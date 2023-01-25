0:4 – «Милан» влетел «Лацио» Сарри, а «Наполи» оторвался на 12 очков 😳😳😳

Чемпион проваливает январь.

«Лацио» Маурицио Сарри разбил «Милан» в Риме – 4:0. Статусную победу организовали Сергей Милинкович-Савич, Маттиа Дзакканьи, Луис Альберто и Фелипе Андерсон. Обошлись даже без Чиро Иммобиле – у нападающего травма.

«Лацио» Сарри забрался в зону Лиги чемпионов, но борьба будет жесткой – тем интереснее следить.

А вот у «Милана» большие проблемы. Миланцы проиграли с разницей 4+ и не забили впервые с памятного матча против «Аталанты» в декабре 2019-го (0:5). Чемпион лишь однажды победил в 2023-м – аутсайдеров из «Салернитаны». После той игры – две ничьих и три поражения. Свежий разгром в Риме последовал за чувствительными 0:3 в Суперкубке Италии против «Интера».

Форма «Милана» позволила «Наполи» оторваться на целых 12 (!) очков. Неаполитанцы всего дважды брали Серию А, в последний раз – в сезоне-1989/90. И теперь на наших глазах может случиться большая история:

Фото: Gettyimages.ru/Marco Rosi