⛳ Бэйл дебютирует в профессиональном гольфе! Зарубится за призовой фонд в 9 млн долларов
Есть аналитика по его игре.
Новость, которую вы точно ждали: Гарет Бэйл выступит на профессиональном турнире по гольфу. Через две недели после завершения карьеры в футболе!
«Рад объявить, что я сыграю на AT&T Pebble Beach Pro-Am в начале следующего месяца! Вперед», – написал Бэйл.
Что за турнир?
AT&T Pebble Beach Pro-Am – профессиональный турнир по гольфу в рамках PGA Tour, ежегодно проводимый в Калифорнии. Соревнования пройдут со 2 по 5 февраля.
Так выглядит одно из полей:
В числе участников будут актеры Билл Мюррей и Джейсон Бейтман, а также гольфисты Мэтт Фицпатрик, летом 2022 года выигравший открытый чемпионат США по гольфу, и Люк Дональд с Джорданом Спитом, которые ранее были первыми номерами мирового рейтинга.
Призовой фонд турнира – 9 млн долларов!
Бэйл перенял любовь гольфу от отца. В Уэльсе у него есть собственное поле
Вы это уже знаете, но все равно напомним: Бэйл обожает гольф.
Увлечение Гарету передал отец, поэтому в свободное время валлиец часто играет с папой или друзьями. «Стараюсь играть в гольф как можно чаще. Люблю этот спорт и тот факт, что можно просто абстрагироваться, побыть с друзьями. Никто не может прийти к тебе на поле для гольфа. Приятно иногда выбраться и отвлечься от футбола, просто повеселиться. Я одержим гольфом», – говорил валлиец.
Инфраструктура для игры в свободное время у Бэйла есть. В мадридском особняке установлен гольф-симулятор, а в Уэльсе на заднем дворе оборудовано целое поле для гольфа с тремя лунками (скопированы у топовых полей: семнадцатая лунка TPC Sawgrass в США, восьмая лунка Royal Troon в Шотландии, двенадцатая – National Augusta в США).
На участке архитекторы соорудили озеро и постелили синтетическую поверхность Southwest Greens Pro System.
Гарету максимально сократили издержки – обслуживать натуральное покрытие затратно (нужно содержать персонал, тратить на полив газона). За синтетикой легче ухаживать, она долговечнее и по ощущения ничем не уступает траве. Синтетический газон нельзя повредить мочой животных, даже вылитый отбеливатель на искусственный газон никак не повлияет на цвет.
Так, а какой у Бэйла уровень игры?
Еще в 2012 году Бэйл в твиттере хвастался, что его гандикап (показатель мастерства игрока, вычисленный по определенной методике) в гольфе – 11. В 2016-м говорили, что у Бэйла гандикап 6.
Российская гольфистка Софья Анохина в интервью Sports.ru от 2020 года говорила: «Навскидку дам Бэйлу гандикап 5. Это хороший уровень, но явно не дотягивающий до профессионального. Если бы он закончил с футболом и сосредоточился на гольфе, то дошел бы до мини-турниров профи, где за первое место платят около 5 тысяч фунтов. Какой-нибудь большой тур – уже вряд ли».
Еще одна наша гольфистка – участница Олимпиады-2016 в Рио Мария Верченова – на вопрос о главном впечатлении от игры Бэйла ответила так:
«Он спортивный, высокий, физически развитый, у него тело создано для гольфа! Если посмотреть на его стойку и его атлетизм во время подготовки к длинному удару, то можно сказать, что он выглядит как профессиональный гольфист. Конечно, в момент нанесения удара проскакивают ошибки. Допустим, когда он делает короткий удар, там движения выдают, что он любитель.
Думаю, Бэйл соответствует своему гандикапу. Любитель с гандикапом меньше 10 – это хороший уровень, означающий, что человек стабильно тренируется раза три в неделю. И не по часику в день, а часов по пять».
При этом Мария очень трезво оценила перспективы Гарета: «Если бы был профессиональный турнир, сомневаюсь, что он попал даже в топ-50, закончил бы где-то в конце. Несмотря на навыки, он любитель. Если он хочет добиться результатов, надо уходить из футбола в гольф лет на 5-10».
Профессиональный турнир – хороший способ проверить свои силы. Посмотрим, что покажет Бэйл.
Бэйл обожает гольф. Возможно, игра усугубляла его травмы
Разобрали скиллы Бэйла в гольфе вместе с профи. Кажется, Гарет тренируется по 15 часов в неделю
Фото: Gettyimages.ru/Stephen Dunn /Allsport; globallookpress.com/Jeff Thomas; Instagram/garethbale11
У Начо. Ты уверен именно это Критерий?
Если быть честным, реальная роль Бейла только в двух.
Но это так - внешняя пыль, восприятие, о котором я и говорил.
Когда я был ещё ребенком - Гиггз уже играл в МЮ и в был важным игроком. Когда я закончил второй универ, Гиггз все ещё был важными игроком в во всем том же МЮ.
И по итогу он лидер по титулам (тупо по штукам) среди британцев, по матчам среди британцев...Но и это все для любителей считать.
А вообще, моя тройка лучших британцев (а далее, очень важно) на моем веку, - Оуэн, Бекхэм, Скоулз.
Такого таланта, что был в 18-ти летнем Оуэне, я сомневаюсь что видел в ком-нибудь ещё из британцев вообще. Бэкс - сплав игрового класса и лучшего околофутбольного маркетинга. Никто из британцев до этого не допрыгнул. Ну и Поли. Рыжая падла. Уму непостижимо, как эти полтора метра с кепкой на протяжении полутора с лишним десятков лет, заставляли лучших тренеров мира, ломать голову, как нейтрализовать Сколуза, заполняющего зоны. И так в каждом следующем мачте.
Я очень ценю Бейла. Но нейтрализовать его было очень просто, - в 7 из 10 его матчей, когда он сам просто не хотел играть, нужно просто было статистически оказаться в этих 70% его матчей. И вот из-за этого его отношения, я не включу его даже в 10-ку лучших британских игроков, что я видел.
Футболист он совершенно точно, не лучший.
Хотя и очень хороший, конечно.
Например меня никто не убедит, что футболист Гаррет Бейл, лучше футболиста Райна Гиггза, как футболист.
В отдельном мачте, конкретном навыке.. возможно. Но не вообще.