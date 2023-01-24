◻️ В футболе впервые показали белую карточку. Что это?

Эксперимент в Португалии.

Как еще матч женского чемпионата Португалии мог попасть к вам в ленту? Во время игры «Бенфики» со «Спортингом» впервые в истории показали белую карточку.

Белая карточка – при каких обстоятельствах ее показали?

Когда «Бенфика» вела со счетом 3:0, на поле выскочил медицинский персонал обеих команд – чтобы вместе помочь футболистке, которая жаловалась на плохое самочувствие еще в первом тайме.

Когда девушку привели в норму, главный арбитр матча показал медицинским бригадам «Бенфики» и «Спортинга» белую карточку – чтобы поблагодарить их за оказанную помощь .

Крупный план одного из героев, получивших белую карточку.

В чем смысл и кто это придумал?

Белые карточки ввели в Португалии как эксперимент.

Главная цель – чаще хвалить клубы, игроков и персонал за честную игру и проявление уважения друг к другу . Таким образом ФИФА хочет сделать более значимыми эпизоды, где проявляется этика и вообще что-либо ценное в человеческом смысле.

Мы привыкли, что карточки = наказание. Но теперь это не только так.

Фанаты на «Эштадиу да Луш» встретили белую карточку аплодисментами. Хотя, конечно, пока это слишком непривычно – в соцсетях полно едких (остроумных и не очень) комментариев, в основном о бессмысленности и лишнем времени на показ белой карточки.

А как вы считаете, приживется ли белая карточка в футболе?