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⛳ Бэйл дебютирует в профессиональном гольфе! Зарубится за призовой фонд в 9 млн долларов

PGA Tour
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Мария Верченова Мария Верченова
Софья Анохина
Футбол Футбол

Есть аналитика по его игре.

Новость, которую вы точно ждали: Гарет Бэйл выступит на профессиональном турнире по гольфу. Через две недели после завершения карьеры в футболе! 

 

«Рад объявить, что я сыграю на AT&T Pebble Beach Pro-Am в начале следующего месяца! Вперед», – написал Бэйл.

Что за турнир?

AT&T Pebble Beach Pro-Am – профессиональный турнир по гольфу в рамках PGA Tour, ежегодно проводимый в Калифорнии. Соревнования пройдут со 2 по 5 февраля.

Так выглядит одно из полей:

 

В числе участников будут актеры Билл Мюррей и Джейсон Бейтман, а также гольфисты Мэтт Фицпатрик, летом 2022 года выигравший открытый чемпионат США по гольфу, и Люк Дональд с Джорданом Спитом, которые ранее были первыми номерами мирового рейтинга.

Призовой фонд турнира – 9 млн долларов!

Бэйл перенял любовь гольфу от отца. В Уэльсе у него есть собственное поле

Вы это уже знаете, но все равно напомним: Бэйл обожает гольф. 

Увлечение Гарету передал отец, поэтому в свободное время валлиец часто играет с папой или друзьями. «Стараюсь играть в гольф как можно чаще. Люблю этот спорт и тот факт, что можно просто абстрагироваться, побыть с друзьями. Никто не может прийти к тебе на поле для гольфа. Приятно иногда выбраться и отвлечься от футбола, просто повеселиться. Я одержим гольфом», – говорил валлиец.

Инфраструктура для игры в свободное время у Бэйла есть. В мадридском особняке установлен гольф-симулятор, а в Уэльсе на заднем дворе оборудовано целое поле для гольфа с тремя лунками (скопированы у топовых полей: семнадцатая лунка TPC Sawgrass в США, восьмая лунка Royal Troon в Шотландии, двенадцатая – National Augusta в США). 

На участке архитекторы соорудили озеро и постелили синтетическую поверхность Southwest Greens Pro System. 

Гарету максимально сократили издержки – обслуживать натуральное покрытие затратно (нужно содержать персонал, тратить на полив газона). За синтетикой легче ухаживать, она долговечнее и по ощущения ничем не уступает траве. Синтетический газон нельзя повредить мочой животных, даже вылитый отбеливатель на искусственный газон никак не повлияет на цвет.

Так, а какой у Бэйла уровень игры?

Еще в 2012 году Бэйл в твиттере хвастался, что его гандикап (показатель мастерства игрока, вычисленный по определенной методике) в гольфе – 11. В 2016-м говорили, что у Бэйла гандикап 6. 

Российская гольфистка Софья Анохина в интервью Sports.ru от 2020 года говорила: «Навскидку дам Бэйлу гандикап 5. Это хороший уровень, но явно не дотягивающий до профессионального. Если бы он закончил с футболом и сосредоточился на гольфе, то дошел бы до мини-турниров профи, где за первое место платят около 5 тысяч фунтов. Какой-нибудь большой тур – уже вряд ли».

 

Еще одна наша гольфистка – участница Олимпиады-2016 в Рио Мария Верченова – на вопрос о главном впечатлении от игры Бэйла ответила так: 

«Он спортивный, высокий, физически развитый, у него тело создано для гольфа! Если посмотреть на его стойку и его атлетизм во время подготовки к длинному удару, то можно сказать, что он выглядит как профессиональный гольфист. Конечно, в момент нанесения удара проскакивают ошибки. Допустим, когда он делает короткий удар, там движения выдают, что он любитель.

Думаю, Бэйл соответствует своему гандикапу. Любитель с гандикапом меньше 10 – это хороший уровень, означающий, что человек стабильно тренируется раза три в неделю. И не по часику в день, а часов по пять».

При этом Мария очень трезво оценила перспективы Гарета: «Если бы был профессиональный турнир, сомневаюсь, что он попал даже в топ-50, закончил бы где-то в конце. Несмотря на навыки, он любитель. Если он хочет добиться результатов, надо уходить из футбола в гольф лет на 5-10». 

Профессиональный турнир – хороший способ проверить свои силы. Посмотрим, что покажет Бэйл.

