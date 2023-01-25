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Фанаты «Атлетико» казнили чучело Винисиуса. Ла Лига требует отправить виновных в тюрьму

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Перебор.

Вокруг Винисиуса из «Реала» снова громкий скандал.

Фанаты «Атлетико» перед мадридском дерби в четвертьфинале Кубка Испании решили оригинально встретить принципиального соперника – свесили с моста чучело в футболке Винисиуса.

Сопровождающий громкий баннер: «Мадрид ненавидит «Реал».

Все осудили фанатов. «Атлетико» тоже поддержал Винисиуса

Такое поведение не понравилось примерно всем.

• Ла Лига: «Мы решительно осуждаем акты ненависти и запугивания Винисиуса. Нам нужно провести расследование для вынесения обвинительных приговоров виновным. Требуем уголовных наказаний в отношении провинившихся».

• Ассоциация испанских футболистов: «Осуждаем недопустимый эпизод, который представляет собой преступление на почве ненависти».

• Президент лиги Хавьер Тебас: «Это сообщение для тех, кто совершил преступление на почве ненависти. Поверьте: мы вас разыщем. Вы получите обвинительные приговоры и окажетесь в тюрьме. Там вам и место. Хватит!»

• «Атлетико»: «Официальная позиция клуба: подобные действия абсолютно отвратительны и недопустимы. Они позорят общество. Мы решительно и безоговорочно осуждаем поступок этих людей. Соперничество между клубами максимальное, но и уважение тоже. Мы не знаем автора или авторов этого отвратительного акта, но их анонимность не позволит избежать ответственности. Мы надеемся, что правосудие поможет нам искоренить подобное в будущем».

«Реал» тоже выпустил официальное заявление: «Клуб хотел бы поблагодарить всех за поддержку после досадного и отвратительного акта расизма, ксенофобии и ненависти в отношении Винисиуса. Мы выражаем самое решительное осуждение тех событий, которые нарушают основные права и достоинство людей и не имеют ничего общего с ценностями, которые представляют футбол и спорт».

Болельщики «Реала» поддерживают молодого игрока. Marca сообщает, что на 20-й минуте дерби весь «Сантьяго Бернабеу» будет стоя аплодировать Вини. Тайминг неслучаен: бразилец сияет в «Мадриде» как раз под 20-м номером.

Винисиус регулярно влипает в скандалы. «Реал» сильно переживает

В этом сезоне вокруг фигуры Винисиуса чересчур жарко.

Все началось в матче с «Мальоркой» в пятом туре Ла Лиги 11 сентября. Журналист Альберто Эрнандо писал, что Вини постоянно провоцировал соперника и выводил их на эмоции глупыми репликами. В раздевалке его поведение совсем не оценили – игроки «Мадрида» сами попросили Вини перестать.

18 сентября состоялось мадридское дерби в Ла Лиге – Винисиус тогда попал в расистский скандал, станцевал после гола Родриго. Тут же получил множество расистских оскорблений от фанатов «Атлетико».

10 ноября Вини откровенно смеялся над игроками «Кадиса» – и вывел тех из себя. Анчелотти так это не понравилось, что после игры он высказался с емкой и воспитательной фразой: «Ты выходишь на поле играть в футбол, а не провоцировать».

В Испании сообщают, что «Мадрид» переживает из-за поведения Винисиуса и агрессии со стороны соперников. Инсайдер Марио Кортегана пишет, что за воспитание вингера отвечают Анчелотти и Бензема.

Сам Винисиус тоже работает. Еще в начале прошлого сезона выяснилось, что бразилец ходит к психологу.

Пока соперники продолжают его критиковать. Вот свежий пример – защитник «Мальорки» Пабло Маффео: «Мама всегда говорила мне, что так не бывает, когда все учителя тебя ненавидят. Я тогда не понимал этого и часто считал, что ко мне отнеслись несправедливо. Она повторяла, что я тоже могу делать плохое, но я отвечал, что они все просто ненавидят меня. Я думаю, что здесь происходит то же самое».

Разумеется, конфликты никак не оправдывают расистские оскорбления.

Анчелотти верит, что у Винисиуса все будет хорошо: «Клубу надо поддерживать его, потому что он нужен нам – и футболу тоже. Я вижу Вини очень мотивированным и сосредоточенным. Он не жалуется. Я сказал ему чаще говорить со мной. Он играет в свой футбол. Он отличный игрок и чувствительный парень.

Это правда, что все давят на него: соперники, фанаты соперников, иногда даже судьи. Ему много раз достается по ногам. Он старается стать лучше, чтобы не жаловаться. Но все давят на него. В этом нет смысла. Вини любит играть в футбол. Порой он теряет концентрацию, но он очень молод».

