⛳ Бэйл дебютирует в профессиональном гольфе! Зарубится за призовой фонд в 9 млн долларов

Есть аналитика по его игре.

Новость, которую вы точно ждали: Гарет Бэйл выступит на профессиональном турнире по гольфу. Через две недели после завершения карьеры в футболе!

«Рад объявить, что я сыграю на AT&T Pebble Beach Pro-Am в начале следующего месяца! Вперед», – написал Бэйл.

Что за турнир?

AT&T Pebble Beach Pro-Am – профессиональный турнир по гольфу в рамках PGA Tour, ежегодно проводимый в Калифорнии. Соревнования пройдут со 2 по 5 февраля.

Так выглядит одно из полей:

В числе участников будут актеры Билл Мюррей и Джейсон Бейтман, а также гольфисты Мэтт Фицпатрик, летом 2022 года выигравший открытый чемпионат США по гольфу, и Люк Дональд с Джорданом Спитом, которые ранее были первыми номерами мирового рейтинга.

Призовой фонд турнира – 9 млн долларов!

Бэйл перенял любовь гольфу от отца. В Уэльсе у него есть собственное поле

Вы это уже знаете, но все равно напомним: Бэйл обожает гольф.

Увлечение Гарету передал отец, поэтому в свободное время валлиец часто играет с папой или друзьями. «Стараюсь играть в гольф как можно чаще. Люблю этот спорт и тот факт, что можно просто абстрагироваться, побыть с друзьями. Никто не может прийти к тебе на поле для гольфа. Приятно иногда выбраться и отвлечься от футбола, просто повеселиться. Я одержим гольфом», – говорил валлиец.

Инфраструктура для игры в свободное время у Бэйла есть. В мадридском особняке установлен гольф-симулятор, а в Уэльсе на заднем дворе оборудовано целое поле для гольфа с тремя лунками (скопированы у топовых полей: семнадцатая лунка TPC Sawgrass в США, восьмая лунка Royal Troon в Шотландии, двенадцатая – National Augusta в США).

На участке архитекторы соорудили озеро и постелили синтетическую поверхность Southwest Greens Pro System.

Гарету максимально сократили издержки – обслуживать натуральное покрытие затратно (нужно содержать персонал, тратить на полив газона). За синтетикой легче ухаживать, она долговечнее и по ощущения ничем не уступает траве. Синтетический газон нельзя повредить мочой животных, даже вылитый отбеливатель на искусственный газон никак не повлияет на цвет.

Так, а какой у Бэйла уровень игры?

Еще в 2012 году Бэйл в твиттере хвастался, что его гандикап (показатель мастерства игрока, вычисленный по определенной методике) в гольфе – 11. В 2016-м говорили, что у Бэйла гандикап 6.

Российская гольфистка Софья Анохина в интервью Sports.ru от 2020 года говорила: «Навскидку дам Бэйлу гандикап 5. Это хороший уровень, но явно не дотягивающий до профессионального. Если бы он закончил с футболом и сосредоточился на гольфе, то дошел бы до мини-турниров профи, где за первое место платят около 5 тысяч фунтов. Какой-нибудь большой тур – уже вряд ли».

Еще одна наша гольфистка – участница Олимпиады-2016 в Рио Мария Верченова – на вопрос о главном впечатлении от игры Бэйла ответила так:

«Он спортивный, высокий, физически развитый, у него тело создано для гольфа! Если посмотреть на его стойку и его атлетизм во время подготовки к длинному удару, то можно сказать, что он выглядит как профессиональный гольфист. Конечно, в момент нанесения удара проскакивают ошибки. Допустим, когда он делает короткий удар, там движения выдают, что он любитель.

Думаю, Бэйл соответствует своему гандикапу. Любитель с гандикапом меньше 10 – это хороший уровень, означающий, что человек стабильно тренируется раза три в неделю. И не по часику в день, а часов по пять».

При этом Мария очень трезво оценила перспективы Гарета: «Если бы был профессиональный турнир, сомневаюсь, что он попал даже в топ-50, закончил бы где-то в конце. Несмотря на навыки, он любитель. Если он хочет добиться результатов, надо уходить из футбола в гольф лет на 5-10».

Профессиональный турнир – хороший способ проверить свои силы. Посмотрим, что покажет Бэйл.

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Dunn /Allsport; globallookpress.com/Jeff Thomas; Instagram/garethbale11