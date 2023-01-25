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0:4 – «Милан» влетел «Лацио» Сарри, а «Наполи» оторвался на 12 очков 😳😳😳

Наполи Наполи
серия А Италия серия А Италия
Лацио Лацио
Милан Милан
Футбол Футбол

Чемпион проваливает январь.

«Лацио» Маурицио Сарри разбил «Милан» в Риме – 4:0. Статусную победу организовали Сергей Милинкович-Савич, Маттиа Дзакканьи, Луис Альберто и Фелипе Андерсон. Обошлись даже без Чиро Иммобиле – у нападающего травма.

«Лацио» Сарри забрался в зону Лиги чемпионов, но борьба будет жесткой – тем интереснее следить.

А вот у «Милана» большие проблемы. Миланцы проиграли с разницей 4+ и не забили впервые с памятного матча против «Аталанты» в декабре 2019-го (0:5). Чемпион лишь однажды победил в 2023-м – аутсайдеров из  «Салернитаны». После той игры – две ничьих и три поражения. Свежий разгром в Риме последовал за чувствительными 0:3 в Суперкубке Италии против «Интера». 

Форма «Милана» позволила «Наполи» оторваться на целых 12 (!) очков. Неаполитанцы всего дважды брали Серию А, в последний раз – в сезоне-1989/90. И теперь на наших глазах может случиться большая история:

Лацио – Милан 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
24 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Милинкович-Савич, 2:0 – 38 Дзакканьи, 3:0 – 67, пенальти Луис Альберто, 4:0 – 75 Фелипе Андерсон.
ЛациоПроведель, Марушич (Ладзари, 78), Романьоли, Казале, Хюсай, Луис Альберто, Катальди (Маркос Антонио, 87), Милинкович-Савич (Башич, 83), Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Педро (Ромеро, 78).
МиланТэтэрушану, Калабрия, Томори (Кьер, 24), Калулу, Дест, Беннасер, Браим Диас (де Кетеларе, 58), Тонали, Жиру (Ориги, 59), Рафаэл Леау (Ребич, 79), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 58).
Предупреждения:
Беннасер (26), Милинкович-Савич (33), Кьер (54).