Винисиус стал суперзвездой и настоящим профи. Помогли Анчелотти, Бензема и безумная работа над собой

Фото: globallookpress.com/Ricardo Larreina/AFLO, Federico Titone/Keystone Press Agency; East News/OSCAR DEL POZO/AFP; twitter.com/MadridXtra

58 комментариев

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Vlad
Либо Винисиус перестанет провоцировать, либо его сломают. И сломают так, что долго не сможет играть.
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Нургалиев Разрешил
Ответ Нефанатик
Если я буду провоцировать тысячу людей, можешь смело это сделать
Я не настолько конченченый.
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Ман Сити
Сходство со Стерлингом 100%: расист, бегунок, нырок, и постоянно ноет о расизме.
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Алланур
Если это для того что бы реал совершил очередную ремонтаду и всю игру заставлял Атлетико обороняться, то Круто получилось
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Алланур
Как болельщик реала сам не в восторге, от последних игр Винни, но вешать чучело, в 2023 по-моему перебор, Винни все делает прекрасно кроме завершения, и работа с психологом ему явно не повредит
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DM.Man
Ответ Алексей Родин
помнится "Спартак" играл с кем то ( не помню ни фига с кем) , так вот перед матчем болельщики этой команды свесили с моста за шею свиную тушу , по мне дык это более мерзко чем какое то там чучело . и ваще ни фига ни кому ничего не было .
Это с ЦСКА было в Луже и вывесили три головы, а не туши, и уж точно не спартаковцы)
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vik444
Ответ Julia Balinova
Ну в данном случае она поехала у фанатов, которым никто никакие деньги не платит.
А если серьезно то дыма без огня не бывает. Поведение футболиста приводит вот таким неприятным историям.
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vik444
Ответ Julia Balinova
Ну в данном случае она поехала у фанатов, которым никто никакие деньги не платит.
Да. Надо и им айди сделать.
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Эд Рогозин
но футболку конечно лучше без фамилии было взять
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Эд Рогозин
Да вроде норм треш-ток получился 😁
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Julia Balinova
Ответ vik444
Система сама провоцирует спортсменов тем, что платит нереальные, шальные деньги. А потом у многих крыша едет.
Ну в данном случае она поехала у фанатов, которым никто никакие деньги не платит.
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бек саидов
Ну кое кто так старается, или стараются оправдать Винни-Пуха, но стоит задуматься , почему именно его , а не другого? Про расизм не надо тут, так как нигде не упоминается цвет кожи, это продвигает сам вини, изображая из себя жертву. Но его поведение , мягко говоря, отвратительное, что в плане игры, что в плане отношений к сопернику и болельщикам соперника. Постоянные симуляции и предъявы к игрокам и судям просто бесит многих. И ещё он хочет , чтобы его уважали. Вот научись уважать других , будут уважать и тебя. А пока он получает то что заслужил.
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Geronimo Good
Ответ Pamir88
Хм, интересно за что в тюрьму-то? Разве за повешивание куклы или чучелы можно сажать в тюрьму?
Конечно нет.
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Pamir88
Хм, интересно за что в тюрьму-то? Разве за повешивание куклы или чучелы можно сажать в тюрьму?
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АтАс
Ответ Extrim
Не логично, вообще не понятно что атлетам сделал вини
А что игроки Кажиса сделали вини, что он их провоцировал?! У тебя либо есть логика и причинно следственная связь, либо нет...
Короче...ты просто дибил..пойдёшь на удобрения
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Максим Τихонов
Это уже край и перебор всем переборам, отбитых болельщиков матрасов надо привлечь.
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Нефанатик
Ответ Нургалиев Разрешил
Когда ты кого-то спровоцируешь тебя тоже в виде куклы повесить?
Если я буду провоцировать тысячу людей, можешь смело это сделать
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Нургалиев Разрешил
Ответ Нефанатик
Винисиус провоцировал болельщиков, они провоцируют его. Все логично.
Когда ты кого-то спровоцируешь тебя тоже в виде куклы повесить?
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Enotaz24
Ответ Гусеконь
помните серию Южного парка про флаг южного парка где негра вешали? Был спор, а дети не видели ничего такого. Мало ли за что человека вешают. Потому что дети не расисты. А вот чиновники из Реала и те, кто требует наказать болельщиков за расизм являются расистами, потому что как-то тут расизм увидели. Фаны к нему пристали, потому что он их провоцирует, а не потому что он негр. Фаны никогда не вели себя примерно. Не знаю кто там на трибунах ожидает хор мальчиков-зайчиков. Там мужики, которые и матом могут легко покрыть. Это свойственное им поведение.
Вы заблуждаетесь, дети бывают ещё какими рассистами
+3
-2
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Сергей Стес
А почему Камавингу, Менди, Рюдигера никто не травит, не смотря на их ещё более темный цвет кожи чем у Вини? Может дело в поведении самого Винисиуса, а не в расизме..
+4
-1
+3
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Алексей Родин
помнится "Спартак" играл с кем то ( не помню ни фига с кем) , так вот перед матчем болельщики этой команды свесили с моста за шею свиную тушу , по мне дык это более мерзко чем какое то там чучело . и ваще ни фига ни кому ничего не было .
+1
0
+1
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Typucm1
Ответ Полуэктов Пётр
За такое должны давать реальный срок. И расизм тут не причем.
Срок должны давать Промесу, а не за это...
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Мукунку хороший
Доплясался)
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Yury Sin
Ответ Нефанатик
Винисиус провоцировал болельщиков, они провоцируют его. Все логично.
Логично? Для школоты и фанатиков без мозга - возможно. Провокации (и то не факт, что всегда сознательные) это одно, а угроза жизни это другое.
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-1
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UnforgivenX2
У Дибу Мартинеса нашлись последователи :)?
0
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