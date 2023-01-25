0:4 – «Милан» влетел «Лацио» Сарри, а «Наполи» оторвался на 12 очков 😳😳😳
Чемпион проваливает январь.
«Лацио» Маурицио Сарри разбил «Милан» в Риме – 4:0. Статусную победу организовали Сергей Милинкович-Савич, Маттиа Дзакканьи, Луис Альберто и Фелипе Андерсон. Обошлись даже без Чиро Иммобиле – у нападающего травма.
«Лацио» Сарри забрался в зону Лиги чемпионов, но борьба будет жесткой – тем интереснее следить.
А вот у «Милана» большие проблемы. Миланцы проиграли с разницей 4+ и не забили впервые с памятного матча против «Аталанты» в декабре 2019-го (0:5). Чемпион лишь однажды победил в 2023-м – аутсайдеров из «Салернитаны». После той игры – две ничьих и три поражения. Свежий разгром в Риме последовал за чувствительными 0:3 в Суперкубке Италии против «Интера».
Форма «Милана» позволила «Наполи» оторваться на целых 12 (!) очков. Неаполитанцы всего дважды брали Серию А, в последний раз – в сезоне-1989/90. И теперь на наших глазах может случиться большая история:
- Дата проведения
- 24 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 4 Милинкович-Савич, 2:0 – 38 Дзакканьи, 3:0 – 67, пенальти Луис Альберто, 4:0 – 75 Фелипе Андерсон.
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Лацио –
Проведель, Марушич (Ладзари, 78), Романьоли, Казале, Хюсай, Луис Альберто, Катальди (Маркос Антонио, 87), Милинкович-Савич (Башич, 83), Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Педро (Ромеро, 78).
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Милан –
Тэтэрушану, Калабрия, Томори (Кьер, 24), Калулу, Дест, Беннасер, Браим Диас (де Кетеларе, 58), Тонали, Жиру (Ориги, 59), Рафаэл Леау (Ребич, 79), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 58).
- Предупреждения:
- Беннасер (26), Милинкович-Савич (33), Кьер (54).
Фото: Gettyimages.ru/Marco Rosi
Тем более там любят аргентинцев ))))
Борьба за лигочемпионские места будет огонь, если Наполи начнет сыпаться, то и за скудо будет кому потолкаться.
После ЧМ все, у кого было много сборников просели
А Ориги вообще абсолютно непонятный трансфер. Игрок, единственным навыком которого является иногда забивать в важные моменты, для Милана, у которого единственная опция в атаке это Жиру. ну такое себе.
Плюс у Милана нет скамейки. Им тупо некем усилять игру, если у игроков основы начинается спад или травмы.
Грызня за вторую строчку будет интересной. Точнее, за 2-4 лигочемпионские места. 5 очень крутых команд зарубились.
поставили выскочек на место. а то в себя поверили.
чемпионат расцвел, когда старуху-процентщицу отправили по назначению.