◻️ В футболе впервые показали белую карточку. Что это?
Эксперимент в Португалии.
Как еще матч женского чемпионата Португалии мог попасть к вам в ленту? Во время игры «Бенфики» со «Спортингом» впервые в истории показали белую карточку.
Белая карточка – при каких обстоятельствах ее показали?
Когда «Бенфика» вела со счетом 3:0, на поле выскочил медицинский персонал обеих команд – чтобы вместе помочь футболистке, которая жаловалась на плохое самочувствие еще в первом тайме.
Когда девушку привели в норму, главный арбитр матча показал медицинским бригадам «Бенфики» и «Спортинга» белую карточку – чтобы поблагодарить их за оказанную помощь.
Крупный план одного из героев, получивших белую карточку.
В чем смысл и кто это придумал?
Белые карточки ввели в Португалии как эксперимент.
Главная цель – чаще хвалить клубы, игроков и персонал за честную игру и проявление уважения друг к другу. Таким образом ФИФА хочет сделать более значимыми эпизоды, где проявляется этика и вообще что-либо ценное в человеческом смысле.
Мы привыкли, что карточки = наказание. Но теперь это не только так.
Фанаты на «Эштадиу да Луш» встретили белую карточку аплодисментами. Хотя, конечно, пока это слишком непривычно – в соцсетях полно едких (остроумных и не очень) комментариев, в основном о бессмысленности и лишнем времени на показ белой карточки.
А как вы считаете, приживется ли белая карточка в футболе?
Ты не ценишь чужой труд , потому что твою работу грузчика никто не ценит .
Эту карточку не только мед работникам будет показывать , но за достойное поведение любого человека на стадионе !
И да , мед работники спасают жизни , а просто свою работу выполняют! Если для тебя это - работа , то ок
Желтая, белая, красная - целый букет
А если не в чем признаваться, то "специально обученные" люди, совершат прецедент для "coming out".
Ты текст прочел ?
Человек помог другому человеку
В качестве «спасибо» судья показал белую карточку.
Кажется это классное решение привлечь внимание людей к чему-то прекрасному)
Black
Cards
Doesnt
Matter
- Не белые, а синие!
- Нет, зелёные!
- А давайте - белые!
- Ни в коем случае! BLM же!!
- Вот у себя в Америке и делайте чёрные, а у нас будут белые! Лет триста ещё))