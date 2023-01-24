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◻️ В футболе впервые показали белую карточку. Что это?

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Эксперимент в Португалии.

Как еще матч женского чемпионата Португалии мог попасть к вам в ленту? Во время игры «Бенфики» со «Спортингом» впервые в истории показали белую карточку.

Белая карточка – при каких обстоятельствах ее показали?

Когда «Бенфика» вела со счетом 3:0, на поле выскочил медицинский персонал обеих команд – чтобы вместе помочь футболистке, которая жаловалась на плохое самочувствие еще в первом тайме.

Когда девушку привели в норму, главный арбитр матча показал медицинским бригадам «Бенфики» и «Спортинга» белую карточку – чтобы поблагодарить их за оказанную помощь

Крупный план одного из героев, получивших белую карточку.

В чем смысл и кто это придумал?

Белые карточки ввели в Португалии как эксперимент.

Главная цель – чаще хвалить клубы, игроков и персонал за честную игру и проявление уважения друг к другу. Таким образом ФИФА хочет сделать более значимыми эпизоды, где проявляется этика и вообще что-либо ценное в человеческом смысле.

Мы привыкли, что карточки = наказание. Но теперь это не только так.

Фанаты на «Эштадиу да Луш» встретили белую карточку аплодисментами. Хотя, конечно, пока это слишком непривычно – в соцсетях полно едких (остроумных и не очень) комментариев, в основном о бессмысленности и лишнем времени на показ белой карточки. 

А как вы считаете, приживется ли белая карточка в футболе?

3 минуты вне поля за симуляцию, опасный штрафной за тактический фол – как вам такие правила от немецкого судьи?

