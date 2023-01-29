Звезды «ПСЖ» в касках и спецформе. Такими вы их еще не видели

Инспектируют новый тренировочный центр.

«ПСЖ» заканчивает строить новый тренировочный центр и позвал туда на экскурсию игроков.

Вот несколько колоритных фото. Футболистов на всякий случай приодели в каски и спецформу.

Главные звезды на месте.

Лео сконцентрирован.

Мбаппе тщательно изучает план.

Фабиану Руису, Карлосу Солеру и Хуану Бернату тоже интересно, как центр будет выглядеть после всех работ.

Серхио Рамосу, похоже, все нравится.

Что за центр? 17 полей, стадион, фруктовый сад – за 300 млн евро

Комплекс строят в парижском пригороде Пуасси недалеко от нынешнего тренировочного центра. В 25 минутах езды от «Парк де Пренс».

База рассчитана как на плавную команду, так и на молодежь из академии. Здесь будет 180 спортсменов и 200 сотрудников. Первая команда получит 43 номера, современные бассейны и процедурные кабинеты, бальнеотерапию, криотерапию, хаммам и ресторан. Сауны тоже будут.

Для молодежных команд откроют школу примерно на 15 классов. На втором этапе появится еще одно здание – там разместятся секции клуба по гандболу и дзюдо. Еще возведут стадион на 3 тысячи мест – для женских и молодежных матчей.

Весь проект обойдется в 250-300 миллионов евро.

Тренировочный центр разместится на 74 гектарах, но здания займут всего 10% от площади. На оставшейся территории появятся 17 футбольных полей, в том числе 12 гибридных. Шесть из них будут с подогревом.

Не забывают и об экологии. Хотят посадить 4 тысячи деревьев и сохранить разнообразие местности на бывших сельхозугодьях. Клуб оставляет фруктовый сад и фермерский участок – они помогут с продуктами для кухни учебного центра.

Новоселье «ПСЖ» намечено уже на следующий сезон.

Фото: ПСЖ