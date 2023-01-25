Фанаты «Атлетико» казнили чучело Винисиуса. Ла Лига требует отправить виновных в тюрьму

Перебор.

Вокруг Винисиуса из «Реала» снова громкий скандал.

Фанаты «Атлетико» перед мадридском дерби в четвертьфинале Кубка Испании решили оригинально встретить принципиального соперника – свесили с моста чучело в футболке Винисиуса.

Сопровождающий громкий баннер: «Мадрид ненавидит «Реал».

Все осудили фанатов. «Атлетико» тоже поддержал Винисиуса

Такое поведение не понравилось примерно всем.

• Ла Лига: «Мы решительно осуждаем акты ненависти и запугивания Винисиуса. Нам нужно провести расследование для вынесения обвинительных приговоров виновным. Требуем уголовных наказаний в отношении провинившихся».

• Ассоциация испанских футболистов: «Осуждаем недопустимый эпизод, который представляет собой преступление на почве ненависти».

• Президент лиги Хавьер Тебас: «Это сообщение для тех, кто совершил преступление на почве ненависти. Поверьте: мы вас разыщем. Вы получите обвинительные приговоры и окажетесь в тюрьме. Там вам и место. Хватит!»

• «Атлетико»: «Официальная позиция клуба: подобные действия абсолютно отвратительны и недопустимы. Они позорят общество. Мы решительно и безоговорочно осуждаем поступок этих людей. Соперничество между клубами максимальное, но и уважение тоже. Мы не знаем автора или авторов этого отвратительного акта, но их анонимность не позволит избежать ответственности. Мы надеемся, что правосудие поможет нам искоренить подобное в будущем».

«Реал» тоже выпустил официальное заявление: «Клуб хотел бы поблагодарить всех за поддержку после досадного и отвратительного акта расизма, ксенофобии и ненависти в отношении Винисиуса. Мы выражаем самое решительное осуждение тех событий, которые нарушают основные права и достоинство людей и не имеют ничего общего с ценностями, которые представляют футбол и спорт».

Болельщики «Реала» поддерживают молодого игрока. Marca сообщает, что на 20-й минуте дерби весь «Сантьяго Бернабеу» будет стоя аплодировать Вини. Тайминг неслучаен: бразилец сияет в «Мадриде» как раз под 20-м номером.

Винисиус регулярно влипает в скандалы. «Реал» сильно переживает

В этом сезоне вокруг фигуры Винисиуса чересчур жарко.

Все началось в матче с «Мальоркой» в пятом туре Ла Лиги 11 сентября. Журналист Альберто Эрнандо писал, что Вини постоянно провоцировал соперника и выводил их на эмоции глупыми репликами. В раздевалке его поведение совсем не оценили – игроки «Мадрида» сами попросили Вини перестать.

18 сентября состоялось мадридское дерби в Ла Лиге – Винисиус тогда попал в расистский скандал, станцевал после гола Родриго. Тут же получил множество расистских оскорблений от фанатов «Атлетико».

10 ноября Вини откровенно смеялся над игроками «Кадиса» – и вывел тех из себя. Анчелотти так это не понравилось, что после игры он высказался с емкой и воспитательной фразой: «Ты выходишь на поле играть в футбол, а не провоцировать».

В Испании сообщают, что «Мадрид» переживает из-за поведения Винисиуса и агрессии со стороны соперников. Инсайдер Марио Кортегана пишет, что за воспитание вингера отвечают Анчелотти и Бензема.

Сам Винисиус тоже работает. Еще в начале прошлого сезона выяснилось, что бразилец ходит к психологу.

Пока соперники продолжают его критиковать. Вот свежий пример – защитник «Мальорки» Пабло Маффео: «Мама всегда говорила мне, что так не бывает, когда все учителя тебя ненавидят. Я тогда не понимал этого и часто считал, что ко мне отнеслись несправедливо. Она повторяла, что я тоже могу делать плохое, но я отвечал, что они все просто ненавидят меня. Я думаю, что здесь происходит то же самое».

Разумеется, конфликты никак не оправдывают расистские оскорбления.

Анчелотти верит, что у Винисиуса все будет хорошо: «Клубу надо поддерживать его, потому что он нужен нам – и футболу тоже. Я вижу Вини очень мотивированным и сосредоточенным. Он не жалуется. Я сказал ему чаще говорить со мной. Он играет в свой футбол. Он отличный игрок и чувствительный парень.

Это правда, что все давят на него: соперники, фанаты соперников, иногда даже судьи. Ему много раз достается по ногам. Он старается стать лучше, чтобы не жаловаться. Но все давят на него. В этом нет смысла. Вини любит играть в футбол. Порой он теряет концентрацию, но он очень молод».

Фото: globallookpress.com/Ricardo Larreina/AFLO, Federico Titone/Keystone Press Agency; East News/OSCAR DEL POZO/AFP; twitter.com/MadridXtra