Вы это видели?
Блог

Звезды «ПСЖ» в касках и спецформе. Такими вы их еще не видели

ПСЖ ПСЖ
стадионы
деньги
лига 1 Франция лига 1 Франция
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Серхио Рамос Серхио Рамос
Футбол Футбол

Инспектируют новый тренировочный центр.

«ПСЖ» заканчивает строить новый тренировочный центр и позвал туда на экскурсию игроков.

Вот несколько колоритных фото. Футболистов на всякий случай приодели в каски и спецформу.

Главные звезды на месте.

Лео сконцентрирован.

Мбаппе тщательно изучает план.

Фабиану Руису, Карлосу Солеру и Хуану Бернату тоже интересно, как центр будет выглядеть после всех работ. 

Серхио Рамосу, похоже, все нравится.

Что за центр? 17 полей, стадион, фруктовый сад – за 300 млн евро

Комплекс строят в парижском пригороде Пуасси недалеко от нынешнего тренировочного центра. В 25 минутах езды от «Парк де Пренс». 

База рассчитана как на плавную команду, так и на молодежь из академии. Здесь будет 180 спортсменов и 200 сотрудников. Первая команда получит 43 номера, современные бассейны и процедурные кабинеты, бальнеотерапию, криотерапию, хаммам и ресторан. Сауны тоже будут.

Для молодежных команд откроют школу примерно на 15 классов. На втором этапе появится еще одно здание – там разместятся секции клуба по гандболу и дзюдо. Еще возведут стадион на 3 тысячи мест – для женских и молодежных матчей.

Весь проект обойдется в 250-300 миллионов евро.

Тренировочный центр разместится на 74 гектарах, но здания займут всего 10% от площади. На оставшейся территории появятся 17 футбольных полей, в том числе 12 гибридных. Шесть из них будут с подогревом.

Не забывают и об экологии. Хотят посадить 4 тысячи деревьев и сохранить разнообразие местности на бывших сельхозугодьях. Клуб оставляет фруктовый сад и фермерский участок – они помогут с продуктами для кухни учебного центра.

Новоселье «ПСЖ» намечено уже на следующий сезон.

17 полей, стадион, фруктовый сад – «ПСЖ» строит центр мечты за 300 млн евро. Всего 25 минут от «Парк де Пренс»

Любители из 6-й лиги дошли до «ПСЖ» в кубке. 0:7 с пента-триком Мбаппе – и все равно счастье

Фото: ПСЖ

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
Нашли чем удивить....

Во время паузы в чемпионате России руководство «Зенита» посетило места не столь отдаленные. А именно поселок Ямбург, который находится за Полярным кругом. Посмотреть, как добывается газ в условиях Крайнего Севера, вместе с президентом клуба Сергеем Фурсенко отправились главный тренер Дик Адвокаат, его помощник Кор Пот, спортивный директор Константин Сарсания, а также внушительная делегация немецкого футбольного клуба «Шальке-04», в которую вошли президент Герхард Реберг, наставник «кобальтовых» Мирко Сломка, игрок-бразилец Линкольн и журналисты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игл Ром
А почему каски белые?
Белые только у начальства
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dewald
Мбаппе за тех мужиков,что носят каску на ушанке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Boldyrev
А что за молодой негрятенок, который каску козырьком назад нацепил?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Енилин
У Месси взгляд дельного работяги. А вот Мбаппе похож на раздолбая-крановщика, который квасить уже с обеда начинает
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sheva1976
Ответ Куприн
Зачем им каски в помещении?
Для мемов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ровный пацанюра
Неймар даже в каске и робе выглядит как пернатый
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramisik
Пирриф насяльника, пирриф
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ericssons
Откуда деньги ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Бреховских
Такими их вы еще не видели и вообще ничего не потеряли бы, если бы так и не увидели)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Чучкаев
Донарума на гастрика похож)🤣🤣🤣
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ashan Sorokin
Ответ Куприн
Зачем им каски в помещении?
Закончишь школу поймёшь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bek Berdigulov
Ответ Ахимассс
У Месси что-то лицо как у прораба , который про***л все сроки сдачи объекта
🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garp
Ответ Ахимассс
У Месси что-то лицо как у прораба , который про***л все сроки сдачи объекта
...а у Неймара как у подрядчика, который на этой стройке нормально денег с####ил
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ismail Sabirov
Их надо в Москву. На стройке пора уже
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
batterbin
Ответ Куприн
Зачем им каски в помещении?
Это строительный объект. На таких объектах есть требования к технике безопасности.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер
Ответ Куприн
Зачем им каски в помещении?
Техника безопасности типо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
10STRELSOVDELPIEROMESSI
Архитектор Мбапе: я же рисовал другое , чё то не могу понять
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ахахахах ну и форма иногда забавно глянуть такое ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Аргентинский мастер подземелий в своей рабочей форме.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gon3a1e5@mail.ru
Хакими вообще как будто прораб а не футболист априори 😂
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
davlatovich9191@gmail.com
Ответ kontelaki
аахаххахахахахахха
😀
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kontelaki
Ответ Ахимассс
У Месси что-то лицо как у прораба , который про***л все сроки сдачи объекта
аахаххахахахахахха
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куприн
Зачем им каски в помещении?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ахимассс
У Месси что-то лицо как у прораба , который про***л все сроки сдачи объекта
+87
-1
+86
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий