптон», 18,7 млн евро

К 21-летнему центральному полузащитнику присматривались топ-клубы – Гомес был неплох в гранде бразильского футбола. Но Жоау выбрал «Вулвз», где будет много португалоговорящих одноклубников и с адаптацией будет попроще.

Матиас Винья – из «Ромы» в «Борнмут», аренда

Новый владелец «Борнмута» Билл Фоули активно обновляет команду на трансферном рынке, чтобы избежать вылета. На левый фланг обороны взяли опытного уругвайца, поигравшего у Моуринью. В конце сезона можно выкупить игрока за 15 млн евро.

Энтойн Семеньо – из «Бристоля» в «Борнмут», 10 млн евро

Еще одна покупка «Борнмута» – 23-летний нападающий сборной Ганы. Семеньо забил 8 голов за «Бристоль» в этом сезоне, поэтому «Борнмуту» пришлось побороться с «Кристал Пэлас» за подписание игрока. 

Джеймс Бри – из «Лутона» в «Саутгемптон», 0,8 млн евро 

Бри – 25-летний правый защитник, который хорошо знаком новому тренеру «Сотона» Натану Джонсу (вместе работали в «Лутоне»). Отличный вариант для глубины состава, потому что Тино Ливраменто что-то никак не оправится от травм.

Элдин Якупович – из «Эвертона» в «Лос-Анджелес», бесплатно

Помните, как швейцарец играл в воротах «Локомотива»? А ведь это было 15 лет назад. Последние 10 лет Якупович жил в Англии, где в основном был вторым-третьим вратарем. В 38 Элдин резко сменил обстановку и уехал в МЛС.

Саломон Рондон – из «Эвертона» в «Ривер Плейт», бесплатно

Венесуэлец даже провел семь матчей в АПЛ в этом сезоне, но не забивал. Последний раз Рондон отличался в марте прошлого года – дублем против любителей из «Борэм Вуд» в Кубке Англии. Но аргентинский топ все равно поверил в Саломона.

Чезаре Казадеи – из «Челси» в «Рединг», аренда

Летом Чезаре купили за 15 млн, но за главную команду «Челси» он так и не дебютировал. Зато полузащитник был неплох в АПЛ-2 – и заслужил аренду в Чемпионшип.

Брайан Хиль – из «Тоттенхэма» в «Севилью», аренда

Вингер совсем не нужен «шпорам» – всего 2 матча в АПЛ за полтора года. Зато Хиля очень ждали в «Севилье» – команде срочно нужен игрок, который добавит креатива в атаке.

Пап Гуйе – «Марселя» в «Севилью», аренда

А вот усиление центра поля для Хорхе Сампаоли – Мончи снова осваивает французский рынок. Опорник сборной Сенегала был в ротации «Марселя» в этом сезоне – и реально рассчитывает на игровое время в «Севилье».

Людвиг Аугустинссон – из «Севильи» в «Мальорку», аренда

Летом шведа отправили в аренду в «Астон Виллу» – там он не провел и 90 минут в АПЛ. В итоге зимой левого защитника, которым когда-то активно интересовались в России, отдали в новую аренду в «Мальорку».

Йосип Брекало – из «Вольсфбурга» в «Фиорентину», 1,5 млн евро

Хорватский вингер был одним из лидеров «Торино» прошлого сезона, но в «Вольфсбурге» оказался не нужен (6 матчей в Бундеслиге за полгода). Теперь Брекало во Флоренции – посмотрим, так ли ему подходит Серия А.

Эльдор Шомуродов – из «Ромы» в «Специю», аренда

Нападающий из Узбекистана в этом сезоне редко играл у Моуринью, поэтому решился на аренду. «Специя» обитает недалеко от зоны вылета и забивает едва ли не меньше всех в Серии А (третье место с конца), так что Шомуродов там пригодится.

Иван Илич – из «Вероны» в «Торино», аренда

Скорее всего, 21-летний сербский полузащитник станет прямой заменой уходящему в «Фулхэм» Саше Лукичу. Среди преимуществ Илича – работа с тренером Иваном Юричем в прошлом. 

Адольфо Гайч – из ЦСКА в «Верону», аренда

Аргентинец отправился уже в третью аренду из ЦСКА. Теперь будет спасать «Верону» от вылета. Армейцы получат 500 тысяч за полгода, а потом итальянский клуб может выкупить игрока за 6,5 млн.

Ондрей Дуда – из «Кельна» в «Верону», аренда

Пасовать на Гайча будет опытный словак Дуда, которого взяли в аренду у «Кельна» до конца сезона. В договоре прописана опция выкупа, которая может стать обязательной – она зависит от результатов полузащитника в Италии.

