Фанаты «Атлетико» казнили чучело Винисиуса. Ла Лига требует отправить виновных в тюрьму
Перебор.
Вокруг Винисиуса из «Реала» снова громкий скандал.
Фанаты «Атлетико» перед мадридском дерби в четвертьфинале Кубка Испании решили оригинально встретить принципиального соперника – свесили с моста чучело в футболке Винисиуса.
Сопровождающий громкий баннер: «Мадрид ненавидит «Реал».
Все осудили фанатов. «Атлетико» тоже поддержал Винисиуса
Такое поведение не понравилось примерно всем.
• Ла Лига: «Мы решительно осуждаем акты ненависти и запугивания Винисиуса. Нам нужно провести расследование для вынесения обвинительных приговоров виновным. Требуем уголовных наказаний в отношении провинившихся».
• Ассоциация испанских футболистов: «Осуждаем недопустимый эпизод, который представляет собой преступление на почве ненависти».
• Президент лиги Хавьер Тебас: «Это сообщение для тех, кто совершил преступление на почве ненависти. Поверьте: мы вас разыщем. Вы получите обвинительные приговоры и окажетесь в тюрьме. Там вам и место. Хватит!»
• «Атлетико»: «Официальная позиция клуба: подобные действия абсолютно отвратительны и недопустимы. Они позорят общество. Мы решительно и безоговорочно осуждаем поступок этих людей. Соперничество между клубами максимальное, но и уважение тоже. Мы не знаем автора или авторов этого отвратительного акта, но их анонимность не позволит избежать ответственности. Мы надеемся, что правосудие поможет нам искоренить подобное в будущем».
«Реал» тоже выпустил официальное заявление: «Клуб хотел бы поблагодарить всех за поддержку после досадного и отвратительного акта расизма, ксенофобии и ненависти в отношении Винисиуса. Мы выражаем самое решительное осуждение тех событий, которые нарушают основные права и достоинство людей и не имеют ничего общего с ценностями, которые представляют футбол и спорт».
Болельщики «Реала» поддерживают молодого игрока. Marca сообщает, что на 20-й минуте дерби весь «Сантьяго Бернабеу» будет стоя аплодировать Вини. Тайминг неслучаен: бразилец сияет в «Мадриде» как раз под 20-м номером.
Винисиус регулярно влипает в скандалы. «Реал» сильно переживает
В этом сезоне вокруг фигуры Винисиуса чересчур жарко.
Все началось в матче с «Мальоркой» в пятом туре Ла Лиги 11 сентября. Журналист Альберто Эрнандо писал, что Вини постоянно провоцировал соперника и выводил их на эмоции глупыми репликами. В раздевалке его поведение совсем не оценили – игроки «Мадрида» сами попросили Вини перестать.
18 сентября состоялось мадридское дерби в Ла Лиге – Винисиус тогда попал в расистский скандал, станцевал после гола Родриго. Тут же получил множество расистских оскорблений от фанатов «Атлетико».
10 ноября Вини откровенно смеялся над игроками «Кадиса» – и вывел тех из себя. Анчелотти так это не понравилось, что после игры он высказался с емкой и воспитательной фразой: «Ты выходишь на поле играть в футбол, а не провоцировать».
В Испании сообщают, что «Мадрид» переживает из-за поведения Винисиуса и агрессии со стороны соперников. Инсайдер Марио Кортегана пишет, что за воспитание вингера отвечают Анчелотти и Бензема.
Сам Винисиус тоже работает. Еще в начале прошлого сезона выяснилось, что бразилец ходит к психологу.
Пока соперники продолжают его критиковать. Вот свежий пример – защитник «Мальорки» Пабло Маффео: «Мама всегда говорила мне, что так не бывает, когда все учителя тебя ненавидят. Я тогда не понимал этого и часто считал, что ко мне отнеслись несправедливо. Она повторяла, что я тоже могу делать плохое, но я отвечал, что они все просто ненавидят меня. Я думаю, что здесь происходит то же самое».
Разумеется, конфликты никак не оправдывают расистские оскорбления.
Анчелотти верит, что у Винисиуса все будет хорошо: «Клубу надо поддерживать его, потому что он нужен нам – и футболу тоже. Я вижу Вини очень мотивированным и сосредоточенным. Он не жалуется. Я сказал ему чаще говорить со мной. Он играет в свой футбол. Он отличный игрок и чувствительный парень.
Это правда, что все давят на него: соперники, фанаты соперников, иногда даже судьи. Ему много раз достается по ногам. Он старается стать лучше, чтобы не жаловаться. Но все давят на него. В этом нет смысла. Вини любит играть в футбол. Порой он теряет концентрацию, но он очень молод».
Винисиус стал суперзвездой и настоящим профи. Помогли Анчелотти, Бензема и безумная работа над собой
Фото: globallookpress.com/Ricardo Larreina/AFLO, Federico Titone/Keystone Press Agency; East News/OSCAR DEL POZO/AFP; twitter.com/MadridXtra
Короче...ты просто дибил..пойдёшь на удобрения