65 комментариев

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Андрей Галанин
https://dzen.ru/media/id/5a0b2329fd96b12d9ed31500/rossiia-rodina-slonov-i-10minutnyh-udalenii-63cfe56e7f5500089401037c
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Никита Телицин
Ответ Александр Васильев
А если судья за матч покажет 2 белые карточки одному человеку, какие последствия?
Станет богом футбола
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Серёга Новик
Ответ Mohnatiy
Единственный вопрос: зачем это нужно?
Потому что нормальное человеческое поведение стало восприниматься, как что исключительное
+1
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+1
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Александр Васильев
А если судья за матч покажет 2 белые карточки одному человеку, какие последствия?
0
0
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Приятного Покура
Ответ abdulkaderkeita
Что-то прекрасное - это помощь врачей? Люди, которые для этого и находятся рядом с полем, просто выполняя свою работу? Ну ок. С помощью этой карточки привлекли внимание к "прекрасной" работе медицинского персонала, а то ведь без этой карточки никто бы этого не заметил.
Посмотрим,что скажешь , когда у тебя что-то заболит, ты победишь к медицинским работникам . Будет прикольно, если ты им скажешь также:выполняй свою работу 😄
Ты не ценишь чужой труд , потому что твою работу грузчика никто не ценит .
Эту карточку не только мед работникам будет показывать , но за достойное поведение любого человека на стадионе !
И да , мед работники спасают жизни , а просто свою работу выполняют! Если для тебя это - работа , то ок
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Арман Варданян
Все такие смешные и одновременно токсичные😂😂😂
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Полуэктов Пётр
Press F to Pay Respects... Мы стали забывать классику кринжатины. Теперь F заменила карточка...
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Pushkin_CR7
Ответ Mohnatiy
Единственный вопрос: зачем это нужно?
И еще вопрос: когда набрал 5 карточек, в следующем матче можешь оказывать помощь игрокам или придется нанимать еще персонал
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Siz170Ter
а просто большой палец вверх нельзя ввести?
+3
0
+3
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Silent2006
В РПЛ можно откатную карточку ввести. Дает право на пенальти за фол в любой части поля. А при оформлении уровня VIP - даже и без фола. Можно сделать ее сине-бело-голубого цвета.
+4
0
+4
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Serega Izhutkin
можно еще ввести зеленые карточки, за отличные сейвы и красивые голы
+1
0
+1
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abdulkaderkeita
Ответ Приятного Покура
Чтобы такие невнимательные люди как ты - замечали доброту . Ты текст прочел ? Человек помог другому человеку В качестве «спасибо» судья показал белую карточку. Кажется это классное решение привлечь внимание людей к чему-то прекрасному)
Что-то прекрасное - это помощь врачей? Люди, которые для этого и находятся рядом с полем, просто выполняя свою работу? Ну ок. С помощью этой карточки привлекли внимание к "прекрасной" работе медицинского персонала, а то ведь без этой карточки никто бы этого не заметил.
0
0
0
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Александр Казаков
Лучше бы провели эксперимент в другом плане, в каждом матче должны разыгрываться 3 очка. Если ничья- играется серия пенальти, победитель получает 2 очка, проигравший 1 очко.
+2
0
+2
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Alanovich
Карточки, карточки, вам от арбитра привет.
Желтая, белая, красная - целый букет
+1
0
+1
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МТБ
Ответ Иван Лебедев
Не знаю байка или нет.. Известный советский комментатор Николай Озеров рассказывал, как на одном матче судья случайно показал провинившемуся футболисту вместо желтой карточки фотокарточку своей жены. Футболист посмотрел и сказал: "Ну что ж, очень красивая девушка" . Просто арбитр очень любил свою жену и всегда носил с собой её фотографию.
А если жена некрасивая, то это будет хуже красной карточки?
+5
0
+5
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МТБ
Ответ А не спеть ли мне песню...
Еще нужно "радужную" карточку ввести. За толерантность и равноправие. А что, чем больше разных карточек, тем лучше! Потом реф будет открывать лопатник и искать в нем нужную карточку. Таааак, эта желтая, эта красная, эта от Пятерочки, эта зарплатная, о, а вот и белая!
Зачем лопатник? Достаёт айфон, тыкает кнопочку сбоку, выбирает на экране нужную, показывает. Я уже много лет так делаю
0
0
0
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МТБ
А я думал белая карточка это то, что показывают Дешаму, намекая, что пора выпустить Гризманна на поле
+3
0
+3
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RedBaronPA
Ответ А не спеть ли мне песню...
Еще нужно "радужную" карточку ввести. За толерантность и равноправие. А что, чем больше разных карточек, тем лучше! Потом реф будет открывать лопатник и искать в нем нужную карточку. Таааак, эта желтая, эта красная, эта от Пятерочки, эта зарплатная, о, а вот и белая!
Русским не понять. Им слово равноправие не знакомо. А уж толерантность вообще ругательство. Дикие люди.
+1
-1
0
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Romano1985
Бенфика женская по 15-20 мячей за матч отгружают , вот видимо для этого и показали, чтоб не отгружали ))) там вообще интересная команда загуглите у них как то было 133-4 по мячам по моему … поражений 0
+2
0
+2
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Виталий Кислицын
Ответ Miguelito2015
Папахивает расизмом. Это что получается?! Черные карточки не важны что ли?
вы не поняли, важны, просто белое это хорошо, а чёрное плохо)
0
0
0
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RKarpov
Ответ DekiB
А также голубую, для футболиста решившего совершить срочный каминаут
Футболист, получивший "голубую" карточку - БУДЕТ ВЫНУЖДЕН, в независимости от сексуальных пристрастий совершить "coming out".
А если не в чем признаваться, то "специально обученные" люди, совершат прецедент для "coming out".
+1
-1
0
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Приятного Покура
Ответ Mohnatiy
Единственный вопрос: зачем это нужно?
Чтобы такие невнимательные люди как ты - замечали доброту .

Ты текст прочел ?
Человек помог другому человеку
В качестве «спасибо» судья показал белую карточку.

Кажется это классное решение привлечь внимание людей к чему-то прекрасному)
+4
-2
+2
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RKarpov
Ответ Miguelito2015
Папахивает расизмом. Это что получается?! Черные карточки не важны что ли?
BCDM =>
Black
Cards
Doesnt
Matter
+1
0
+1
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RKarpov
Ответ Дмитрий Иванченко
Я вот прям вижу совещание, на котором принималось решение провести такой эксперимент. -Господа, нужно сделать футбол лучше. Какие у вас предложения? -Сделаем решения на ВАР более прозрачными и объяснять судейские решения? -Ну бред же. Кому это надо вообще? -Может будем жёстче наказывать за симуляции и затяжки? -Фу, нет -А давайте введём белые карточки, на которые будем тратить время, но которые ни на что не будут влиять? -Браво!
Поправлю.
- Не белые, а синие!
- Нет, зелёные!
- А давайте - белые!
- Ни в коем случае! BLM же!!
- Вот у себя в Америке и делайте чёрные, а у нас будут белые! Лет триста ещё))
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0
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Иван Лебедев
Не знаю байка или нет.. Известный советский комментатор Николай Озеров рассказывал, как на одном матче судья случайно показал провинившемуся футболисту вместо желтой карточки фотокарточку своей жены. Футболист посмотрел и сказал: "Ну что ж, очень красивая девушка" . Просто арбитр очень любил свою жену и всегда носил с собой её фотографию.
+11
-1
+10
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