Микаэль Кюизанс – из «Венеции» в «Сампдорию», аренда

Год назад Микаэль еще играл в «Баварии», а теперь меняет предпоследнее место Серии В на предпоследнее в Серии А. Наверняка французский полузащитник не ожидал такого крутого поворота карьеры в 2022-м. 

Каан Айхан – из «Сассуоло» в «Галатасарай», аренда

В 28 лет защитник таки доехал до клуба с исторической родины – Айхан родился в Германии, но выступает за сборную Турции. Айхана взяли в аренду за 400 тысяч евро с обязательством выкупа в конце сезона.

Аззедин Унаи – из «Анжера» в «Марсель», 8 млн евро

Один из героев сборной Марокко после ЧМ-2022 стал одним из лакомых кусочков на трансферном рынке. За 22-летнего полузащитника боролись «Наполи» и «Лестер», но Унаи в итоге оказался в «Марселе». Теперь главное доказать, что Аззедин в Катаре показал не просто чудо, а реальный уровень.

Бамба Дьенг – из «Марселя» в «Лорьян», 7 млн евро

Сенегалец очень хотел уйти из «Марселя» еще летом: чуть не перешел в «Лидс», но передумал и поехал в «Ниццу» – и провалил медосмотр. До зимы Дьенг сидел в «Марселе», но в итоге уехал в «Лорьян» – кстати, и там медобследование прошел только со второго раза.

Амин Сарр – из «Херенвена» в «Лион», 11 млн евро

«Лион» очень хотел подписать Изидора из «Локомотива», но сделка сорвалась – Вильсон провалил медосмотр. Поэтому в атаку взяли 21-летнего шведа, в этом сезоне оформившего 5+5 в чемпионате Голландии.

Ромен Февр – из «Лиона» в «Лорьян», аренда

Пару лет назад полузащитника «Бреста» считали одним из суперталантов французского футбола, но в «Лионе» он совсем зачах. Возможно, полгода в аренде в «Лорьяне» (клуб заплатил за нее 1 млн евро) вдохнут в парня жизнь.

Жан-Виктор Макенго – из «Удинезе» в «Лорьян», 10 млн евро

Владелец «Борнмута» Билл Фоули купил еще и «Лорьян». Бизнесмен забрал из клуба талантливого вингера Уттара, но взамен привез несколько игроков. В том числе опытного полузащитника Макенго из «Удинезе». Впрочем, есть мнение, что все эти трансферы оплатят с продажи нигерийского форварда Моффи за 30 млн.

Анди Делор – из «Ниццы» в «Нант», аренда

Нападающий сборной Алжира еще в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром «Ниццы». Летом ему даже привезли в пару проверенного партнера Гаэтана Лаборда, но вмешались травмы. И вот уже Делор едет в «Нант» в аренду с обязательством выкупа за 5 млн евро, если клуб сохранит прописку в Лиге 1.

Жефф Рен-Аделаид – из «Лиона» в «Труа», аренда

Еще один талант, который чах в «Лионе». Лоран Блан предпочел избавиться от полузащитника и дать больше шансов молодым Райану Шерки и Эль-Аручу.

Алексис Тибиди – из «Штутгарта» в «Труа», 2,6 млн евро

Воспитанник «Тулузы» пару лет провел в «Штутгарте». Первую половину этого сезона Тибиди играл в австрийском «Альтахе», где забил 5 голов голов и оформил 1 ассист. Неплохо для 19-летнего вингера.

Морган Шнайдерлин – из «Ниццы» в «Вестерн Сидней», аренда

Бывший полузащитник «МЮ» не сыграл ни одного официального матча с июля прошлого года и в 33 решился на переезд в Австралию. В «Вестерн Сидней» он встретится со знакомыми по Лиге 1 – в клубе есть Ромен Амальфитано и защитник Марсело (который из «Лиона»).

Жюльен Дюранвиль – из «Андерлехта» в «Боруссию Д», 8,5 млн евро

«Боруссия» заплатила 8,5 млн евро за 16-летнего бельгийца. Дюранвиль – быстрый вингер, который уже играет на взрослом уровне. Жюльена считают одним из главных бельгийских талантов новой волны. Прикольный факт: в сентябре он за одни выходные забил и за молодежку, и за взрослую команды «Андерлехта».

Аисса Лаидуни – из «Ференцвароша» в «Унион», 4,1 млн евро

Еще один герой чемпионата мира ушел на повышение. Лаидуни цементировал центр поля сборной Туниса и поражал страстью, с которой шел в подкаты. Теперь Аисса будет бороться за чемпионство в Германии.