Фото: Gettyimages.ru/Marco Rosi

53 комментария

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Всё знаю
Ну после победы Аргентины , должна случится и победа Неаполя.
Тем более там любят аргентинцев ))))
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Мальчик Весёлый
Ибрагимович все решит
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Тюменец
Такой пешеходный Милан давно не видел. Лацио на порядок круче играл, бежал и думал.
Борьба за лигочемпионские места будет огонь, если Наполи начнет сыпаться, то и за скудо будет кому потолкаться.
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tverd1
Ответ LLiriKK
Если Пиоли второй год подряд взял бы чемпионство с составом, который поголовно уступает всем прочим итальянским ТОПам (да и без трансферов толком - тоже, который уже сезон), то это было бы из разряда фантастики. Чудом является скорее то, что тренер умудряется и эту-то команду поддерживать в верхней части таблицы.
Чудо это то, что делает Сарри с Лацио, вот это фантастика. Современный Лацио это Луис Альберто, М-Савич и Иммобиле. Остальные весьма средние игроки по меркам Серии А. А скамейки нет в принципе.
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Анвар Масимов
Ответ Дмитрий Шумак
Наверное самый непредсказуемый чемпионат из топ 5 лиг это Серия А...
Что тут непредсказуемого ??? Ищешь интригу там , где ее нет ???
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Сын маминой подруги
Самое главное сейчас – ни в коем случае не делать трансферов. Тут и последнему дураку понятно, что команда укомплектована лучше некуда. Не так ли, Кардинале?
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Энвер Велилаев
Команды нащупали слабые места у Милана и Юве - фланги обороны. Вот и сажают на пятую точку все, у кого состав хоть чуточку позволяет
После ЧМ все, у кого было много сборников просели
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BAGRAM-1989
Пока рано делать выводы. Наполи нужно не терять очки, учитывая игры в ЛЧ УЕФА. Милан и Интер в кризисе. Особенно, чемпион страны - Милан. Нужны меры и перемены в составе. Лацио выступает не всегда ровно. Рома и Аталанта пока не дотягивают до претендентов. Ювентус имеет свои известные, большие проблемы. При этом, Наполи составят конкуренцию миланские гранды и вышеуказанные команды. Возможен резкий подъем Ювентуса. Все решит март-апрель.
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Дмитрий Шумак
Наверное самый непредсказуемый чемпионат из топ 5 лиг это Серия А...
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Бухгалтер2021
33 года наполи не был чемпионом
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vulturecrow
Ответ Amalfitano
Наполи и Арсенал - да. А вот Фрайбург давеча проиграл 0-6.
ну тогда Лейпциг или Айнтрахт.
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Костя Киреев
Ответ Давид Agabekyan
Де Кетэларе и Ориги не трансферы? Эти результаты только доказывают что без Маньяна Милан никакой
Де Кетэларе был котом в мешке. Быть главным талантом в бельгии и показывать себя в серии А это, все-таки, немного разные вещи.
А Ориги вообще абсолютно непонятный трансфер. Игрок, единственным навыком которого является иногда забивать в важные моменты, для Милана, у которого единственная опция в атаке это Жиру. ну такое себе.
Плюс у Милана нет скамейки. Им тупо некем усилять игру, если у игроков основы начинается спад или травмы.
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Марина Быстрова
Ответ Давид Agabekyan
Де Кетэларе и Ориги не трансферы? Эти результаты только доказывают что без Маньяна Милан никакой
Не трансферы. ШДК вообще не попал в игру команды,Ориги только в лазарете лежит,а после еле двигается. Вчера можно было наблюдать этих инвалидов на поле)
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Brigant
Сарри все таки игрок!
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шампион
Милан бездарно проиграл суперкубок, тогда казалось, что может не нащупали форму после ЧМ, или перелет, или еще что. Оказалось, дело в самом Милане. Все перестало работать. Как будто все вернулось во времена до прихода Ибры. Но тогда молодняку нужен был дядька. Сейчас это опытные игроки, лидеры и звезды. В теории. По факту Леао и Диас как будто вообще не играли. Ноунейм Мессиас и то интереснее был. Ну и защита дно. Я не знаю, кто такой Калулу, видимо, Кьяр не готов был. А вот Дест известный днарь по части обороны. Как его можно было тащить в итальянский чемпионат, если он даже в Испании Барселоне не подошел?
Грызня за вторую строчку будет интересной. Точнее, за 2-4 лигочемпионские места. 5 очень крутых команд зарубились.
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Любезный Коссутий
надеюсь, такой громкий провал станет точкой перезагрузки
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Е.Р.
ничего удивительного.
поставили выскочек на место. а то в себя поверили.
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Асылжан (Актобе)
Кубок можете подписывать)
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Zapp Brannigan
Вчера кайфанул от сарибола
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Рокко Сиффредди
LA-ZI-O!
чемпионат расцвел, когда старуху-процентщицу отправили по назначению.
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леша коваленко
Прочитал заголовок, подумал Милан вылетел в низшую лигу, оказывается проиграл.Всякое бывает.
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Илья Липкин
стоило марадонне умереть и наполи с аргентиной спокойно стали/станут чемпионами
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cskamax
Лацио! Рад
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Direct free kick
Ответ Danik S
Тоттенхэм пройдет дальше!
Конте это не выгодно. Он обычно сливается отовсюду, чтобы выполнить задачу на чемпионат
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Давид Agabekyan
Ответ LLiriKK
Если Пиоли второй год подряд взял бы чемпионство с составом, который поголовно уступает всем прочим итальянским ТОПам (да и без трансферов толком - тоже, который уже сезон), то это было бы из разряда фантастики. Чудом является скорее то, что тренер умудряется и эту-то команду поддерживать в верхней части таблицы.
Де Кетэларе и Ориги не трансферы? Эти результаты только доказывают что без Маньяна Милан никакой
+1
0
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