Бэйл обожает гольф. Возможно, игра усугубляла его травмы

Разобрали скиллы Бэйла в гольфе вместе с профи. Кажется, Гарет тренируется по 15 часов в неделю

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Dunn /Allsport; globallookpress.com/Jeff Thomas; Instagram/garethbale11

18 комментариев

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Sheva Resta con noi!
Pro-Am - это не профессиональный турнир, а один раунд, предшествующий непосредственно турниру. В этом раунде наряду с профи участвуют звёзды или представители спонсоров, откуда собстенно и название. Бэйл никаких денег и рейтингов за это не получит. Чтобы ему дотянуть до приглашений на рейтинговые турниры с призовым фондом, нужно подняться еще на несколько сотен позиций в OWGR, если он вообще какую-то позицию там имеет..
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UrNext
Счастливый человек. Занимается последовательно тем чем ему хочется.
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uopow
Потом как Джордан вернётся и ещё одно чемпионство с Реалом возьмет
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Julia Balinova
Ответ Syd
если турнир начнется 2 февраля и там будет участвовать Билл Мюррей то походу конца турнира может и не случиться. он его закольцует
Это лучший комментарий, спасибо
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Мельников Михаил
Ответ Skywalkker
А Гигз брал игрока сезона АПЛ хоть раз хотя всю карьеру в АПЛ провёл? А Гигз брал 5 ЛЧ? Гигз даже сборную Уэльса на Евро не мог вытащить, а Бэйл её до полуфунала дотащил! Пиковый Бэйл это вообще сказка
А знаешь у кого ёще 5 ЛЧ?
У Начо. Ты уверен именно это Критерий?
Если быть честным, реальная роль Бейла только в двух.

Но это так - внешняя пыль, восприятие, о котором я и говорил.

Когда я был ещё ребенком - Гиггз уже играл в МЮ и в был важным игроком. Когда я закончил второй универ, Гиггз все ещё был важными игроком в во всем том же МЮ.
И по итогу он лидер по титулам (тупо по штукам) среди британцев, по матчам среди британцев...Но и это все для любителей считать.

А вообще, моя тройка лучших британцев (а далее, очень важно) на моем веку, - Оуэн, Бекхэм, Скоулз.
Такого таланта, что был в 18-ти летнем Оуэне, я сомневаюсь что видел в ком-нибудь ещё из британцев вообще. Бэкс - сплав игрового класса и лучшего околофутбольного маркетинга. Никто из британцев до этого не допрыгнул. Ну и Поли. Рыжая падла. Уму непостижимо, как эти полтора метра с кепкой на протяжении полутора с лишним десятков лет, заставляли лучших тренеров мира, ломать голову, как нейтрализовать Сколуза, заполняющего зоны. И так в каждом следующем мачте.

Я очень ценю Бейла. Но нейтрализовать его было очень просто, - в 7 из 10 его матчей, когда он сам просто не хотел играть, нужно просто было статистически оказаться в этих 70% его матчей. И вот из-за этого его отношения, я не включу его даже в 10-ку лучших британских игроков, что я видел.
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hh88_88
Забавно, что комментарии дают гольфистки ничего в жизни не выигравшие, но профи.
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fellx
Ответ LM10FCB
Все думали, что он завершил карьеру, а он ее только начал.
Капитан Уэльс
+1
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Andrew Kolevatykh
Ответ Skywalkker
А Гигз брал игрока сезона АПЛ хоть раз хотя всю карьеру в АПЛ провёл? А Гигз брал 5 ЛЧ? Гигз даже сборную Уэльса на Евро не мог вытащить, а Бэйл её до полуфунала дотащил! Пиковый Бэйл это вообще сказка
Посмотрю на уровень игры Бейла в 39. Ой...
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-4
-4
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Syd
если турнир начнется 2 февраля и там будет участвовать Билл Мюррей то походу конца турнира может и не случиться. он его закольцует
+10
-1
+9
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Skywalkker
Ответ Мельников Михаил
Гольфист он пока никакой. Футболист он совершенно точно, не лучший. Хотя и очень хороший, конечно. Например меня никто не убедит, что футболист Гаррет Бейл, лучше футболиста Райна Гиггза, как футболист. В отдельном мачте, конкретном навыке.. возможно. Но не вообще.
А Гигз брал игрока сезона АПЛ хоть раз хотя всю карьеру в АПЛ провёл? А Гигз брал 5 ЛЧ? Гигз даже сборную Уэльса на Евро не мог вытащить, а Бэйл её до полуфунала дотащил! Пиковый Бэйл это вообще сказка
+16
-1
+15
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filippa
лучший гольфист в футболе и лучший футболист в гольфе! удачи !
+8
0
+8
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BuTaJIbKa
Wales, Golf. И всё
0
0
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Мельников Михаил
Ответ Skywalkker
Бэйл - лучший британский футболист в истории и лучший британский гольфист в истории!
Гольфист он пока никакой.
Футболист он совершенно точно, не лучший.
Хотя и очень хороший, конечно.
Например меня никто не убедит, что футболист Гаррет Бейл, лучше футболиста Райна Гиггза, как футболист.
В отдельном мачте, конкретном навыке.. возможно. Но не вообще.
+8
-12
-4
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Оскар Муравьев
В хотспур разрывал
0
0
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Вячеслав Тотров
А на досуге будет поигрывать в футбол. В общем все как и раньше,но теперь это будет называться правильно
+23
0
+23
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LM10FCB
Все думали, что он завершил карьеру, а он ее только начал.
+56
-1
+55
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Skywalkker
Бэйл - лучший британский футболист в истории и лучший британский гольфист в истории!
+9
-6
+3
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Денис Головко
По любому через себя положит в лунку, либо пробежит быстрее мячика.
+63
-1
+62
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