Жил Диаш – из «Бенфики» в «Штутгарт», 2 млн евро

Португальский вингер к 26 годам объездил половину Европы: играл в «Монако», «Фиорентине», «Ноттингем Форест», «Олимпиакосе», «Гранаде». «Бенфика» подписала его полтора года назад за 1,5 млн, а продала за 2 млн – хотя Жил почти не играл.

Генки Харагути – из «Униона» в «Штутгарт», 1 млн евро

Еще одно усиление атаки для швабов – опытный японец Харагути. Возможно, уход Генки расчистит место в заявке «Униона» для Иско.

Томас Дилэйни – из «Севильи» в «Хоффенхайм», аренда

«Севилья» укрепилась перед второй частью сезона, но Мончи пришлось кем-то жертвовать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Под нож пошел датчанин, который вообще не играет после прихода Хорхе Сампаоли – полузащитника отправили в любимую «Бундеслигу».

Максимилиан Филипп – из «Вольсфбурга» в «Вердер», аренда

Бывший футболист «Динамо» в этом сезоне провел всего 3 матча в Бундеслиге, но зимой за него боролись сразу несколько клубов. Максимилиан чуть не оказался у Сандро Шварца в «Герте», но в итоге уехал в «Вердер» – бременцы искали замену для ушедшего в «Миллуолл» Олли Берка.

Йордан Ларссон – из «Шальке» в «Копенгаген», аренда

Бывший нападающий «Спартака» не заиграл в Германии – 12 матчей в Германии и 0 голов. Даже по меркам «Шальке» он не тянул. Может, хоть в Дании Ларссона прорвет?

Раджа Наингголан – из «Антверпена» в СПАЛ, бесплатно

Бельгийца уволили из «Антверпена» из-за серии скандалов. В октябре он попался за курением электронной сигареты прямо на скамейке, до этого – за ездой без прав. Так СПАЛ получил звездного новичка свободным агентом.

Оскар Глох – из «Маккаби Тель-Авив» в «Ред Булл Зальцбург», 7 млн евро

Глох – суперталантливый и техничный полузащитник. Прошлым летом он зажег на Евро-U19, где сборная Израиля дошла до финала. Игроком интересовались «Боруссия», «Барса» и «Зенит», но Оскар будет развиваться в системе «Ред Булла».

Брума – из «Фенербахче» в «Брагу», аренда

«Брага» сейчас идет на втором месте в Португалии и берет опытных игроков. Вот взяли вингера Бруму, который раньше считался суперталантом, но с тех пор поиграл в половине европейских чемпионатов. А еще клуб вернул с Ближнего Востока опытного Пицци.

Джанер Эркин – из «Фатих Карагюмрюкспора» в «Истанбул», бесплатно

Похоже, бывший защитник ЦСКА решил собрать все главные турецкие клубы – переходит уже в шестую команду. До этого были «Маниспор», «Галатасарай», «Бешикташ», «Фенербахче» и «Фатих Карагюмрюкспор». Для коллекции не хватает только «Трабзонспора».

Бритт Ассомбалонга – из «Адана Демирспор» в «Уотфорд», бесплатно

Из «Аданы» ушел не только Дзюба, но и его конкурент по позиции. Ассобмалонга и турецкий клуб расторгли контракт по обоюдному согласию – и конголезский форвард вернулся в любимый чемпионшип.

Херман Конти – из «Бенфики» в «Локомотив», бесплатно

К 28 годам у аргентинского центрдефа меньше 10 матчей в Европе – все за «Бенфику». Зато Конти неплохо играл за «Ньюэллс Олд Бойс». По нынешним временам – неплохой легионер.

Бенхамин Гарре – из «Расинга» в «Крылья Советов», 1,7 млн евро 

Бенхамин – продукт академии «Манчестер Сити» и внук чемпиона мира-1986 Оскара Гарре. В прошлом сезоне парень играл в аренде за «Уракан», где сделал 4 гола + 1 ассист. Зато команда стала одним из открытий сезона (4 место). Посмотрим, как раскроется в России.

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Фото: twitter.com/NUFC; leedsunited.com; twitter.com/RiverPlate; twitter.com/acffiorentina; twitter.com/HellasVeronaFC; twitter.com/OM_Officiel; twitter.com/BVB; twitter.com/SCBragaOficial; vk.com/fclokomotiv; twitter.com/werderbremen; Gettyimages.ru/Michael Steele, Jonathan Moscrop

2 комментария

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Balt39
"Бывший нападающий Спартака и сын своего отца.... " - это сильно!!! Сильнее только сын чужого отца)))))
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Никита Самарин
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